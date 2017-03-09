DHA YURT BÜLTENİ-4

1)SAVUR BELEDİYESİ ESKİ BAŞKANI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ SUÇLAMASIYLA MAHKEMEYE ÇIKARILDI

MARDİN’de 25 Şubat tarihinde gözaltına alınadıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan DBP’li Savur Belediye Başkanı Mehmet Aydın Alökmen’in de aralarında bulunduğu 5 kişi, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından, bugün mahkemeye sevk edildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekiplerince Savur Belediyesi ile bazı adreslere operasyon düzenlenmiş, operasyonda Savur Belediye Başkanı Mehmet Aydın Alökmen ile S.İ., M.Z.G., O.A. ve İ.Ö. gözaltına alınmıştı. Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgularının tamamlanmasının ardından bugün adliyeye çıkarılan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, örgütsel içerikli yayın, doküman ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

Polis ekiplerince belediyede başlatılan arama çalışmaları kapsamında gözaltına alınan Alökmen ve diğer şüpheliler, "terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütü PKK/KCK adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak" ve "terör örgütüne yardım, yataklık" yaptıkları gerekçesiyle yargılanıyor.



Savur İlçesi'nde yürütülen terör soruşturması kapsamında Belediye Başkanı DBP'li Mehmet Aydın Alökmen'in gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından da görevinden uzaklaştırılarak, yerine Kaymakam İdris Koç, kayyum olarak atanmıştı

Görüntü Dökümü



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-Adliyeden görüntü



-Şüphelilerin mahkemeye çıkarılması



Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()-



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2)SİVEREK'TE PKK PROPAGANDASINDAN 24 KİŞİ ADLİYEDE

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişi, bu sabah adliyeye sevk edildi.

Siverek Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen salı günü terör örgütü PKK propagandası yaptığı saptanan kişilere yönelik savcılık kararıyla operasyon düzenledi. İlçenin farklı semtlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sosyal medya hesaplarında terör propagandası yaptığı ve yasa dışı gösterilere katıldıkları belirlenen 24 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulaması tamamlanan, aralarında 1 avukatın da bulunduğu şüpheliler, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.



Öte yandan soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanmasına yönelik polislerin çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü



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- Alınan güvenlik önlemleri



- Adliyeye sevk edilen şüpheliler



- Şüphelilerin minibüsten indirilmesi



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 256 MB

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3)BABA İLE OĞLU SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ

İZMİR’in Konak İlçesi’nde yatmadan önce yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 65 yaşındaki Şahap Tiren ile doğuştan zihinsel ve bedensel engelli oğlu 40 yaşındaki Seçkin Tiren, hayatını kaybetti. Baba ve oğlunun cansız bedenini başka bir odada uyuyan kızları sabah saatlerinde buldu. Ailenin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Birinci Kadriye Mahallesi 711 Sokak 22 numaradaki müstakil evde yaşayan işçi emeklisi Şahap Tiren, dün (Çarşamba) iddiaya göre kömür sobasını yakıp doğuştan bedensel ve zihinsel engelli oğlu Seçkin Tiren ile uykuya daldı. Evin bir başka odasında kalan Seçil Tiren (26), sabah işe gitmek için uyandığında, ağabeyi ve babasının uyuduğu odadaki dumanı fark edip odanın kapısını açtı. Odaya giren genç kız, babasıyla ağabeyinin baygın halde olduğunu görünce uyandırmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı ve yakınlarıyla sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık görevlileri Şahap Tiren ile Seçkin Tiren’in hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemede, baba ve oğlunun kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri tespit edildi. Bu arada, Şahap Tiren’in eşi Emine Tiren’in de 2005 yılında doğal yollardan hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi alan Tiren ailesinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü



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-Evden görüntü



-Tiren ailesinin yakınları



-Polis ekiplerinden görüntü



-Kömür sobasının bacasından görüntü



-Bir başka eve ait soba bacasından görüntü



-Genel ve detay görüntü

(Haber: Tufan HAMARAT, Bahri KARATAŞ, Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, ()

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4)LAPSEKİ'DE ÖLÜ CARETTE CARETTA BULUNDU

ÇANAKKALE'nin Lapseki İlçesi'nde, kıyıya vurmuş ölü caretta caretta bulundu.



Çardak Kum Adası Mevkisi'nde sahilde, dün akşam üzeri yürüyüş yapan Çardak'lı balıkçı Mehmet Ali Kırcalar (52) kıyıya vurmuş bir caretta caretta olduğunu gördü. Kırcalar, merak edip hareketsiz duran deniz kaplumbağasının yanına gittiğinde ölü olduğunu fark etti. Kırcalar, diğer balıkçı arkadaşlarından yardım istedi. Jandarma eşliğinde gelen balıkçılar, 30 yaşlarında, 35 kilogram ağırlığında, 60 santimetre boyundaki ölü caretta caretta'yı sudan çıkardı.

Balıkçı Mehmet Ali Kırcalar, "Kum adası sahilinde gezerken ilk kez bu kadar büyük deniz kaplumbağası gördüm. Kıyıya vurmuştu ve çok bitkindi. Üzerinde herhangi bir darp ve yara izi yoktu. Kabuğunda ise midyeler çıkmıştı. Hemen diğer balıkçı arkadaşları aradım, onlar da jandarmaya haber vermişler. 30 yıllık balıkçıyım, bölgede ilk kez bu kadar büyük caretta caretta gördüm. Bulunduğumuz Kum Adası doğal SİT alanı. Balıkçı arkadaşlar Çanakkale Boğazı'nın kuzeyinde caretta carettalar gördüklerini anlatıyorlardı. Yazık oldu, ölmesine üzüldüm" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Kıyıya vuran ölü caretta carettanın görüntüsü

Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ / LAPSEKİ (Çanakkale), ()

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5)ULUSLARARASI TOPLU TAŞIMACILAR BİRLİĞİ'NİN 7'NCİ TÜRKİYE KONFERANSI KAYSERİ’DE BAŞLADI

ULUSLARARASI Toplu Taşımacılar Birliği'nin (UITP) 7'nci Türkiye Konferansı, Kayseri’de başladı. Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansta, toplu taşımacılıkta reform ve kurumsallaşma ele alındı.



Toplu taşımacılıkta kullanılan son model otobüslerin de sergilendiği, Türk malı elektrikli körüklü bir otobüsün de incelendiği konferans, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde başladı. Yurt dışındaki 7 ülkeden ve Türkiye’den ağırlıklı olarak il ve ilçe belediye başkanları ile belediyelerin ulaşım görevlileri, toplu taşımacılık işletmecileri, merkezi idareler, yerel yönetimler, endüstri kuruluşları, araştırma merkezleri, akademisyenler ve danışmanlar katıldı.

Konferansta ağırlıklı olarak sektörün gündemindeki konulardan olan toplu taşımacılıkta reform ve kurumsallaşma ele alındı.UITP Genel Sekreteri Alain Flausch, toplu taşımacılığın tüm ülkelerin sorunu olduğunu vurgulayıp, Kayseri’deki raylı sistem ve diğer çözüm odaklı çalışmalardan övgüyle söz etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye başkanı Mustafa Çelik de konferansın açılışında yaptığı konuşmada, bu etkinliğin Kayseri’de 2'nci kez düzenlendiğine dikkati çekti. Çelik, "Uluslararası ve ulusal anlamda toplu taşımada sıcak gündem, yenilikçi anlayış ve uygulamalardır. Yurtdışında da benzeri sorunlar yaşanmaktadır. Toplu taşımacılık Avrupa Birliği ülkelerinde nasıl yapılıyor, doğudaki ülkelerde toplu taşımacılık nasıl kurumsal yapıyor bürünüyor. Toplu taşımacılıktaki yeni trend ve uygulamaları nasıldır gibi konuları ele alıp, bu konudaki deneyimleri gündeme getireceğiz. Toplu taşımacılıkta halen ülkemizde ve uluslararası anlamda toplu taşımacalıktaki en önemli sorunlar , işletmelerin imtiyaz süreleri, işletmelerdeki verimsizlik, kalitesizlik, güvenlik, alışagelmiş uygulamalar ve teknik yetersizlikler olarak görünmektedir’’ dedi.

Görüntü Dökümü



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-Taşımacılık kongresinin yapıldığı salonun önünde yüzde 100 yerli elektrikli otobüsten görüntü

-Kongrenin yapıldığı salonun önündeki stantlardan görüntü

-Bisikletlerden görüntü

-Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in açıklaması

-Kongrenin açılışından görüntü

-Detaylar

( Haber: Oktay ENSARİ-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ, )



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