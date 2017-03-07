DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ANTALYA'DA TÜRKİYE, ABD VE RUSYA ZİRVESİ

SURİYE ve Irak'ta sürdürülen operasyonlar Antalya'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde ABD, Rusya Genelkurmay Başkanlarının katıldığı toplantıda ele alındı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov, dün Antalya'nın Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf & SPA Resort Otel'e geldi. Kasım 2015'te düzenlenen G-20 zirvesinin yapıldığı otelde bugün yapılan Genelkurmay Başkanlarının görüşmeleri için bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Üç Genelkurmay Başkanının yarın kentten ayrılacağı kaydedildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın web sayfasında konuyla ilgili yer alan açıklamada ise şöyle denildi: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve RF Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov’un katılımıyla Antalya’da üçlü bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konular görüşülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Görüntü Dökümü

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-Otelden görüntü



-Çevresindeki güvenlik önlemleri



-Toplantıdan fotolar

Mehmet ÇINAR- Namık Kemal KILINÇ/ SERİK(Antalya),()-

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(YENİDEN)



2)CUMHURBAŞKANINA SUİKAST TİMİ DAVASINA, PROTESTOLARLA DEVAM EDİLDİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne devam edildi. Bu sabah erken saatlerden itibaren duruşmanın yapıldığı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Salonu önünde toplanan kalabalık, 44'ü tutuklu 47 darbeci askerlere tepki gösterdi. AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Erdoğan Ünal'ın da aralarında bulunduğu grup, 'Şizofren Fetoş'un Uşakları', 'Vatan bölünmez ezan susmaz', 'Ne olursa olsun dünya karşısında olsa bile arkanda koşmaktan vazgeçmeyeceğiz Başkan Recep Tayyip Erdoğan', 'İdam istiyoruz', 'Seninleyiz Reis', 'Allah tuzakları bozandır', 'Darbeciler için yaşasın cehennem', 'İmanını satmış hainler', 'Seni zindandan alıp millete lider yapan Allah'a hamdolsun', 'Sahte peygamberin satılık itleri' yazılı dövizler, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini taşıdı. Gruba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden konuşmalar dinletildi. Kadınların çoğunlukta olduğu grup zaman zaman tekbir de getirdi.



Duruşmanın yapılacağı salon ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri dikkati çekerken, Alman kurdu cinsi 'Boomber' adlı özel eğitimli dedektör köpek ile duruşmanın yapılacağı salon ve çevresinde arama yapıldı. Kalabalık, tutuklu sanıklar duruşmanın yapılacağı salona getirilirken 'FETÖ halka hesap verecek' diye slogan attı. Bu sırada sanıklardan Binbaşı Şükrü Seymen'in başını sallaması dikkati çekti. Cumhurbaşkanı'nın da taraf olduğu, sanıkların herbiri için 6 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen davanın bugünkü duruşması başladı.

Görüntü Dökümü

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-Duruşmanın yapılacağı salon önündeki geniş güvenlik önlemlerinden görüntü



-Duruşmanın yapılacağı salonun önünde toplanan kalabalıktan görüntü



-Açılan dövizlerden ve slogan atılmasından görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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3)FETO 2.ORDU MAHKEMESİ BAŞLADI

15 Temmuz darbe girişimini en üst rütbeli komutanı olarak tutuklu bulunan 2.ordu eski komutanı Or General Adem Huduti’ninde aralarında bulunduğu 76 sanıklı dava bugün başladı.

Yakınca Mahallesindeki spor salonunda oluşturulan Mahkeme salonuna 76 tutuklu sanıktan 21’i geldi. Orgeneral Adem Huduti ve 2.ordu Kurmay Başkanı Tüm General Avni Angün ile üst rütbeli subaylar 9.45’de yoğun güvenlik önlemleri altında getirilen zanlılar özel bir bölüme alındı. Duruşma az sonra başlayacak.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Mikail PELİT/MALATYA, () -

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4)NATO BORU HATTINDAN YAKIT ÇALANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bir oto yıkama işyerinin tabanında kazı yaparak NATO boru hattından yakıt çalan 4 kişi Kocaeli, Bursa ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarla yakalandı. 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Geçen Cumartesi günü vatandaşlar, Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde bulunan bir oto yıkamacıdan gelen akaryakıt kokusundan rahatsız olarak polisi aradı. Polis, işyerinin tabanının kazılarak NATO boru hattından akaryakıt çalındığı belirledi. İçeride bulunan tanka akaryakıtın depolandığı tespit edilirken, yakıt getirilen tankere aktarıldı. Polis, oto yıkamacıyı satın alarak tabanında yaptıkları kazı ile yakıt çalan 4 kişiyi Kocaeli, Bursa ve Yalova'da düzenlediği operasyonlarla yakaladı. Polis, içerisinde tankların bulunduğu bir kamyonete ve bir adet ruhsatsız tabancaya el koydu. İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Ş.A, M.Z, M.Ç. ve E.P'yi emniyetteki işlemlerin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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Adliyeye sevk edilmeleri

İZMİT(Kocaeli), ()

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5)İNŞAAT KALIBINDAN YAPILAN MASADAN ŞAMPİYONLUĞA

KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde inşaat kalıbı tahtasından yaptıkları masa tenisinde antrenman yaparak dereceler elde eden 14 yaşındaki Muhammet Çilek ile 10 yaşındaki Mustafa Çilek'e kaymakam yeni bir masa, raketler ve eşofman hediye etti.



Dilovası Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Muhammet Çilek ile Hacı Seyit Taşan İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Çilek, okullarının masa tenisi takımlarında yer aldı. İki kardeş okullarındaki çalışmalarını pekiştirmek için evlerinin bahçesine masa tenisi yapmaya karar verdi. Kardeşler tahtalardan ayaklar, inşaat kalıbı tahtalarından ise masayı yaparken, masanın iki yanına koydukları tahtalara ise ip çekerek fileyi oluşturdu. Dilovası'nda okullar arasında yapılan turnuvada Muhammet Çilek takımı ve kendisi birinci olurken, ilk defa bir turnuvaya katılan Mustafa Çilek birinci olurken, takımı ise 4'üncü oldu.



Dilovası Kaymakamı Asım Alkan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, Muhammet ve Mustafa Çilek kardeşleri evlerinde ziyaret ederek, yeni bir masa, eşofman ve raket hediye etti. Kardeşler, bahçelerinde oluşturacakları yeni bir alanda ise yeni masalarını kuracaklarını söyledi. Muhammet Çilek, "Masalarımız az olduğu için antrenmanı devam ettirmemiz gerekiyordu. Kardeşimle biraz uğraştık. 3 kalıptan masayı yaparak böyle güzel bir eseri yaptık. Müsabakalara gittik ben birincilik aldım, takım olarak da birinci olduk. Kardeşim ilk defa katıldığı şampiyonada birinci, takım olarak 4'üncü oldu" dedi.



Kaymakam Asım Alkan kardeşleri tebrik ederek, daha sonra yaptıkları masada kardeşlerle masa tenisi oynadı.

Görüntü DÖkümü



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Kaymakamın öğrencilerle görüşmesi



Muhammet Çilek'in konuşması



Masa tenisi oynamaları

HABER-KAMERA: Murat ÖZGÖL-DİLOVASI(Kocaeli), () -

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6)EMEKLİNİN PROMOSYON MÜCADELESİ

MERSİN'de yaşayan 61 yaşındaki emekli memur Sedat Çelikkaya, maaş promosyonunun 'takipte borcu' olduğu gerekçesiyle ödenmediğini ileri sürdü.



Emekli Sedat Çelikkaya, maaş promosyonu için bankaya müracaat etti. 25 bin liralık kredi kartı borcunu yapılandırdığı için 'takipli borcu' görünen Çelikkaya'ya bu yüzden promosyon ödenmeyeceği bildirildi. Bu durum üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu'na banka hakkında şikayette bulunan Çelikkaya, "25 bin liralık borcum yapılandırıldı ve faiziyle birlikte 36 bin lira oldu. Borcumu hiç bir aksaklık olmadan ödüyorum. Ancak bu borcum nedeniyle promosyon alamayacağım söylendi"dedi. Durumu Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı olarak bildirdiğini belirten Sedat Çelikkaya, hakkını alıncaya kadar mücadele edeceğini söyledi.



PROMOSYON HAKKINDAN FERAGAT ETMİŞ



Banka yetkilileri ise, Çelikkaya'nın kredi kartı borcu nedeniyle yapılandırma protokol imzaladığını, bu kapsamda da promosyon hakkından feragat etmiş olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü



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- Sedat Çelikkaya yolda ilerlerken



- Çelikkaya dilekçesini gösterirken



- Çelikkaya dilekçesini okurken



- Çevikkaya'nın konuşması



- Genel ve detay görüntüler



SÜRE: 03'33" BOYUT: 236.16 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

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7)3 KADIN 3 PORTRE

ADANA'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili farkındalık yaratmak isteyen 3 sanatçı kadın, erkeklerin kas gücü ile yaptığı zor işleri yaparken fotoğraf ve görüntü çektirip; '3 Kadın 3 Portre - Ben Seni Anlıyorum, Sen de Beni Anla' adlı proje hazırladı.Herhangi bir dernek veya kuruluştan bağımsız hareket eden 6 kişilik bir ekibin hazırladığı projede oyuncu ve sunucu Yeliz Doğramacılar Arman, ses sanatçısı Betül Haydın ile balerin Didem Bekiroğlu yer aldı. Demiryolu işçisi, marangoz ve oto tamircisi olarak poz veren 3 kadın, proje kapsamında 8 Mart'ta yapacakları etkinliğin gelirini ihtiyaç sahibi bir kadına bağışlayacak.



3 Kadın 3 Portre projesinin hazırlayan Gamze Bağırsakçı, amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Bağırsakçı, "Son zamanlarda kadına şiddet artmaya başladı. Bu canımızı sıkıyor. Biz de yaptığımız projeyle bir farkındalık yaratmak istedik. Çok iyi bir ekiple çalıştığımız için, ortaya da iyi bir iş çıktı" dedi.



Projede rol alan Yeliz Doğramacılar Arman ise kadınların erkeklerden ilgi, anlayış ve sevgi beklediğini söyledi. Arman, "Her 8 Mart ve kadınlar söz konusu olduğu zaman, olumsuz haberler yayınlanıyor. Haberlerde, 'kadına şiddete hayır, kadına tecavüze hayır' deniliyor. Tabi ki bunları istemiyoruz ama bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir farkındalık yaratmak istedik. Aslında erkekleri anlıyoruz, çok zor şartlarda çalışıyorlar, çok yoruluyorlar. Ama aslında şartlarımız eşit. Kadın olarak beklediğimiz sadece ilgi anlayış ve sevgi. Bunu anlamalarını ve fark etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Hazırlanan projenin görüntüleri



- Kamera arkası görüntüleri



- Proje kapsamında çekilen sergi fotoğrafları



- Oyuncular ile Röp.



SÜRE:03'31" BOYUT:394 mb



Haber:Murat KİBRİTOĞLU-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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8)OKULDA YARALI KURTARMA TATBİKATI

OSMANİYE İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyelerince yaralı kurtarma tatbikatı düzenlendi.Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi'ndeki tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğü UMKE, 112 Acil Servis ve Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri de katıldı. Tatbikat öncesinde öğrencilere 'doğal afet' eğitimi verildi. Daha sonra senaryo gereği binada mahsur kalmış bir yaralı sedye ile tahliye edildi. Program deprem ve yangın tatbikatı ile devam etti.AFAD Osmaniye Şube Müdürü Remzi Bikir, konuyla ilgili açıklamasında "Yangın, sel, doğal afetlere yönelik bilgilendirmelere ve eğitimler yapmaktayız. Bugün de bu okulumuzda öğrencilerimizi bilgilendirmek için eğitim ve tatbikat yapıyoruz." diye konuştu.



Dağcı Kulübü Eğitmeni Yücel Erdoğan da "Faydalı bir etkinlik oldu. Bu tür faaliyetler risk alınarak yapılıyor. AFAD İl Müdürlüğü'nün teçhizatlarını kullanarak faaliyetimizi gerçekleştirdik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Öğrencilere seminer verilmesi



- Hastanın sedyeye sabitlenmesi



- Dağcılık spor kulübü üyelerininin hazırlık çalışmalarından detaylar



- Yaralının sedyede görüntüsü



- Binadan genel görüntü



- Ambulans ve AFAD araçları



- Binadan bir dağcının inişi



- Okuldan öğrencilerin tahliyesi



- Yaralı öğrencinin sedye ile binadan indirilişi



- Öğrencilerin çığlık atması, alkışlamaları



- Sedyeden yaralının UMKE ekiplerince alınması



- Ambulansa taşınması



- Ambulansın siren çalarak ayrılması



- Yaralı öğrencinin dağcı sporcusunun sırtında yere indirilmesi



- Belediye itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi



- AFAD Şube Müdürü Remzi Bikir ile röportaj



- ODAK Eğitmeni Yücel Erdoğan İle röportaj



BOYUT: 163 MB SÜRE: 05' 07"



Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

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9)DOĞAL TAŞLAR ÜNİVERSİTE ARACILIĞIYLA, EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

KONYA'da Selçuk Üniversitesi bünyesinde oluşturulan Süs Taşı Eğitim ve Uygulama Atölyesi'nde, doğal taşlar; kolye, küpe, yüzük, bileklik, anahtarlık, isimlik ve tespih şeklinde işlenerek ekonomiye kazandırılıyor.

Selçuk Üniversitesi Süs Taşı Eğitim ve Uygulama Atölyesi Müdürü Doç. Dr. Fetullah Arık,2014 yılında hazırlanan Konya Ovası Projesi (KOP) eylem planı kapsamında dağlık kırsal kesimde yaşayan insanların gelir düzeyini arttırılması amaçlı proje hazırlandığını belirtti. Arık, proje kapsamında süs taşı üretimi, eğitimi ve bununla ilgili vatandaşların gelir kazanmasının amaçlandığını belirterek,"Öncelikle Konya'dan başlayarak dağlık kırsal kesimdeki ilçe ve köylerde atölyeler kurarak insanlara ek gelir kazandırması planlandı. Hedefimiz bölgede atölyeler kurularak yerinde üretimler yapılması ve KOP bölgesini kapsayan 8 ilde süs taşı üretimi noktasında yeni bir sektör oluşturulmasıdır." dedi.



ÜNİVERSİTE ATÖLYE KURULDU



Bu çalışmalar kapsamında geçtiğimiz yıl mayıs ayında Selçuk Üniversitesi Kampüsü içerisinde Selçuk Üniversitesi Süs Taşı Eğitim ve Uygulama Atölyesi kurduklarını ifade eden Doç. Dr. Arık, şunları söyledi:

"Şu an da uygulama atölyesinde taş işçiliğinin bütün aşamalarını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca proje kapsamda Taşkent İlçesi'nde bir atölye kurduk. Burada da 10-15 vatandaşımıza taş işleme ile ilgili eğitim verdik ve üretimlere başladık. Yakın zamanda Karaman'ın Ermenek İlçesi'nde süs taşı üretimi için makinelerin alımlarını gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde Beyşehir, Bozkır, Doğanhisar, Ermenek, Seydişehir ve Hadim İlçeleri'nde benzer atölyeleri kuracağız."

Atölyede yarı değerli taşların işlemelerini yaptıklarına dikkat çeken Arık, "Bölgede tespit edilen agat, opal, karsedon ve kuartz taşları işliyoruz. Tabi amacımız sadece Konya bölgesinin taşlarını değil yurt dışından getirdiğimiz taşları da işlemek. Ama öncelikle KOP Bölgesi'nde bulunan taşları işleyeceğiz. Şu an da atölyemizde ege bölgesinde yaygın bulunan dumanlı kuartzları ve genç volkanik kuşaklarda çok sık görülen obsidyenleri işliyoruz. Kolye, küpe, yüzük, bileklik, anahtarlık, isimlik ve tespih yapıyoruz. Taşı kestikten sonra taşın yüzeyinde gördüğümüz, renk ve dokuya göre ne yapabileceğimizi kararlaştırıp çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

"50 MİLYAR DOLARLIK PİYASASI VAR"

Arık, şu an firmalardan gelen talepler doğrultusunda üretim yaptıklarını, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, bazı ülkelerden de talepler aldıklarını, yakında internetten de satışa başlayacaklarını söyledi. Arık, Türkiye'de doğal taş işletmeciliğinin çok yaygın olmadığını ve kamunun desteklediği bazı projelerle bunun gerçekleştirildiğini kaydetti. Arık, değerli taşları, gümüşle, altınla, bakırla veya bronzla birleştirerek daha özel tasarımlar ortaya koymayı hedeflediklerini söyledi. Arık, " Taş işçiliğinin ülke içerisinde 50 milyar dolarlık bir piyasası var. Türkiye özellikle kuyumculuk sektöründe taşı çok işleyen bir ülke. Bu 50 milyar dolarlık piyasada bizim de belli bir payımızın olacağını düşünüyorum." diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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- Taşların ham hali

- Atölyede taşların işlenmesi

- Atölyede çalışanlar ve işlenmiş taşlardan detay

- Doç, Dr. Arık röp.



Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA ))

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