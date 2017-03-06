DHA YURT BÜLTENİ - 4

1)HDP MİLLETVEKİLİ ÖNLÜ GÖZALTINA ALINDI

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, görevden alınan ve tutuklu yargılanan Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul'un duruşmasını izlemek üzere gittiği Tunceli Adliyesi'nde gözaltına alındı. Önlü'nün Adliyedeki ifadesinin alınmasına başlandı.

Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında mahkemeye zorla getirilme kararı bulunan HDP'li Alican Önlü, bugün saat 10.00 sıralarında Tunceli Adliyesi'nde bulunan görevden alınan Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul'un Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasını izledikten sonra, duruşma salonu çıkışında yanına giden polisler, "Hakkınızda ağır ceza mahkemesince verilen mahkemeye zorla getirilme kararı var. Lütfen Ağır Ceza Mahkemesi'ne gidelim ve hakim karşısına çıkın" diyerek kararı kendisine tebliğ etti. Alican Önlü de polis tarafından Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na götürüldü. HDP'li Önlü'nün adliyede ifadesinin alınmasına devam ediliyor.



Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()-

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6 PKK'LININ FİRAR ETTİĞİ CEZAEVİNDE, KULEDEKİ NÖBETÇİ ASKER UYUMAYA GİTMİŞ







DİYARBAKIR D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden, geçen yıl 6 PKK'lı hükümlü ve tutuklunun firar etmesine ilişkin 15 infaz koruma memuru ve 7 asker hakkında 6 aydan 30 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, firarın olduğu gün infaz koruma memurlarının sayım yapmadan tam mevcut bildirdiği, firarın gerçekleştiği kulede nöbetçi olan askerin de baş ağrısı nedeniyle koğuşa uyumaya gittiği belirtildi.



Türkiye'nin en iyi korunan cezaevlerinden olan Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden 5 Mart 2016 günü 6 PKK'lı hükümlü ve tutuklu firar etti. Olayla ilgili 3 infaz koruma memuru tutuklanırken, bunlardan Mahmut Uzunkaya 21 Haziran 2016 tarihinde Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi'nde intihar etti. Firar eden PKK'lı tervöristlerden bazılarının 2013 yılında Bingöl Cezaevi'nden kaçıp, daha sonra yakalanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne nakledildiği belirlenirken, örgüt yöneticisi Murat Karayılan firarilerin Kandil'de bulunan kamplara ulaştığını açıkladı.

6 AY- 30 YIL ARASINDA HAPİS İSTEMİ

Firar olayına ilişkin 2'si tutuklu 15 infaz koruma memuru ve 7 asker hakkında yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 14 şüphelinin 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, 6 şüphelinin 'Dikkat, özen yükümlülüğüne aykırı davranma sonucu kaçmaya neden olma' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar, 2 şüphelinin ise 'Hükümlü olan kişinin kaçmasını sağlama' suçundan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

5'İ AĞIRLAŞTILMIŞ ÖMÜRBOYU HÜKÜMLÜSÜ

İddianamede, olay günü saat 08.30'da H Blok nöbetçisinin olayı bildirmesi üzerine 6 kişinin firar ettiğinin ortaya çıktığı belirtildi. Yapılan kontrolde 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklu Ramazan Aslan, ağırlaştırılmış ömürboyu ve 38 yıl 32 ay cezaya hükümlü Devrim Kavak, 2 kez ağırlaştırılmış ömürboyu ve 135 yıl 23 ay cezaya hükümlü Osman Kılıç, ağırlaştırılmış ömürboyu ve 25 yıl 14 ay cezaya hükümlü Ulaş Arslan, ağırlaştırılmış ömürboyu ve 14 yıl 6 ay cezaya hükümlü Beşir Arcagök ile ağırlaştırılmış ömürboyu ve 31 yıl 18 ay cezaya hükümlü Diyar Kaydu'nun firar ettiğinin tespit edildiği belirtilen iddianamede, tüm aramalara rağmen bulunamayan 6 kişiden 4'ünün terör örgütü PKK'nın Kandil kampında ortaya çıktığına dair medyada haber yapıldığı kaydedildi.

DUYARLI TEL ALARM VERMEDİ Mİ?

İddianamede, yüksek güvenlikli olan ve istisnalar dışında sadece terör örgütü mensuplarının barındırıldığı bir ceza infaz kurumundan 6 kişinin nasıl firar ettiğine de yer verildi. 6 kişinin akşam sayımından sonra havalandırma avlusuna açılan oda kapılarının kilitlenmemesini fırsat bilerek kaçış planı yaptığını belirten savcı, firarilerin çarşaflardan hazırladığı ipleri, dikenli tellerin bağlı olduğu demirlere takarak avlu duvarına tırmandıklarını ifade etti. 6 kişinin daha sonra duvardan inip, 25 metre uzaklıktaki duyarlı tel engeline kadar süründüğünü vurgulayan savcı, firarilerin burada duyarlı teli kestiklerini belirtti. Duyarlı telin alarm vermesi gerekirken, her nasılsa vermediğini belirten savcı, gergin olması gereken tellerin esnemesi nedeniyle rüzgarlı havalarda sürekli alarm vermesi nedeniyle, personelin çalan alarmı hava şartlarına bağlayarak duyarsız kalmış olabileceğini kaydetti.

FİRARIN YAPILDIĞI KULEDE ASKER YOKTU

Firarilerin duyarlı tel engelini bertaraf ettikten sonra, sürünerek 25 metre ilerideki 3 nolu nöbet kulesine ulaştığını belirten savcı, nöbet tutması gereken askerin kulede olmadığını ifade etti.



Kulenin sağ ve solundaki 2 ve 4 nolu kulelerdeki nöbetçi askerler ile kamera odasındaki görevlilerin firarileri fark etmediğini belirten savcı, firarilerin bundan istifade edip içlerinden birini nöbet kulesine çıkardığını, bu kişinin içeriden kule kapısını açıp, diğer firarileri içeri aldığını, firarilerin çarşaftan yapma iplerle son engel durumundaki ihate duvarını da aşarak, firar eylemini tamamladıklarını kaydetti. Firar olayının, firarilerin kusursuz plan yapması ve şanslarının yaver gitmesiyle izah edilemeyeceğini belirten savcı, şüphelilerin kasıt veya kusurlu davranışları olduğu kanaatine varıldığını kaydetti.

Tutuklu gardiyanlar C.D. ve R.D'nin firarın yaşandığı H blokta nöbetçi olduğunu belirten savcı, sabah sayımında 2 koğıuştan 6 kişi firar etmesine rağmen, şüphelilerin mevcudun tam olduğunu bildirip, sayım tutanağı düzenlediğini kaydetti.

NÖBETÇİ ASKER KOĞUŞA GİDİP UYUMUŞ

Dış güvenlikten sorumlu jandarma personelinin de kusurlu olduğunu ve 3'ü rütbeli 7 asker hakkında soruşturma izni verildiğini ifade eden savcı, firarın gerçekleştiği 3 nolu kulede nöbette olması gereken jandarma er İ.D.'nin, nöbetçi yoklaması alındıktan sonra başı ağrıdığı için kimseye haber vermeden koğuşa gidip uzandığını ve uyuyakaldığı için nöbet tutmadığını belirtti.

Firar olayının İ.D.'nin nöbetini tutmadığı 3 nolu kuleden yapıldığına dikkat çeken savcı, nöbetçilerden sorumlu 3 rütbelinin de aralarında bulunduğu 7 askerin cezalandırılmasını istedi.

Görüntü Dökümü



---------------------(ARŞİV)

-Cezaevinden görüntü



FOTOĞRAFLAR

Felat BOZARSLAN/ DİYARBAKIR, ()-

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3)BAŞKAN KOCAMAZ, SURİYELİ GEÇTEN ÖZÜR DİLEDİ

MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, atık topladıkları arabasına el konulan Suriyeli 20 yaşındaki Haydar Hammad'ı darp ettikleri ileri sürülen zabıtalar hakkında soruşturma başlattığını açıklayıp, gençten özür diledi.



Çankaya Mahallesi İstiklal Caddesi'nde 3 Mart'ta atık toplayan Suriyeli Haydar Hammad ile el arabasını almak isteyen Mersin Büyükşehir ve Akdeniz Belediyesi zabıtaları arasında direniş ve arbede yaşanmıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi yaptığı ilk açıklamada Suriyeli gencin darp edilmediğini, zabıta ekiplerinin görevini yaptığını ileri sürüp, bu yönde haber yapanlar hakkında dava açılacağını bildirdi. Olay nedeniyle kamuoyundan tepkiler gelmesi üzerine Başkan Kocamaz, hem kişisel hem de Büyükşehir Belediyesi'nin resmi twitter hesabından açıklama yaptı. Suriyeli gençten özür dileyen Kocamaz şunları söyledi:



"2 gündür sosyal medyada kurumumuza zabıta memurlarının yaptığı bir uygulamadan dolayı bir linç kampanyası başlatılmıştır. Şunu herkes bilmelidir ki bu uygulamalar halkın şikayeti, trafikte yaşanan olumsuzluklar ve oluşturduğu tehlikeler nedeniyle yapılmaktadır. Bu uygulamalar yapılırken hiç kimsenin ya da zabıtanın maksadı aşan şekilde kaba davranışını tasvip etmemiz mümkün değildir. Bu konuda üzgünüz. Bu olayda adı geçen ve sorumsuz davranışları nedeniyle belediyemizi töhmet altında bırakan zabıtalarla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Suçlular elbette cezasını çekmelidir ve çekecektir. Çevre kirliliğine sebebiyet veren, kötü ve rahatsızlık verici görüntülerle şikayetlere maruz kalan insanları medenice uyarmak görevimizdir. Bu vesile ile orada yalnız Büyükşehir Zabıtası olmasa da tasvip edilemez görüntülerden dolayı çöp toplayıcısı vatandaş ve kamuoyundan özür dileriz."

Görüntü Dökümü

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- Zabıtalar, Suriyeli Haydar Hammad tutmaya çalışırken

- Zabıtalar çöp toplama aracını götürmeye çalışırken

- Zabıtalar, Suriyeli Haydar Hammad itirken

- Suriyeli Haydar Hammad, araca tuturken

- Zabıtalar çöp toplama aracını, zabıta aracına bindirmeye çalışırken

- Suriyeli Haydar Hammad, aracın yüklenmesine engel olmaya çalışırken

- Zabıtalar tepki gösteren vatandaşlar

-Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi twitter hesabından yaptığı paylaşım

- Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın yaptığı paylaşım

- Belediye Binası ve talebelası (arviş)

- Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile röp (arviş)

SÜRE:03'41" BOYUT:82.02

Haber-Kamera:Ali Ekber ŞEN/MERSİN,()

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4)UŞAK'TA FETÖ'DEN 43 KİŞİ ADLİYEDE

UŞAK merkezli 20 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 15'i kadın 43 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, geçen 23 Şubat'ta, örgütün dershane ve özel okullarında görev yapan 43 öğretmenin yakalanması için operasyon yaptı. Uşak merkezli 20 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 15'i kadın 43 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şüphelilerin polis midibüsleri ile hastaneye getirilişi



- Şüphelilerden görüntü

Haber Kamera: Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, ()

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5)HAYVAN GÜBRESİNİN ALTINDAN ESRAR ÇIKTI

OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyondaki hayvan gübresinin altından 170 kilo 100 gram esrar çıkarken gözaltına alınan şoför tutuklandı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, E-90 otoyolunun Kadirli gişeleri yakınlarında araç ve şahıslara yönelik çalışma başlattı. 31 P 1237 plakalı kamyonu durduran polis, sürücünün şüpheli hareketleri üzerine aracı otoparka çekti. Burada narkotik köpeği 'Zoro' ile yapılan aramada, yaş hayvan gübresi altına gizlenmiş poşetlerde 170 kilo 100 gram esrar bulundu.



Gözaltına alınan sürücü 31 yaşındaki Mahmut B., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü



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- Narkotik köpeğin araca doğru bırakılması



- Köpeğin araç etrafında arama yapması



- Kamyonun yan kapaklarının çekiçle açılmasından görüntüler



- Yaş gübrenin kepçe ile kamyon kasasından aşağıya çekilmesi



- Gübre altında görülen mavi branda



- Brandanın kaldırılması



- Esrar paketlerinin görüntüsü

BOYUT: 35.5 MB SÜRE: 01' 06"

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE, ()