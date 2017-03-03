DHA YURT BÜLTENİ-4

1)BAKAN ELVAN: ALMANYA'NIN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İÇİNE SİNDİREMEDİĞİNİN GÖSTERGESİDİR

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Almanya'nın iki bakanın programını iptal etmesine tepki göstererek, "Bu Almanya’nın ifade özgürlüğünün içine sindiremediğinin apaçık bir göstergesidir diye düşünüyorum."dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Aksaray'a geldi. İlk olarak Vali Aykut Pekmez'i, makamında ziyaret eden Bakan Elvan, Almanya'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin katılacakları programın iptal edilmesini değerlendirdi.



SKANDAL UYGULAMAYA İMZA ATMIŞTIR



Almanya'ya tepki gösteren Bakan Elvan, "Almanya, bakanlarımızın toplantılarını engelleyerek skandal bir uygulamaya imza atmıştır. Bildiğiniz gibi Almanya hep 'İleri demokrasi sahibiyiz' şeklinde ifadeler kullanan ve demokrasinin son derece iyi işlediğini ifade eden bir ülke. Bu yapılan davranış şekli, uygulama, ne ifade özgürlüğüne sığar, ne ifade özgürlüğüyle bağdaşır, ne demokratik hak ve hürriyetlerle bağdaşır. Gerçekten bu son derece çirkin, ayıp, hele hele Avrupa’nın göbeğinde, Avrupa Birliği’nin en önemli ülkelerinden birisi olan Almanya’da bunun gerçekleşmiş olması bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Bu Almanya’nın ifade özgürlüğünün içine sindiremediğinin apaçık bir göstergesidir diye düşünüyorum."dedi.



TÜRKİYE'YE KAPILARINI KAPATIYOR, TERÖR ÖRGÜTLERİNE AÇIYOR



Bakan Elvan, Almanya'nın Türkiye'ye karşı büyük hata yaptığı ve Türkiye'ye kapılarını kapattığını, ancak terör örgütlerine kapılarını son derece açtığını söyledi. Eleştirisini sürdüren Evlan, şunları söyledi:



"Almanya, terör örgütlerine, kapısını sonuna kadar açmıştır. Bugün, PKK terör örgütü Almanya’da cirit atmaktadır. PKK terör örgütü liderleri, Alman televizyonlarında boy boy gösterilmekte ve onların açıklamaları ve beyanatlarına yer vermektedir. Almanya demokrasiden yana mıdır, terörden yana mıdır? Bunu çok açıklıkla ifade etmelidir. Almanya büyük bir testin aşamasındadır. Bunu net olarak ortaya koyması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye DEAŞ ile PKK ile FETÖ ile diğer terör örgütleriyle mücadele ederken, Almanya, Türkiye’de darbe girişimi yapmaya çalışan Fetullahçı terör örgütüne kapısını açması, yine Türkiye’de çoluğu, çocuğu, daha kundağındaki bebeği öldüren PKK terör örgütüne kucak açması son derece manidardır diye düşünüyorum. Bu noktada kendilerine mutlaka çeki düzen vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Almanya’nın bu tutumunu gerçekten şiddetle kınıyorum. Demokrasiden yana tavır takınmalarını beklediğimi ifade etmek istiyorum."

Görüntü Dökümü



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- Bakan Elvan'ın Valilik binasına gelişi



- Valiliği ziyareti



- Elvan açıklama

(Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY ))



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2)SEVGİLİSİNİN DÖVÜP EVE KİLİTLEDİĞİ HAMİLE KADIN PENCEREDEN ÇIKARILIP HASTANEYE KALDIRILDI

BOLU'da, sevgilisinin feci şekilde döverek eve kilitlediği 4 aylık hamile 23 yaşındaki Gizem S., itfaiyenin merdivenli aracıyla pencereden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Gizem S.'yi dövdüğü iddia edilen İ.T. gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi, Nergis Sokak'ta 5 katlı apartmanda oturan Gizem S., sabah polisi arayarak sevgilisinin kendisini dövdüğünü ve 3'üncü kattaki eve kilitlediği ihbarında bulundu. Gelen polis ekibi kapıyı açamayınca itfaiyeden yardım istedi. Gördüğü şiddet nedeniyle sağ gözü tamamanen kapanan, yüzü şişen ve morluklar oluşan Gizem S., itfaiye erinin yardımıyla pencereden merdivenli aracın sepetine alındı. Aşağıya indirilirken gözyaşlarını tutamayan Gizem S., 112 Acil ambulansında ilk tedavisi yapıldıktan sonra İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk tetkiklerde hamile kadının yüzünde ve kollarında darp izleri olduğu belirlendi.



Tedavisi devam eden Gizem S.'yi döverek sabah kapıyı üzerine kilitleyip evden çıktığı ileri sürülen İ.T., polis ekipleri tarafından başka bir evde gözaltına alındı. İ.T.'nin alkollü olduğu, bu yüzden henüz ifadesinin alınmadığı belirtildi.



Polisin yaptığı araştırmada 4 aylık hamile Gizem S. ile İ.T.'nin dün akşam evde bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, İ.T.'nin alkolün de etkisiyle Gizem S.'ye şiddet uyguladığı belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü



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-İtfaiyenin merdivenli aracı



-Gizem S.'nin pencerede görüntüsü



-Gizem S.'nin sepete alınması, aşağıya indirilmesi



-Ambulansa alınması



-Sokaktan, ambulanstan, evden detaylar



-Ambulansın gidişi

Görüntü geçildi



Haber-Kamera: Ersin ERCAN/BOLU, ()



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3)SURİYE'DEN TÜRKİYE'YE GEÇEN PKK'LI TERÖRİST YAKALANDI



SURİYE'den yasa dışı yollarla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'ne geçen terör örgütü PKK üyesi T.Y., sınırda görev yapan askerler tarafından yakalandı.Suriye'nin Resulayn İlçesi'nden yasa dışı yollarla sınır hattından Cırcıp Deresi'ne geçen bir kişiyi fark eden askerler, 'Dur' ihtarında bulundu. Yapılan incelemede T.Y. isimli şüphelinin terör örgütü PKK terör örgütüüyesi olduğu saptanınca gözaltına alındı. Jandarmalar tarafından gözaltına alınan ve Resulayn'da bomba eğitimi aldığı belirtilen T.Y., polise teslim edildi.

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4)SURİYELİ GENÇ EL ARABASINI ALININCA GÖZYAŞINA BOĞULDU

MERSİN Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Belediyesi zabıta ekiplerinin, çöp toplama aracına el koyduğu Suriyeli 20 yaşındaki Haydar Hammad gözyaşlarına boğuldu. Aracını vermemek için bir süre direnen genç ile zabıta arabasında arbede yaşandı. Olay, Çankaya Mahallesi İstiklal Caddesi'nde el arabasıyla kağıt ve plastik atık toplayan Suriyeli Haydar Hammad, zabıta ekipleri tarafından engellendi. Suriyeli gencin etrafını çeviren Büyükşehir ve Akdeniz Belediyesi Zabıta görevlileri el arabasını almak istedi. El arabasını vermek istemeyen Suriyeli genç gözyaşları içinde, "Yok abi, yok abi" diyerek direndi. Kısa süreli arbedenin ardından zabıtalar el arabasını alıp kamyonetin kasasına yükledi. Suriyeli Hammad, el konulan çöp toplama arasının arkasından gözyaşı dökerek olay yerinden ayrıldı. Çevredeki vatandaşlar da zabıtalara tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü



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- Zabıtalar, Suriyeli Haydar Hammad'ı tutmaya çalışırken



- Zabıtalar çöp toplama aracını götürmeye çalışırken



- Zabıtalar, Suriyeli Haydar Hammad'ı iterken



- Suriyeli Haydar Hammad aracı tutarken



- Zabıtalar çöp toplama aracını zabıta aracına koymaya çalışırken



- Suriyeli Haydar Hammad aracın yüklenmesine engel olmaya çalışırken



- Zabıtalar aracı zabıta aracına yüklerken



- Zabıtalara tepki gösteren vatandaşlar



- Genel ve detay

(BOYUT:64,24 MB) (SÜRE:02,51 DK)

Haber- Kamera: Ali Ekber ŞEN/MERSİN, ()



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5)ÖĞRENCİLERE AFET VE YANGIN EĞİTİMİ

BURDUR'da, Kredi ve Yurtlar Kurumu Fereli Sinan Efendi Yurdu personeli ve kalan öğrencilere afet ve yangın eğitimi verildi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklâl Yerleşkesi'ndeki Fereli Sinan Efendi Yurdu personeli ile yurtta kalan öğrencilere İl Acil ve Afet Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından olası afetlerde yapılması gerekenler atıldı. Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından da olası yangınlarda ilk müdahale ve yapılması gerekenler hakkında eğitim verildi.



Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Personeli Hüseyin Girginer afet sonrası altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saat için her bireyin hazır olması gerektiğini söyledi. Afet bilinci kültürünün önemine dikkati çeken Girginer, "Hayatın tüm alanlarında oluşmuş ve oluşabilecek tehlike ve risklerin farkında olup, gerekli tedbirleri alarak yaşamalıyız" dedi.



Burdur Belediyesi İtfaiyesi'nden Mehmet Ali Ballak da yangınların yüzde 99'unun insan kaynaklı olduğunu belirtti. Yangın söndürme tüplerinin kullanımı, yangına ilk müdahale konularında bilgiler veren Ballak, İtfaiye Müdürlüğü olarak son 10 yılda 35 bin kişiye eğitim verdiklerini ve yangın sayısında önemli oranda azalma olduğunu belirtti.

Görüntü Dökümü



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- Eğitime katılanlar,



- Eğitimlerden detay

620 MB /// 05.32"

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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