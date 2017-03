DHA YURT BÜLTENİ-4

1)KOCAOĞLU: "SAVCININ MÜTALASI BAŞUCU KİTABI OLACAK"

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun 397 yıl hapis cezasıyla yargılandığı 129 sanıklı davada beraat kararının önünü açan Savcı'nın mütalasının belediye hukuku açısından çok önemli bir hukuk vesikası olduğunu, mahkemenin gerekçeli kararı sonrası bunu başucu kitabı olarak bastırıp dağıtacaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, belediyeye gelen müfettişlerle başlayan operasyon hazırlığının 2011 yılında yapılan iki operasyon sonrası 2012'de davaya dönüştüğünü söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin beş yıl sürekli baskı ve suçlamalarla karşı karşıya kaldığını belirten Kocaoğlu, kendisi için 397 yıl, diğer arkadaşları için 267 yıl hapis cezası istemiyle yargılandıkları, 27 Şubat 2017'de ise Cumhuriyet Savcısı'nın mütealasıyla suçlamaların hukuk diliyle de ortadan kaldırıldığını söyledi. Kocaoğlu, 'ya yaptığı açıklamada şöyle konuştu:



"Aklandık. Mahkeme heyeti beraat kararı verdi. Süreçte bir çok ardaşımız tutuklanmıştı. Izdırap çektiler. Hepsinin yükü omuzlarımızdaydı. Beraat kararıyla bu yük kalktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na soyunan ve bu geminin kaptanlığını yapacağını söyleyen kişi burada olan herşeyden sorumludur. Bunu yüreğinizde, beyninizde hissetiyorsunuz. İzmirlilerin bize olan inançlarında hiçbir zaman sarsılma olmadı. Dava sürecinde hem izmirliler, hem Türkiye'nin dört bin yanından hem de Avrupa'dan İzmir'i takip eden insanlar suçlamalara inanmadı. Mahkeme kararı da bunun tescili oldu. Karardan sonra CHP, AK Parti ve MHP'den bir çok parlamenter, eski parlamenter, il başkanları geçmiş olsun dilekerli için aradı. Allah böyle haksız bir saldırıyı kimseye yaşatmasın."

"ÇALIŞMANIN EN İYİ TEDAVİ OLDUĞUNA İNANDIK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, mahkeme kararında tazminat yolunun açık tutulduğunu, yargılanan arkadaşlarının tazminat davası açmalarının en doğal hakları olduğunu söyledi. Daha önce de açıkladığı gibi kendisinin davacı olmayacağını belirten Kocaoğlu, şöyle konşutu:

"Ben işe pozitif açıdan bakıyorum. O kadar ızdırap çektik. Bir arkadaş dava sürecinde vefat etti. Bir çok kişinin durumu bozludu. Birbirimize maddi manevi destek vererek süreci aştık. En sıkıntılı dönemde bürokratlarımız olağanüstü performans gösterip, işe sahip çıktılar. Hizmet ve yatırımlar sürdü. İzmirlilerin güvenine layık olmaya çalıştık. Hep beraber moral çöküntüsü yaşayıp çok daha olumsuz durumları hem kendimize hem de hemşehrilerimize yaşatabilirdik. Çalışmanın en iyi tedavi olduğuna inandık. Derdimizi, tasamızı unutmaya çalıştık. Pozitif yönden bakmaya çalıştık. Geçeceğine inandık Önümüzde Balyoz, Ergenekon ve Casusluk gibi davalar vardı. O süreçte davalardan biri de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başına patlamıştı. Çok şükür geçti."

"BURADAN SİYASİ RANT MI BEKLENMİŞTİR? BİLEMEM"

Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin neden hedef seçildiği yönüdeki soruya şu yanıtı verdi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin özelliği, 1999 yılından beri, uzun süredir Türkiye'nin muhalefet partisinde olan en büyük belediyesi olması. Buradan siyasi rant mı beklenmiştir? Bilemem. Başka nedeni mi var? Bilemem. O hesapları bilemiyoruz. Bizim düsturumuz var. Biz yasalar, evrensel ahlak kurallarI, vicdanın, aklın, bilimin rehberliğinde belediye başkanlığı yapıyoruz. Bunu yaptığımız müddetçe tüm belaları defediyoruz. Adil davrandığımız için kimse bize düşman olmuyor. Kanun neyse onu yapıyoruz. Herkesin olabilecek işini yapmaya çalışıyoruz. Olmayacak işi açık yüreklilikle söylüyoruz. Ne oldu, ne bitti, kimin ne garize var. Kim ne bekliyordu, ne umuyordu? Yani İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin itibarsızlaştırılması kimin işine yarayacaktı? Onu ben bilemiyorum. Bilmem de mümkün değil. Ama kötü niyetli insanlar, asılsız iddalarda bulunan insanlar bunu yaptılar. Biz de durmamız gerektiği şekilde durduk. Belayı başımızdan defettik."

15 TEMMUZ SONRASI FETÖ'NÜN YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Başkan Kocaoğlu, mahkemenin suç duyurusunda bulunacağı Büyükşehir Belediyesi'ne operasyonu yapan polis, müfettiş, savcı ve hakimlerle ilgili açılabilecek davaya müdahil olmayı düşünmediğini ama gerekiyorsa olabileceğini de söyledi. Kocaoğlu, "Müdahil olmam ayrı bir konudur. Biz bu operasyonlar yapılırken, manevi işkenceler çekip, zor durumda kalıp, hayatımız zehir olurken bizim karşımızda ne FETÖ vardı ne başka bir örgüt vardı. Karşımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin savcısı, polisi, hakimi vardı. Başka kimse yoktu. Şimdi 15 Temmuz uğursuz darbe girişiminden sonra bizim davamıza bakan emniyet mensupları, savcılar, hakimler tutuklanınca 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bu operasyonu FETÖ yapmış' diye ortaya çıktı. Ama bize operasyon yapılarken karşımızda muhatatap İzmir Emniyet Müdürlüğü KOM (Kaçakcılık Organize Suçlarla Mücadele) vardı. Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet Başsavcısı ve Adalet Bakanlığı'nın yargıçları vardı. Yargıçları, Savcıları sınıflandırarak 'şu yaptı, bu yaptı 'diyemeyiz ki! Şimdi ortaya çıkıyor. Bu açıklanıyor" dedi.

"HUKUK VESİKASI"

Aziz Kocaoğlu, Savcı'nın beraatlerini istediği mütalanın belediye başkanları için başucu kitabı niteliğinde bir hukuk vesikası olduğunu ifade etti. Son duruşmada Savcı'nın mütalasını okuması sırasında, belediye başkanı arkadaşlarının mütealanın önlerini açacağına dikkat çektiğini belirten Kocaoğlu "Başkan arkadaşlar mütalanın kendilerine referans olağını söyledi. Bende inanıyorum ki belediye çalışmalarında, belediye hukuku açısından Sayın Savcı'nın verdiği mütala çok önemli bir hukuk vesikasıdır. Mahkemenin gerekçeli kararını yayınlandıktan sonra çoğaltıp belediye başkanlarına başucu, masaüstü kitabı olması için dağıtmayı düşünüyoruz" dedi.

"BU SİYASİ MALZEME OLACAK BİR ŞEY DEĞİL"

Kocaoğlu, beraat kararını 16 Nisan referadum kampanyasında siyasi olarak kullanmayacağını da açıkladı. Başkan Kocaoğlu, ülkenin zorbir dönemden geçtiğini vurgulayarak pozitif olmak gerektiğine dikkat çekti. Kocaoğlu şunları söyledi:

"Bu tür siyaseti sevmiyorum. Referandumda kullanacak, kürsülerde bağıracak, çağıracak halim yok. Durum ayan beyan ortadadır. Herkes hissesine ne almak istiyorsa onu almıştır. Medyada da yer aldı. Sağır sultan duydu. Bu siyasi malzeme olacak şey değil. Bunun kime ne faydası var? Siyasette kente, devlete, millete faydası olacak projeleri, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı,kentin geldiği noktayı konuşmak faydalıdır. Bu ülkenin nefatif siyasetle ilgisi sıkıntısı var. Pozitif olmalıyız. Zor bir süreçten geçiyoruz. Birlik beraberlikten dayanışmadan bahseden bir belediye başkanı olarak kendim negatif siyasete düşmek istemem. Pozitif olacağız. Önemli olan vatanımız devletimiz milletimizdir. Hep beraber ülkenin payidar olmasıdır Bunun için sen- ben kavgası yerine birlik olarak terör ve Suriye belasından kurtulmamız gerekiyor. Pozitif ve yapıcı olacağız."

Görüntü Dökümü



- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun açıklamaları



- Detaylar

Utku BOLULU - Mücahit BEKTAŞ-İZMİR/

=================================================

2)SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN KIRGIZ KADIN: VURMAYA BAŞLAYINCA BIÇAKLADIM

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde sevgilisi 31 yaşındaki Salim Sarıkaya'yı bıçaklayarak öldüren Kırgız 34 yaşındaki Aigul Nurbek tutuklandı. Nurbek, daha önce kendisine şiddet uygulayan sevgilisi tartışma sırasında da vurmaya başlayınca bıçakladığını, ancak öldürme amacında olmadığını iddia etti.

Manavgat Sanayi Sitesi'nde önceki gece geç saatte Salim Sarıkaya, mangal yapmak için ortağı olduğu işyerinde sevgilisi Kırgız asıllı Aigul Nurbek ve 2'si kadın 4 arkadaşıyla buluştu. Burada bir süre sohbet eden ve iddiaya göre alkol alan Salim Sarıkaya ve Aigul Nurbek arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Salim Sarıkaya, iddiaya göre Aigul Nurbek'i dövmeye başladı. Bunun üzerine Aigul Nurbek de yanındaki bıçakla Salim Sarıkaya'yı kalbi, göğüs altı ve kolundan bıçakladı. Olay yerindeki arkadaşları tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Salim Sarıkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis Aigul Nurbek'i gözaltına aldı.



Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Aigul Nurbek, savcılıktaki ifadesinde Salim Sarıkaya ile 1.5 yıldır arkadaş olduğunu ve birlikte yaşadıklarını belirterek, maktulün kendisine zaman zaman şiddet uyguladığını öne sürdü. Olayda yine kendisine vurmaya başlaması üzerine dayanamadığını ve bıçakladığını belirten Aigul Nurbek, öldürme amacında olmadığını iddia etti.



'Kasten öldürme' suçundan sulh ceza hakimliğine çıkarılan Aigul Nurbek tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü



------------------------



- Adli tıp morgu dış plan görüntü



- Cenazenin morg çıkışı



- Cenaze aracının görüntüsü



- Cinayet zanlısı kadının resmi



- Öldürülen gencin resmi



123 /// 1.6



HABER: Mithat ABAKAN: -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

===================================================

3)ÖLEN ANNESİYLE KURDUKLARI HAYALİ UĞRUNA OTOSTOPLA 6 ÜLKE GEZDİ

MERSİN Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Merve Kaplan, kanserden ölen annesi Şaziye Kaplan ile olan hayalini gerçekleştirmek için otostop yaparak 6 ülke gezdi.



Merve Kaplan'ın 4 yıl boyunca kanser hastalığıyla mücadele eden annesi Şaziye Kaplan geçen yıl yaşamını yitirdi. Annesinin ölmeden önce izlediği belgeselde görüp hayran kaldığı Kamboçya'da hayali gerçekleştirmek isteyen Merve Kaplan, ailesi ve arkadaşlarına "Ankara'da eğitim almak istiyorum" diyerek Mersin'den ayrıldı. Merve Kaplan, önce Malezya'ya, oradan da Kamboçya'ya gitti. 6 aylık otostop serüveninde Malezya, Kamboçya, Vietnam, İran, Laos ve Tayland'ı gezen Kaplan, gittiği her yeri annesi için de gezip fotoğraflar çekti.

BİR HAYALİN PEŞİNDE

Bir hayali gerçek kılmak için yola çıkan ve annesinin yolculuğu boyunca kendisine eşlik ettiğini hissettiğini ifade eden Kaplan, şöyle konuştu:

"4 yıl boyunca annemle kanserle mücadele ettik. 'Sen iyileşince Kamboçya'da yaşayacağız' diyordum. Böyle bir hayalimiz vardı ve bir umuttu bizim için. Annemin sıcağa ihtiyacı vardı ve Kamboçya'da hep yaz olduğu için istedik. Kamboçya'da yaşamak annemle ortak hedef ve hayalimizdi. Annem kansere yenik düştü ve bu hayali tek başıma gerçekleştirmek istedim. Gittiğim, gezdiğim her yerde annemi yanımda taşıdım. Her yerde annemle berabermiş gibi, her gördüğüm yeri annem de görmüş gibi hissettim. Döndüğümde ise bir şeyleri tamamladığımı hissettim."

KADIN BAŞINA YAPTIĞIM EN GÜZEL ŞEYDİ

Gittiği yerlerde çalışan ve kazandığı parayla da gezmeye devam ettiğini kaydeden Kaplan şunları söyledi:

"Kadın başıma yaptığım en güzel şeydi Güneydoğu Asya'da otostopla gezmek. Kamboçya'da 3 ay kaldım. 1.5 ay adalardaydım, meşhur Türk Adası olarak bilinen Koh Rong Adası'nda kaldım. Başkente geçip 'Ay Ne Bilim' aşevinde çalıştım. İran benim için büyük deneyimdi. Bir Müslüman toplumundan beklediğimin en şaşırtıcı olanlarını yaşatan tek yerdi İran. Malezya da Müslüman ama İran'da daha rahat gezdim."

Görüntü Dökümü

-------------------------



- Merve Kaplan sahilde dolaşırken



- Kaplan kamp çantası ile deniz kenarında gezerken



- Kaplan'ın bisikletlerle görüntüsü



- Kaplan'ın konuşması



- Kaplan'ın seyahat fotoğrafları



- Genel ve detay görüntüler



SÜRE: 07'20" BOYUT: 469.88 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

===================================================

4)ŞEMDİNLİ'DE PKK'YA AİT 500 KİLO PATLAYICI BULUNDU

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kırsal alandaki kayalıklar arasında toprağa gömülü 500 kilo ağırlığında el yapımı 6 patlayıcı buldu.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, halktan gelen ihbar üzerine Şemdinli İlçesi Gelişen Köyü kırsal kesiminde arama tarama çalışması yaptı. Yapılan arama ve tarama çalışması sonucu kayalıklar arasına ve toprağın altına gizlenmiş halde toplam 500 kilo ağırlığında 6 el yapımı patlayıcı bulundu. Tespit edilen el yapımı patlayıcı düzenekleri yerinde imha edilirken, soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

JANDARMA KAMERASINDAN



--------------------------------



-EYP'nin bulunduğu bölgeden genel görüntü



-EYP konrollü bir şekilde imha edilmesi



-Yükselen dumanlar

HAKKARİ, ()-



=========================================================

5)BAĞEVİNDE FETÖ SOHBETİ YAPAN TOPLANTI İMAMLARI YAKALANDI

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütünün il yapılanmasında görev aldıkları iddia edilen ve 15 Temmuz süreci sonrasında bağevinde toplanarak himmet ve sohbet toplantılarını sürdüren 12 kişiyi gözaltına aldı.



Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY örgütünün Kayseri yapılanmasında görev alan bazı kişilerin, 15 Temmuz süreci sonrasında kentin kenar mahallelerinde bulunan bağevlerinde gizlice bir araya gelerek sohbet ve himmet toplantıları düzenlemeye devam ettiklerini belirledi. Bu kişilerin özellikle cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının ailelerine maddi destekte bulunmak amacıyla yardımlar topladıkları ileri sürüldü. Polisin yaptığı operasyonda, örgütün oturma düzenleyen toplantı imamları oldukları ileri sürülen Hanifi Yılmaz ve Muaz Biçer ile esnaf Mehmet Aydemir, Altan Aydemir, Hacı Ali Demirci, Mahmut Alaca, Mustafa Alaca, Selçuk Alaca, Fuat Güzey, İbrahim Şencanlar, İhsan Yorulmaz ve Ali Kara toplantı halindeyken yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan bu kişiler, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık muayenesinden sonra adliyeye gönderildi.

Görüntü Dökümü



---------------------------



-Toplantı yapılan eve girip çıkarken çekilen görüntüler(fotolardan klip)



- Toplantı halinde yakalanan FETÖ'cü imamların sağlık kontrolüne getirilişi



- İmamların sağlık kontrolü sonrası çıkarılışı



- Detay



( Haber: Yasin DALKILIÇ Kamera: KAYSERİ, )



DV 1 DOSYA, 2 dakika 08 saniye /69 MB

======================================================

6)4 İLDE FETÖ OPERASYONU: 28 GÖZALTI

KAHRAMANMARAŞ merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda daha önce meslekten ihraç edilen 28 öğretmen gözaltına alındı.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 33 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş, Osmaniye, Aksaray ve Aydın'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde de arama yapılan 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, adreslerinde bulunamayan 5 öğretmenin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



- Şüphelilerin hastaneye getirilişi



- Hastaneden çıkarılmaları



- Polis otolarına bindirilmeleri

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 114 MB

==================================================

7)KOCAELİ'DE FETÖ SORUŞTURMASINDA 9 ÖĞRETMEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 öğretmen adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapatılan özel okullarda görev yapan meslekten ihraç edilen 7 öğretmeni gözaltına aldı. FETÖ/PDY'ye üye olmak, öğrenci yetiştirmek ve Bylock kullanmak suçlamaları ile gözaltına alınan 7 öğretmen emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



Adliyeye sevk edilmeleri

İZMİT(Kocaeli), ()

==================================================

8)SURİYELİ KATİL ZANLISI, YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI

ADANA'da 17 yaşındaki Yakup Kırlangıç'ı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla aranan Suriyeli 27 yaşındaki İmad Hamidi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken İzmir'de bindiği botta yakalandı.

Merkez Yüreğir İlçesi'nin Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinde çalışan Yakup Kırlangıç, 21 Şubat'ta sırtından bıçaklanmış olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Kırlangıç'ın ölümünü araştıran polis, cinayetin bıçaklı gasp girişimi sırasında meydana gelen kavga olduğunu belirledi. Yakup Kırlangıç'ın ölümüyle ilgili katil zanlısı olduğu ileri sürülen Suriyeli İmad Hamidi ile 2 akrabası ve ölen gencin 6 arkadaşı gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ev hapsi ile serbest bırakılan İmad Hamidi'nin tutuklanmadığını öğrenen Kırlangıç'ın yakınları zanlının evine saldırdı. Çıkan olaylarda 3'ü Suriyeli 4 kişi yaralandı.

Polis ekipleri, olaylara karışanları yakalamak için çalışmasını sürdürürken, adli kontrol şartını ihlal eden İmad Hamidi'nin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. İmad Hamidi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis ekipleri Hamidi'yi yeniden yakalamak için harekete geçerken Adana'dan kaçtığı ortaya çıktı.

Cinayet Bürosu ekipleri, İzmir'in Foça İlçesi'nde insan kaçakçıları ile temasa geçen İmad Hamidi'nin botla Yunanistan'a geçmeye çalıştığını saptadı. İzmir'e giden ekipler, İmad Hamidi'yi gece yarısı bota binmek isterken yakaladı.

İzmir'den Adana'ya getirilen ve zırhı araçla havaalanından çıkartılan Hamidi, sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Alandaki uçaktan genel görüntüler

- Yolcuların uçaktan inmesi

- Polislerin koluna girdiği zanlının uçaktan inerken görüntüsü

- Havaalanından polis eşliğinde çıkarılması

- Zırhlı araca bindirilmesi

- Aracın gidişi

SÜRE: 02'37" BOYUT: 294 MB

Haber:Fatih KARAÇALI-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

======================================================

9)RİZE’DE ATATÜRK ANITININ KONULDUĞU YENİ ALANDA İLK TÖREN



RİZE’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü törenlerle kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan kaldırılan Atatürk Anıtı'nın konulduğu valilik önündeki ilk törende protokol üyeleri ve vatandaşlar ele tutuşarak horon oynadı.



Rize Valiliği önünde gerçekleştirilen törene Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan kaldırılan Atatürk Anıtı'nın konulduğu valilik önündeki ilk törende Vali Erdoğan Bektaş ve Belediye Başkanı Reşat Kasap anıta çelenk sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın kutlama mesajlarının okunduğu törende konuşan Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, 99 yıl önce Rus işgalinden kurtulan Rizelilerin, İstiklal harbinde batı cephesinde de başarılı mücadeleler verdiğini dile getirdi.

Halk oyunu ekiplerinin gösterisiyle devam eden kutlamalarda Vali Erdoğan Bektaş ile protokol üyeleri ve vatandaşlar el ele tutuştu, tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadı.



Görüntü Dökümü



Atatürk anıtı detayları



Tören alanı detayları



Çelenk sunulması



Horon oynanması

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-

=====================================================

(ÖZEL)

10)ADANA'DA BAL ARISI ÖLÜMLERİ ENDİŞE YARATTI



ADANA'da kovanlardaki binlerce arı telef oldu. Bal arılarının tarımsal ilaç kullanımı nedeniyle telef olduğunu söyleyen arıcılar, kesin ölüm nedeninin belirlenmesini ve önlem alınmasını istedi. Tarım Müdürlüğü uzmanları üniversitelerin de yardımı ile inceleme başlatırken, Tunceli, Hatay ve Adıyaman'da da benzer arı ölümleri olduğu bildirildi.

Yumurtalık İlçesi'ne bağlı Haylazlı Mahallesi'nde arıcılık yapan 40 yaşındaki Mehmet Akko, bir hafta içerisinde 350 kovan arıdan 200 kovan arının telef olduğunu söyledi. Bölgede mısır, ayçiçeği, karpuz ve patates ekimi nedeniyle tarımsal ilaç kullanıldığını aktaran Akko şöyle dedi:

"Kovanlardaki binlerce arımız tarımsal ilaçlamadan kaynaklı zehirlenerek telef oldu. Benim en az 60 bin lira zararım var. Arıların neden öldüğü belirlensin ve çözüm bulunsun. Doğadaki arı ölümleri ekonomiye zarar verdiği gibi ekolojik dengenin de bozulmasına neden oluyor."

Aynı bölgede arıcılık yapan Alican Barut ise, 50 kovan arısının telef olduğunu belirterek, "20 yıllık arıcıyım, böyle yüksek oranda toplu arı ölümünü ilk kez gördüm. Büyük zararımız var. Arı ölümlerin neden kaynaklandığı belirlensin. Zararımız giderilsin" diye konuştu.

'İNCELEME SÜRÜYOR'

Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin ise nedeni henüz belirlenmeyen arı ölümlerini yakından takip ettiklerini söyledi. Çeşitli üniversitelerden akademisyenlerle birlikte arıcılarla buluştuklarını anlatan Tekin kovanlardan polen, ölü arı ve canlı arı numuneleri aldıklarını, ölüm nedenlerinin tespiti için laboratuvar incelemesinin sürdüğünü kaydetti.

Tunceli, Hatay, Adıyaman gibi bölgelerde de arı ölümleri olduğunu kaydeden Muhammet Ali Tekin, numune incelemesi sonrasında analizlerden çıkacak sonuçlara göre hareket edeceklerini anlattı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

***ÖZEL***

- Muhabiri Yusuf Baştuğ'nun anonsu

- Arı kovanlarının görüntüsü

- Kovanların ölündeki telef olan arılar

- Kovanların açılması

- Peteklerin üzerindeki arılar

- Arıcıların kovanların incelemesi

- Arıcılar ile Röp.

SÜRE:07'12" BOYUT:806 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

===============================================

11)İZMİR AVRUPA CAZ FESTİVALİ BAŞLADI

İZMİR Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV) düzenlediği 24. İzmir Avrupa Caz Festivali piyanist Manuel Magrini’nin konseri ile başladı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları, İzmir İtalya Konsolosluğu, İzmir Slovakya Fahri Konsolosluğu, İstanbul Avusturya Kültür Ofisi, İzmir Fransız Kültür Merkezi, Goethe Enstitüsü İzmir, Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve Polonya Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosluğu, İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu ve İstanbul Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi işbirliği ile İKSEV tarafından düzenlenen İzmir Avrupa Caz Festivali 24. kez sanatseverlerle buluştu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Caz Afiş Yarışması Sergisi açılışı ve kokteylin ardından başlayan törende, festival ortaklarına ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür plaketlerini İKSEV Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper sundu. Ardından Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adına katılan Muzaffer Tunçağ ve Sarper yarışmada dereceye giren genç grafikerlere katılım belgelerini verdi.



Ümit Tunçağ’ın keyifli ve esprili sunumun ardından sahneye piyanist Manuel Magrini geldi. İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile düzenlenen konserde Magrini, mütevazı, samimi ve sempatik tavırları, üstün virtüözitesi, besteleri, klasik caz bestelerine getirdiği yorumlarla dinleyenlerine huzurlu, keyifli unutulmaz bir caz gecesi yaşattı.



24. İzmir Avrupa Caz Festivali’nde, 3 Mart Cuma gecesi saat 20.00’de AASSM Küçük Salonda Odyo Vijul ve Experience Limete’nin Canlı Video Performans Gösterisi yapılacak. 4 Mart Cumartesi günü ise Otto Hejnic Trio konseri yer alacak.

Görüntü Dökümü



---------------------------



-Festival açılış kokteylinden görüntü



-Konuşmalar ve plaket verilmesinden görüntü



- Piyanist Manuel Magrini'nin konser vermesi

Haber:Mehmet KURT / İZMİR, ()

====================================================