DHA YURT BÜLTENİ-4

1)AYVACIK'TA SARSINTILAR SÜRÜYOR

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi merkezli deprem fırtınası, küçük sarsıntılarla sürüyor. Ayvacık İlçesi'nde geçen 6 Şubat Pazartesi sabahı meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem ile başlayan sarsıntılar, bölgedeki bazı köylerde bulunan yapılarda hasara yol açmıştı. Bugüne kadar bölgede üçü 5.3, biri 5.2 ve biri de 5 büyüklüğünde depremler oldu. Ayrıca, yüzlerce küçük sarsıntı meydana geldi. Geçen zamana rağmen bölgedeki sarsıntılar sona ermedi. Bugün saat 02.27'de, yerin 7.13 kilometre derinliğinde ve 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden sonra saat 10.48'e kadar en büyüğü 3.7, en küçüğü 2.9 arasında değişen 149 artçı sarsıntı daha oldu.

Görüntü Dökümü

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- Deprem bölgesinden görüntü



- Depremzedelerden açıklama ve görüntü

Haber- Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), ()

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2)KADIN DALGIÇ FENALAŞINCA BAŞKAN DENİZE ATLADI

KOCAELİ'nin Karamürsel İlçesi'nde, 1 Mart Üsküdar Vapuru faciası anılırken, denizde bulunan kadın dalgıç fenalaşınca Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım denize atlayarak kadın dalgıcı kıyıya çıkardı.

1 Mart 1958 yılında İzmit Körfezi'nde yaşanan Üsküdar Vapuru'nun batması sonucu yaşanan faciada yaşamını yitirenler Karamürsel'de düzenlenen törenle anıldı. Karamürsel marinada düzenlenen törene Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Deniz Kurmay Albay Ayhan Gedik ve vatandaşlar katıldı. Denizde bulunan 3 dalgıç pankart açıp, çelenk bırakmak isterken kadın dalgıç Şenay Ertorun fenalaştı. Pankartı deniz altından çıkaracak iki dalgıcın denizin altında bulunduğu sırada, Şenay Ertorun'un fenalaştığını gören Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım kabanını çıkararak denize atladı. Başkanı İsmail Yıldırım kadın dalgıcı kıyıya çıkardı. Kıyıya gelenler kadın dalgıcın kıyıya çıkarılmasına yardımcı oldu. Buz gibi sudan çıkan İsmail Yıldırım verilen battaniyeye sarıldı. Dalgıca sağlık ekibi müdahalede bulundu. Yaşananlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü



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Vatandaş tarafından çekilen görüntüler



Başkanın suya atlaması, dalgıcı kıyıya çıkarması, battaniyeye sarılması

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL(Kocaeli), ()

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3)TARAFTARLAR OTOBÜS SALDIRISININ VİDEOSUNU YAYINLADI

KASIMPAŞA'ya 4-0 yenildikten sonra Bursa’ya dönüşte Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Karsak gişelerinde Bursaspor kafilesi otobüsüne yapılan saldırı sırasında taraftarlarca çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde taraftarların, duran otobüse küfürler ederek girmeleri, Batalla ve Harun’a yönelik tehdit ve küfürleri yer alıyor.

Bursaspor Kulübü yönetici, teknik kadro ve futbolcularının şikayetçi olmaları nedeniyle 6 taraftar göz altına alınmış, savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Görüntü Dökümü

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-Videonun görüntüsü

BURSA/



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4)BEYTÜŞŞEBAP'IN DBP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI



ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesinde sürdürülen bir soruşturma kapsamında DBP'li Belediye Başkanı Nurettin Ataman, bu sabah polis tarafından gözaltına alındı.

Beytüşşebap'ın Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)'li Belediye Başkanı Nurettin Ataman, bugün sabah saatlerinde Cumhuriyet Savcılığınca, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında evinde ve Belediyede yapılan aramalardan sonra gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Ataman'ın iki akrabasının da gözaltına alındığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Belediye binasından görüntü

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), ()

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5)7.5 MİLYONA MAL OLAN ALT GEÇİT VE SAĞLIK OCAĞI KULLANILAMIYOR

BATMAN'ın Kozluk İlçesi'ne bağlı Bekirhan Beldesi'nde yapımı geçen yıl tamamlanan ve 6 milyon liraya mal olan alt geçit ile 2014 yılında tamamlanan ve 1.5 milyon liraya malolan sağlık ocağı, çevre düzenlemesi ve bazı eksiklikler nedeniyle hizmete giremedi. Belde Belediye Başkanı Zekir Demir, milyonlarca liranın heba edilmesine rağmen vatandaşların bu hizmetlerden yararlanamamasından yakındı.

Kozluk İlçesi'ne bağlı ve 36 köye hizmet veren Bekirhan Beldesi'nde geçen yıl yapımına başlanan ve 6 milyon liraya mal olan alt geçit, tamamlanmasına rağmen bir türlü hizmete açılamadı. Tamamlanan ancak çevre ve iç düzenlemesi tamamlanamayan alt geçit, zorlu geçen kış mevsiminde yoğun kar yağışı nedeniyle sular altında kaldı. Vatandaşların kullanamadığı alt geçit nedeniyle, Bitlis-Batman karayolunun bir şeridi de trafiğe kapatıldı. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ancak, atıl durumda bulunan alt geçidin geçen yıl Temmuz ayında tamamlandığını belirten Belde Belediye Başkanı Zeki Demir, Ocak ayının başlarında alt geçidin hizmete geçmesi gerektiğini belirterek, "2 bin 900 nüfuslu beldemizin içinden geçen Batman-Bitlis yolunda geçen yıl Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce yapılan alt geçit bir türlü hizmete sokulamadı. Çevre düzenlemesi ve iç donanım bir türlü yapılamadı. Kış çok zorlu geçti. Kar yağışı ve yağmur nedeniyle alt geçit sular altında kaldı ve hala kullanılmaz halde. Bitlis-Batman karayolunun bir şeridi, alt geçit yüzünden kullanılmıyor. İlgisizlik yüzünden belde halkı mağdur ediliyor"dedi.

SAĞLIK OCAĞI DA HİZMETE GİREMEDİ

Bağımsız Belediye başkanı Demir, 2014'ün ortalarında temeli atılan ve 1.5 milyon liraya mal olan beldenin tek sağlık ocağı binasının da tamamlandığı halde aylardır hizmete açılamadığını söyledi. 4 doktorun görev yaptığı Aile Sağlığı Merkezi bitişiğinde yapılan ve 6 doktorun görev yapacağı şekilde dizayn edilmesine rağmen yolu olmayan ve ambulans girişi yapılamayan sağlık ocağı da bir türlü hizmete açılamadığını söyleyen Belediye başkanı Demir, "36 Köyün bağlı olduğu beldemizin nüfusu 13 bin civarında. Aile Sağlık Merkezi hizmette zorlanıyor. Günde 150-300 hastaya 4 doktor bakabiliyor. Üç yıl önce temeli atılan yeni sağlık ocağı binasının eksiklikleri saymakla bitmez. Sağlık ocağına gidecek yol da yok. Bir ambulans nasıl sağlık ocağı bahçesine hastane getirecek, merak ediyoruz. Belediye olarak kilit taşını vereceğimiz halde sağlık ocağının yolu yapılmıyor. Binanın merdiven girişindeki mermerler de çöktü. Bina açılmadan, onarımlık hale geldi"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Belediye Başkanı Zeki Demir, alt geçidi gösterirken



-Başkan Demir, sağlık ocağı önünde



-Başkan Demir'in konuşması



-Alt geçit ve sağlık ocağı dış görüntüsü



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()-

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6)HAKKARİ'DE PKK'YA AİT UYDU TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

HAKKARİ'de kırsal alanda tesbit edilen bir sığınakta terör örgütü PKK'ya ait 1 uydu telefonu, 1 frekans sağlayıcı uydu alıcısı cihaz ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi. Hakkari Valiliği, merkeze bağlı Ceylanlı Köyü Gelinli Mezrası'nda ele geçirilen malzemelerle ilgili açıklama yaptı. Gelinli Mezrasında bulunan sığınakta PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait malzemelerin saklandığına dair bilgilerin elde edilmesi üzerine dün kırsal alanında arama tarama faliyetleri yürütüldü. Yapılan aramalarda ise sığınakta 1 frekans sağlayıcı uydu alıcısı cihaz, 1 uydu telefonu ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildiği, konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen malzamelerin görüntüsü

HAKKARİ, ()

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7)ÖĞRENCİLERDEN OKULA MATEMATİK SOKAĞI

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ortaokulu'nda Matematik Sokağı Projesi'ni hayata geçirdi.

MAKÜ Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Yusuf Ünal, Büşra Çalışkan ve Sezgin Çağlar, TÜBİTAK 2209 Projesi ve Öğretmenlik Uygulaması kapsamında Yard. Doç. Dr. Burcu Durmaz ve Dr. Ramazan Gürel danışmanlığında TOBB Ortaokulu'nda 'Matematik Sokağı Projesi'ni gerçekleştirdi. Proje kapsamında öğrencilerin sadece derste değil günlük yaşamda da koridor üzerinde çeşitli geometrik şekiller ve formüller aracılığıyla gizli olarak da öğrenmelerine hizmet etmeyi amaçladıklarını belirten öğrenciler, ders aralarında ve öğle aralarında da öğrencilerle çeşitli zeka oyunları oynamak için oluşturulan köşede onlarla hem oyun oynamak hem de matematiği sevdirmek anlamında hizmet etmenin önemine değindi. Matematik Sokağı Projesi ile öğrencilerin bilgilerinin taze kalması ve matematiğe olan ilgisinin artması hedefleniyor.

Yard. Doç. Dr. Burcu Durmaz, "Öğrencilerimiz bize bu fikirlerle geldi. Buna benzer uygulamaları sosyal medyada farklı şehirlerde olduğunu görüyoruz. Ama bunu Burdur'da bir ilk olarak gerçekleştirdik. Bu projede biz sadece danışmanlık yapıyoruz. İşin çoğunu öğrencilerimiz yaptı" dedi.

Dr. Ramazan Gürel de "Bu projede iki adım var. Öğrencilerimiz burada bu uygulamayı yaptı, biz de bunun etkisine bakacağız. Burada bir anket uyguladık ve katılan öğrencilerin matematik sunumlarını ölçtük. 2 ay sonra da tekrar ölçeceğiz. Bu oluşan farklılığa göre bizim bir de kontrol gurubumuz var. Bunu da Kemal Solmaz Ortaokulu'nda yapıyoruz. Bu çalışmayı bizler Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi'nde de sunacağız. Buradan olumlu dönütler alabilirsek Burdur'da diğer okullara da yöneleceğiz. Diğer okullarda da bu çalışmayı devam ettirebiliriz. Öncelikle sonuçlara bakmamız gerekiyor ama öğrencilerden aldığımız yorumlar olumlu yönde" diye konuştu.

Uygulamanın yapıldığı okulun 8'inci sınıf öğrencisi Tuğba Taşisimli de "Matematik Sokağı özellikle TEOG sınavına giren öğrenciler için görsel hafızalı bir uygulama. Bu uygulama TEOG öğrencilerinin stresini bir nebze de olsa azaltıyor. Biz de TEOG öğrencisiyiz ve Matematik Sokağı ile birlikte unuttuğumuz bazı bilgileri yeniden hatırlamaya başladık" dedi.



Görüntü Dökümü

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- Hazırlanan projeden görüntüler



- RÖP 1: Burcu Durmaz



- RÖP 2: Ramazan Gürel



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HABER- KAMERA: BURDUR, ()

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(GENİŞ HABER)

8)SURİYE'DEKİ ASKERİMİZİ MİNİK ELLERİN ÖRDÜĞÜ ATKILAR SARACAK

ANTALYA'nın Kepez İlçesindeki İrenoğulları İlkokulu ve Anaokulu'nda eğitim gören çocuklar, ördükleri atkıları, yazdıkları mektuplarla birlikte Suriye'deki askerlere gönderildi.

30 ilkokul, 10 ana sınıfı öğrencisinin günler süren çalışmasının ardından hazırlanan 80 parça atkı ve yazılan mektuplar, kargoyla Diyarbakır 7. Kolordo Komutanlığı'na gönderildi. Atkı ve mektuplar buradan da Suriye'ye gönderilecek. Serbest Etkinlik Dersi'nde yapılan atkılar için öğrencilere Okul Aile Birliği de destek verdi. Öğrencilerle birlikte atkı ören aileler, tüm masrafları da karşıladı.

Okul müdürü Süleyman Emin Özdemir, çocukların vatan ve asker sevgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Öğretmenimizden bu proje gelince çok sevindim. Öğrenci ve öğretmenlerimizin askerlerimize sevgisini ifade edebilecek en güzel çalışma. Onların sloganı 'sevgi ile ısının'dı. Bizim için manevi değeri çok büyük olan bu atkıları yaparak, onların boyunlarını saramazsak da bu atkılar onların boyunlarını saracak. Burada askerlerimize sesleniyorum; Sizleri çok seviyoruz. İki ki varsınız, iyi ki bizim ordumuz, iyi ki bizim askerimizsiniz" dedi.

Sınıf öğretmeni Dilcan Ümütçü ise çocukların ve kendisinin doğuda ve Suriye'de vatani görevlerini yapan askerler için neler yapabileceklerini düşünürken bu projenin ortaya çıktığını belirtti. Ümütçü, "Okul Aile Birliği ve ailelerimiz de bizlere destek oldu. Elimizden geldiği kadar onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik" diye konuştu. Okul Aile Birliği Başkanı Azize Korkmaz ise "Biz de bu projeye katkı koymak istedik. Öncelikle okul müdürümüze desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Askerlerimize moral verebildiysek ne mutlu bize" dedi.

Atkıları ve yazdıkları mektupları Suriye'de görev yapan askerlere koli ile gönderen öğrencilerden bazıları duygularını şu cümlelerle ifade etti:

"Asker abilerim. Öncelikle vatanımızı koruduğunuz için çok teşekkür ederim. Aslında sizlere yaptığınız iyilikler karşısında teşekkür etmeye kalksam burada zaman yetmez. Bunları dile getirmek için size bu atkıyı yolluyorum. Sevgi ile ısınmanız dileğiyle. Asker abilerim, size Antalya'dan sevgilerimizi gönderiyorum. Sizler ailelerinizden ayrı, zor şartlar altında, soğuk havalarda vatan görevini yapıyorsunuz. Bu ördüğümüz atkıları sizlerin ısınmasına biraz olsun katkıda bulunmak için hediye olarak gönderiyorum. Asker abilerim sizleri çok seviyoruz."

Görüntü Dökümü

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Öğrencilerin atkıları örerken görüntüleri



Öğretmen ve okul aile birliği üyelerinin öğrencilere yardım etmeleri



RÖP 1: Emin Özdemir ( Okul Müdürü )



RÖP 2: Azize Korkmaz ( Okul aile birliği başkanı )



RÖP 3: Dilcan Ümütçü ( Sınıf öğretmeni )



Öğrencilerle röportaj



muhabiri Süleyman Ekin ANONSLARI



Mektup yazan anaokulu öğrencilerinin görüntüsü



Yazdıkları mektubu göstermesi



Öğretmen ve öğrencilerin atkılarla birlikte toplu görüntüleri



Detaylar



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HABER: Süleyman EKİN-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)