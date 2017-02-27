DHA YURT BÜLTENİ-4

1)HDP ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ İBRAHİM AYHAN, ŞANLIURFA HAVALİMANI’NDA GÖZALTINA ALINDI.

Ankara’ya gitmek için Şanlıurfa GAP havalimanı gelen, HDP Milletvekili İbrahim Ayhan polisler tarafından gözaltına alında. Ayhan’ın Şırnak’ta yaptığı bir konuşmayla ilgili yargılandığı davada hakkında yakalama kararı çıkartıldığı için gözaltına alındığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-İbrahim Ayhan ın ARŞİV görüntüsü

YENİ GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

ŞANLIUFRFA/

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2)DENİZLİ'DEKİ FETÖ/PDY'DEN YARGILANAN İŞADAMLARI DAVASI BAŞLADI

DENİZLİ'de, Ticaret Odası eski Başkanı Necdet Özer, AK Parti Merkezefendi eski İlçe Başkanı Ahmet Kayhan, Denizli Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı eski Şube Müdürü Adem Oklu'nun da yer aldığı 38'i tutuklu toplam 67 işadamının FETÖ/PDY'den yargılandığı dava başladı.



Denizli'de 2015'in Ekim ayında başlatılan, darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlarla 38 kişinin tutuklandığı FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgüt üyesi oldukları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 67 sanıklı işadamları davası, bugün başladı. Denizli 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dönüştürülen Denizli Kültür ve Kongre Merkezi'nde bu sabah başlayan duruşma için geniş güvenlik önlemleri alındı. Tutuklu sanıklar, mahkeme salonuna getirildi. Oluşturulan güvenlik kapısından da sanık yakınları polis tarafından arandıktan sonra içeriye alındı. Mahkeme salonuna tutuklu sanıklar, yakınları ve avukatlar girdi. Duruşma sanıkların kimliklerinin tespitiyle başladı. Ardından iddianamenin özeti okundu.



SANIKLAR İÇİN 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Terör örgütüne üye olmak ve finans sağlamaktan 15 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin bir kısmının kaçarken yakalanmaları, ikamet adreslerinde olmadıkları için yakalanamamaları, şüphelilerden örgüt kapsamında önemli konumda olan örgüt mensuplarınca kullanılan gizli yazışma programı Bylock'u kullandıklarının tespit edilmesi, şüphelilerin bazılarının sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturmaları eleştiren ve FETÖ/PDY Terör Örgütünü, faaliyetlerini öven paylaşımlarda bulunulması, tanıkların şüphelilerin himmet, kurban ve değişik adlar altında şüphelilerin terör örgütü yararına bağış topladıkları şeklindeki beyanları, şüphelilerin KHK doğrultusunda kapatılan dernek ve okulların üye ile yöneticisi oldukları dikkate alındığında şüphelilerin FETÖ/PDY Terör Örgütüne hizmet etmek amacıyla bir araya geldikleri, aralarında uzun yıllardır devam eden ve süreklilik arz eden bir bağ bulunduğu, bu nedenlerden dolayı şüphelilerin tamamının FETÖ/PDY Terör Örgütünün üyesi oldukları anlaşıldığı belirtildi.



====KUTU=====



TUTUKLU YARGILANANLAR



Davada 9 gizli tanık, sanıkların örgütle ilgili faaliyetleri konusunda bilgi verdi. Bu ifadeler, iddianamede yer aldı. Denizli Ticaret Odası eski Başkanı Necdet Özer, kardeşi Cavit Özer, Sezai Günalp, Denizli Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı eski Şube Müdürü Adem Oklu, AK Parti Merkezefendi eski İlçe Başkanı Ahmet Kayhan, TKDK eski İl Koordinatörü Ümit Dağdeviren, Adnan Pekdemir, Habip Yıldız, Osman Özen, Niyazi Dayanır, Abdullah Asım Coşkun, Hasan Basri Metin, Mehmet Hilmi Yavaşlar, Mesut Gören, Hüdai Etiler, Levent Yaşar, Mehmet Sağlam, Levent Güleryüz, Özkan Atik, Volkan Kartlı, Abdurrahman Kaplan, Ali Çelikkol, Veli Yağcı, Osman Refik Esmek, Ali Süt, Mustafa Tıpırdamaz, Hüseyin Moralıoğlu, Alaattin Yavaşlar, Veli Aytuğ, Fehmi Demirten, Bilal Gören, Mehmet Yavaş, İsmail Gürsoy, Fuat Yıldırım, İskender Damgacı, Ahmet Özkan Haybat, Osman Kiriş, Kudret Tartılacı tutuklu yargılanıyor.



TUTUKSUZ YARGILANANLAR



Tutuksuz yargılanan sanıklar ise İshak Kalkan, Yusuf Sarıyer, Fahrettin Aytuğ, Mehmet Ertuğrul, Ali İhsan Kahveci, Davut İlhan, Ali Ayrancı, Metin Tuğan, Erkan Dereköylüoğlu, Yavuz Canbulat, Türkay Yıldırım, Hüsnü Taşcan, İbrahim Halil Kırgil, Muhterem Güney, Bahri Uzun, Süleyman Deşdemir, Mehmet Boz, Fatih Derdiyok, Hamza Kaba, Mesut Ertuğrul, Mustafa Muhammet Günay, Tarık Edirneli, Gültekin Payat, Bilal İbileme, Mevlana Celalettin İşler. Davada Merter Söylemez, Erdem Aydın, Abdullah Yağcı, Uykan Kılıç firari ve haklarında yakalama kararı var.

Görüntü Dökümü



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-Jandarma ve cezaevi araçlarından görüntü



-Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer'in getirilmesi



-Tutuklu işadamlarının mahkeme salonuna sokulması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()



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3)KOCAELİ'DE FETÖ SUÇLAMASIYLA 9 ÖĞRETMEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 öğretmen adliyeye sevk edildi.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapatılan özel okullarda görev yapan meslekten ihraç edilen 9 öğretmeni gözaltına aldı. FETÖ/PDY'ye üye olmak, öğrenci yetiştirmek ve Bylock kullanmak suçlamaları ile gözaltına alınan 9 öğretmen emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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Adliyeye sevk edilmeleri

Haber-Kamera: Faruk KIYAK-Orhan UZUN-İZMİT(Kocaeli), () -

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4)DOĞURUP BALKONA BIRAKTIĞI BEBEĞİ ÖLÜ BULUNDU

KARAMAN'da sevgilisinden hamile kalan 22 yaşındaki Huriye P., hastanede doğum yapmayı reddedip ailesiyle kaldığı evine döndü, ardından kendi imkanlarıyla dünyaya getirdiği kız bebeği balkona attı. Bebek, doğumdan iki gün sonra polis tarafından balkonda ölü olarak bulundu. Huriye P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Karaman'da ailesiyle birlikte yaşayan bekar Huriye P., iddiaya göre oto elektrikçisi sevgilisi bekar 25 yaşındaki Ramazan Y.'den hamile kaldı. Huriye P., geçen çarşamba günü tedavi için Karaman Devlet Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisi'ne geldi. Burada yapılan kontrolde doktorlar, Huriye P.'ye bebeğin doğum kanalına girdiğini ve doğumun başlamak üzere olduğunu söyledi. Huriye P. de iddiaya göre doğum yapmayı reddetti. Doktorlar, ancak bebeğin babasının da rızasıyla kendisini doğum yapmadan taburcu edebileceklerini söyledi. Huriye P. sevgilisi Ramazan Y.'yi hastaneye çağırdı. İki sevgili gerekli evrakları imzalayıp, doğum yapmadan hastaneden ayrıldı.



HASTANE POLİSE BİLDİRDİ



Evine dönen Huriye P. iddiaya göre aynı gün öğle saatlerinde kendi imkanlarıyla evde doğum yapıp, dünyaya getirdiği kız bebeğini beze sarıp kanlar içinde evin balkonuna bıraktı. Bu sırada hastane yönetimi, doğum yapmadan ayrılan Huriye P.'yi polise bildirdi. Geçen Cuma günü polis tarafından karakola davet edilen Huriye P.'nin hamile olmadığı fark edildi. Polisin yaptığı sorgunun ardından Huriye P. ailesinin hamile olduğunu bilmediğini, kendi imkanlarıyla evde doğum yaptığını ve bebeğin ölü doğduğunu öne sürdü. Bununu üzerine genç kızın ailesiyle birlikte oturduğu evde arama yapan polis, bebeğin cesedini evin balkonunda buldu. Yapılan ilk otopside bebeğin canlı doğduğu belirlendi. Bebeğin ölüm nedeninin ise Adli Tıp'ta yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.



TUTUKLANDI



Polis Huriye P., annesi F.P., babası H.İ.P., erkek kardeşi M.P., kız kardeşi H.P. ile sevgilisi Ramazan Y.'yi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Huriye P. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü



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- Şüphelinin adliyeden çıkartılması



- Polis aracına alınması



(Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ))



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5)ARAÇLA KOVALAYIP, BACAKLARINDAN VURDU

Gaziantep'te, Karkamış Belediyesi meclis üyesi olan Ak Partili Ali İhsan T., alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu 36 yaşındaki Mustafa Yıldıray Köse'yi tabancayla bacaklarından vurdu.



Olay, sabah saatlerinde Öğretmenevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ali İhsan T. alacağı olan parayı Mustafa Yıldıray Köse'den istemek için evine gitti. İsteğine olumsuz yanıt alan Ali İhsan T. ile Köse arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ali İhsan T.'nin yanındaki tabancayı çekmesiyle, Köse kendisine ait 27 E 3625 plakalı otomobiline binerek kaçmaya çalıştı. Ali İhsan T. de plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla Köse'yi bir süre kovaladı. Köse, kaçmaya çalışırken Ahmet Turan Ertuğ Caddesinde park halindeki otomobillere çarparak durdu. Peşinden gelen Ali İhsan T. de yanındaki tabancayla Köse'nin otomobilinin camını kırarak ateş ettikten sonra kaçtı. Silah seslerini duyanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri bacaklarından yaralanan Köse'yi, Şahinbey Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Köse'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis görgü tanıkları ve Mobese kameralarının kayıtlarını inceleyerek Ali İhsan T.'nin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Polisler, bir süre sonra Ali İhsan T.'yi olay yerine yakın bir bölgede yakalayarak gözaltına aldı ve sorgulamak üzere Asayiş şube Müdürlüğü'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Görüntü Dökümü



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- Olayın yaşandığı yer



- Olay yerindeki polis ekipleri



- Polislerin çalışması



- Kaza yapan otomobil



- Genel ve detay görüntüler



Haber: Eyyüp BURUN- Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 73 MB

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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)



6)GÖL YÜZEYİNDEKİ BUZU KESEREK ADADAN KARAYA KANAL AÇTILAR

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç İlçesi'ne kıyısı bulunan Beyşehir Gölü'ndeki Mada Adası'nda yaşayanlar, göl yüzeyindeki buz tabakası çözülmeyince, karaya ulaşımı kolaylaştırmak için motorlu testerelerle buz tabakasını kesip sandalları için 1 kilometrelik kanal açtı.Şarkikaraağaç'ın Gedikli Köyü'ne bağlı, Beyşehir Gölü üzerindeki en büyük ada olan Mada Adası'nda yaşayan halk, göl yüzeyinin soğuktan buz tutması nedeniyle yaklaşık 2 ay boyunca ada ile köy arasındaki ulaşımını yaya olarak sağladı. 35 hane, 253 nüfuslu adada yaşayanlar, buz çözülmeyince çareyi kendilerine yol açmakta buldu. Göl yüzeyindeki buz tabakasını motorlu testereyle keserek, ada ile Gedikli Köyü arasında yaklaşık 1 kilometrelik kanal açtı.



Adadan başlayıp karaya kadar süren çalışmada 4 ayrı motorlu testereyle buz tabakası kesilirken, bir grup da buz kütlelerini sopa ve küreklerle ittti. Bir başka grup ise açılan kanalda sandalı ilerletti.



Mada Adası'nda yaşayanlar zorunlu kalmadıkça kıyıya çıkmadıklarını, havanın ısınmasıyla köydeki tarım arazilerinde çalışmak için çıkmak zorunda olduklarını belirtti. Buz kütlesi üzerinde yaya gidip gelmenin sakıncalı olabileceğini aktaran vatandaşlar, buzun kırılması endişesiyle kanal açmayı uygun gördüklerini, açılan kanal sayesinde adayla köy arasında ulaşım sağlayacaklarını kaydetti.

Görüntü Dökümü



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- Gölden görüntü



- Buzların kesilmesi



- Teknenin sürüklenmesi



- Vatandaşlardan genel görüntü



- Detaylar4

Haber: Nurettin ARKAN- Kamera: Isparta-)

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7)KEDİLERİ ÖNCE SEL SONRA İLGİSİZLİK VURDU

MERSİN'de aralık ayındaki sel felaketinde zarar gören Mersin Üniversitesi kampusundaki geçici hayvan barınağındaki kedileri ilgisizlik sonucu tek tek telef oluyor. Yenişehir İlçesi Çiftlikköy Kampusu içerisindeki kedi evindeki kediler, yaklaşık 1 metreyi bulan sel sularında kaldı. Kediler yukarı doğru kaçıp kurtulurken 12 kedi ise telef oldu. Kurtulan kedileri ise ilgisizlik sonucu sel suları ve çamurlardan dolayı hasta oldu. Aralık ayından bu yana 50 kendi daha telef oldu. Kedilere sahip çıkılmasını isteyen Hayvan Dostları Derneği Başkanı Nilgün Derviş, "Kedi evimiz, sel felaketinde beklemediğimiz bir durumla karşılaştı. Bu kadar kötü olacağınız düşünemedik ve ciddi bir su baskını yaşadık. Sağlıklı olan kediler yükseklere çıkarak kaçtı ama engelli olanlar ne yazık ki buz gibi sulara yenik düştü. Gönüllüler yiyecek, yatak, yorgan battaniye, ellerine ne geçerse taşıdılar kedi evine" dedi.



Kedi evinde 500 kedi olduğunu da belirten Derviş, "Sel baskının ardından hastalanan 50 kedi daha telef oldu. Fiziki anlamda çok zarar gördük. Benzer bir yağışta aynı şeyler yaşanır. O yüzden su kanallarının açılıp acilen elektik tesisatımızın elden geçirilmesi gerek. Bu şekilde devam edemeyiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Bakımevinden görüntüler



-Kedi evlerinden görüntüler



-Kedilerden görüntüler



-Kedilerin yaşam alanından görüntüler



-Selin zararları



-Atılan yataklar



-Hayvan Dostları Derneği başkanı Nilgün Derviş kedilerle ilgilenirken



-Derviş sel fotoğraflarını gösterirken



-Derviş'in konuşması



-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 10'12" BOYUT: 681.21 MB



Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

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8) (ÖZEL) 5 YAŞINDAKİ YASİN İLİK BEKLİYOR

ADANA'da kan hastalığına yakalanan 5 yaşındaki Yasin Ege Pars, enfeksiyon tehlikesi nedeniyle hapis hayatı yaşıyor. Minik Yasin'in ailesi oğullarının eski haline dönebilmesi için ilik nakli bekliyor.



Konya'nın Ereğli İlçesi'nde yaşayan 35 yaşındaki Mehmet Pars ile ev hanımı Esra Pars'ın geçtiğimiz temmuz ayında oğulları Yasin Ege'nin kolu kırıldı. Bu dönemde Yasin Ege Pars enfeksiyon kaptı. Ardından da apilastik anemi hastalığına yakalanan minik Yasin Ege, annesi Esra ile birlikte Adana'ya yerleşti. Her hafta kan nakli yapılan Yasin Ege, bağışıklık sistemi zayıfladığı için hastalıklara yakalanma riski nedeniyle evden dışarı çıkamıyor.



DONÖRLER BİZİM İÇİN UMUT IŞIĞI OLURLAR



Anne Esra Pars, oğlunun hastalığı nedeniyle Adana'da ailesinin evine yerleşmek zorunda kaldığını anlatarak şunları söyledi:



"Oğlumun kolu kırıldıktan sonra sık sık hastaneye gitmek zorunda kaldık. Hastanede mi yoksa çok üzüldüğü için mi bilmiyoruz ama bir enfeksiyon geçirdi. Karaciğer enzimlerinin çok yükselmesi sonucu vücudu bunu atlamadı ve kemik iliği baskılandı. Şu anda Yasin'in ilikleri çalışmıyor. Aile ve akraba taramalarında şu ana kadar en yüksek yüzde 70'e kadar uyumlu ilik bulabildik. Bu değerde bir nakilde çok riskli. Gönüllü olarak ilik bağışında bulunmak isteyenlere sesleniyorum. Kızılay'a gidip gönüllü olduklarını söylerlerse bize yardımcı olabilirler. Zaten öncelikli olarak Yasin için arama yapılıyor. Gönüllü olarak donör olanlar hem bize hem de diğer hastalara umut olabilirler. Şu an ben bile oğlumun yanında maske takıyorum. Eve misafir kabul etmiyoruz. Hastaneye gidip gelme dışında Yasin dışarı çıkamıyor."



Görüntü Dökümü



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- 5 yaşındaki Yasin'den genel ve detay



- Yasin'in elindeki tablet ile oyun oynaması



- Yasin ile röp.



- Anne Esra Pars'ın konuşması



- Yasin ve annesi Esra Pars'dan genel ve detay görüntüler



SÜRE: 04'30" BOYUT: 504 MB



Haber:Salih ÜÇTEPE-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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9)JANDARMADAN UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON: 3 GÖZALTI

EDİRNE ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul’un Bahçelievler ve Bağcılar İlçesi’nde iki ayrı eve eş zamanlı yapılan operasyonda kokain, esrar, uyuşturucu haplar ele geçirilerek, biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.



Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul’un Bahçelievler ve Bağcılar İlçesi’nde yüklü miktarda uyuşturucunun Edirne’nin Keşan İlçesi’ndeki eğlence mekanlarında satılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, Bahçelievler ve Bağcılar’da iki ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 15 kilo ‘skunk’ uyuşturucu maddesi, 1.5 kilo kokain, 2 kilo kubar esrar, 1750 uyuşturucu hap, 500 gram kokain taşı, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler, 2 ruhsatsız tabanca, 100 mermi, 12 cep telefonu, 2 flaş bellek para, banka kartları ve 6 bin lira para ele geçirildi.



Olayla ilgili 28 yaşındaki Derya K., 36 yaşındaki İrfan Ç. ve 41 yaşındaki Serdar U. gözaltına alındı. 3 şüpheli ve ele geçirilen uyuşturucu, Keşan’a getirildi. Derya K., İrfan Ç. ve Serdar U., jandarmada 3 gün süren sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçilerek, Keşan Adliyesi’ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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-Jandarmanın zanlıları sağlık kontrolüne getirmesi



-Acil servise girişleri



-Acil tabelası



-Acil servisten çıkışları



-Araçların acilden çıkışları



-Ele geçirilen uyuşturucular



(SÜRE: 02.17 - BOYUT: 73 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-



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10)HASTALANDIĞI İÇİN KÖYE İNEN SİYAH KURDA KÖYLÜLER SAHİP ÇIKTI

BURSA’nın Orhangazi İlçesi’ne bağlı Fındık Mahallesi’ne hastalandığı için inen siyah kurdu köylüler bir hafta boyunca ekmek içi ile besledi. Türkiye'de nadir görülün siyah kurdun yaraları büyüyünce Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bursa Şube Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere haber verildi. İğne ile uyuşturulan kurt, kafese konularak tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.



Orhangazi'ye bağlı Fındıklı Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Özen, yaklaşık iki hafta önce köy yakınlarında yalnız dolaşan siyah renkli bir kurt olduğunu fark etti. Daha önce gördüğü kurtlara benzemeyen siyah kurdun hasta olduğunu fark eden Özen, hayvanlarına da zarar vermeyince kurdu emekle besledi. İki hafta sonra hayvanın hastalığı arttı. Boynunun altında şişlik oluşan siyah kurdun, gözlerinden de iltihap akınca Fındıklı Muhtarı Nurettin Tüfekçi’ye haber verildi.



Muhtar Tüfekçi, Orhangazi Avcılık ve Atıcılık Spor İhtisas Kulübü Başkanı Ramadan Başaran’dan yardım istedi. Köye gelen Başaran, hasta kurdun durumunun normal olmadığını görünce Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürlüğü’ne haber verdi. Bursa Şube Müdürlüğü ekipleri Fındıklı’ya geldiklerinde hasta kurt için veteriner yardımı istedi.



İhbar üzerine Orhangazi'ye bağlı 520 rakımlı Fındıklı Mahallesi'ne gelen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bursa Şube Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaklaşık iki haftadır köylü tarafından beslenen hasta kurdu iğne ile uyuşturarak konulduğu kafesle tedavi edilmek üzere Bursa’ya götürüldü.



İLK DEFA 2014’TE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ



Türkiye’de siyah kurt ilk defa 2014 yılında görüntülenmişti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü öğretim görevlisi Yasin İlemin, Batı Anadolu’da denize çok yakın bir mesafede ve çok düşük rakımda fotokapan yöntemiyle siyah kurdu görüntülemişti. Orhangazi’de 520 rakımlı Fındıklı Mahallesi’nde yalnız halde bulunan kurdun da, türüne az rastlanan siyah kurt olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü



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-Kurdun alınması



-Detaylar

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa), ()-

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11)KANALİZASYON BAĞLANTISI OLMAYAN SOKAK SAKİNLERİ TEPKİLİ

ANKARA'nın Mamak İlçesi, Şahapgürler Mahallesi'nde yaşadıkları sokak üzerinde iskan verilen, ancak kanalizasyon bağlantısı bulunmayan apartman sakinleri, atık sularını foseptik çukurlarında biriktirmek zorunda kaldıklarını, havaların ısınmaya başlaması üzerine çevrede dayanılmaz pis koku yayıldığını belirterek, tepkilerini dile getirdiler.



Mamak Şahapgürler Mahallesi'nde 1209 ve 1242 Sokak üzerinde bulunan ve iskanı alınmış 6 bina sakinleri, "Kanalizasyon bağlantısı nedeniyle atık sularımızı foseptik çukurlarında biriktirmek zorunda kalıyoruz. Daha sonra da foseptik pompaları ile önümüzdeki dereye akıtıyoruz. Bu atık sular, havaların ısınması ile çevreye dayanılmaz kokular yayıyor. Bu da yetmezmiş gibi, kirli suyun aktığı bölgede sivrisinek üremesine neden oluyor. Bizim yaşadığımız sokakta doğalgaz, elektrik, su ve telefon gibi bağlantılar var, ancak kanalizasyon bağlantımız yok. Üç günde bir dolan bu çukurdaki atık suları 120 TL para karşılığında vidanjörlerle çektiriyoruz. Sokaklara taşan kanalizasyon sularımız, çocuklarımızı hasta edecek diye korku içinde yaşıyoruz. Kokulara dayanamadığımız için kapı ve pencerelerimizi açamıyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdiler.



Mahalle sakinlerinden 43 yaşındaki Ahmet Özdemir,, 1209 Sokak'ta bulunan Ergüller Apartmanı'nda 3 yıldır oturduğunu belirterek, "Eskiden bu bölge gecekondularla doluydu. Müteahhitler, imardan geçen bu bölgeye modern binalar yapmaya başladı. Elektrik, doğalgaz, su ve telefon bağlantılarımız var, ancak nedense kanalizasyon bağlantımız yok. Benim yaşadığım binada 24 daire var. Bu dairelerde yaşayan insanlar 'atık sularını nereye gönderecekler' diye hiç düşünmediler mi? Yetkililerden bu sıkıntımızı biran önce gidermelerini istiyoruz" dedi.



Aynı sokakta 1993 yılından itibaren yaşayan Satılmış Delibaşı ise 5 dönemdir Şahapgürler Mahallesi'nin encümen azası olduğunu belirtirken, "Gecekonduda yaşayanlar atık sularını bahçelerine kazdıkları foseptik çukuruna aktararak pek fazla sorun yaşamıyordu. Şimdi son 5 yıldır bu bölgelere çok büyük binalar yapılmaya başlandı. 1209 ve 1242 sokakların kanalizasyon bağlantıları yok. Bu sokaklar kısa bir sokak ve kanalizasyon bağlantısı olmayan 6 bina var. Bu binaların ve gecekonduların atık su sorununu çözmek için 1993 yılından beri ASKİ başta olmak üzere Ankara Büyükşehir ve Mamak Belediyesi'ne dilekçe vermediğim makam kalmadı. Yaz aylarında dayanılmayacak ölçüde kokunun yanı sıra sivrisinek istilasına uğruyoruz. Bu nedenle evimi terk etmek zorunda kaldım" dedi.

Mahallede koku ve sivrisinek nedeniyle sokağa çıkamadıklarını belirten ev hanımları da, "Çocuklarımızı hastalık kapacak diye korkumuzdan sokağa çıkaramıyoruz., kapı ve penceremizi açamaz duruma geldik. Gelen misafirlerimizden utanıyoruz. Yetkiler biran önce yaşadığımız bu sıkıntılara çözüm bulsunlar. Dayanacak gücümüz kalmadı" dediler.

Görüntü Dökümü



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- İskanı verilen fakat kanalizasyonu olmayan binalardan detay görüntüler



- Kanalizasyon bağlantısı olmayan binalarda yaşayan vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları dile getiren açıklamaları

Hüseyin ÖZBALI/ANKARA, ()-