DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ZAP'A DÜZENLENEN HAVA OPERASYONUNDA ÖRGÜTÜN YÖNETİCİLERİNDEN GÜR'DE VURULMUŞ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin 19-20 Şubat tarihleri arasında Kuzey Irak'ın Zap Bölgesi'nde düzenlenen hava operasyonunda ölen PKK'lılar arasında örgütün üst düzey yöneticilerinden 'Bawer Xebat' kod adlı Gıyasettin Gür'ün de bulunduğu belirtildi. Gür'ün, Marmara Ünivrsite öğrencisi iken 2007 yılında tutuklandığı ve 2011 yılında cezaevinden çıktıktan sonra dağa çıktığı belirtildi. Türk savuş uçaklarının 19-20 Şubat tarihleri arasında Kuzey Irak'ta PKK kamplarının bulunduğu Zap bölgesindeki bazı hedeflere yönelik gerçekleştirdiği hava operasyonunda öldürülen PKK'lıların kimlikleri örgüte yakın internet sitelerinde yer aldı. Sitede yer alan haberde, hava operasyonunda aralarında PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Hakkari nüfusuna kayıtlı 'Bawer Xebat' kod adlı Gıyasettin Gür'ün de bulunduğu 4 PKK'lının öldürüldüğü belirtildi. Gıyasettin Gür'ün, 13 Nisan 2007 tarihinde Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisiyken, kadın arkadaşıyla birlikte örgütün bombacısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandığı ve konulduğu cezaevinden 2011 yılı Ekim ayından çıktıktan sonra dağa çıktığı belirtildi.

DİYARBAKIR, ()-

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2)ADANA'DA ERKEK CESEDİ BULUNDU

ADANA'da Seyhan Nehri'nde kimliği belirsiz 40 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Sabah saatlerinde merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan aynı zamanda hidroelektrik santrali görevi gören Regülatör Köprü'de temizlik yapan görevliler, ızgara bölümünde ceset olduğunu fark etti.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla sudan çıkarılan erkek cesedinin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cesedin çıkarılmasını merakla izleyen vatandaşlar dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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- Sudaki cesetten detay görüntüler

- Olay yerindeki vatandaşlar

- Polis ve itfaiyenin olay yeri incelemesi

- Dalgıç polisin suya inmesi

- Cesedi araca taşıması

- İtfaiye ve dalgıç polisin cesedi nehirden çıkarması

SÜRE:03'16" BOYUT:365 MB

Haber:Salih ÜÇTEPE-Kamera:Halil Can ÖNDEMİR/ADANA,()

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3)DALAMAN'DA KARADENİZLİLER GÜNÜ COŞKUSU

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, 24-26 Şubat tarihleri arasında bu yıl ilki düzenlenen 'Karadenizliler Günü" renkli görüntülere sahne oldu. Karadeniz müziğinin efsanelerinden merhum Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu sahne aldığı etkinlikte Dalamanlılar'ı coşturdu.Karadeniz Günleri'nin dün (Cumartesi) yapılan resmi açılışına Dalaman Kaymakam Ali Güldoğan, CHP'li Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, Dalaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Ontaş, Dalaman İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, Dalaman İlçe andarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emre Altan ile çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte konuşan Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, birlik ve beraberlik vurgusunda bulunup, "Üç gün boyunca Karadeniz'in hareketli atmosferini teneffüs ettik. Bu yıl ilk defa düzenlediğimiz bu etkinliği her yıl düzenleyeceğiz. Birlikte kültürlerimizi paylaşarak bu günü yaşayacağız. Bundan sonrada tüm bölgelerimizin kültürlerini Dalaman'a taşıyarak yaşatmayı düşünüyoruz" dedi.



Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan da festivalin bereketli ve neşeli geçmesi dileğinde bulunup, "Dalaman Türkiye'nin bütün insanlarının bir arada huzur içinde yaşadığı cennet bir köşesi. Türkiye ve dünyaya da tanıtmamız gereken bir bölgemiz. Bu tür festivallerde bu maksatla düzenleniyor. Karadeniz'den de bölgemizde yaşayan çok sayıda insanımız var. Onlarlara bu vesile ile buluşma imkanımız oldu. Herkese iyi eğlenceler diliyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından bugün sona erecek Karadeniz Günleri'nde 1 ton hamsi pişirilip, etkinliğe katılanlara dağıtıldı. Hamsi dağıtımı sırasında izdiham yaşandı. Dalamanlılar, ekmek arası hamsiye doydu. Ayrıca, Karadeniz ürünleri satışı yapılan stantlarda da alışveriş kuyruğu oluştu.



Gece, Dalaman Belediyesi Çocuk Korosu halk oyunları ekibi ve tekvando takımının gösterisi ve çamur dolu tepside para bulma yarışması ile devam etti,



Çamur içindeki parayı bulan yarışmacıya bir gram altın heiye edildi.



Karadeniz şarkılarının güçlü sesi Niyazi Koyuncu'nun konserinde ise coşku arttı. İki saat sahrede kalan koyuncu, birbirinden güzel Karadeniz şarkılarını seslendirmesiyle eğlencenin ikinci günü sona erdi.

Görüntü Dökümü



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-Hamsi pişirmeden gör



-Hamsi dağıtımından gör



-Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz İle röp.



-Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan ile röp.



-Etkinklerden görüntü



-Niyazi Koyuncu konserinden görüntü



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamedra: Cihan KAYA / DALAMAN, (Muğla) ()

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4)AMATÖR MAÇ ÖNCESİ EVLİLİK TEKLİFİ

KAYSERİ’de oynanan U17 müsabakası öncesi Kayseri Şekerspor altyapı antrenörlerinden Özhan Özer, kız arkadaşı Esra Yamaner’e evlenme teklifi etti.

Sümer 2 Nolu Sahada Kayseri Şekerspor ile Kayseri Demirspor arasında oynanacak olan U17 play–off müsabakası öncesi pankart ve kalpli balon hazırlayan Kayseri Şekerspor alt yapı antrenörlerinden Özhan Özer evlenme teklifinde bulundu. Takım antrenörleri ve sporcular, saha kapısı önünde, üzerinde "Benimle Evlenir misin?" yazılı pankart ve kalpli balonlar hazırladılar. Özhan Özer, müsabaka öncesi "imza atmam gerekiyor" diyerek, kız arkadaşı Esra Yamaner'i stada getirdiği sırada futbolcular ve diğer antrenörler, pankartı açarak ellerindeki kalpli balonlarla birlikte, ünlü 'Samanyolu' şarkısını söylediler. Özer de pankart önünde Yamaner'e evlenme teklif etti. "Herkesin bir hayali vardır, benim hayalim de seninle evlenmek" diyerek cebinden çıkardığı tek taş yüzüğü genç kızın parmağına taktı. Esra Yamaner’in teklifi kabul etmesinden sonra çevredekiler genç çifti alkışladı. Yapılan organizasyon sonrası çevredekiler genç çifti, tebrik ederken daha sonra müsabaka başladı.

Görüntü Dökümü



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-Evlilik teklifi için hazırlıkların yapılması

-Genç çiftin sahaya gelişi

-Özhan Özer'in kız arkadaşına evlilik teklif etmesi

-Esra Yamaner'in teklifi kabul etmesi

-Genç çiftin alkışlanması

-Detay

( Haber-Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ, )

DV 1 DOSYA, 1 dakika/32 MB

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5)ESKİ BAŞKAN ANILARINI KİTAPLAŞTIRDI

BURDUR eski Belediye Başkanı 80 yaşındaki Çetin Bozcu, 12 Eylül 1980 öncesi görev yaptığı 2 yıl 9 aylık dönemi kitaplaştırdı. Anıları, yaptığı hizmetler ve konuşmaları gibi birçok konuyu kitabına taşıyan Bozcu, "Bu kitapla beni seven Burdurluya bir belge bıraktım. Herkes okuyacak" dedi. Adalet Partisi'nden 1977 yılında Burdur Belediye Başkanı seçilen Çetin Bozcu, 12 Eylül 1980'e kadar görev yaptı. Çetin Bozcu anılarını 'Sen Ne Bilcen Gahbemcik(yöresel bir şaşkınlık ifadesi) Benim Burdur'umu Bir Burdur Sevdalısı-Çetin Bozcu' adlı kitapta topladı. Bozcu, "11 Aralık 1977'de belediye başkanlığını kazandım. Kararlı ve azimliydim. Burdurlu inandı ve destek verdi. Seçimlerden sonra mensubu olduğum Adalet Partisi iktidardan düştü, CHP iktidar oldu. Hizmet yapmak için imkansızlıklar içinde mücadele verdim. Hiç kimseden destek alamadım. Kendi partimin milletvekilleri bile bana yardımcı olmadı" dedi.



Çok zor şartlar altında görev yaptığını söyleyen Bozcu, "İhtilal olunca ortada kaldık. Yaptığım ya da yapamadığım hizmetlerimi anlatmam lazımdı. Hizmetlerimi daha sonra mahalli gazetelerde yazdığım yazılarla, yazdığım şiirlerle anlattımsa da insanların hafızasında yer etmedi. Ölmeden bir belge hazırladım. Bu belgede yaptığım mücadelelerin neler olduğunu anlattım" diye konuştu. Kitabın yayın hazırlıklarının 2 yıldır sürdürdüğünü anlatan Bozcu, "Bu kitapla beni seven Burdurluya bir belge bıraktım. Herkes okuyacak. 2 yıl 9 aylık görev süremde neleri yaptığımı öğrenecek. Kitabı yazma sebebim bu. Kendi biriktirdiğim emekli maaşımla bu kitabı bastırdım. Ben Burdur'u seviyorum, insanlarını seviyorum" dedi.



Çetin Bozcu, 1000 adet bastırılan kitabında şiirlere de yer verdi. Bunlardan biri de kitaba adını veren 'Sen Ne Bilcen Gahbemcik Benim Burdur'umu' oldu.



'SEN NE BİLCEN GAHBEMCİK BENİM BURDUR'UMU'



Manastırdaki çıkrıktan kıl iprik sardın mı?



Deli Bubada Gavez'in kahvesine vardın mı?



Dıngırdağım Ali Dayınla sazlar çaldın mı?



Sen ne bilcen gahbemcik benim Burdur'umu



Susamlık'tan Çöğürdede'ye indin mi?



Yenice Mahalle gecekliğinde (giyeceklik) yündün mü?



Çatalpınar'da Çarşamba şenliğini gördün mü ?



Sen ne bilcen gahbemcik benim Burdur'umu

Görüntü Dökümü



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- Eski mahallelerinden detay



- RÖP: Çetin Bozcu



236 MB /// 07.39ö

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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6)MİLLİ DAĞCI TUNÇ FINDIK, VAN'DA DONMUŞ ŞELALEYE TIRMANDI

MİLLİ dağcı Tunç Fındık'ın da aralarında bulunduğu bir gurup dağcı, Van'ın Muradiye İlçesi'nde donan buz şelalesine tırmandı.Milli Dağcı Tunç Fındık, beraberindeki Doğan Palut, Kürşat Öztürk ve İtalyan Dağcı Gilberto Merlante ile yöredeki buz şelalelerini dağcılık sporuna kazandırmak amacıyla tırmanış yapmak için Van'a geldi. Dağcılarla birlikte kent merkezine 85 kilometre uzaklıkta bulunan Muradiye İlçesi'ndeki kanyonuda buz şelalesine tırmanış gerçekleştiren Fındık, Erek Dağı'ndaki buz şelalelerine de tırmanış düzenleyecek.

Bölgenin coğrafi özellikleri nedeniyle dağcılık ve tırmanış açısından büyük öneme sahip olduğunu belirten Tunç Fındık şunları söyledi:

"Bu bölgede dağcılık konusunda faaliyetler gerçekleştirmeyi çok önemli buluyoruz. Daha hiç keşfedilmemiş güzellikler mevcut. Bunları tanıtmak çok keyif veriyor. Çok güzel bir coğrafyamız var. Bundan doğru faydalanabilirsek ve bu doğal güzellikleri insanlarımıza ulaştırabilirsek bölgeye çok insan gelebilir. Sporun kalbi burada atabilir. Bunun için bu güzellikleri iyi değerlendirmek gerekir."

Van'ın kendine has değerleriyle her geçen gün gelişerek büyüdüğüne belirten dağcı Doğan Palut ise "Van'da buz şelalelerine tırmanış gerçekleştirmek bizim için bir ilk oldu. Yerli dağcılar da bugün buz şelalesine tırmanışla tanışmış oldu. Bu aktivitelerle bölgede doğa sporları daha da yaygınlaşacaktır" dedi.

Murat ÇAĞLAR/VAN, () -