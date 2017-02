DHA YURT BÜLTENİ-4

El Bab'a mayın temizleme araçları gönderildi

SURİYE'de, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Fırat Kalkanı Harekatı'nın devam ettiği El Bab bölgesine iki mayın temizleme aracı gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El Bab bölgesine tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıların temizlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamanda Kilis'in Elbeyli İlçesi üzerinden El Bab'a çekicilerle 2 mayın temizleme aracı sevk edildi. Mayın temizleme araçlarını taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Suriye'ye geçiş yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Çekicilerin geçişi

- Mayın temizleme araçları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

==============================

Adıyaman'da 3 avukata FETÖ'den gözaltı

ADIYAMAN'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 avukat gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 avukat hakkında yakalama kararı verildi. Savcılık kararıyla harekete geçen polis, sabah erken saatlerde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda B.S., M.T. ve M.Y. adlı avukatlar gözaltına alındı. Gözaltına alınan avukatların evlerinde ve bürolarında da arama yapıldı.

Gözaltına alınan avukatlar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 1 avukatın aranması ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Hastane

- Polis araçları gelmesi

- Şüpheliler acile alınması

- Şüpheliler polis araçlarına bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

==================================================

(ÖZEL) - Engelli çiftin maaşı, bakıcı aylığı nedeniyle kesildi

KAHRAMANMARAŞ'ta her ikisi de bedensel engelli 46 yaşındaki Hanifi Konar ile 40 yaşındaki Fatma Konar çiftine 3 ayda bir ödenen toplam bin 740 liralık iki engelli maaşı, ayrıca aldıkları 960 liralık bakıcı aylığı nedeniyle kesildi. Konar çifti, mağdur olduklarını ve geçinemediklerini belirterek, maaşların yeniden geri bağlanmasını istedi.

Kanuni Mahallesi'nde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 3 ayda bir ödenen toplam bin 740 liralık iki engelli maaşı ile geçimlerini sürdüren bedensel engelli Hanifi Konar ve Fatma Konar çifti, 2010 yılında engellilere tanınan bakıcı maaşından da yararlanmak istedi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından başvurusu kabul edilen Fatma Konar'a, eşi Hanifi Konar'dan dolayı 2010 yılında aylık 960 liralık bakıcı maaşı bağlandı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 2010 yılından bu yana toplam 2 bin 680 liralık 3 maaş alan çiftin, engelli aylıklarını, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu'na göre hane içindeki kişi başına düşen Asgari Geçim İndirimi hariç aylık net gelir asgari ücretin 3'te 1'inden fazla olduğu gerekçesiyle kesti. Engelli çift, 960 liralık bakıcı maaşıyla kişi başına 480 lira gelir düştüğünü ve bunun da kanun kapsamında bin 404 liralık asgari ücretin Asgari Geçim İndimi hariç bin 270 liranın üçte biri olan 423.50 liradan fazla olduğu için engelli maaşlarının kesilmesine tepki gösterdi.

"BAKICI MAAŞIYLA GEÇİNEMİYORUZ"

Çocukken kendisine ve eşine yapılan yanlış iğne sonucu engelli kaldıklarını anlatan Hanifi Konar, bakıcı aylığıyla geçinemediklerini söyledi. Hanifi Konur, bakıcı maaşının da bağlanmasıyla rahat bir nefes aldıklarını ancak sonrasında engelli maaşlarının kesilmesiyle şoke olduklarını belirterek, "18 yaşından beri engelli maaşı alıyordum ancak 2016'da kesildi. Eşim de özürlü, ben de özürlüyüm. Eşim 860, ben ise 880 lira yani toplamda 1740 lira iki engelli maaşı alıyorduk. Eşim bana bakıcı olarak göründüğü için şimdi sadece bakıcı maaşı alıyoruz ve onunla da geçinemiyoruz" dedi.

Eşi ve kendisine kesilen engelli maaşının yenden bağlanması için yetkililerden yardım isteyen Konar, "Evimin ihtiyaçlarını karşılamak için çarşıya, pazara motosikletimle gidiyorum ve aylık 300 lira civarında yakıt masrafım oluyor. Eşim de engelli olduğundan evin temizliğinde ağır işler için mecburen birilerini tutuyorduk. Devletten maaşlarımızın geri bağlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

"AĞIR İŞLERİ YAPAMIYORUM"

Fatma Konar ise, 3 ayda bir aldıkları maaşın kesilmesiyle mağdur olduklarını ifade ederek "Engelimden dolayı evin temizliğinde ağır işleri yapamıyorum. O işleri için temizlikçi tutuyorduk mecburen ama artık onu da yapamıyoruz. Maaş kesildikten sonra kardeşim yardım etmeye başladı ancak onun da evi hem bize uzak, hem de haliyle kendi işleri oluyor. Şu anda çok mağduruz, onun için maaşlarımızın bağlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

MUHTAÇLIK SINIRI 423.50 LİRA

Dulkadiroğlu Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan konuyla ilgili açıklama yapılmazken, kurum tarafından bastırılan broşürlerde, bir kişiye aylık veya gelir bağlanabilmesi için 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu'na göre hane içindeki kişi başına düşen bin 404 liralık asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi hariç olan bin 270 liralık tutarın 3'te 1'i olan 423.50 liradan az olması gerektiği belirtiliyor. Fatma Konar'ın 960 liralık bakıcı maaşından dolayı hane halkı kişi başı geliri 480 lira olduğu için ailenin engelli maaşlarının kesildiği ifade ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Hanifi Konar'ın konuşması

- Fatma Konar'ın konuşması

- Konar çifti

- Konar çiftinin elleri üzerinde yürümeleri

- Çiftten detaylar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

==============================

(ÖZEL) - Dünya bilek şampiyonu, su satarak geçiniyor

GAZİANTEP'te, 2'si dünya, 4'ü Avrupa şampiyonluğu olmak üzere 26 madalya sahibi milli bilek güreşçisi bedensel engelli 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Zeynep Yılmaz, kaldırımda su satarak geçimini sağlıyor.

Kızılhisar Mahallesi'nde oturan Zeynep Yılmaz, 8 yaşında son kullanma tarihi geçmiş ilaç içmesi sonucu yürüme yetisini kaybetti. Yüzde 96 engelli raporu bulunan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Yılmaz, 9 yıl önce çocukluğundan beri meraklı olduğu bilek güreşi sporuna başladı ve zamanla milli takıma seçildi. Eşinden 10 yıl önce boşanan milli sporcu Yılmaz, Türkiye'yi temsil ettiği bilek güreşi müsabakalarında 2 Dünya ve 4 Avrupa şampiyonluğuyla birlikte toplam 26 madalya kazandı. Başarılarıyla tanınan Yılmaz, bir türlü iş bulamadığı için kaldırımda su satarak çocuklarıyla geçinmeye çalışıyor. Gündüzleri caddelerde su sattığını, akşamları ise antrenman yaparak müsabakalara hazırlandığını anlatan Zeynep Yılmaz, 17 yaşındaki Furkan Resul 13 yaşındaki Sıla isimli çocuklarına bakmak için çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

26 MADALYAYLA SU SATMAK AĞIRIMA GİDİYOR

İş sahibi olmayı arzulayan ve bu konuda yetkililerden yardım isteyen Yılmaz, şunları söyledi: "Son olarak 2,5 ay önce Bulgaristan'da yapılan turnuvada dünya 2'ncisi oldum. Spora ilk başladığımda, hem bayan olmam, hem engelli olmam büyük tepkilere neden oldu. Buna rağmen ciddi başarılar elde ettim. 4 Avrupa şampiyonluğum, 2 Dünya şampiyonluğum ile birlikte toplamda 26 madalyam var. Bu kadar başarılı olmama rağmen geçim sıkıntısı çekiyorum. 2 çocuğum okula gidiyor ve evim kira. Eşim ile 10 yıl önce ayrıldık. Caddede su satarak geçimimi sağlıyorum. Yüzde 96 engelli olduğum için başvurduğum yerlerden olumsuz yanıt aldım. Ben de geçimimi su satarak sağlamaya çalışıyorum. Haftanın 3 günü de akşamları antrenmana gidiyorum. Branşımız olimpik olmadığı için devletten destek göremiyoruz. Ülkeme 26 tane madalya kazandırmama rağmen, çocuklarımı geçindirmek için su satmak benim ağırıma gidiyor. Ülkemin bizim gibi sporculara sahip çıkmasını istiyorum. Devlettin yetkililerinden isteğim çocuklarımı okutmama yardım etmeleri."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Zeynep Yılmaz'ın caddede su satması

- Zeynep Yılmaz'ın kazandığı madalyaları

- Zeynep Yılmaz ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera:Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)

==============================================

Av koruma memuru Saime'nin kaçak avcılarla mücadelesi

KARABÜK'te, 27 yaşındaki Saime Demirtaş, 1.5 yıldır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ekibinde 15 erkek meslektaşı ile kaçak avcılara karşı yaban hayatı koruyor.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Bölümü mezunu Saime Demirtaş, 1.5 yıl önce Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde göreve başladı. Av koruma memuru Demirtaş, 15 erkek meslektaşı ile birlikte zor arazi şartlarında yaban hayatı korumak için kaçak avcılara karşı mücadele veriyor. Demirtaş, kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakma, yaralı bulanan hayvanların kurtarılması, tekrar doğaya salınması çalışmalarında da aktif görev alıyor. Demirtaş ayrıca, avlanmanın yasak olduğu 499 hektarlık alana sahip Sırçalı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yaşamlarını sürdüren yaban hayvanlarının durumlarını tespit edebilmek için dürbünle gözlem yapıyor.

'AVCILAR KENDİLERİNE ÇEKİ DÜZEN VERİYOR'

16 kişilik av koruma ekibinde tek kadın memur olarak çalıştığına dikkat çeken Demirtaş, "İnsanlar bunu bazen yadırgayabiliyor. Ama biz kadınların her yerde olabileceğini gösteriyoruz. İnsanların tavrını ve davranışını önceden sezemiyorsunuz. Özellikle erkekler av sırasında beni gördükleri zaman önce kendilerine bir çeki düzen veriyorlar. Küfürlü ve argo konuşma olmuyor. Tabii bunun aksi durumları da meydana geliyor. Ama genellikle daha naif davranıyorlar, daha olumlu yaklaşıyorlar. Böyle olunca işimiz biraz daha hafiflemiş oluyor" dedi.

'DOĞAYI KENDİMİZ İÇİN KORUMALIYIZ'

Demirtaş, yaban hayvanlarını doğada gördükten sonra yaban hayatına bir kez daha bağlandığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Ormana baktığınız zaman yaban hayatını göremiyorsunuz. Ormanın derinliklerine gittiğiniz zaman hayvanlarla karşılaşma imkanınız var. Bunun için yaban hayatını tanıtmak bizim görevimiz. Tanıtmak için de kendimizin görmesi gerekiyor. Hayvanları gözlemlemek, zor arazi şartlarındaki yorgunluğumuzu alıyor. Yaban hayvanlarını görmek bizim için büyük bir şans. Onları koruma içgüdüsü bizde o zaman daha da artıyor. İnsanların da doğayı tüketim aracı olarak görmemesi gerekir. Çünkü doğanın bize ihtiyacı yok. Biz insanların doğaya ihtiyacı var. Doğayı kendimiz için korumak zorundayız. Yaban hayvanlarına bakış açısı değişmeli. Bunun için eğitimlerimiz hızlanıyor. Bu eğitimlere avcıların ve vatandaşlarımızın katılımı sağlanmalı. Yaban hayvanlarımıza sadece et olarak bakılmamalı. Sadece et olarak baktığınız zaman hayvanlarımızın doğal denge içerisindeki önemi azalıyor. Bir türün neslinin tehlikeye girmesi demek, doğal dengenin bir taşının eksilmesi demek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

-Saime Demirtaş, ormanlık alanda gezerken

-Saime Demirtaş dürbünle gözetleme yaparken

-Saime Demirtaş, gözetleme kulesinde gözetleme yaparken

-Saime Demirtaş’ın açıklamaları

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

==================================