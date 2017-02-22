DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ALAŞEHİR'DEKİ ÇİFTE CİNAYETTE YENİ GELİŞME

EŞİNİN KENDİSİNİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİ

MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde, minik kızı Irmak Kupal'ın tecavüze uğrayıp öldürülmesiyle büyük üzüntü yaşayan baba Bilal Kupal'ın, eşini ve diğer kızını bıçaklayarak öldürmesi kentte şok etkisi yarattı. Baba Bilal Kupal'ın sözlü ifadesinde, uyurken karısının kendini bıçaklamaya çalıştığını, gürültüye uyanan kızının odaya girip araya girmesiyle kazayla bıçaklandığını, boğuşmada eşini de yaraladığını söylediği öğrenildi. Alaşehir'de gündelik işlerde çalışan 27 yaşındaki Suriye Kupal ve 44 yaşındaki Bilal Kupal çiftinin, Menderes Mahallesi Elmadağ Caddesi 2 Sokak'taki evlerinin önünde oynayan kızı 4 yaşındaki Irmak Kupal, geçen 14 Ekim'de ortadan kayboldu. Arama çalışmalarına rağmen küçük Irmak bulunamadı. Baba Bilal Kupal'ın şüphelendiğini söylediği Himmet Aktürk, katıldığı televizyon programında suçunu itiraf etti, küçük kızı tecavüz edip öldürdüğünü ve gömdüğünü söyledi. Ülkeyi şoke eden itiraftan sonra Himmet Aktürk'ün gösterdiği bölgede 3 gün arama yapıldı. Evine 2 kilometre uzaklıkta ilk olarak Irmak'ın ayakkabıları, ardından da üzüm bağı içerisinde cesedi bulundu. Irmak, kentte gözyaşları içinde toprağa verildi. Himmet Aktürk ise 'canavarca hisle öldürmek' suçundan tutuklandı. Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık Aktürk hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 40 yıl hapis cezası istemeyle dava açıldı.



SONRASINDA İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ



Ülkeyi sarsan olayın ardından aileye destek verilirken, sanığa ise tepki gösterildi. Herkes sanığın yargılandığı davanın sonucunu beklerken, kentten gelen çifte cinayet haberi herkesi bir kez daha sarstı. Manisalı bir işadamı tarafından ailenin Irmak'ın acısını bir nebze de olsa unutması ve o çevreden uzaklaşması için hediye ettiği Fatih Mahallesi'ndeki evde dün (salı) saat 04.00 sıralarında yaşanan olayda; Bilal Kupal, eşi Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal'ı bıçaklayarak öldürdü. Bilal Kupal daha sonra, olayda kullandığı aynı ekmek bıçağıyla kendisini bileklerinden, karnından ve bacaklarından yaralayarak intihar girişiminde bulundu. Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve yaralarının yüzeysel olduğu belirtilen Bilal Kupal'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.



Olayın, günü eşi ve kızının cesediyle evde geçiren Bilal Kupal'ın, dün akşam saatlerinde dayısının oğlu Muzaffer Günay'ı arayarak haber vermesiyle ortaya çıktığı öğrenildi. Suriye Kupal ve vücudunda 10 bıçak darbesi bulunduğu belirtilen kızı Ayşe Kupal'ın cesetleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Bilal Kupal'ın cinayetin nedenini araştıran polise verdiği sözlü ifadede, "Eşim sürekli telefonla konuştuğu için tartıştık. Ben uyurken karım beni bıçakla öldürmeye çalıştı. Uyandım. Kavga ederken kızım odaya geldi. Ardından araya girmeye çalıştı. Bu sırada bıçak ona denk geldi. İkisi de öldü" dediği öğrenildi. Kupal'ın eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini, 1.5 aylık hamile olduğunu öğrendiğini, çocuğun başkasından olduğunu düşündüğünü söylediği de öne sürüldü.



"BİRDEN SES KESİLDİ"



Komşusu Ayhan Kayacık, "Saat 04.00 sıralarında evden bağrışlar duyduk. Çocuk 'Babacığım yapma, babacığım yapma diyordu' Sanki eşyalar devriliyordu. Sonra birden ses kesildi. Biz, sabah kalktı işimize gitti. Akşam olayı öğrendik" dedi.



HER GÜN OKULA GÖTÜRÜYORDU



Baba Bilal Kupal'ın özellikle minik kızı Irmak Kupal'ın ölümünden sonra diğer kızı Ayşe Kupal'ı her gün okula kendisinin götürdüğü öğrenildi. Ayşe Kupal'ın sınıf arkadaşları ise sabah oturduğu sırayı boş bıraktı. Üzüntülü öğrenciler, "Ayşe çalışkan ve neşeli bir öğrenciydi. Bizi hep güldürür, eğlendirirdi" dedi.



PSİKOLOJİK DESTEK VERİLMİŞTİ



Aile ve Sosyal Politikalar Manisa İl Müdürlüğü, Alaşehir'de komşusu tarafından tecavüz edilip boğularak öldürüldükten sonra üzüm bağına gömülen 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın ailesine, psikolojik destek vermişti.

Görüntü Dökümü



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- Evin önünden görüntü



- Bir işyerin güvenlik kamerasından babanın kızını okula götürmesinden görüntü



- Okulundan görüntü



- Ayşe Kupal'ın oturduğu sıradan görüntü



- Komşusu Ayhan Kayacık ile Haber-

Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

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2)NUSAYBİN'DE YASAKLI MAHALLEDE PKK CEPHANELİĞİ ELE GEÇİRİLDİ

PATLAYICILARIN İMHA ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde geçen yıl gerçekleştirilen hendek-barikat operasyonları nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği mahallede güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde PKK'ya ait çok sayıda el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi. Patlıyıcılar, tuzaklandıkları yerde imha edildi. Nusaybin İlçesi'nde geçen yıl gerçekleştirilen ve sona eren hendek-barikat operasylonlarından sonra sokağa çıkma yasağının halen patlayıcılar nedeniyle devam ettiği Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde yapılanr arama-tarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcılar bulundu. Polis ekiplerinin Dicle Mahallesinde yaptığı aramalarda, biri büyük 3 tüp, 5 fitil ateşlemeli boru tipi el yapımı patlayıcı, 7 havan mühimmatı, 5 launcher, top mühimmatı, tütek bombası ve el bombası ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı düzenekleri bulundukları yerde kontrollü olarak imha edildi.

Görüntü Dökümü

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-Patlayıcıların imha anı



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () -

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3)13 YAŞINDAKİ HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 6 AYLIK HAMİLE



ADANA'da, alışveriş için girdiği iş yerinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanıp, polise teslim edilen 13 yaşındaki Ayfer M., 6 aylık hamile çıktı. Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Sucuzade Mahallesi'ndeki bir markete giren 3 kadın, hırsızlık yapmak istedi. Kadınların durumundan şüphelenerek takip eden mağaza sahibi, Ayfer M.'yi çaldığı ürünle birlikte kapıda yakaladı. Polisi çağıran mağaza sahibi, Ayfer M.'yi ekiplere teslim etti. Üzerinden kimlik çıkmayan Ayfer M.'nin, parmak izi incelemesi için götürüldüğü karakolda, yaşının 13 olduğu ortaya çıktı. Ayfer M.'nin sağlık kontrolü için götürüldüğü Adli Tıp Birimi'nde 6 aylık hamile olduğu belirlendi. Hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık suçlarından poliste 6 kaydı bulunan Ayfer M.'nin Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nce de 'yakalama' kararıyla arandığı anlaşıldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen Ayfer M., sosyal hizmet uzmanlarının yaptığı görüşmede, "Akrabam olan Şaban B. ile birbirimizi seviyorduk, ailelerimiz evlenmemize izin verdi. Yaşımız küçük olduğu için de nikah yapmadık" diye ifade verdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Kadın Sığınma Evi'ne yerleştirilen Ayfer M.'nin, nikahsız eşi 15 yaşındaki Şaban B. hakkında, 'çocuğun nitelikli istismarı ve alıkoyma', ailesi hakkında ise 'küçük yaştaki mağdureyi evlendirmek' suçundan soruşturma açıldı.

FOTOĞRAFLAR

Fatih KARAÇALI/ ADANA, ()

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4)VARTO'DA MOBİLYA DEPOSU KÜL OLDU

Muş'un Varto ilçesindeki bir mobilya imalat deposu, çıkan yangınla kullanılamaz hale geldi.

Kültür Mahallesi'nde Harun Sarıbey'e ait olan mobilya imalat deposunda dün akşama doğru belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden komşuların haber vermesiyle itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Polislerin ve mahalle sakinlerinin de yardımı ile yangın söndürüldü. Yangın sonunda mobilya imalat deposu kullanılamaz hale geldi. Can kaybının olmadığı yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü



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-Binadan görüntü



-İtfaiyenin müdahalesi



-Dumanların yükselmesi



Haber-Kamera: Fatih ÇELİK/VARTO (Muş),()

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5)ÖĞRENCİLER İÇTİKLERİ OKUL SÜTÜ KUTULARINDAN KÖPEK KULÜBESİ YAPTI

VAN Akköprü İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri süt kutularından köpek kulübesi yaptı. Yaptıkları ilk kulübe ise bir sokak köpeğine barınak oldu.

Van Akköprü İlkokulu Sınıf Öğretmeni Yeliz Sevin öğrencilerine doğa ve hayvan sevgisini kazandırmak amacıyla farklı bir projeye imza attı. Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan 'Okul Sütü Projesi' kapsamında dağıtılan sütler içildikten sonra boş kutuları biriktirildi ve bir köpek kulübesi yapıldı. 1100 süt kutusundan yapılan kulübe, yaralı halde bulunan sonradan tedavi ettirilerek iyileşen sokak köpeğine yuva oldu.

Yaptıkları bu projeyle öğrencilerin doğa ve hayvan sevgisinin artığını söyleyen 3-B sınıfı öğretmeni Yeliz Sevin, "Havaların soğumasıyla birlikte dışarıdaki hayvanlar soğukta kalıyordu. Bizde bunlar için ne yapabiliriz diyerek böyle bir adım attık. Öğrenciler okulda dağıtılan sütlerin kutularını biriktirerek köpek kulübesi yaptı. Yaptığımız ilk kulübede daha önce sokakta yaşayan ve yaralanan bir sokak köpeğine yuva oldu. Öğrenciler de böyle bir uygulama yaptıkları için çok mutlu oldular" dedi.

Akköprü İlkokulu'nun 'Eco Schols' programı çerçevesinde birçok geri dönüşüm programı yaptığını belirten Okul Müdürü Mehmet Tahir Arslan " Okulumuz geri dönüşüme büyük önem veren bir okuldur. Ben buradan öğretmen ve öğrencilerimizi yaptıkları bu duyarlı proje için tebrik ediyorum. Umarım bu gibi projeler farkındalık yaratır. Bunun dışında yine okulumuzda kağıt, plastik ve pil gibi birçok ürün de yeniden kullanılmak üzere geri dönüşüm noktalarına gönderiliyor" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Sınıfta eğitim gören öğrenciler



-Öğretmen ve öğrenciler ile röp.



-Kulübeden görüntü



-Köpeğin kulübeye girmesi



-Kulübenin yapılması



-Detaylar

Murat ÇAĞLAR / VAN, ()-



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