DHA YURT BÜLTENİ-4

1)IĞDIR' DA YOLCU OTOBÜSLERİ ÇARPIŞTI; 6 ÖLÜ 16 YARALI



IĞDIR ile Nahçıvan'a açılan Dilucu Sınır kapısı yakınlarındaki kazada ölenlerin sayısı 6'ya yaralıların sayısı 16'ya yükseldi. Kaza yerine giden Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Dilucu Sınır Kapısı arasındaki karayolunda bu sabah iki yolcu otobüsünün sis ve hatalı sollama yüzünden karşılıklı olarak çarpıştığını bildirdi. Vali Alpman, "İlk bilgilere göre, 6 ölü 15 yaralı vardı. Bir kişi de hastanede hayatını kaybetti. Sayı 6 ölü ve 16 yaralıya çıktı. Otobosler birbirine girmiş" diye konuştüu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

IĞDIR/

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2)EL BAB'DA YARALANAN 8 ÖSO ASKERİ KİLİS'E GETİRİLDİ



SURİYE'nin El Bab Bölgesi'nde terör örgütü DEAŞ unsurları ile çıkan çatışmada yaralanan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu 8 asker, tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.Suriye'de devam eden 'Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü El Bab bölgesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen ÖSO güçleri ile terör örgütü DEAŞ militanları ile arasında sabah saatlerinde çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 8 ÖSO askeri, sınır hattına ulaştırıldıktan sonra ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı. Tedavisine başlanan yaralı ÖSO üyelerinden durumu ağır olanlar, Gaziantep'e sevk edildi.

Görüntü DÖkümü



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- Ambulansların gelişi



- Yaralıların indirilişi



- Yaralıların acil servise taşınması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

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3)KIRKLARELİ'NİN İLK FETÖ DAVASI BAŞLADI

KIRKLARELİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 38'i tutuklu 81 sanık duruşma salonuna dönüştürülen Halk Eğitim Merkezi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleriyle içeri alınan sanıkların kimlik tespitine başlandı.

Kırklareli'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarındaLüleburgaz İlçesi'ndeki 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ın da bulunduğu 38'i tutuklu 81 sanık hakkında 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Kırklareli adliye salonunun yetersiz olması nedeniyle sanıkların yargılanmaları için Halk Eğitim Merkezi'nde bir bölüm duruşma salonu haline getirildi. Duruşma için Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Binanın karşı sokağına ise TOMA aracı konuşlandırıldı. Sanıklar saat 10.00 sıralarında cezaevi ring araçlarıyla duruşmanın yapılacağı Halk Eğitim Merkezi'ne getirildi. Jandarma ekiplerince alınan geniş güvenlik tedbirlerinin ardından tutuklu sanıklar elleri önden kelepçeli olarak indirilerek binaya alındı.Tutuksuz sanıklar ise polis ekiplerince demir bariyerle kapatılan arama noktalarından isimleri kontrol edilerek içeri alındı. Duruşmanın yapılacağı bina girişinde de tutuksuz sanıklar ve avukatları polis ekiplerince X-Ray taramasından geçirilerek içeri alındı.

4 KEZ MÜEBBET İSTENİYOR

Kırklareli 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ın da bulunduğu 38'i tutuklu 81 sanık hakkında, 'Hükümete karşı silahlı isyan ve silahlı FETÖ terör örgütü üyesi olmak, TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, Türkiye cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs' suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet. Silahlı terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgütü kurma suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Görüntü DÖkümü



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-Polisin güvenlik önlemleri



-TOMA aracı



-Arama noktası



-Polis ekipleri



-Sanıkların cezaevi aracıyla gelişi



-Binaya alınmaları



-Jandarma ekipleri



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ,()-

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4)TEKİRDAĞ'DA TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 5 GÖZALTI

TEKİRDAĞ"da sosyal meda üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiası ile Çorlu ve Çerkezköy ve ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda 5 gün önce A.A., F.K., B.D., E.Ö. ve R.U.'yu gözaltına aldı. Emniyetteki soruşturmaları tamamlanan şüpheliler bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çerkezköy ve Çorlu adliyelerine sevk edildi. Şüphelilerin savcılıklardaki soruşturmaları sürüyor.

Görüntü DÖkümü

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-Hastane tabelası

-Şüphelilerin polis araçları ile getirilişi

-Şüphelilerin hastaneye giriş ve çıkışları

-Detaylar

haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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5)BURSA'DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE ŞAFAK BASKINI: 12 GÖZALTI

BURSA'da narkotik ekiplerinin düzenlemiş olduğu operasyonuda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ile çok sayıda silah ele geçeirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan 4 adreste, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. 4 farklı adrese eş zamanlı operasyonda düzenleyen polis ekipleri, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Narkotik köpeği Alfa'nın da destek verdiği operasyonda 500 gram Bonzai, 300 Gram Esrar, 5 Gram Eroin, 50 Gram Metamfetamin uyuşturucu maddelerinin yanı sıra, 2 adet hassas terazi, 6 bin 470 Türk lirası, 1 adet glock marka tabanca, 1 tane Sig Sauer marka ruhsatsız tabanca, 1 adet Beretta marka tabanca, 55 dolu tabanca fişeği, 1 pompalı av tüfeği, 4 adet av tüfeği fişeği ve 1 atane bıçak ele geçirildi. Öte yandan nefes operasyon kameralara da yansıdı. Yakalanan 12 şüpheli, Y.A, H.A, E.B, C.K, B.A, E.T, M.Ü, E.K, H.Ö, A.Ş, S.O, ve K.S emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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Zanlılar emniyetten sevk olması



Emniyetten detaylar

Süre: 3 dakika 2 saniye Boyut: 141 MB



Berktuğ ÖNCÜ/Mehmet İNAN/BURSA,()-



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(ÖZEL)

6)28 YIL SONRA DÜĞÜN YAPTILAR

ADANA'da 28 yıl önce ailelerinin izin vermemesi üzerine kaçarak nikah kıyıp evlenen 46 yaşındaki Yalçın Hizavcılar ile 5 çocuğunun annesi 42 yaşındaki Resmiye Hizavcılar, düğün yaptı. 28 yıl sonra gelinlik giymenin mutluluğunu yaşayan Resmiye Hizavcılar, çocukları ve torunlarıyla düğününde eğlendi.

Kıbrıs'ta çalışan Yalçın Hizavcılar, 1989 yılında tanıştığı Resmiye'ye aşık oldu. Evlenmeye karar veren çift, aileleri karşı çıkınca kaçarak evlenip nikah kıydı. Çiftin bu evlilikten en büyüğü 27, en küçüğü 17 yaşında 3'ü kız 5 çocuğun yanı sıra 6'da torunları oldu. Bir süre önce kocası ile konuşan Resmiye Hizavcılar, gelinlik giyememenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Bunun üzerine çift, düğün yapmaya karar verdi. Çocuklarının onaylamasıyla Hizavcılar çifti, hazırlıklara başladı.

ÇOCUK VE TORUNLARIYLA EĞLENDİ

Eksiksiz bir düğün yapmak isteyen çift, gelinlik ve damatlık aldı. Eşine istediği altınları da takan Yalçın Hizavcılar, düğün günü aracı süsletip eşini kuaföre götürdü. Konvoy eşliğinde merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Sarıçam Mahallesi'ndeki evlerinin önüne gelen çift, burada yakınları ve akrabaları tarafından karşılandı. Sokakta yapılan düğünde Hizavcılar çifti, düğünlerinde kızları ve torunlarıyla doyasıya eğlendi. Çift, birbirlerini sürekli öperken çocukları ise anne ve babalarını izledi.

DÜĞÜNLER OLDUĞUNDA AĞLARDIM

Resmiye Hizavcılar, düğün yapamadığı için içinde hep bir eksiklik kaldığını anlatarak, "Düğünler olduğunda ağlardım. Büyükler karşı çıktığı için benim düğünüm olmadı. Ben de hayallerimi gerçekleştirmeye karar verdim. Eşim de bunu çok iyi karşıladı. Çocuklarımızda hoşgörü gösterdi. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Yalçın Hizavcılar ise, 28 yıllık evliliklerinde birbirlerini ilk günkü gibi sevdiklerini söyleyerek, "Şu anda duygularımı anlatamıyorum. Çok sevinçliyim. Birlikte bir yastığa baş koyduk. İnşallah Allah canımızı da birlikte alır. Eşimi bu kadar çok seviyorum" dedi.

Görüntü Dökümü



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(ÖZEL)



- Gelin ve damadın oynaması



- Damadın gelini öpmesi



- Çocukları ve torunlarıyla birlikte görüntüleri



- Kızları ile birlikte oyun oynarken görüntüleri



- Resmiye Hizavcılar'ın konuşması



- Yalçın Hizavcılar'ın konuşması



- Çiftin kızları Elmas'ın konuşması



SÜRE: 05'18" BOYUT: 594 MB

Haber:Salih ÜÇTEPE-Kamera:ADANA,()