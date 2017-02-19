DHA YURT BÜLTENİ-4

1)EŞLERİN BIÇAKLI KAVGASI, HASTANEDE BİTTİ

Kayseri'de, iddiaya göre akşam yemeğinde tartışan 5 yıllık evli Şerife Burcu Bıyık ve Sadık Bıyık çifti yemek masasında bulunan bıçaklarla birbirlerini yaraladı. 7 bıçak darbesi alan Burcu, kolundaki bıçakla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam 19.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Fatih Apartmanında yaşandı. İddiaya göre, Şerife Burcu (24) ile eşi Sadık Bıyık (32) yemek masasında tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Yemek masası üzerindeki bıçağı alan çift karşılıklı olarak birbirine saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine 7 bıçak darbesi alan Şerife Burcu, yemek masasında yığılıp kaldı, eşi ise yaralı halde evi terk edip kaçtı. Sesler üzerine eve gelen komşuları, genç kadını kanlar içinde buldu. Şerife Burcu, sağ koluna saplı bıçakla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Olayda bıçaklanan eşi Sadık ise, evlerinin yakınında bulunan erkek kuaförüne kaçtı. Bıçakla yaralanan Sadık da kuaföre çağrılan 112 ambulansı ile götürüldüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisinde tedavi altına alındı. Çiftlerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Şerife Burcu Bıyık'ın hastaneye getirilişi

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ )



1 DOSYA, 21 saniye/11 MB

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2)GARİPLER MEZARLIĞININ GÖNÜLLÜ BAKICISI

ADANA'da fırında çalışan 33 yaşındaki Yusuf Yüksel, Kürkçüler Mezarlığı'ndaki sahipsiz cenazelerin defnedildiği ve 'Garipler mezarlığı' olarak bilinen alanın temizliğini gönüllü olarak yapıyor. Yer kalmadığı için yeni definin yapılmadığı ve bakımsız kalan mezarlığa hafta sonlarında ziyaret eden Yusuf Yüksel, kabirlerin bakımını yapıp, otları kesiyor, bozulan mezarları onarıyor. Mezarlığın çevresini de çitle çevreleyen Yüksel, "Burada kimsesizler yatıyor. Zaten hayattayken sahipleri olmadığı için garip kalan insanlar, öldüklerinde de buraya defnedilip unutulmuş. Ben onların garipliklerini bir parça da olsa gidermek istedim. Bir yakınımı ziyarete gelmiştim, mezarların halini görünce utandım. Bakım yapmak istedim o günden sonra da fırsat buldukça gelip temizliyorum" diye konuştu. Yüksel ayrıca kendi imkanlarıyla mezarlığa abdest alınacak alan ve tuvalet inşa ettiğini de söyledi.

Görüntü Dökümü



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- Yusuf Yüksel'in mezarlığı temizlemesi



- Mezarlıklara ekilmiş bitkilerden görüntüler



- Kabirlerden detaylar



- Yusuf Yüksel'un kendi yaptığı tuvaletin duvarlarını boyaması



- Yusuf Yüksel ile röp.



- Tuvaletten detay görüntüler



- Mezarlığın dışına örülmüş çitten görüntüler

SÜRE: 03'21" BOYUT: 376 MB



Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA, ()

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3)KAFASINA PENCERE CAMI DÜŞEN GAMZE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

ESKİŞEHİR'de yolda yürürken kafasına 3'üncü kattan pencere camı düşen 22 yaşındaki Gamze Kara'nın tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor. Olay geçen Perşembe günü kentin en işlek merkezlerinden biri olan Arifiye Mahallesi Yalbı Sokak'ta meydana geldi. Çiğbörek yedikleri işyerinden elele tutuşup dışarı çıkan Gamze Kara ile nişanlısı 28 yaşındaki Ersin Akbulut'un üzerine aynı işyerinin bulunduğu binanın 3'üncü katındaki boş olan dairesinden pencere camı düştü. Cam, Gamze'nin kafasına isabet etti. Ağır yaralanan Gamze, kısa sürede gelen ambulansla önce Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gamze, burada çekilen tomografisini ardından sevk edildiği Eskişehir Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Servisi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı.

DÜĞÜN ALIŞVERİŞİNE ÇIKMIŞLARDI

Ford Otosan İnönü Fabrikası'nda işçi olarak çalışan Ersin Akbulut, bir giyim mağazasında müşteri temsilcisi olan nişanlısı Gamze Kara, kendi annesi Ferida Akbulut ve nişanlısının annesi Nevriye Kara ile birlikte Temmuz ayında yapacakları düğünleri için alışverişe çıktıklarını gün bu olayı yaşadıklarını söyledi. Akbulut olayı şöyle aktardı:"O gün nikah işlemleri için gittik kan verdik. Evrak işleri vardı onu halettik. Kına geceliği kaftanını aldık. Güzel bir gün geçiyordu. En sonunda annemler acıktığını söyledi. Çiğbörekçiye girdik, karnımızı doyurduk. Buradan çıkarken annemler iki adım gerimizdeydi. Her zamanki gibi el ele tutuştuk. 3-4 adım attık. Sonra bir şangırtı koptu. İkimiz de yerdeydik. Gamze baygındı. Etrafa bağırdım 112'yi arayın diye. Sağolsun oradan geçen bir hemşire kafasına atkımla tampon yaptı. Ambulans geldi ilk önce Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne gittik.Tomografisi çekildi, sonra Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımların dolu olduğunu söylediler ve bizi Eskişehir Devlet Hastanesi'ne sevk ettiler. Allah'a şükür şuan iyi gidiyor. İnşallah iyi olacak. Dualarımız hep onunla."

'NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM'

Sorumlular hakkında dava açacaklarını söyleyen Ersin Akbulut, "İlk önce Gamze'nin iyileşmesini istiyorum. İyileşsin bize gelsin. Ben yanımda güldüğünü tekrar görmek istiyorum. İyileştikten sonra ilk işim bu olayın üzerine düşmek. Kim sorumluysa bu işten kim ihmal yaptıysa veya ne şekilde olduysa bilmiyorum o cam nasıl düştü ama bunun sonuna kadar gideceğim peşinden. Ne gerekiyorsa yapacağım" dedi.

SAÇLARININ KESİLMESİNDEN ETKİLENDİ

Eskişehir Devlet Hastanesi bahçesinde yakınlarıyla birlikte bekleyen Gamze Kara'nın teyzesinin kızı Özlem Köse Tuna da olayı duyar duymaz hastaneye gittiğini söyledi. Tuna, "Hastanede dikiş atılırken doktor Gamze'ye sordu 'Saçlarını kesebilir miyim?' diye. 'Düğünüm var. Kesmeseniz' dedi. Doktor da 'Kesmem lazım. Ne zaman düğünün?' dedi. O, 'Temmuz'da' deyince doktor, 'daha uzar saçların, üzülme' dedi. Saçlarını kestiler, en çok o zaman etkilendi. Ama iyi olacak. Şuan yoğun bakımda, bilinci açık. Bizi tanıyor. Yoğun bakımın kapısının önünde bekliyoruz. Kapı açıldığında bize elini kaldırıyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:



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-Hastane bahçesinde Gamze Kara'nın nişanlısı Ersin Akbulut'un konuşması,

-Gamze'nin teyzesinin kızı Özlem Köse Tuna'nın konuşması,

-Binanın ve pencerenin düştüğü yerin görüntüsü,

-Gamze'ni tedavi gördüğü hastanenin dışından çekilen görüntüsü,

-Gamze'nin yerde yatarken çekilmiş fotoğrafı,

-Ambulansın fotoğrafı,

-Gamze'nin, nişanlısı Ersin Akbulut ile birlikte çektirtiği fotoğrafı bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,()

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4)TÜRKİYE'DE YILDA 500 BİN TON ELMA ÇÖPE GİDİYOR

TÜRKİYE'de yanlış depolama nedeniyle yılda 500 bin ton elmanın çöpe atıldığı, 3 milyar doların heba olduğu ifade edildi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde gıda ürünlerinin saklanması teknolojileri üzerine üretim yapan Cantek firması, kuruluşunun 25'inci yıldönümü nedeniyle sosyal sorumluluk projesi kapsamında Cantek Bilim, Kültür ve Eğitim Vakfı'nı kurdu. Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde gıda ürünlerinin doğru koşullarda saklanmaması nedeniyle ciddi kayıpların önlenmesi amacıyla eğitim çalışmaları yürüten vakıf, ilk olarak dünyada en çok üretilen ve tüketilen ikinci meyve elma üzerine çalışma hazırladı. Cantek Bilim, Kültür ve Eğitim Vakfı, dünya ve Türkiye'deki elma üretimi, doğru saklanma koşulları gibi bilgilerin yeraldığı bir belgesel ve bir kitap hazırladı. 5 dilde hazırlanan belgesel ve kitaplardaki bilgilerin öncelikle Türkiye'deki üretim bölgelerinde, ardından dünyanın 110 ülkesinde üretici, depocu gibi sektör temsilcileri başta olmak üzere 3 milyara yakın insana ulaştırılması hedeflendi.

"DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜYÜZ"

Sosyal medya aracılığıyla gösterime giren elma belgeselinde, din kitaplarına konu olan, hakkında çok sayıda efsane bulunan elmanın 70 milyon tonu aşkın üretimiyle muzdan sonra dünyada en çok tüketilen ikinci meyve olduğu belirtildi. Kazakistan'ın Çin sınırına yakın Than Shan Dağları'ndan dünyaya yayılan elmanın üretiminin son 20 yılda yüzde 70 artış gösterdiği, bu artışın yüzde 90'a yakınının Çin'de gerçekleştiği kaydedildi. Yıllık 38 milyon tonla Çin'in ilk sırada olduğu elma üretiminde 5 milyon tonla ABD ikinci, 3 milyon tonla Türkiye üçüncü sırada. Türkiye'de 1965 yılında 300 bin ton olan elma üretimi bugün 3 milyon tonun üzerine çıktı.

YILDA 15 MİLYON TON ELMA ÇÖPE GİDİYOR

Türkiye'deki bu üretimin yaklaşık 15'i, 500 bin tona yakını yanlış depolamalar nedeniyle çöp oluyor. Dünyada her yıl üretilen 70 milyon ton elmanın 15 milyon tonunun yanlış uygulamalarla birlikte saklanamadığı için çöp olduğunu vurgulayan Cantek Bilim Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Can Hakan Karaca, elmayı en iyi saklama metodu olarak elma deposu atmosferinin kontrolünü gösterdi. Atmosferi kontrol etmek için kurulan sistemle oda içinde oksijenin minimum seviyelere düşürüldüğünü belirten Karaca, şöyle dedi:

"Karbondioksit oranı bir parça artırılarak elmanın solunumu kontrol altında tutulur. Elmanın yaşlanmasına sebep olan etilenin, etilen absorberleriyle temizlendiği bu odalarda elmanın etilen salgılanmasını baskılayarak azaltan uygulamalar da etkili olmaktadır. Bu odaların hepsinde rutubetlendiriciler ile nem oranı stabil halde tutulur. Bu mükemmel koordinasyon sayesinde bazı çeşit elmalar sıfır derece sıcaklıkta bir yılı geçkin süre fire vermeden saklanabilir. Atmosfer kontrollü depolarda saklanan elmaların raf ömrü de çok uzun olur."

SADECE 10 MİLYON TONU İYİ SAKLANIYOR

Dünyada üretilen 70 milyon ton elmanın sadece 10 milyon tonunun atmosfer kontrollü depolarda muhafaza edildiğine dikkat çeken Can Hakan Karaca, "Atmosfer kontrollü depolarda saklanan elmadan, üreticileri çok daha iyi para kazanıyor. Bu aslında bize ticari birtakım fırsatları da gösteriyor. Depolama kalite ve kapasitesi yüksek olan ülkelerde hasat sezonu ve sonraki dönemde elma fiyatları daha yüksektir. Depolama kapasitesi düşük ülkelerde ise hasat sonrası pazarlarda yığılan elmalar talep şişkinliği nedeniyle düşük fiyatlarda satılmakta ve bu sebeple üreticisine para kazandırmamaktadır" dedi.

ATMOSFER KONTROLÜ 3 MİLYAR DOLAR DAHA KAZANDIRIR

Yeterli kalitede saklanamadığı için elmanın para etmediğine değinen Karaca, Türkiye'de yılda 3 milyon tona yakın elma üretimi bulunduğunu anlatırken, "Perakende fiyatları da 3 lirayı geçmiyor. Toptan satışlar 1- 1.5 lira civarında. Dünyada perakende 3- 3.5 dolar civarında. En çok elma üreten Çin'de bile böyle fakat Türkiye'de elma maalesef para etmiyor. Türkiye'de atmosfer kontrollü depolarda saklanma oranı iyimser tahminimize göre yüzde 2. Biz dünyanın en çok elma üreten üçüncü ülkesiyiz fakat en kötü saklayan ülkelerden biriyiz. 3 milyon ton ürettiğimiz elmadan yılda 3 milyar dolar ciro yapabiliyoruz. Aslında dikkatli bir çeşit seçimi, pazarlama ve özellikle de çok modern bir depolamayla bu elmamızı 2 dolar yaptırabiliriz ve 3 milyar dolara bir 3 milyar dolar daha ekleyebiliriz" diye konuştu.

Normal depolarda yüzde 78.08 nitrojen, yüzde 20.95 oksijen, yüzde 0.03 karbondioksit oranları mevcutken, elmanın saklanması için en uygun yöntem olarak gösterilen atmosfer kontrollü depolarda ise yüzde 95 nitrojen, yüzde 3 oksijen, yüzde 2 karbondioksit oranı mevcut.

Görüntü Dökümü



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- RÖP: Can Hakan Karaca



540 MB /// 08.30ö

Görüntü Dökümü



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- Tanıtım filmi



HABER: Mehmet ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇCASLAN/ANTALYA, ()

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5)BİTLİS'TEKİ MEŞALELİ KAYAK GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENDİ

BİTLİS Valiliği ile Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfınca (BETAV) düzenlenen "Kar Şenlikleri" kapsamında, meşaleli kayak ve havai fişek gösterisi düzenlendi.

Bitlis Erhan Onur Güler Kayak Tesisleri'nde düzenlenen şenlikler kapsamında gündüz çeşitli dallarda kayak yarışmaları düzenlendi. Gece ise güne damgasını vuran görsel bir şölen yapıldı. Gece kayak merkezinin zirvesine çıkan sporcuların, ellerindeki meşalelerle kayması ve havai fişek gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Türk Bayraklarıyla zirveden aşağıya kayarak inen sporcular, kayakçı marşı okudu. Görsel şölene sahne olan gösteri, Bitlisliler tarafından heyecanla izlendi.

Görüntü Dökümü

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-Kayak merkezine gelen vatandaşlardan detaylar

-Kayak merkezinden görüntü

-Meşalelei kayak yapanlardan detaylar

-Kayakçıların bayraklar ve meşalelerle inişleri

-Kayakçı marşının söylenmesi

-Detay görüntüler

BİTLİS/



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6)-20’DE MAHMUT TUNCER ŞOV

KARS'ın Sarıkamış İlçesi'nde düzenlenen, '4'üncü Kış Oyunları Festivali'nin ikinci gününde Mahmut Tuncer konser verdi. Tuncer, soğuk havaya rağmen hayranlarını coşturdu.Mahmut Tuncer, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece soğukta sahneye çıkar çıkmaz espriyi patlattı. Havanın 'Oldukça sıcak' olduğunu söyleyen Tuncer, "Şimdi yavaş yavaş soyunacağım" diye espiri yaparak boynuna sardığı atkıyı çıkardı. Söylediği birbirinden hareketli türkülerle protokoldeki isimleri ve toplananları oynatan Mahmut Tuncer, sahneye çıkan hayranlarıyla birlikte düet yapmayı da ihmal etmedi. 'Jandarma' türküsünü alanda bulunan güvenlik güçlerine armağan ederek başlayan Mahmut Tuncer, Sarıkamış'taki karının özelliğine değindikten sonra sevilen türkülerinden ‘Karı gördüm kaydım’ı söyledi. Mahmut Tuncer, peş peşe yaptığı esprilerle izleyenleri güldürürken son düetini Vali Rahmi Doğan ile birlikte yaptı.

Vali Doğan, etkinliğin sonunda Tuncer'e çiçek verirken ‘Sivasın yollarına’ türküsünü Mahmut Tuncer ile birlikte söyledi. Tuncer kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnun olduğunu belirterek "Babam olsaydı bu soğukta dinlemeye gelmezdim. Sizlere çok teşekkür ediyorum ki burada bizi yalnız bırakmayarak, soğuğa aldırış etmeyerek etkinlikte yer aldınız" dedi

Görüntü Dökümü



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-Mahmut Tuncer konser verirken



-İzlemeye gelenler



-Mahmut Tuncer'in vali ile türkü söylemesi

(Haber-Kamera: KARS, ()

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7)MUŞ'TA İLK KEZ YAMAÇ PARAŞÜTÜ YAPILDI

TÜRKİYE'nin çetili bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren 4 kulübün sporcuları Muş'ta ilk kez yamaç paraşütü yaparak gökyüzünü renklendirdi.

Muş Belediyesi tarafından kayak merezinde bu yıl ikincisi yapılan 'Kar Festivali' öncesi düzenlenen yamaç paraşütü gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan gelen 15 yamaç paraşütçünün gökyüzündeki gösteri kent merkezinden de izlendi. Festivale katımalarındaki amaçlarının Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu tür sporların daha çok yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu belirten Elazığ Sportif Havacılık Kulübü Basın Sözcüsü Derya Avcı, "Kayak merkezinde iki gündür yamaç paraşüt gösteri yapıyoruz. Bu etkinlik Muş'ta ilk kez düzenleniyor. Amacımız gençleri tetiklemek, gençlerin bu spor dalı ile ilgilenmesini sağlamak." diye konuştu.Muş Kayak Merkezi Tesis İşletmecisi Seyfetullah Olcay da, Muş'ta kayağın yanında yamaç paraşütü sporunun yapılmasını sağlamak ve gençleri bu spora yöneltmek adına yamaç paraşütü gösterilerine sponsor olduklarını söyledi.



Görüntü Dökümü



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-Yamaç paraşüt gösterisi



-Röportajlar



Haber-Kamera: Eser AYDIN / MUŞ, ()