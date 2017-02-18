DHA YURT BÜLTENİ-4

Viranşehir'de, hain saldırıda 1 ton bomba kullanılmış



ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde, 1'i çocuk 2 kişinin şehit olduğu bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısının dehşet verici izleri, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Onlarca apartmanın harabeye, otomobillerin ise hurdaya döndüğü saldırıyı yapan PKK'lı terörist ve teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon ise sürüyor. Yapılan ilk incelemede ise çalıntı olduğu değerlendirilen araçta 1 ton bomba kullanıldığı saptandı.

185 bin nüfuslu Viranşehir'de, adliye ve emniyet personelinin kaldığı lojmanların bulunduğu Yenişehir Mahallesi 1650'nci sokakta, dün saat 20.30 sıralarında bomba yüklü bir araç, teröristlerce infilak ettirildi. İlçenin her yerinden duyulan kulakları sağır eden patlamanın ardından, bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ve kurtama ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, patlamanın ardından yanan bomba yüklü aracı, itfaiye ve TOMA adı verilen zırhlı polis aracı ile söndürüp, yaralıları ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye sevk etti.

İlk aşamada hastaneye kaldırılan 16 yaralı arasında bulunan zabıt katibinin çocuğu 11 yaşındaki Ahmet Gökhan Günak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Patlamada yaralanan diğer 15 kişi ise Viranşehir Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan ilk müdahale sonrası Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Bu arada patlamada cam kırıklarının isabet etmesiyle hafif yaralanan ve geçici işitme kaybı yaşayan çok sayıda kişi de hastanelere başvurdu. Yaşanan yoğunluk üzerine belediye hoparlörlerinden yapılan anons ile izinli ve evde olan doktor ve sağlık görevlileri acil olarak hastanelere çağırıldı.

BEKÇİ DE ŞEHİT OLDU

Bu arada adliye lojmanı önündeki güvenlik kulübesinde bekçi olarak görev yapan ve kendisine ulaşılamayan Emniyetin bekçi kadrosunda görevli İbrahim Kete'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonunda gece geç saatlerde Kete'nin cenazesi de patlamanın olduğu bölgedeki enkazda bulundu.

DEHŞETİN KORKUTUCU İZLERİ

Gece ilçede panik ve tedirginliğe yol açan patlamanın izleri sabah saatlerinde ortaya çıktı. Adliye lojmanlarının yanı sıra çevresindeki 20'yi aşkın apartmanın tamamında hasar oluştu. Cadde ve sokakların apartman dairelerinden kırılan camlarla dolu olduğu saldırının yaşandığı sokaktaki 30 civarında aracın da patlamayla hurdaya döndüğü görüldü.

Polis ekipleri sabaha kadar sürdürdüğü inceleme sonrası olay yerinde delil aradı. Sabah saatlerinde de devam eden incelemeler sırasında patlamanın izlerinin kapatılması için apartmanlara büyük Türk bayrakları ile mavi brandalar asıldı.

1 TON BOMBA KULLANILDI

Patlama sonrası güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren terörist ve irtibatlı olduğu kişilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Yapılan ilk araştırmada plakası açıklanmayan saldırıda kullanılan aracın çalıntı olduğu belirlendi ve yine bomba imha uzmanlarının incelemesinde araçta 1 ton gübre, gliserin ve metal parçalar ile güçlendirilmiş TNT patlayıcı kullanıldığı saptandı. Polisin bazı bulgu ve isimleri ulaştığı saldırıya karışan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonu devam ediyor.

BAKANLAR GELİYOR

Saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, incelemelerde bulunmak üzere kente geliyor. Bakanların hain saldırıda şehit olanların cenazelerine katılması ve ardından açıklama yapması bekleniyor.

26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir'de terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıyla ilgili olarak, aralarında saldırıda kullanılan minibüsün sahibinin de bulunduğu 26 kişinin gözaltına alındığını söyledi. 26 kişinin, Şanlıurfa ve Mardin'in Derik İlçesi'nde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındığı belirtildi.

VALİ: MAĞDURİYETLER GİDERİLECEK

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir'deki terör saldırısından ardından kaymakamlık bünyesinde hasar tespit komisyonu kurulduğunu söyledi. Vali Tuna, ekiplerin sabah saatlerinden itibaren saldırıda hasar gören ev ve işyerlerinde tespit çalışmalarına başladığını ifade ederek, şunları söyledi: "Saldırıda mağdur olan vatandaşlarımızın tüm mağduriyetlerini gidereceğiz. Ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Çalışmaların ardından kaymakamlık bünyesindeki komisyon inceleme yapacak. Vatandaşın en küçük zararı bile hızlıca karşılanarak mağduriyetleri giderilecek."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ- Ali LEYLAK- Mustafa MERT- Eyyüp BURUN- Metin Faruk TAMER/VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), () -

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Bahçesaray'da kepçe operatörünün üstüne çığ düştü

KEPÇE OPERATÖRÜNÜN CESEDİNE ULAŞILDI

Bahçesaray İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Altındere Mahallesi'nde karla mücadele çalışması yaparken çığ altında kalan Van Büyükşehir Belediyesi çalışanı Vasfi Karaca'nın cesedine ulaşıldı. 6 çocuk babası 36 yaşındaki Vasfi Karaca'nın cenazesi olay yerinde bekleyen ambulansala Bahçesaray Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde başlandığı ve saat 11.00 sıralarında da cenazesine ulaşıldığı belirtildi. Bahçesaray Kaymakamı Serhat Karabektaş da olay yerine gelerek incelemelerde bulunup, gözyaşlarına boğulan yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: VAN ()

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Beytüşşebap’ta 8 saatlik hasta kurtarma operasyonu

ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesi Güneyyaka köyünde hastalanan ve göğüs ağrısı çeken 35 yaşındaki Nusrettin Güzel, 112 Acil Servis ekiplerinin 8 saatlik çalışması sonucu kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 günden bu yana etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bazı köyler arasındaki bağlantı kesilirken, köylerde bulunan hastaların alınması için sağlık ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Beytüşşebap ilçe merkezine 30 kilometre mesafede bulanan Güneyyaka köyünde yaşayan ve göğüs ağrısı çektiği için rahatsızlanan 35 yaşındaki Nusrettin Güzel, yolun kardan dolayı kapalı olması nedeniyle hastaneye götürülemedi. Güzel ailesinin 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istemesi üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. Ekipler, jeep ambulans ile karın yer yer bir metreyi bulduğu yolu 4 saatte geçerek, köye ulaştı. Köyde ilk müdahalesi yapılan Nusrettin Güzel, 4 saatlik geri dönüş yolculuğunun ardından Beytüşşebap Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Nusrettin Güzel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Karlar içinde ambulans görüntüsü

- Ambulansın geçtiği yolun görüntüsü

- Gece hastanın alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,() -

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Maskesi silahlı soygun güvenlik kamerasında

ADANA'da girdikleri marketin yazar kasasını 30 saniyede gasp eden Fuat Hüseyin Özfidan ile Umut Ege Tekbaş yakalandı.

Merkez Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir markete 15 Ocak'ta silahlı ve yüzü maskeli olarak giren 3 kişi, kasiyerler Oğuzhan A. ile Tuğba C.'yi etkisiz hale getirdikten sonra kasaya yöneldi. Kasayı açmayı başaramayan soyguncular, içinde 325 lira bulunan yazar kasayı alıp dışarıda bekleyen otomobile binerek kaçtı. Üzerine doğrultulan silahları görünce şoka giren Tuğba C., gözyaşı döküp, uzun süre kendine gelemedi. 30 saniye süren silahlı ve pompalı tüfekle gerçekleştirilen soygun marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay yerinden kaçarken bindikleri otomobilin gidebileceği bölgelerdeki işyerlerine ait kameraların kayıtlarını toplayan polis, 3 zanlıdan Fuat Hüseyin Özfidan ile Umut Ege Tekbaş'ı yakaladı. Diğer şüpheli ise aranıyor.

Görüntü Dökümü

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(Güvenlik Kamerası)

- Zanlıların araçla marketin önüne gelmesi

- İçeri girip kasaya yönelmeleri

- Marketten hızla çıkmaları

- Market çalışanı Tuğba C.'nin ağlaması

Haber:Fatih KARAÇALI -Kamera:ADANA,()

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7 milyon liralık Antepfıstığıyla kaçan tüccar, adliyede

GAZİANTEP'te, 135 çiftçinin 7 milyon lira değerindeki 300 ton Antepfıstığı ile kayıplara karışan ve oğlu Yusuf Kumral'ın tutuklanmasının ardından polise teslim olan fıstık tüccarı 64 yaşındaki Beşir Kumral, adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Yan-Dol ekipleri, kentteki 135 fıstık üreticisinin 7 milyon lira değerindeki 300 ton Antepfıstığıyla ortadan kaybolan tüccar Beşir ve oğlu Yusuf Kumral’ın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada geçen Salı günü Yusuf Kumral yakalandı ve sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 300 ton Antepfıstığıyla ortadan kaybolan fıstık tüccarı Beşir Kumral ise, dün Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek polise teslim oldu. Beşir Kumral'ın, emniyetteki ifadesinde Antalya'ya kaçtığını ve kızının yanında kaldığını anlatarak oğlu Yusuf Kumral’ın yakalandığını öğrendikten sonra polise teslim olmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi. Beşir Kumral'ın ifadesiyle toplam 70 ton fıstık ele geçirildi. Beşir Kumral, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tüccarın emniyetten çıkarılması

- Tüccarın araca bindirilmesi

- Adliyeye götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)

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Eşini yakarak ölümüne neden olan kocaya ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

MERSİN'de eşi 25 yaşındaki Emine Akdoğan'ı üzerine benzin dökerek yakıp ölümüne neden olan 27 yaşındaki Halil İbrahim Akdoğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezadan herhangi bir indirim yapılmadı.

3 çocuk annesi Emine Akdoğan, 22 Mayıs 2016'da evin damında uyuşturucu yetiştiren eşi Halil İbrahim Akdoğan'a tepki gösterdi. Bu yüzden çıkan tartışmanın ardından Akdoğan, üzerine benzin döktüğü eşini yaktı. Ağır yaralanan genç kadın, hastanede 12 gün süren yaşam savaşını kaybetti. 'Eşe karşı canavarca hisle kasten yakarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Halil İbrahim Akdoğan, Bursa E Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Mersin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına katıldı. Emine Akdoğan'ın babası Abdulkadir Avcıer, annesi Müzeyyen Avcıer'in de katıldığı duruşmada son savunmasını yapan Halil İbrahim Akdoğan suçsuz olduğunu iddia etti. Akdoğan, tartışma sırasında eşinin kendisine hakaret ve küfür ettiğini, 'Erkeksen yakarsın' deyince de kendisini kaybedip balkondaki benzini yere döküp evi yakmak isterken karısının da yandığını söyledi. Akdoğan, "Keşke ben ölseydim eşim yaşasaydı" derken, avukatı da tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Akdoğan'ı ağırlaştırmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Cezadan da herhangi bir indirim yapmadı.

HEMEN ÖLMESİNİ İSTEMEM

Duruşma çıkışında Abdulkadir Avcıer ile Müzeyyen Avcıer, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Abdulkadir Avcıer, "Ağırlaştırılmış müebbet kararı verildi. Bundan daha ağır ceza olamaz. Evladımı kaybettim, o içeride yatıyor. Acısını çeksin hemen ölmesini istemem. Şimdi sıra torunlarımda. Onları kaçırdılar, dava açıp alacağım, o aileye bırakmayacağım" dedi. Anne Müzeyyen Avcıer ise kararın ardından gözyaşlarına boğularak, "İçim biraz rahatladı" diye konuştu.

EMSAL KARAR

Sürecin istedikleri gibi tamamlandığını kaydeden Avcıer ailesinin avukatı Özlem Bulunmaz şu değerlendirmede bulundu: "Yargılanma konusu eşe karşı işlenmiş bir kadın cinayetiydi. Ağırlaştırılmış müebbet kararı aldı. Karar, verilebilecek en ağır karar. Bu Türkiye için emsal bir karar teşkil edecektir. Dileriz ki kadın cinayetleri bu karardan sonra son bulacaktır. Henüz kesinleşmemiş olduğunu belirtiyoruz ancak ağırlaştırılmış müebbet kararı ile birlikte herhangi bir tahrik ve indirim de uygulanmadı."

Görüntü Dökümü

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- Adliyeden görüntüler

- Emine Akdoğan'ın yakınları adliyeden çıkarken

- Anne Müzeyyen Avcıer'in ağlaması

- Baba Abdulkadir Avcıer'in konuşması

- Anne Müzeyyen Avcıer'in konuşması

- Avukat Özlem Bulunmaz'ın konuşması

- Katil Halil İbrahim Akdoğan'ın fotoğrafı

- Ölen Emine Akdoğan'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

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Engelli sporcular kanyonda oturarak voleybol oynadı

OTURARAK Voleybol 1'inci Ligi sporcuları, Karabük'ün Safranbolu İlçesi'nde bulunan 80 metre yüksekliğindeki Tokatlı Kanyonu Kristal Terasında, bu sporun tanıtımı için gösteri maçı yaptı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük’te düzenlenen Oturarak Voleybol 1’inci Lig 1’nci etap müsabakaları, Karabük, Zonguldak, Samsun, Adana, Konya, Muğla, Diyarbakır ve Karaman’dan 9 takımın katılımıyla dün başladı. 3 gün sürecek lig müsabakaları kapsamında, tarihi Safranbolu İlçesi'ndeki Tokatlı Kanyonu'nda bulunan 80 metrelik kristal terasta gösteri maçı yapıldı. Müsabalara katılan tüm takımlardan sporcuların katılımıyla karma oluşturulan 2 takım, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kanyondaki terasa çıkarak güzel manzara eşliğinde maç yaptı. Oturarak voleybol sporuna dikkat çekmek, tanıtmak amacıyla yapılan gösteri maçı, kanyona gelen ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi.

'BU SPORDA BİZ DE VARIZ'

Oturarak Voleybol Milli Takımlar Baş Antrenörü Yusuf Kenan Kök, oturarak voleybol sporunun Türkiye’de gelişimini ortaya çıkartarak insanlara bu sporun olduğunu göstermek istediklerini söyledi. Kök, "Bizim de artık bu sporun içerisinde olduğumuzu ülkemizde de oturarak voleybolun oynandığını insanlarımıza göstermek istiyoruz. Devamında da engelli arkadaşlarımızın oturarak voleyboldan haberdar olmalarını sağlayarak bu oyunun içerisinde yer almalarını istiyoruz" dedi.

Dünyada belkide böylesi bir mekanda ilk kez oturarak voleybol müsabakası oynandığına dikkat çeken Kök, "Biz, dünyaya bu oyunun ülkemizdeki bu mekanlarda da oynanarak gerçek anlamda dünyada hak ettiği yere geleceğini göstermek istedik. Bizim için mekan fark etmiyor. Biz bu oyunu her yerde oynamaya hazırız ve her yerde de oynuyoruz. Bu sporu tanıtmak için böyle mekanlarda olduğu gibi gelecek zamanlarda farklı mekanlarda da oynamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kristal terasın üzerinde oynanan maçın havadan (Drone) görüntüsü

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-Kristal terasın üzerine file kurulması çalışmaları

-Kristal terasın üzerinde oynanan maçtan detay

-Oturarak Voleybol Milli Takımlar Baş Antrenörü Yusuf Kenan Kök’ün açıklamaları

Haber-Kamera Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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3 metrelik kuyuya düşen yavru köpeği AKUT ekibi 1 saatte kurtardı

ESKİŞEHİR'de 3 metrelik bir kuyuya düşen yavru köpeği Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Anne köpek de AKUT'un çalışması sırasında kuyunun yanından ayrılmadı.

Eski atık su deposunun yanında bir köpeğin sürekli olarak havladığını gören vatandaşlar yaklaştıklarında kuyu içerisinde yavru köpek gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen AKUT Eskişehir Ekibi, dar olan kuyunun girişini bir insan girebilecek şekilde genişletti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından bir AKUT gönüllüsü iple kuyuya indi. 7 kişilik AKUT ekibinin çalışması sırasında anne köpek de kuyunun yanından ayrılmadı. Yavru köpek plastik bir kedi taşıma kafesi içerisine konularak AKUT gönüllüleri tarafından yukarıya çıkarıldı. Kontrolleri yapılan ve sağlık durumu iyi olan yavru köpek annesinin yanına bırakıldı.

Görüntü dökümü:

-AKUT ekibini kuyaya inmesi,

-Yavru köpeğin içinde olduğu kedi kafesinin kuyudan çıkarılması,

-Yavru köpeğin annesinin yanına gitmesinden çekilmiş görüntü bulunuyor.)

-Yavru köpeğin kuyu içerisinde, anne köpeğin AKUT'un çalışmaları izlerken ve yavru köpeğin kurtarıldıktan sonra AKUT gönüllüsünü kucağında çekilmiş fotoğrafı görüntünün sonuna eklendi.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,()

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