DHA YURT BÜLTENİ-4

Siirt'te kız öğrenci yurdunun çatışı çöktü (1)

Siirt'te YURTKUR'a bağlı Siirt Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun çatısı çöktü.

PKK'lılar arızayı giden DEDAŞ aracını yaktı

DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar İlçesi'nde, sokak aydınlatma lambalarını onarmaya giden Dicle Elektrik Dağıtım'a (DEDAŞ) ait platformlu kamyonet, gündüz saatlerinde 3 PKK'lı tarafından durdurulduktan sonra benzin dökülerek ateşe verildi.

Merkez Bağlar İlçesi Fatih Mahallesi'nde sokaklardaki aydınlatma çalışması yapma çalışan DEDAŞ'a ait plaformlu kamyonet, PKK'lı oldukları belirtilen 3 kişi tarafından Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yıldönümünü protosto etmek amacıyla dün öğlen saatlerinde yakıldı. Araçta bulunan 3 DEDAŞ çalışanı aşağıya indiren kişilerin, küfür ve hakaretler savurduktan sonra yanlarında bulunan benzini araca döktüğün belirtilirken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

DEDAŞ çalışanlarının olayı bildirmesinin ardından bölgeye giden güvenlik görevlileri, saldırganları yakalayabilmek için bölgede operasyon başlattı.

Konya'da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

KONYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Mevlana Üniversitesi Hastanesi'nin eski çalışanlarına yönelik yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan 98 kişiden 30'u gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü belirtildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bugün polis tarafından Konya merkezli 18 ilde KHK'la kapatılan Mevlana Üniversitesi Hastanesi'nin eski çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan aralarında doktor, hemşire ve idari personelin bulunduğu 98 kişiden 30'u gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerden hastanenin teknik servisinde görevli Mustafa Fidan'ın, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Yakışıklı çıkacağız mı?" diye sorması dikkat çekti. Hakkında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonun devam ettiği belirtildi.

FETÖ'den tutuklu eski Kaymakam Kadir Güntepe hakkında takipsizlik kararı

ŞIRNAK Cumhuriyet Başsavcılığı, Cizre, Silopi ve Beytüşşebap ilçelerinde sokağa çıkma yasağı ilan eden ve aralarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe’nin de bulunduğu 3 kaymakam hakkında Mezopotamya Hukukçular Derneği'nin yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi.

Mezopotamya Hukukçular Derneği üyesi bir grup avukatın, Şırnak'ın Cizre, Silopi ve Beytüşşebap ilçelerinde 2015-2016 yıllarında sokağa çıkma yasağı ilan eden Kaymakamlar hakkında, insanlığa karşı suç işlemek, Anayasa’yı ihlal etmek ve görevi kötüye kullanmak iddiasıyla yaptıkları suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Suç duyurusunu değerlendiren Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin de bulunduğu 3 Kaymakam hakkında takipsizlik kararı verdi.

Takipsizlik kararında, ismi geçen ilçelerde yaygınlaşan terör olaylarının önlenmesi ve kamu düzeni ile asayişin sağlanması için sokağa çıkma yasaklarının ilan edildiği belirtildi. Çatışmalarda bir çok güvenlik görevlisinin şehit olduğu ve bir çok PKK terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtilen kararda, mevcut uygulamanın yürürlükte bulunan mevzuata aykırı yönünün bulunmadığı ifade edildi.

Savcılık, Türkiye Cumhuriyeti devletinin toprak bütünlüğünü, vatandaşın can güvenliğinin sağlanması amacı ile örgüt ile mücadele edilmesi şeklinde gelişen olaylarda şüphelilerin üzerlerine suç atfedilemeyecek olması nedeni ile kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiğini ifade etti.

Mezopotamya Hukukçular Derneği karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Müezzinoğlu’dan Kılıçdaroğlu’na: Milletin hakemliğine elin mahkum

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesine götürmeyecekmiş. 'Milletin hakemliğine gidiyoruz' dedi. Günaydın beyefendi. Aslında milletin hakemliğine elin mahkum" dedi.

Bursa'da, Merinos Gönül Dostları'nda gençlerle bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, toplantıya gelenlere yeni anayasa değişikliğini anlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesine götürmeyeceğiz" şeklindeki sözlerini değerlendiren Müezzinoğlu, "İlk defa iki gün önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiği bir nokta var. 'Milletin hakemliğine gidiyoruz' dedi. Günaydın beyefendi günaydın. Aslında milletin hakemliğine elin mahkum. Çünkü AK Parti vardı onun için engelleyemedin. Çünkü milli iradeyi merkeze alan bir siyasi irade var ondan gidemedin. Sen çaresizsin. Senin aslına şunu demen lazım, 'Ey millet. Sen yine yanlış yapacaksın. Onun için sandığı protesto ediyorum' Çünkü sandıktan hep korktun. Sandıktan yana olamadın" dedi.

'BU SİSTEM İŞİNE GELİYOR'

Laiklik ile ilgili tartışmalara da değinen Bakan Müezzinoğlu, "’Laiklik elden gidecek’ diyorsun. Peki, laiklik elden gidecek diyerek milletin başıyla, kıyafetiyle, eğitimiyle oynamaya kimin hakkı var. Burada gencecik kızlarımızın kaderiyle istediğin gibi oynadın. Ailelerin hayalleriyle, umutlarıyla oynadın. Bundan daha kral diktatörlük olur mu? Parti kapatıyorsun. Kapatma davaları açabiliyorsun. Açılan kapatma davalarının arkasında duruyorsun. Ah bir Ak Parti kapatılsa da meydan bana kalsa diyorsun. Ama tüm bunlara rağmen gel senin de önerdiğin sitemi referanduma götürelim diyoruz ancak bir sistem önermiyor. Çünkü bu sistem işine geliyor. İktidar olamasa da işine geliyor. Çünkü iktidar olamadan iktidar olma imkanın var. Bu anayasa ümük sıkma yetkisini belirli güç odaklarına vermiş" diye konuştu.

SEÇİLME YAŞININ 18'E İNDİRİLMESİ

Yeni anayasada seçilme yaşının 18'e indirileceğini aktaran Bakan Müezzinoğlu, "Şimdi 18 yaşında gençlerin seçilme hakkı var. Şimdiki anayasada 25 yaşına kadar seçilme hakkı yok. Örneğin ben karşınıza geliyorum. 62 yaşındayım. 'Ey gençler bana güvenin. Bana inanın, beni seçin' diyorum. Ama İçinizden biri dese ki 'ben niye seçilmiyorum, bana niye bu yetkiyi vermiyorsunuz?' O zaman diyoruz ki; sen daha çoluk çocuksun, anlamazsın, acemisin. Bana güvenin diyorum ama size güvenmiyorum. Onun için seçilme yaşını 18'e indiriyoruz" dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Bakan Arslan: Tıkır tıkır çalışan bir yapı ile çalışmamız lazım ki hedeflerimize ulaşalım

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çeşitli temaslarda bulunmak ve kentteki yatırımları yerinde incelemek için İzmir'e geldi. Kentteki ilk toplantısında hemşehrileri Karslı dernek temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelen Bakan Arslan, Cumhurbaşkanlığı sisteminin önemini ve cazibe merkezi projesinin ayrıntılarını anlattı.

İzmir'deki yatırımları incelemek üzere kente gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, parti çalışmaları da yapacağı programına başladı. Bakan Arslan ilk toplantısını, hemşerileri olan İzmir'deki Karslı dernek temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Vali Erol Ayyıldız, İzmir ve Iğdır milletvekillerinin yanı sıra parti yöneticileri de Bakan Arslan'ı yalnız bırakmadı. Partililerin, hemşehrilerinin ilgisiyle karşılanan Bakan Arslan, ilk olarak Kars Ardahan ve Iğdır bölgesine yaptıkları yatırımları anlattı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Kars, Ardahan ve Iğdırlıların İzmir'in değeri, motifi. Bizim önemli cazibe merkezleri niye ortaya çıktı. Niye İzmir'de bu toplantıyı yapıyoruz. İzmir'den, İzmirlilerden, İzmir'de yaşayan Kars Ardahan Iğdırlılardan beklentimiz ne. Bunun sohbetini yapmaya geldik. İşadamlarından yatırımcılardan soru bekliyoruz. Soruların cevap vereceğiz. Kars, Ardahan, Iğdır bu ülkenin doğudaki ucu ama biz bugün batıdaki ucundayız. Kars için Ardahan için Iğdır için ne yapıyoruz, ne durumdayız nasıl bir fotoğraf öngörüyoruz. Serhat illeri olarak bu ülkenin bekası için geçmişte olduğu gibi bugünde dimdik şehit olmaya hazırız. Ancak, bununla yetirmiyoruz. Bölgeyi kalkındırırsak, bölge üzerinden ülkeye katma değere yaparsak o zaman görevimizi yapmış oluruz. Bunun için bölgemizi demiryolu ağlarıyla örüyoruz. Kars projesiyle birlikte Avrupa ile Asya arasındaki demir yolunu kesintisiz hale getiriyoruz. Hızlı tren ağını örüyoruz. Kars'ı demiryolu merkezi haline getiriyoruz. Kars-Erzurum arasını sıcak asfalt haline getiriyoruz. Ardahan arasını sıcak asfalt haline getirdik" dedi.

İZMİR'DEKİ YATIRIMLARI ANLATTI

İzmir'deki yatırımlar hakkında da bilgi veren Bakan Arslan, "İzmir, ülkemizin batıya açılan yüzü. Onun için İzmir'de de Çandarlı Limanı'ndan Menemen- Aliağa otoyoluna, İzmir - İstanbul otoyoluna, Aydın otoyolunu, Denizli- Antalya otoyolu olarak uzatılmasında, Ankara ile hızlı trenle bağlanmasına, şehir içindeki raylı sistemi uzatmaya kadar ülkemizin batısına da her türlü yatırımı yapıyoruz. Çünkü erişimi ne kadar kolaylaştırırsak ticareti de geliştiririz. İzmir önemli İzmir'in Karslıya Iğdırlıya da fazla yatırım sunması önemli" dedi.

CAZİBE MERKEZİ PROJESİNİ ANLATTI

Özellikle işadamlarına seslendiğini ve kendisine cazibe merkezi projesiyle ilgili soru sormalarını beklediğini de vurgulayan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yatırmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği başbakan Binali Yıldırım'ın yönlendirmesiyle yaptıklarını, kendisinin hizmetleri takip ettiğini söyledi. Bakan Arslan, "Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde sayın başbakanımızın adeta ameleyim diyen sözünün eserlerinin takibi bu kardeşinize nasip oldu. Başbakanımızın dediği gibi; 'Ülkemizin batısında her ne var ise doğusunda da o olmalı' dediği için cazibe merkezlerini hayata geçirdi. Sonu nereye gittiği belli olmayan teşvikler değil. Üretimi sanayiyi geliştirecek batı illeri ile arasındaki kalkınmışlık farkını kaldıracak projeye hayata geçirdik. Başbakanımıza bu konuda müteşekkiriz. İşadamlarından ricamız. Ülkemizin teşviklere verdiği cazibe merkezi olmasının karşısında Kars, Ardahan'ı Iğdır'ı ihmal etmeyin. Ülkemizin topyekun kaldırmasını sağlayalım. Cazibe merkezi yapmaya çalıştığımız şey şu. Bir yatırımcı gelecek, en az iki milyon liralık. İstediğini ortaya koyacak. Biz kamu olarak iki milyondan 10 milyona kadar yatırım için arsasını vereceğiz. Sonra sıra fabrikayı yapmaya gelecek. Bunun için de yine diyoruz ki, yüzde 30'u öz kaynak olarak yüzde 70'ini bizi karşılayacağız. Bunu da Kalkınma Bankası karşılayacak. Fabrika yapıldıktan sonra içinde alınacak makine için teminat göstermek üzere kredi alabileceğiz. Krediyi alırken de eğer makinayı ülke içinden alıyorsanız, üç yılı ödemesiz geri kalanı 7 yılı faizsiz 10 yıl vadede makine için para verilecek. Yurt dışından alıyorsanız, iki yılı ödemesiz 6 yıllık kredi veriyoruz. Bunun sebebi, yerli üretimi teşvik etmek. 'Burada çalıştıracağım elemanı eğitmem lazım' diyorsanız. Eğitimi de hükümete olarak bedava sağlıyoruz. 'Bana işletme kredisi' lazım dediniz bunun içinde hükümet olarak alacağınız kredinin faizinin yüzde 50'sini biz karşılıyoruz. 'Ürettiğim ürünle ilgili avantaj istiyorum' dediniz. Orada da kamunun herhangi bir ihalesine girdiğinizde o bölgede üretilen ürün için yüzde 15 revize teşvik var. Dolayısıyla bu kadar önemli bir projeyi hayata geçirirken, bölgelerimizin potansiyeli özelikleri dikkate alınacak. Tarım ve hayvancılık kurulması özellikle teşvik edilecek. Sanayi çağrı merkezleri teşvik edilecek. En az 30 kişiyi çalıştırmanız lazım ki. Sanayi gelişsin" dedi.

ÇOK BAŞLILIK OLMASIN

Yatırımlar için 2023 hedeflerine daha sağlam adımlarla ve daha sağlıklı işleyişle yürümek gerektiğini vurgulayan Bakan Arslan, "Kurumlar arası uyum çok önemli. Siyasi otorite sorumluluk alıp program uyguluyor. Bürokrat 'bu uymaz' derse işte bu kaybettiğimiz gün olur. 2023 hedeflerimiz dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olmak. Bu büyük hedeflere sağlıklı adımlarla yürürseniz erişmek mümkün. Çok başlılığın olmadığı, tek başlılığın olduğu, uyumun olduğu bir sistem olsun. Halk seçtiği hükümeti daha sandıkta bilsin. Hükümet de her şeyin hesabını verebilsin ve bilsin ki 5 yıl hizmet edecek. Çok başlılıktan tek başlılığa gidersek şu an yaptığımızın çok daha fazlasını yapacak haline geleceğiz. Şu anki durumla devam etsek olur mu, elbette olur ama eğer daha büyük sorumluluklar aldıysanız o zaman yerinizde sayma şansınız yok. Çünkü sizin paçanızdan asılanlar, büyümenizden rahatsız olanlar sizi yerinizde durdurmaz" dedi.

Türkiye olarak hedeflerinin büyük olduğunu da anlatan Bakan Arslan, "Bu hedeflere erişmek için sağlıklı bir yapı ile adeta makine gibi tıkır tıkır çalışan bir yapı ile çalışmamız lazım ki hedeflerimize ulaşalım. Ben 'İzmir-Ankara Demiryolu' dediğimizde herhangi bir bürokratın keyfine kalmamalıyım. Bürokraside gecesi gündüzüne katan arkadaşımız var ama ne yazık ki engelleyen çürük halkalar da var. Bunları dikkate alın" dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, konuşmasından sonra toplantıya katılan işadamlarının cazibe merkezi projesine ilişkin soruları basına kapalı olarak yanıtladı.

Sandıklı'da baca yangını korkuttu

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde iki katlı evin bacasında çıkan yangın korkuttu.

Yangın saat 10.00 sıralarında Hisar Mahallesi Kızık Caddesi'nde İzzet Akay'a ait iki katlı evin bacasında çıktı. Sabah sobayı yakmak isteyen İzzet Akay bacada yangın başladığını fark etti. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Eşinin öldürdüğü Anna Gün ve 2 çocuğunun cenazeleri Rusya'ya götürülüyor

ANTALYA'da babaları tarafından öldürülen Leyla ve Viktor Gün ile anneleri Anna Gün'ün cenazeleri, Rusya'da toprağa verilmek üzere özel bir cenaze şirketi tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

Aksu İlçesi'nde tek katlı gecekonduda oturan 60 yaşındaki Muammer Gün, geçen pazartesi gece yarısı çocukları 11 yaşındaki Viktor ve 15 yaşındaki Leyla Gün'e, içine tarım ilacı koyduğu şekerlemeleri yedirip zehirledi. Muammer Gün, ardından Koçaş Temel Lisesi'nde İngilizce öğretmeni eşi 37 yaşındaki Anna Gün'ü göğsüne pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Sabaha kadar cesetlerin başında bekleyen Muammer Gün, saat 10.00 sıralarında 155'i arayarak, çocuklarını zehirleyip eşini tüfekle öldürdüğünü, kendisinin de intihar edeceğini söyledi. Ev adresini polise veren Muammer Gün, ardından telefonu kapattı. Eşi ve çocuklarının adını, eşinin Rusya'da yaşayan anne, baba ve dayısının isimleriyle telefon numaralarını yazdığı kağıdı evin dış kapısına asan Muammer Gün, daha sonra pompalı tüfeği ağzına dayayıp ateşleyerek yaşamına son verdi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasından sonra Anna Gün ve çocuklarının cenazeleri toprağa verileceği Rusya'ya götürülmek üzere alındı. Anna Gün'ün Rusya'da yaşayan anne ve babasının girişimiyle özel bir cenaze şirketi tarafından alınan cenazeler, uçakla Rusya'ya gönderilecek.

Eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden Muammer Gün'ün cenazesi ise dün Adana'dan gelen 2 yeğeni tarafından alınarak Aksu İlçesi'ndeki Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Foseptiğe düşen yarış atını itfaiye kurtardı

BURSA’nın İnegöl İlçesi’ndeki çiftlikte foseptik çukuruna düşen yarış atı, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı.

İnegöl İlçesi’ne bağlı Şibali Mahallesi yolu üzerinde Gökhan Yakışıklı’ya ait 20 yarış atının bulunduğu çiftlikteki atlardan biri, ahırın kenarında bulunan üzeri metal saç ile kapalı foseptik çukurunun üzerinde durdu. Hareket edince metal saçın kayması at, bir anda foseptik çukuruna düştü.

Kafa kısmı çukurun dışında kalan atın çıkardığı sesleri duyan çiftlik sahibi Gökhan Yakışıklı hayvanı kurtaramayınca, İnegöl İtfaiyesinden yardım istedi.

Olay yerine gelen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekipleri, yoğun çaba harcadı. Çukura düşen ata zarar gelmemesi için ekipler, İnegöl Belediyesi Şantiyesinden kepçe çağırdılar. Olay yerine gelen kepçe yardımı ile halatlara bağlanan at çıkarıldı.

10 bin lira değerindeki 5 yaşında olan safkan Arap atının kurtarılmasına sevinen işyeri sahibi Gökhan Yakışıklı, İnegöl Belediyesi ve İtfaiye ekiplerine 10 dakikada olay yerine gelip yardım ettikleri için teşekkür etti.

Çukurdan kurtarılan atın yaralanmadığı belirtildi.

İzmit Körfezi'ne flamingo akını

İZMİT Körfezi, göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mola verdikleri uğrak yerine dönüştü. Yüzlerce flamingo İzmit Körfezi'ne akın etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Fuarı arkasındaki kesimde kuşlara ayırdığı sulak alan birbirinden farklı su kuşlarıyla doldu. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde İzmit Körfezi'nde sulak alan olarak ilan edilen bölümde 150 farklı kuş türü barınıyor. Göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mesken tuttuğu İzmit Körfezi, bu sefer filamingoları ağırladı. Besin açısından zengin olan sulak bölgede konaklayan filamingolar denizin dibini tarayarak karınlarını doyururken, körfez sahilinde renkli görüntülere sahne oldu.

Kilim sanatının kadın kursiyerleri

OSMANİYE'nin Hasanbeyli İlçesi'nde kilim dokuyan kadınlar hem meslek öğreniyor, hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. İlçeye bağlı Yanıkkışla Köyü'nde açılan kilim dokumacılığı kursu yoğun ilgi gördü. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞ-KUR desteği ile açılan kursa 12 kadın kursiyer katıldı.

GELİRİ KURSİYERLERE

Osmaniye Karatepe Köyü'nde bulunan kilim atölyesinden alınan ve doğal kök boyası ile boyanan ipliklere Anadolu motifleri işlenerek üretilen kilimler yine Karatepe Köyü Kilim Atölyesi'ne satılıyor. Kilimlerin satışından elde edilen gelirin tamamı kursiyerlere bırakılıyor.

Kilim Kursu öğretmeni Emine Cin çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: "Hasanbeyli halk Eğitim Merkezi kültürümüzde önemli yer alan bu sanatı yaşatmaya çalışıyoruz. Burada kazanılan para küçük çaplı ama onlar zevk alarak severekten dokuma yapıyorlar. 12 bayan arkadaşımız günlük 20 lira para almaktadır. Bu kültürü öğrenmek isteyen tüm kadınlarımızı kursumuza davet ediyoruz."

PKK karşıtı dernek üyelerine 'PKK propagandasından' hapis cezası

DİYARBAKIR'da, PKK'ya muhalif kimliği ile tanınan ve daha önce örgütün gençlik yapılanması YDG-H tarafından çalışmaları engellenmek istenen Kürdistan Gençlik Hareketi Derneği (TEVGER) üyesi 3 kişiye, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1'er yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır'da, 2013 yılında kurulan ve PKK'ya karşı yaptığı sert muhalefet ile bilinen Kürdistan Gençlik Hareketi Derneği (TEVGER) tarafından 28 Ocak 2015 günü Suriye'deki kantonlarla ilgili bir basın açıklaması yapıldı. PYD'nin kurduğu kantonların eleştirildiği basın açıklamasına polis kayıtlarına göre yaklaşık 30 kişi katılırken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı toplantı ile ilgili soruşturma başlattı. Hazırlanan iddianamede; açıklamayı okuyan Vedat Yaraş ile TEVGER üyeleri Roger Çağer, Kadir Sutay ve Gül Merve Demirdağ hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

'PKK KARŞITLIĞI CEZALANDIRILIYOR'

İddianamenin kabul edilmesinin ardından TEVGER üyeleri Vedat Yaraş, Roger Çağer, Kadir Sutay ve Gül Merve Demirdağ'ın tutuksuz yargılaması Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada ifadesi alınan sanıklar, suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraat kararı verilmesini talep etti. Davanın son celsesinde savunma yapan sanıkların avukatı Vedat Erten, yargılanan kişilerin PKK karşıtlığı ile bilindiklerini belirterek şöyle dedi: "Yapılan basın açıklamasından alenen anlaşılıyor ki, bu açıklamayı yapanlar PKK karşıtı, kanton karşıtı kişilerdir. Açıkça PKK karşıtlığını ilan eden Kürt gençleri, PKK propagandası yapmaktan cezalandırılacak duruma getiriliyor. Müvekkiller tüm aşamalarda PKK, PYD, YPG karşıtı olduklarını açıkça söylemişlerdir. Dolayısıyla cezalandırılmaları, Kürt gençlerinin PKK'ya karşı örgütlenmesine karşı çıkmak gibi bir sonuç doğuracaktır."

HAPİS CEZASINA ERTELEME DE YOK

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme sanıklar Kadir Sutay, Vedat Yaraş ve Roger Çağer'i, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1'er yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların ileride yeni bir suç işlemeyecekleri yönünde olumlu kanaat oluşmadığını belirten mahkeme, verilen cezanın ertelenmesine de yer olmadığına karar verdi. Mahkeme, sanıklardan Gül Merve Demirdağ'ın ise, cezalandırmaya kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine hükmetti. Sanıkların avukatı Vedat Erten, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusunda bulunarak, hükmün bozulmasını ve dosyanın yeniden incelenmesini talep etti.

'PKK İLE TAMAMEN ZIT FİKİRDEYİZ'

Yazılı açıklama yapan TEVGER sözcüsü Serhat Karaboğa, cezaya dayanak olan açıklamada 'PKK ve PYD'nin kanton sisteminin Kobani'nin felaketi olacağına' dikkat çektiklerini belirterek, "Biz PKK ile tamamen zıt fikirlerdeyiz. Buna rağmen üyelerimiz 'PKK propagandası yapmak' suçundan cezalandırıldı. Biz PKK propagandası suçlamasını kabul etmiyoruz" dedi.

