DHA YURT BÜLTENİ-4

1)FETÖ'CÜLERİ YUNANİSTAN'A KAÇIRAN ŞEBEKEYİ 'YANLIŞLIK' ELE VERDİ

15 TEMMUZ darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY soruşturmasında haklarında yurt dışı yasağı konulan şüphelilerin, darbe girişimine katılan 8 subayın helikopterle kaçtıkları Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edilmemeleri üzerine, bu ülkeye kaçmak için her yolu denedikleri ortaya çıktı. FETÖ'den arananları Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı üzerinden Yunanistan'a soktukları tespit edilen ve aralarında pasaport polisinin de bulunduğu 2'si FETÖ şüphelisi toplam 5 kişi gözaltına alındı. Yasadışı organizasyon, örgütle bağlantılı polisin sadece kaşe basarak göndermesi gereken iptal edilmiş pasaportu, yanlışlıkla sisteme kaydetmesiyle ortaya çıkarıldı.

Darbe girişiminin ardından FETÖ/PYD soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin, son dönemlerde ülkeden kaçmak için Yunanistan'ı tercih ettikleri belirlendi. Darbe girişiminde bulunan ve helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 firari askeri bu ülkenin Türkiye'ye iade etmemesi üzerine, şüphelilerin Yunanistan'a kaçmayı tercih ettikleri belirtildi. Türkiye-Yunanistan sınırında jandarma, sınırda görevli askerlerin ve polisin çok sayıda FETÖ/PYD şüphelisini yakalamasının ardından bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, bu şüphelileri kaçıran kişiler ve yapılar da yakın takibe alındı.



FETÖ'CÜLERİ KAÇIRAN ŞEBEKE ORTAYA ÇIKARILDI



Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ şüphelilerini İpsala Sınır Kapısı'ndan kayıt dışı olarak Yunanistan'a götüren bir şebekeyi düzenledikleri operasyonla ortaya çıkardı. İzmir'de oturan ev kadını Dilek Sevim, FETÖ/PDY örgütünün derneklerinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dilek Sevim ile birlikte doktor eşi Erol Sevim'in pasaportları da soruşturma kapsamında iptal edildi.



PASAPORTA KAŞE BASARKEN, KAYIT YAPTI



Yunanistan'a kaçmak için aralarında polis memuru, emekli öğretmen ve kuaföründe bulunduğu organizatörle irtibat kuran 43 yaşındaki Dilek Sevim, 46 yaşındaki eşi Erol ve 2 çocuğuyla birlikte geçen 4 Şubat günü İpsala Sınır Kapısı'na geldi. Kendilerini karşılayan 54 yaşındaki emekli öğretmen Bilgin Ata ile birlikte gümrüğe giden şüpheliler, organizasyon içerisindeki polis memuru Mustafa Kaşdaş'ın bulunduğu pasaport peronuna gitti.

Burada iptal edilmiş pasaportlara sadece kaşe vurması gereken polis memuru Kaşdaş, yanlışlıkla Erol Sevim'e ait pasaportu POL-Net sistemine kaydedince, pasaportun FETÖ soruşturması nedeniyle iptal edildiği ortaya çıktı. Bu sırada Dilek Sevim, Bilgi Ata'nın kullandığı araçla Yunanistan'a çıkış yapmak istedi ancak polis ekiplerince tampon bölgeye yakın alanda yakalandı.



4'Ü TUTUKLANDI



Olayla ilgili soruşturma başlatan Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ şüphelisi Dilek Sevim ve eşi Erol Sevim, onlara yardım eden polis memuru Mustafa Kaşdaş, emekli öğretmen Bilgin Ata'yı gözaltına aldı. İpsala'daki işlemlerinin ardından 10 Şubat'ta adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. Sevim ailesinin çocukları ise yakınlarına teslim edildi.



SAKLANDIĞI GÜME DE YAKALANDI



Polis ekipleri, FETÖ şüphelilerinin yurt dışına çıkışını organize ettiği belirlenen Sinan Işıklar'ın Edirne'nin Karaağaç Mahallesi Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta bulunan gümede (avcı kulübesi) saklandığı tespit etti. Önceki gece gümeye operasyon yapan polis ekipleri kayıkla geçtikleri adacık üzerinde saklanan Sinan Işıklar'ı yakalayıp gözaltına aldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Işıklar, soruşturmanın sürdüğü İpsala Adliyesi'ne sevk edildi.

20 BİN EURO ÖDEMİŞLER

FETÖ bağlantısı nedeniyle yurt dışına kaçmak isteyen Dilek ve Erol Sevim çiftinin çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a gitmek için organizatörlere yaklaşık 20 bin euro ödeme yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YUNANİSTAN'IN DARBECİ ASKERLERİ İADE ETMEMESİ TRAFİĞİ YOĞUNLAŞTIRDI

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ya da haklarında yurt dışı yasağı konulan aralarında doktor, hakim, öğretmenlerinde bulunduğu şüphelilerin, Yunanistan sınırındaki Edirne'nin Meriç İlçesi'ni tercih etmesi dikkat çekti. Özellikle darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçarak sığınma talebinde bulunan 8 askeri iade edilmemesi, bu bölgedeki yoğunluğu arttırdığı belirtildi. Ayrıca yurt dışına kaçmak isteyen şüphelilerin ifadelerinde Yunanistan'a giderek oradan da Almanya'ya ulaşmak istediklerini anlattıkları kaydedildi.

KİŞİ BAŞI 40 BİN LİRAYA KAÇIYORLAR

Edirne 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır birlikleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ve polis ekiplerince Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen aralarında PKK'lı teröristlerin de bulunduğu 50 kadar şüpheli yakalandı. Onlara kılavuzluk ederek kaçış noktalarını para karşılığı gösteren 10 şüpheli de gözaltına alındı. Kılavuzların özellikle FETÖ şüphelilerini kaçırmak için kişi başı 40 bin liraya kadar para aldıkları öğrenildi.

GALATASARAYLI ARİF'TE YUNANİSTAN'A KAÇMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılarak mal varlığına el konulan Galatasaraylı eski futbolcu Arif Erdem de ailesiyle birlikte geçen 23 Temmuz günü İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Yunanistan'a kaçmıştı. Eşi Gülsüm Erdem'in ailesinin kaldığı Yunanistan'ın İskeçe kentine bağlı Şahin Köyü'nde bir süre saklandığı belirlenen Erdem ve ailesi daha sonra ortadan kayboldu. Arif Erdem halen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranıyor.

Görüntü Dökümü



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-Sinan Işıklar’ın sağlık kontrolü



-Hastaneden çıkışı



-Emniyetten çıkış görüntüsü



-Gümeye yapılan operasyon



-Sinan’ın yakalanması



-Güme ve içerisindeki arama



-İpsala’da yakalanan kadın ve diğer şüpheliler



-Adliyeye sevk edilmeleri



-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Engin ÖZMEN/EDİRNE,()-

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2)FETÖ'NÜN 6 İMAMI ADLİYEDE

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Müftülük çalışanı 2 kadın serbest bırakılırken, 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ortaca Müftülüğü'nde cami imamı ve müezzin olarak çalışan 8 kişi gözaltına alındı. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş büro ekiplerinin 14 Şubat Salı günü yaptıkları eş zamanlı operasyonda zanlıların evinde çok sayıda belge, dijital doküman ve bilgisayarlara el konuldu. Savcılık tarafından sorgulamaları yapılan şüphelilerden 2 kadın H.B.(38) ve S.Y. (40) serbest bırakılırken B.Ç.(52), M.S.(53), M.R.Ö. (58), B.G.(48), M.A.(38) ve A.Y.(32) sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bugün sabah saatlerinde Ortaca Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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-Zanlıların emniyetten adliyeye getirilişinden görüntü.

( Haber - Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), ()

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3)KURAN KURSU ÖĞRETMENİNE 'HAKARET'E GÖZALTI

ANTALYA'da, Kepez Müftülüğü'ne bağlı kız Kuran kursu öğretmeni Nurcihan D.'ye alışveriş yaptığı pet-shop'ta hakaret ettiği iddiasıyla dün gece gözaltına alınan Mehmet Y., adliyeye sevk edildi. Kepez İlçesi Yeni Mahalle'de Aliya İzzetbegoviç Caddesi'nde dün öğle saatlerinde bir pet-shop'a kedisine mama almak için giden Kuran kursu öğretmeni Nurcihan D., daha önceden tanıdığı işyeri sahibiyle referandum sürecine ilişkin sohbet etti. Bu sırada yan tarafta bulunan ödeme merkezi işletmecisi Mehmet Y. gelerek, bir süre konuşmaları dinledi. Mehmet Y., iddiaya göre işyerindekilere dönüp, "Şimdi bu kadına bakın. Son derece dindar bir görünümü var. Bunu araştırsanız, dini vecibelerinin hiçbirini yerine getirmiyordur" dedi.

Nurcihan D. ise "Ben sizi ilk defa görüyorum. Bu konunun sizinle alakası yok" diye tepki gösterdi. Bir süre devam eden tartışma sonunda Kepez Polis Merkezi'ne giden Nurcihan D., Mehmet Y.'nin kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayette bulundu.



ÖNCE BIRAKILDI SONRA YENİDEN GÖZALTINA ALINDI



Gözaltına alınan Mehmet Y., ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Evine giden Mehmet Y., dün gece cumhuriyet savcılığının talebi üzerine yeniden gözaltına alındı. Kepez Polis Merkezi'ne getirilen Mehmet Y, ifadesinde "Ben böyle bir şey söylemedim. İddialar doğru değildir, kimseye hakaret etmedim" dedi.



"BİRİLERİ GÖZALTINA ALINMAMI İSTEMİŞ"



İşlemlerinin ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Y., adliyeye sevk edildi. Mehmet Y. adliye girişinde gazetecilerin soruları üzerine, "Ben kimseye hakaret etmedim. Kimseye bir şey söylemedim. Birileri gözaltına alınmamı istemiş" diye cevap verdi.

Görüntü Dökümü



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- Nurcihan D'nin açıklamaları GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,()

15.02.2017 - Haber Kodu : 170215237



-Kepez karakolu dışarıdan görüntü



-Gözaltına alınan şahısın polislerle yürümesi



-Şahsın sorulara cevap vermesi



-Polisle birlikte adliyeye girmeleri



-Adli dış plan görüntüsü

/ 39 MB 1 DK 13 SN/



Haber Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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4)TOPLU TAŞIMADA HATALI SÜRÜCÜYE SİVİL POLİSTEN CEZA UYGULAMASI

ŞEHİR içi ve şehirlerarası yolcu taşıma araçlarında sivil polis trafik uygulamasının hayata geçirilmesi sonucu Ankara'da sivil polisler toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binerek denetimlerini sürdürmeye başladı.

Ankara-Elmadağ arasında çalışan toplu taşıma aracına yolcu gibi binen sivil polis memuru, 40 kilometre yol boyunca araç sürücüsünün trafik ihlallerini gözlemleyip, notlar aldı. Elmadağ şehir merkezinde, Elmadağ Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekiplerince durdurulan araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuştuğu, durak haricinde yolcu indirip-bindirerek trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezalar kesildi. Elmadağ İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Baloğlu'nun da katıldığı uygulamada, trafik kurallarının ihlal edilmesi sonucu cezalar kesildiğini belirtildi. Baloğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Vatandaşların metropol taşımacılığı içinde daha güvenli bir trafik ortamında yolculuk yapabilmeleri için sivil polisler yolcu olarak görevlendirilmeye başlandı. Bu görevliler, seyahatleri boyunca sürücülerin yaptıkları fazla yolcu alma, durak harici yolcu indirme-bindirme, seyahat anında cep telefonu ile görüşme, emniyet kemeri takmama konusunda hataları anında belirleyip, ilgili cezaları kesilecek. Türkiye'de en fazla kazaların meydana gelme sebebi, sürücülerin cep telefonu ile konuşurken meydana geldiğini yapılan istatistiklerden görüyoruz. Bu kurallar benim için de, bir başkası için de geçerli. Denetimler periyodik aralıklarla sürecektir".

Görüntü Dökümü



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- Elmadağ Trafik ekiplerinin toplu taşıma aracını durdurarak yolculara yaptığı açıklamalardan detay görüntüler,



- Elmadağ Emniyet Müdürü Mahmut Baloğlu'nun hatalı sürücüye yaptığı hatalarla yaptığı açıklamalar,



- Hatalı araç kullanan sürücüye yaptığı hatalar yüzüne açıklanarak kesilen cezalardan detay görüntüler

Hüseyin ÖZBALI/ELMADAĞ(Ankara), ()-

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5)JANDARMADAN 'DRONE' İLE HAVADAN DENETİM

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde jandarma, asayiş ve trafik kontrollerinde 'drone' kullanarak önlemlerini arttırdı.

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan-İstanbul Karayolu'nda bulunan Yenimuhacir Kavşağı mevkiinde 'drone' ile havadan şüpheli araçlar üzerinde kontrol yaptı. Jandarma, 'drone' ile havadan yaptığı kontrolde şüpheli araçları görüntülerden tespit ederek kontrol noktasındaki ekiplere bildirdi. Jandarma ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurarak sürücü ve yolcuların kimliklerini kontrol etti. Şüpheli bazı araçlarda ise arama yapıldı. Uygulamada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, 'drone'lu denetimlerin süreceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile havadan kontrol yapılması

-Araçların kontrol noktasında durdurulması

-Kimlik kontrolü ve araçlarda arama yapılması

-Drone'nun kontrol kumandasından kullanılması



Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

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6)TÜBİTAK ÇALIŞANI 24 KİŞİYE FETÖ GÖZALTISI

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü, Fethulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında TÜBİTAK çalışanlarına yönelik operasyon düzenledi. Aralarında mühendislerin de olduğu 24 kişi gözaltına alındı.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) çalışanlarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Örgütle bağlantısı olduğu ve Bylock kullandıkları iddiasıyla 24 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. 14 kişi İstanbul'da, 8 kişi Kocaeli'de, 2 kişi ise Ankara'da evlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında mühendislerin de olduğu öğrenildi. 24 kişi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, Gebze'de TÜBİTAK'ta bulunan odalarında da arama yapılacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü



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TÜBİTAK'tan görüntü - Gebze klasörüne geçilecek.

İZMİT(Kocaeli), () -