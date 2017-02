DHA YURT BÜLTENİ-4

1)225 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 29 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 225 hedef karadan ve havadan bombalandı, 29 terörist öldürüldü. DEAŞ'lı teröristlerin canlı ve araçlı bombalı saldırısı da püskürtülen harekatta ÖSO'nun 7 askeri yaşamını yitirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan ve 176 gündür yürütülen Fırat Kalkanı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait karadan 194, havadan ise 31 hedef ateş altına alındı. Karadan ve havadan ateş altına alınan bölgede DEAŞ tarafından kullanılan 19 bina, 1 bombalı araç, 10 savunma mevzii ve 1 silah deposu imha edilirken 17 terörist etkisiz hale getirildi. El Bab'ın güneyinde ise canlı bomba eylemi gerçekleştirmeye çalışan 2 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Sabah saatlerinde ise bomba yüklü araçla Türk askeri birliğine saldırmaya çalışan 8-10 kişilik terörist grubu ise püskürtüldü. Üzerlerinde canlı bomba yeleği bulunan 8 terörist öldürüldüğü saldırıda bombalı aracın infilak etmesiyle ise 2 terörist öldü. Harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 194 DEAŞ hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 30 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 16 bina, 3 karargah binası, 1 bombalı araç, 10 savunma mevzii ve 1 silah deposu imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda unsurlarımızca tespit edilebilen toplam 17 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bab meskun mahallinin güneyinde canlı bomba eylemi gerçekleştirmeye çalışan 2 DEAŞ mensubu terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Saat 09:10 sularında bomba yüklü bir araç, yanında desteğe gelen DEAŞ teröristleriyle beraber (8-10 kişi) El Bab güneyindeki geçici üs bölgemize saldırma teşebbüsünde bulunmuş; dış hatta nöbet tutan kahraman ÖSO mensuplarınca yoğun olarak ateş altına alınmış, yaya olarak etrafında desteğe gelen ve üzerilerinde canlı bomba yeleği bulunan 8 terörist öldürülmüş; ancak aracın teröristlerce, araç içi tahmini 2 terörist infilak ettirilmesi sonucu 7 ÖSO mensubu şehit olmuştur. Bombalı araç üs bölgemizin uzağında infilak ettiği için üs bölgesinde bulunan unsurlarımız bundan etkilenmemiştir

(Mücahit YOLCU-GAZİANTEP/



=====================================================

2)MARDİN'DE KÜÇÜK GELİN YAPILMAK İÇİN KAÇIRILAN 17 YAŞINDAKİ KIZ 12 GÜN SONRA KURTARILDI

MARDİN'in Yeşilli İlçesi'nde evinin önünden evli ve 7 kız çocuğu babası bir adam tarafından bir araca zorla bindirilerek kaçırıldığı belirtilen 17 yaşındaki H.S., düzenlenen operasyon ile 12 gün sonra kurtarılarak ailesine teslim edildi. Kızın kaçırılması ile ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yeşilli İlçesi'ne bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan ve görgü tanıklarının ifadelerine göre 3 Şubat günü akşam saatlarinde bir araca zorla bindirilerek kaçarılan 17 yaşındaki H.S., polisin düzenlediği operasyon ile 12 gün sonra kurtarılarak ailesine teslim edildi. Aynı mahallede oturan ve 7 kızı bulunan 55 yaşındaki M.A.S.,tarafından kaçırıldığı iddia edilen H.S.,'nin kaçırılması ile ilgili haberlerin kamuoyuna yansımasından sonra emniyet özel bir ekip oluşturarak kaçırılın kızın izini sürmeye başladı. Bölgedeki bütün işyeri ve mobese kamera kayıtları incelenmeye alan polis ekibi, 12 gün önce gelen bir telefon üzerine sağlık ocağına çağrılan ve evinden çıktığı sırada kaçırılan genç kızın merkez Artuklu ilçesine bağlı Kabala mahallesindeki bir evde tutulduğunu belirledi.



Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 17 yaşındaki kızın tutulduğu eve Mardin Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekiplerin katılımıyla operasyon düzenlendi. Evin etrafını saran polis ekipleri, uyarılara rağmen kapının açılmaması üzerine çilingirle çelik kapıyı açtırdı. Polisler evde bulunanları etkisiz hale getirerek, 12 gün önce kaçırılan S.M.,'yi kurtardı ve ailesine teslim etti. Polis ekipleri, H.S .'yi evlenmek amacıyla kaçırdığı belirtilen 55 yaşındaki M.A.S. ile ona yardım eden 2 kişiyi de gözaltına aldı.



Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

KIZI KAÇIRAN KİŞİ DAHA ÖNCE ONU BABASINDAN İSTEMİŞTİ

Kızı düzenlenen operasyon ile 12 gün sonra kurtarılan baba Muhsin Semin daha önce muhabirine kızı kaçırılırken yaptığı açıklamada, kızını daha önce istemeye gelen M.A.S., tarafından kaçırıldığını belirterek, "Çocuğumuzun bulunmasını istiyoruz. Onu kaçıran, onun dengi olsaydı ve kızım isteseydi, 18 yaşına geldiğinde evlensin derdim. Ama hem yaşı büyük, hem de zorla kaçırarak nasıl böyle bir şey yapabiliyor? Adam evli 7 kız çocuğu sahibi. Bizim eve gelip, 'erkek oğlum olmuyor' diye kızımı kendisine istemiş. Biz de kızımın hem yaşı küçük, hem de o da kendisi istemiyor diye olmaz demiştik. Cuma günü bütün erkekler Cuma namazında iken eve bir telefon geliyor. Kızım H.S.,'ye 'Aşın var kimliğini al sağlık ocağına gel' diyorlar. Kız evden çıkıp caddeye inince pusuda bekleyen bir araç içindeki 2 erkek bir de bayan, kızı alıp arabanın içine atmak istiyorlar. Kız ne kadar çırpınıp duruyorsa, ilk hamlede onların elinden kurtulup kaçmaya çalışınca, ikinci hamlede üzerine atlıyorlar onu yakalamışlar, saçından çekip araca bindiriyorlar. Zaten kaçırdıkları yerde saçından bir tutam saç ve eşarbı ile beraber cadde üzerinde bulduk. Ben onlardan şikayetçiyim. Kaçıranı da tanıyorum, bizim mahalledendir. Onları gören komşularımız var. 55 yaşındadır. Adı M.A.S.'dir. Kızımı onunla zorla evlenmesi için kaçırmıştır"demişti.

Görüntü Dökümü:



--------------------------(ARŞİV)



-8 Şubat'ta geçilen aile görüntüleri kullanılabilir

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,()-

===================================================

3)15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GAZİLERİ O GECEYİ ANLATTILAR

TÜRKİYE'de, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında darbecilere karşı direnirken yaralınıp Gazi olanlar Bingöl'de, düzenlenen, "Ümmetin Fedaileri 15 Temmuz'u Anlatıyor'" programında konuşarak o gece yaşananları gözyaşları içinde anlattılar.

"15 TEMMUZ GÖKLERDEN GELEN GÖKSEL BİR ŞÖLENDİ, SOFRAYDI"

Bingöl Üniversitesi Konferans Salonu'nda, 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan 36 gazi ve ailelerinin katılımıyla, "Ümmetin Fedaileri 15 Temmuz'u Anlatıyor" programı düzenlendi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan programda 15 Temmuz darbe girişimi esnasında yaşananlarla ilgili hazırlanan belgesel izlendi. Programda konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, konuşmasında, 15 Temmuz gecesini göklerden gelen bir şölen olarak değirlendirerek, "Bu vatan için, millet için, bayrak için istiklalimiz için, mukaddesatımız için başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. 15 Temmuz gazilerimiz tedavisini keserek, bir kısmı yoğun bakıdan çıkarak bizlere bugün Bingöl'e teşrif ettiler. Bütün gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Allah onlardan razı olsun. 15 Temmuz, göklerden gelen göksel bir şölendi, sofraydı. Oradan herkes nasibini aldı. Bu ülke tekrar ayağa kalktı, tekrar dirildi, kenetlendi. Kardeş olduğunu hatırladı ve tüm dünyaya şunu haykırdı: Siz, tankınızla, topunuzla, tüfeğinizle, modern bütün silahlarınızla, teçhizatınızla, teknolojinizle ve bütün maşalarınızla, bütün uşaklarınızla kiminle geliyorsanız gelin. İşte biz buradayız, bu toprakların size bir karışını, bir çakıl taşını vermeyeceğiz diye topyekun haykırdı bu millet"dedi.

"İLK UYANDIĞIMDA CUMHURBAŞAKINIMIZ YAŞIYOR MU? DİYE SORDUM"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyolog olarak çalışan 15 Temmuz darbe gecesinde Gazi olan 39 yaşındaki Musa İlhan, darbeci askerlerin kurşunuyla yaralandığını,1 hafta hafta yoğun bakımda kaldığını belirterek, ilk uyandığında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşıyor mu? diye sorduğunu söyledi. İlhan, o gece yaşadıklarını şu şöyle anlattı:

"ASKERE 'ERKEKSEN VUR'DEDİM, ODA VURDU"

"Sultanahmet tarafından geliyorduk. Yolların kapalı olduğunu öğrendik. Mahmutbey gişeleri tarafına bir tank gördük. Havalimanına terör saldırısı yapılmıştı daha önce, onunla alakalı olduğunu düşündüm. Telefonlarda trafik uygulaması var. Kırmızı kapalı demek, yeşil açık demek. Gri rengini hiç görmemiştim. O an da Başbakanımız kalkışma olduğunu söyledi radyoda. O an insan düşünemiyor işte ne kalkışması? Televizyonda darbe kalkışması olduğunu öğrendik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi var. Oraya giden askerleri gördük. Onların anladığı dilden anlatarak konuştuk. Silah çekmeler yaşandı. Kargaşa oldu ama onları oradan çıkardık. 570 kamera var, bütün İstanbul'u oradan izleyebiliyorsunuz. Ben de Sosyolog olduğum için orada kullanabileceğimiz bir odamız vardı. Oradaki güvenlikte çalışan arkadaşlara sorduk. Rejide asker vardı. Bana 'gelme' dediler. Ben de 'iş yerim burası gelirim' dedim. Lojistik destek merkezinde askerleri çıkardığımızda özgüven oluştu. 'Geliyorum, vur vuracaksan', hatta 'erkeksen vur' dedim. 'Bir adım daha atarsan vururum' dedi, ben de 'vurmazsan adam değilsin' dedim. Bunun üzerine o da bizi vurdu. Yerden seken G3 mermisi, tehlikeli bir kurşun. Yerden sekerek kalbimin 2 milimetre altında kaldı. Yere düşer düşmez, hayatım film şeridi gibi geçti. Bağırıyorlardı, 'adam vuruldu' diye. Yerde yatıyorum, alamıyorlar tabi askerler ateş açıyordu. Geçen yıl hacca gitmiştim. Orada bir dua ettim, 'ya burada ölmeyi nasip et ya da yurdumda şehit olmayı nasip et' diye bir dua etmiştim. Aklıma bir an o geldi, mezarım dahi geldi aklıma. Rahmetli anne ve babamın yanına bir mezar yaptırmıştım. Hacca giderken o mezarı yaptırıp, aile büyüklerime de söylemiştim. 'Ben ölürsem, beni buraya defnedin' diye. Vasiyetimdir demiştim, yerde yatarken o mezarım gözlerimin önüne geldi, onu görebildim. Allah gaziliği nasip etti. Bir hafta yoğun bakımda kalmışım. İlk uyandığımda 'Cumhurbaşkanı yaşıyor mu? diye sordum."

DARBE GAZİSİ 9 YAŞINDAKİ BATUHAN, AİLESİYLE BİRLİKTE SOKAKLARA ÇIKMIŞ

15 Temmuz darbe girişiminin en küçük gazisi olan 9 yaşındaki Batuhan Çetiner ise, o gece ailesiyle birlikte sokağa çıktığını ifade ederek, çıkan olaylarda sol kolundan yaralandığını söyledi. Çetiner, o geceye anlatırken, "İstanbul Fatih İlçesi'nde oturuyorum. O karanlık gecede darbe nedir bilmezdim. Yaşadıklarımla darbe nedir öğrendim. Haberleri açtığımızda askeri kalkışmanın olduğunu öğrendik. Anne ve babamda panik vardı. Ben de korkmuştum. Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gitmeye karar verdiler. Ben de geleceğim dedim. Hep birlikte Vatan Caddesi'ne yürüdük. Emniyet müdürlüğünün önüne geldiğimizde polisler bizi yalnız bırakmadı. Meydanları boş bırakmayın diyorlardı. Helikopterler başımızın üzerinde dolaşıyordu. Önümüzden askerler tankla geçiyordu. Herkeste bir heyecan, panik vardı. Ama kimsenin meydanları terk etmeye niyeti yoktu. O anda kolumda bir acı hissettim. Sol kolumdan vurulmuştum. Hemen hastaneye gittik. Çok şükür şu an iyiyim. Koluma isabet eden hainlerin mermisi, artık bir kahramanlık nişanıdır benim için. Kahramanlık hiç korkmamak değil, korktuğun halde korkularının üzerine gitmektir. İşte Türkiye halkı, 15 Temmuz'da bunu yapmıştır. Vatanını hainlere teslim etmemiştir, etmeyecektir"diye konuştu. Program, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü



-----------------------



-Vatandaşların salona gelmesi



-İstiklal marşı ve saygı duruşu detayları



-15 Temmuz darbe kalkışması belgeseli detayları



-Şehitler için kuran-ı kerim tilaveti



-Vali Köşger'in Konuşması



-Gazi Musa İlhan'ın gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlatması



-9 yaşındaki gazi Batuhan Çetiner'in konuşması



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, () -

=====================================================

4)ÇALDIRAN BELEDİYE BAŞKANI DEMİR GÖZALTINA ALINDI

VAN'ın Çaldıran Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı DBP'li Faruk Demir gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çaldıran Belediyesi'ne yönelik bu sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Polisin düzenlediği operasyonda, sabah saatlerinde belediyeye gelen Çaldıran Belediye Başkanı Faruk Demir gözaltına alındı. Demir, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ÇALDIRAN(Van), ()-

====================================================

5)KAR DOĞUDA ETKİLİ OLUYOR

VAN, Hakkari ve Bitlis'te 458 köy ile 326 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Van'ın Gevaş, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde ise okullar bugün için tatil edildi.

Dün akşam saatlerinden itibaren Van, Hakkari ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Van il merkezinde kar kalınlığı 10, Hakkari'de 15, Bitlis'te ise 20 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde yarım metreyi aşan kar nedeniyle Van'da 109 mahalle 191 mezra, Hakkari'de 78 köy 135 mezra, Bitlis'te ise 271 köyün yolu ulaşıma kapandı.



OKULLARA KAR TATİLİ



Kar yağışı nedeniyle Van'ın Gevaş ile kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Karla mücadele ekipleri yolların açılması için seferber oldu.

Görüntü Dökümü



-------------------



-Kar yağışı



-Okullardan geri dönen öğrenciler



-Araçlarını kardan temizleyen sürücüler



-Genel detaylar

=====================================================

6)GAZİANTEP'TE, BANKA VE ATM SALDIRGANI KAMERADA

GAZİANTEP'te, iki mahallede bulunan banka şubeleri ile ATM'lerinin camlarını kırarak kayıplara karışan saldırganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Geçen Pazartesi günü Değirmiçem ve İncilipınar mahallelerinde 5 banka şubesinin camları kırılırken, ATM'lerine zarar verildi. Saldırganın, ATM'lere zarar verip bankaların camlarını kırması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde gece saatlerinde bankaların bulunduğu bulvara gelip bir süre çevreyi gözetleyen saldırganın, yerden aldığı taşla banka camlarına zarar vermeye çalıştığı görülüyor. Çevrede bulunan MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, ATM ve banka camlarına zarar vererek kayıplara karışan kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü



----------------------------



- Güvenlik kamerası



- Şahsın banka önüne gelmesi



- Banka camlarına taş atması



- Kırılmış banka ve bankamatik camları



- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet ÖZER-Kamera: GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 73 MB

================================================