DHA YURT BÜLTENİ-4

1)POLİS MEMURU DURMAYAN SÜRÜCÜ YÜZÜNDEN ŞEHİT DÜŞTÜ



İZMİR'in Bergama İlçesi'nde, uyarıya rağmen durmadığı belirtilen sürücünün hafif ticari aracıyla çarptığı 43 yaşındaki Nedim Öner şehit düştü. Kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. İzmir- Çanakkale Karayolu Ovacık Bölge Trafik İstasyonu önünde denetim yapan ekipten, trafik polis memuru evli ve 2 çocuk babası Nedim Öner'e, kontrol noktasında, bugün saat 02.00'de uyarısına rağmen durmayan, kimliği belirsiz sürücü yönetimindeki 45 HU 268 plakalı hafif ticari araç çarptı. Öner'e çarpan sürücü, durmayıp kaçtı. Ağır yaralanan Öner, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ambulansıyla Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda şehit düştü. Kaçan sürücünün yakalanması için polis, çalışma başlattı. Ekipler, aracı kent merkezinde terk edilmiş halde buldu. Şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şehit Öner'in cenazesinin Kaymakamlık önünde düzenlenecek tören ardından memleketi Manisa'nın Salihli İlçesi'nde gönderileceği belirtild

FOTOĞRAFLAR

Oben ULU/BERGAMA (İzmir), ()

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2)AĞRI'DA SEBZE PAZARININ ENKAZI KALDIRILIYOR

AĞRI'da üzerindeki bir metreyi bulan kar ve buz kütlesi yüzünden çöken Sebze Pazarında enkaz kaldırma çalışmalarına bugün yeniden başlandı. Çatıdan sesler gelmesi üzerine esnafın "Kaçın" diye uyarması ile ucuz atlatılan kazada 6 bin metrekarelik sebze pazarının bir bölümü çökmüş, 2 kişi kişi hafif yaralanmıştı.

Murat Mahallesinde Eski Van Caddesi ile 29 Ekim Caddesinin birleştiği noktada bulunan Sebze pazarında dün saat 15.45 sıralarında çökme meydana geldi. Yaklaşık 300 metrekarelik biölümde oluşan çökme sırasında enkaz altında kalan 2 kişi, vatandaşların, AFAD, Belediye ekiplerinin çabaları ile hafif yaralı olarak kurtarılmıştı. Her gün açık olan sebze pazarında büyük facia, çatıdan gelen sesler üzerine esnafın "Kaçın" diye bağırmasıyla önlenmişti. Ağrı'nın bu sene bir metreden fazla kar yağışı alması ile oluşan tehlikeden ders alınmasını isteyen Vali Musa Işın, çatıların kardan temizlenmesi gerektiğini bildirdi.

Enkaz kaldırma çalışmalarının bugün tamamlanması için çalışmalara yeniden başlandı. Yetkililer, çökmeden önce sebze pazarı çatısını kardan temizleme çalışmalarının başlatıldığını, bu nedenle çatıda ağırlığın tek yöne yüklendiğini, denge sorununun ortaya çıkması ile göçtüğünü belirttiler. Çatı çökme olayı ile ilgili soruşturma da sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Sebze pazarında belediye çalışanları ve vinç

-Olay yerinde güvenlik önlemleri

- Vatandaşın ateş yakarak ısınması

Haber- kamera: Servet ARSLAN/ AĞRI, ()

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3)BOLU DAĞI'NDA KAR ULAŞIMI YAVAŞLATTI

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı. Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde itibaren kar yağışı etkili oldu. D-100 Karayolu ve TEM'de yol kenarları beyaza büründü. Kar yer yer zeminde de etkili oldu, ulaşım olumsuz etkilendi. Sürücüler kar yağışı nedeniyle yavaş ilerledi. Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımı rahatlatmaya çalıştı. D-100'ün Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis de etkili oldu. Bu bölgelerde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. TEM yolunda sürücüler kar yağışına karşı elektronik tabelelar ile yavaş gitmeleri konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri de güzergahta önlemlerini artırdı.

Görüntü Dökümü

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-D-100 Karayolu'ndan görüntü

-Karayolları ekiplerinin çalışması

-Karla kaplı alanlar

-Bolu Dağı Tüneli'nden görüntü

(Haber-Kamera:Mutlu YUCA/BOLU,()

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4)MANYAS’TA BARAJ KAPAKLARI AÇILINCA KÖPRÜ SULAR ALTINDA KALDI

BALIKESİR’in Manyas İlçesi’nde, karların erimesi sonrasında yağan yağmurlar ile birlikte dolan Manyas Barajı’nda, kapaklar açılarak su tahliyesine başlandı. Kapakların açılmasıyla 6 köyün ulaşımında kullanılan köprü sular altında kalınca vatandaşlar mahsur kaldı. Manyas İlçesi’nin 23 kilometre güneybatısında bulunan Manyas Barajı’nda, kar yağışı ve yağmurla birlikte su seviyesinin yükselmesi üzerine baraj kapakları açılarak aynı adı taşıyan göle su tahliyesine başlandı. Tahliye edilen suyun Kocaçay kanalına aktarılırken 1990’yı yıllarda yaptırılan, 6 köye alternatif ulaşımı sağlayan köprü sular altında kaldı. Çavuşköy, Çakırca, Süleymanlı, Dura, Necip Ve Doğancı mahallelerinde oturanların kullandığı köprü için çözüm bulunmasını isteniyor.

Çavuşköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Asım Önral, köprüyü kullanamadıkları için mağdur olduklarını belirterek "Bölgedeki köy muhtarları olarak dilekçe vermiştik. Sorunumuza çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Görüntü dökümü



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Genel görüntü



Köprünün sular altında kalması

Süleyman ÖZAYDIN/ MANYAS(Balıkesir), () -

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5)DEMRE'DE BADEMLER ÇİÇEK AÇTI

ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde yükselen hava sıcaklığı sonrası badem ağaçları çiçek açtı. Demre'de son günlerde hava sıcaklığı 18-19 dereceye kadar yükseldi. İlçedeki badem ağaçları ise sıcak havaya aldanarak çiçek açtı. Onlarca badem ağacının açan çiçeklerle bembeyaz olduğu bölgede baharı andıran görüntüler oluştu. Vadilerdeki pürenler (süpürgeotu) de çiçek açarken, etrafını bal arıları sardı.Demre'de oturan Meryem Dinç, "Şubat ayının ilk haftasında olmamıza rağmen bademler çiçek açtı. Bu gidişle 2-3 haftaya kalmaz çağlalarımızı da yeriz. Demre'mizin güzelliği bu" dedi.



Öğrenci Ahmet Can Akçay da "Türkiye'nin birçok yerinde kar yağışı başladı. Demre'de badem ağaçları çiçek açtı. Türkiye'de kış, Demre'de bahar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Badem ağaçlarından görüntü



- Çevredeki vatandaşlardan görüntü



- Vatandaşlarla röp



Haber- Kamera: Ahmet ACAR/DEMRE(Antalya), ()

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6)BOLU'DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST DÜZEYDE

BOLU'da, Kent Meydanı mevkisinde bulunan valilik, adliye, askerlik şubesi ve orduevinin önünden geçen caddeler güvenlik nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Terör saldırılarının artması üzerine daha önce Sağlık Mahallesi'nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü binasının çevresine beton bariyer çekilip, etrafındaki yollar araç trafiğine kapatılmıştı. Güvenlik önlemleri kapsamında bugünden itibaren, kentin en merkezi yerinde Kent Meydanı yakınlarında bulunan valilik, adliye, askerlik şubesi ve orduevinin önünden geçen caddeler, polis ekipleri tarafından araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. Polis ekipleri adliye girişinde yer alan Hürriyet Caddesi'nde önlem alarak sadece resmi araçların geçişine izin verdi.



Bolu Valiliği, alınan güvenlik tedbirleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi.



"İlimiz merkezinde Hürriyet Caddesi ve Hastane Caddesi'nin kesiştiği Anıtpark arkasında bulunan dönel kavşaktan başlayarak Hürriyet Caddesi ve Ali Rıza Tekemen Caddesi'nin Hattat Emin Baran Caddesi ile kesiştiği noktalar arası çift yönlü olarak güvenlik nedeniyle Valilik kararıyla 14 Şubat 2017 tarihinden itibaren geçici olarak araç trafiğine kapatılmıştır. Söz konusu güzergahları kullanacak sürücülerin alternatif yollardan ulaşım sağlamaları gerekmektedir."

Görüntü Dökümü



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-Polis ekiplerinin çalışması



-Adliye, valilik ve askeri binalardan görüntü



-Kapatılan yollar



-Dubalardan görüntü



-Nöbet tutan polisler

Haber-Kamera:Mutlu YUCA/BOLU()



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7)KAHRAMANMARAŞ'TA FETÖ'DEN 27 ÖĞRETMENE GÖZALTI

KAHRAMANMARAŞ'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 27 öğretmen gözaltına alındı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 29 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceden belirlenen adreslere yaptığı operasyonda Kahramanmaraş merkezde 26, Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde de 1 kişiyi gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 27 kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin ise arandığı bildirildi.

Görüntü Dökümü



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- Şüphelilerin hastaneye getirilişi



- Şüphelilerin hastaneden çıkarılmaları



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamer: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 184.41 MB

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8)NİKAHSIZ EŞİNİN ÖLÜM TEHDİDİNDEN KORKUP İNTİHAR ETTİ

ANTALYA'da 21 yaşındaki Rojda Önder, iddiaya göre, ayrılmak istediğini söylediği nikahsız eşi 26 yaşındaki M.S.Ş'nin "Seni öldürürüm" tehdidi üzerine bunalıma girip kendini astı.



Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Güneş Mahallesi TOKİ Konutları B1 Blok'ta meydana geldi. Rojda Önder, 2 yıl önce ailesinin rızasıyla M.S.Ş. ile dini nikah kıydı. M.S.Ş. bir süre sonra bir suçtan cezaevine girince genç kadın ailesinin yanına döndü. Cezasının büyük bölümünü çeken M.S.Ş., denetimli serbestlikle Antalya Adliyesi'nde çalışmaya başladı.



AYRILACAĞINI SÖYLEYİNCE TEHDİT ALDI İDDİASI



Eşini görmeye giden Rojda Önder, ayrılmak istediğini, artık dayanamadığını söyledi. İddiaya göre M.S.Ş., “Ayrılırsan seni öldürürüm" diyerek, Rojda Önder'i tehdit etti. Eve gelip durumu ailesine anlatan Önder, ablası A.Ö.'ye korktuğunu ve psikolojisinin bozulduğunu söyledi.



İPTE ASILI BULDULAR



Akşam saatlerinde ailesiyle birlikte yemek yedikten sonra odasına çekilen Önder'den uzun süre haber alamayan ablası merak etti. Odaya giren A.Ö., Önder'i iple tavana asılı halde buldu. 112 ekiplerine ve polise haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri Rojda Önder'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Önder'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.



A.Ö., kardeşinin kocasının tehdidinden sonra korktuğunu ve psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü



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Olayın geçtiği apartmandan detay



Hastane acil servis detay



Rojda Önder opak



48 MB////////1,30"

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

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9)KAYSERİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 10 YARALI

Kayseri'de yolcu minibüsünün yön levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.Kaza, Kayseri-Sivas yolunda, Kuzey Çevre Yolu ayrımı yakınında meydana geldi. Sarıoğlan İlçesi'nden hareket eden Ali Aldemir (45) yönetimindeki 38 DH 416 plakalı yolcu minibüsü, sürücünün kontrolünden çıkarak, polis kontrol noktası için konulan dubalara çarptı ve refüje girdi. Yaklaşık 100 metre refüjde ilerleyen minibüs, yön gösteren levhaları taşıyan demir direğe çarptı. Minibüsün sürücüsü Ali Aldemir, sıkıştığı yerde yaşamını yitirdi. Yaralanan yolcular, 112 Acil Servis ambulanslarıyla kentteki hastanelere kaldırıldı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan bir yolcunun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.



Kaza sonrası olay yerine gelen sürücü Aldemir'in yakınları sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü



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-Kaza yerinden görüntüler



-Ölen sürücünün yerde yatarken görüntüleri



-Ölen sürücünün yakınlarından görüntü



-Kaza yeri çevresinden görüntüler



-Kaza yapan minibüsten görüntüler

Haber: Zafer BARIŞ-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ )



DV 1 DOSYA, 4 dakika, 22 saniye/150 MB

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10)PİLOTA UÇAK MEZAR

İZMİR'in Selçuk İlçesi'nde 19 Kasım 2011 tarihinde düşen Türk Hava Kurumu'na ait eğitim uçağında yaşamını yitiren pilotlardan Necmi Mızrak'ın Antalya'daki mezarı, kullandığı uçağın şeklinde düzenlendi.



Türk Hava Kurumu'na ait T-67 tipi eğitim uçağı, 19 Kasım 2011 tarihinde Selçuk Efes Antik Kenti yakınındaki ayva bahçesine düştü. Kazada pilotlar Necmi Mızrak ile Can Ergün yaşamını yitirdi. Pilot Mızrak'ın Antalya'nın Aksu İlçesi Altıntaş Mezarlığı'ndaki anıt mezarı, diğer mezarlardan farklı şekilde düzenlendi. İlçedeki Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni görecek şekilde konumlandırılan anıt mezar, Necmi Mızrak'ın kullandığı T-67 tipi eğitim uçağı şeklinde tasarlandı. 1956 doğumlu Mızrak'ın 'ölüm tarihi' bölümünde ise 'sonsuzluk' simgesi kullanıldı.



2005'TE DÜŞEN UÇAKTAN KURTULMUŞTU



Necmi Mızrak, 30 Ağustos 2005 tarihinde ise Antalya'da düşen ilaçlama uçağından yara almadan kurtulmuştu. Necmi Mızrak, Serik ilçesine bağlı Boztepe Köyü'nde mısır tarlasında iki uçakla ilaçlama yapılırken, telefon tellerine takılan pilot Hayrettin Kopak yönetimindeki 'Pawnne 25' tipi uçağın düştüğünü görünce yardım için inmek istemiş, ancak kumandalarının kilitlenmesi nedeniyle uçağı sulama kanalına düşmüştü. Necmi Mızrak kazayı burnu kanamadan atlatmış, diğer pilot Hayrettin Kopak hafif yaralanmıştı.

Görüntü Dökümü



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- Mezardan görüntü



- Mezar taşından görüntü



- Mezarlıktan görüntü

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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11)MELEKLERİ SEVİNDİRECEK KAMPANYA

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde, Alanya Kent Konseyi Engelsiz Kent Meclisi tarafından başta engelliler olmak üzere ihtiyaç sahibi çocukların temel giyim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 'Bir Melek de Sen Sevindir' kampanyası başlatıldı.



Alanya'da ihtiyaç sahibi çocukların temel giyim ihtiyaçlarının karşılandığı 'Bir Melek de Sen Sevindir' kampanyası hayata geçirildi. Alanya Kent Konseyi tarafından başlatılan projede hayırseverlerin yardımıyla toplanan giyecekler daha önceden belirlenen ve engelliler öncelikli olmak üzere çocuklara dağıtıldı. İlkadım Rehabilitasyon Merkezi, Özel Özgün Kardelen Rehabilitasyon Merkezi, Gamze Coşkun Rehabilitasyon Merkezi ve Deniz Yıldızı Rehabilitasyon Merkezi'nde giyim eşyaları dağıtılarak kampanya başlatıldı.



RENCİDE ETMEDEN YARDIM



Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, toplanan bağışların çocuklarla karşılaşmadan dağıtılmasına özen gösterdiklerini söyledi. Kampanyayı çocukları rencide etmeden düzenlemeye özen gösterdiklerini belirten Özcan, "Arkadaşlarımızı kutluyorum. Bu duyarlılığı gösteren tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Çünkü ülkemiz zor günlerden geçiyor. İnsanların ekonomik durumları belli. Bir çocuğu sevindirmek çok önemli. Bu konuda da beraber görev yaptığım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.



'DEVAM EDECEĞİZ'



Alanya Kent Konseyi Engelsiz Kent Meclisi Başkanı Emine Soykan da kampanyada önceliklerinin engelli bireyler olduğunu, ilerleyen günlerde ihtiyaç sahibi diğer çocuklara da ulaşacaklarını söyledi. Soykan, "Bir Melek De Sevindir' adlı kampanyayla bize ulaşan ayakkabıları rehabilitasyon merkezindeki öğrencilere dağıtmaya başladık. Kampanyaya destek veren hayırsever dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kampanyamız büyük ilgi gördü. Yaklaşık 100'e yakın çocuğu sevindirmeye başladık. Kampanyaya yardımların geldiği sürece devam edeceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Yardım yapılacak kıyafetlerden görüntüler



- Kent Meclisi görevlilerin yardım için hazırlanmasından görüntü



- Yardım eşyalarının okullara teslim edilmesi



- RÖP 1: Nurhan Özcan



- RÖP 2: Emine Soykan

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()