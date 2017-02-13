DHA YURT BÜLTENİ-4

1)VAN'DA 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 3 av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah Van’ın merkez İpekyolu ile Tuşba İlçesi'ndeki birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltna alınan 11 kişi Van Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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-Van Emniyet Müdürlüğünden görüntü

-Operasyondan görüntü

-Gözaltına alınan şahısarın Emniyete getirilmeleri

Orhan AŞAN-VAN/



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2)ŞEMDİNLİ'DE 54 KALAŞNİKOF DÜRBÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolleri sırasında bir araçta yapılan aramada, Irak'tan Türkiye'ye getirilen ve PKK terör örgütüne götürülmek istenen 54 Kalaşnikof dürbünü bu silaha monte etmeye yarayan 62 taşıyıcı parça ele geçirildi. Hakkari Valiliği, güvenlik güçlerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında; 12 Şubat pazar günü İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerinin yol kontrol ve arama çalışmaları yaptığı hatırlatıldı. Açıklamada şöyle devam edildi:

"Sürücülüğünü A.Ö. isimli şahsın yaptığı araçta yapılan aramada, araç içerisine zulalanmış şekilde Irak ülkesinden ülkemize geçirilmeye çalışılan PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen; 54 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah dürbünü, 62 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silahına monte etmeye yarayan monte hamili ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak araç içerisinde bulunan 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Görüntü Dökümü



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-Yol kontrolü için duran Jandarma ekipleri



-Gelen araç



-Aracı durdurmaları



-Aracı arama yapmaları



-El feneri ile aracın zula kısmında arama yamları



-Araçta ele geçirilen silah dürbünlerini çıkarırken anlatan ekipleri

BOYUT:15.6 MB



SÜRE:2 DK 6 SN

HAKKARİ,()-

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3)İNEGÖL'DE JÖH'LÜ HUZUR OPERASYONU

BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarma, Özel Harekat Timlerinin de katıldığı huzur operasyonu yaptı. Bin 528 kişinin kimlik sorgulamasını yapan jandarma aranan 10 kişiyi yakaladı. İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün gece ilçede Jandarma Özel Harekat Timi'ne bağlı ekiplerinde katılımı ile açık olan eğlence yerlerinde kimlik kontrolleri yaptı. İstihbarat, trafik ve Kaçakcılık ve Organize Suçlara Bağlı ekiplerinde görev aldığı kontrollerde toplam bin 528 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 10 kişiyi gözaltına alan jandarma Bursa-Eskişehir karayolunda yaptığı kontrollerde ise 455 aracı durdurdurdu. Sürücüler ve yolcuların kimliğini araştıran jantdarma araçlarda ise arama yaptı. Kontrollerde 13 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 10 araçta trafikten men edildi. Kurallara uymayan sürücülere toplam 11 bin 785 lira para cezası kesildi.

Yaklaşık üç saat süren aramaların ardından ruhsatsız bir de av tüfeği ele geçiren jandarma bu tür denetimleri bundan sonrada yapacağını açıkladı.

Görüntü Dökümü



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Aramalardan görüntüler



Detaylar



Jandarmadan görüntüler

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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4)7 ARACA ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

ADAPAZARI'nda, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki 6 otomobil ile seyir halindeki 1 otomobil ile yol kenarındaki ağaçlara çarptı. 2 kişinin yaralanırken, kazaya neden olan sürücü kaçtı.

Kaza gece saatlerinde, Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Serdivan istikametine ilerlemekte olan 54 BC 285 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil park halindeki 6 araca ve kaldırımdaki ağaçlara çarpıp seyir halindeki 67 UE 487 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada araçlara çarpan otomobildeki 25 yaşındaki Şevki Taşkaya ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 7 araca çarparak paramparça olan otomobilin sürücüsü kazadan sonra olay yerinden kaçtı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



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Yaralılara müdahale edilmesi, hasar gören araçlar, polis ve itfaiye ekiplerinden görüntü, yoldan görüntüler

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () -

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5)ÇORLU’DA KAR YAĞIŞI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Çorlu Havaalanında yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

Çorlu’da başlayan kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü ilçede, kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda meydana gelen buzlanmalar araçların trafikte ilerlemesini güçleştirdi. Kar yağışının ardından Çorlu Havaalanında yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.Çorlu Belediyesi ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Görüntü Dökümü



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-Kar yağışı



-Belediye ekiplerinin çalışması



-Belediye binası önünde kar temizleme yapılması



-Vatandaşların yürümesi

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()-

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(ÖZEL)



6) GENÇ KIZIN CENAZESİNDE DAVUL ÇALINDI, GELİNLİKLE DEFNEDİLDİ

ADANA'da, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle düşerek ölen 17 yaşındaki Deniz Anatça'nın cenazesi, üzerine gelinlik örtülüp, davul çalınarak toprağa verildi.

Açık Lise öğrencisi Deniz Anatça, geçtiğimiz 10 Şubat'ta merkez Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşadığı 11 katlı apartmanın 5'inci kattaki evlerinin balkondan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken ailesi sinir krizi geçirdi. Otopsi yapılan Anatça'nın cenazesi dün ailesi tarafından teslim alındı. Genç kızın cenazesi, ailesinin eskiden yaşadığı Sucuzade Mahallesi'ne getirildi. Arap kökenli olan genç kızın cenazesi burada, evlenmeden önce ölmesi nedeniyle davul çalınarak karşılandı. Ailesi ve yakınları tarafından türküler de söylenirken genç kızın tabutuna gelinlik örtüldü. Evin önünde bir süre bekletilip helallik alınmasının ardından, cenaze Hadırlı Mezarlığı'na davul eşliğinde götürüldü. Tabutunun üzerine gelinlik örtülen Anatça'nın cenaze namazı da, bu şekilde kılındı. Genç kız daha sonra kefeninin üzerine örtülen gelinlikle defnedildi. Babası İlker ile annesi İlkay Anatça cenaze boyunca gözyaşı döktü.

Deniz Anatça'nın akrabası Çetin Demirkıran, gelenekleri gereği evlenmeden önce ölen bekar bir kızın davul çalınıp, gelinlikle toprağa verildiğini söyledi.

Görüntü Dökümü



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- Cenaze aracının ve kalabalığın görüntüsü



-Gelinliğin tabutun üzerine örtülmesi



-Babanın ağlayarak bir yakınına sarılması



- Annenin tabutun üzerine duvağı serip 'çok güzel gelin oldu' demesi



- Dua okunması



- Ölen Deniz Anatça'nın annesinin eşine sarılarak ayakta durması



- Ağıt yakılması



- Davul çalınması ve cenaze aracının kalabalıkla ilerlemesi



- Annenin davulun önünde oynaması



- Babanın 'Benim kızım ölmedi' demesi



- Deniz Anatça'nın akrabası Çetin Demirkıran'ın konuşması



- Üzerine gelinlik serilmiş tabutun görüntüsü



- Helallik alınması



- Cenaze namazından görüntüler



- Tabutun mezarlığa taşınması

SÜRE: 05'31" BOYUT: 618 MB



Haber:Salih ÜÇTEPE-Kamera:Halil Can ÖNDEMİR/ADANA,()

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7)'BENİ KORUYUN, YOKSA ESKİ SEVGİLİM ÖLDÜRECEK'

MERSİN'de fitness eğitmeni 44 yaşındaki Burçin Yerdelen, eski sevgilisi 27 yaşındaki Yusuf K.'nın altınlarını çalıp, kendisini dövdüğünü öne sürerek, öldürülmekten korktuğunu, koruma altına alınmak istediğini söyledi. İddiaya göre 1.5 yıl Yusuf K. ile ilişki yaşayan Burçin Yerdelen, 30 Ocak'ta sevgilisi tarafından soyuldu. Yerdelen'in evinden, 18 bin TL değerinde altın ve elektronik eşya çalan Yusuf K., kayıplara karıştı. Hırsızlığı farkedince polise giderek şikayetçi olan Burçin Yerdelen, iddiaya göre sevgilisi ve onun ailesi tarafından sopayla dövüldü. Darp raporu aldıktan sonra tekrar şikayetçi olan Yerdelen, hayatının tehlike altında olduğunu söyledi.

1,5 yıllık sevgilisini kendisine şiddet uyguladığını ve daha önce de altınları ve evlerinin tapularını almaya kalktığını ifade eden Yerdelen şöyle devam etti:

"En son olayda altınlarımı, tabletlerimi ve telefonlarımı çaldıktan sonra Kocaeli'ne kaçtı. Ben şikayetçi oldum. Şikayetimi çekmemi istediler ama çekmedim. Beni kapımın önünde darp etmeye başladılar. Beyzbol sopaları ve pompalı tüfeklerle geldiler. Komşularım da şahit. Boynuma, bacaklarıma ve bel bölgeme sopalarla vurarak şikayetten vazgeçmemi söylediler tehdit ettiler. Altınlarım, telefonlarım ve tabletlerim çalındığı için şikayette bulundum. Bu davadan vazgeçmem için babası ve kardeşi ile beraber şikayetimden vazgeçmem için beni darp ettiler. Bacaklarım ve bel bölgemden yara aldım. 18 bin TL değerinde eşyam da gitti."



Gözyaşlarına boğularak ölümle burun buruna olduğunu anlatan Yerdelen, "Bunun farkına varılsın lütfen bana yardımcı olun. Davamdan vazgeçmezsem öldürecekler beni. Yetkililerden altınlarımı bulmalarını ve bana şiddet uygulayanları bulmasını istiyorum. Beni öldürecekler, bu nedenle koruma talep ediyorum. Eğer bir kadının daha ölmesini istemiyorsanız bunu yapmanızı istiyorum. Ben resmi olarak koruma talebinde bulundum ama savcılığa intikal etmediği için kabul edilmediğini söylediler" diye konuştu.



Telefonla ulaşılan Yusuf K. ise iddiaların asılsız olduğunu, darp tarihinde İzmit'te olduğunu, buna ilişkin kanıtları da toplayıp Yerdelen'den davacı olduğunu ve adalet önünde gerçeklerin gün yüzüne çıkacağını söyledi.

Görüntü Dökümü



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-Burçin Yerdelen raporlarını gösterirken



-Yerdelen moraran bacaklarını gösterirken



-Yerdelen'in detay görüntüleri



-Yerdelen ve eski sevgilisinin fotoğrafı



-Yerdelen'in konuşması



-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 04:34 BOYUT: 297.38 MB

Haber: İbrahim MAŞE- Kamera : Mustafa İNSAN MERSİN, ()

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8)SEVGİLİLER İÇİN KALP ŞEKLİNDE SAMSUN PİDESİ

SAMSUN'un meşhur yemeklerinden pide kentteki bir restoran tarafından kalp şeklinde üretilip adı da 'Aşk pidesi' konuldu. Kıymalı, peynirli, kuşbaşılı, pastırmalı çeşitleriyle yapılan kalp şeklindeki pide 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi ilgi görmeye başladı. Özellikle kadınların kalp şeklindeki pideyi daha çok beğendikleri ifade edildi.

Karadeniz Bölgesi'nde sıktüketilen Samsun'un en meşhur lezzetlerinden pidenin şekli sevgililer için değiştirildi. Yuvarlak ve düz uzun olarak yapılan Samsun pidesi İlkadım İlçesi 56 Mevkii'nde bulunan bir restoran tarafından sevgililer için kalp şeklinde yapılmaya başlandı. İçi kıymalı, peynirli, kuşbaşılı, pastırmalı şekilde yapılan kalp şeklindeki pideye 'Aşk pidesi' adı verildi. Kalp şeklindeki pide özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü arifesinde ilgi görmeye başladı. İçindeki malzemeye göre fiyatı 15-25 TL arasında değişen aşk pidesini ise en çok kadınların tercih ettiği ifade edildi.

İSMİNİ 'AŞK PİDESİ' KOYDULAR

Restoran sahibi Erkan Avcı, Sevgililer Günü'nünden son 3 gün önce aşk pidesi ile ilgili rezervasyonların yoğunlaştığını belirterek, şöyle dedi:

"Pide deyince akla Karadeniz Bölgesi gelir bölgemizde de pidenin başkenti Samsun'dur. Samsun pidesinin iki çeşidi vardır yuvarlak ve düz uzun şekilde yapılır. Biz Samsun'da ilk defa pideyi sevgililer için özel kalp şeklinde yaptık. Pidenin kalp şeklinde olması insanların çok dikkatini çekti. Biz ismini de 'aşk pidesi' koyduk. İsmiyle de dikkat çekiyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde müşterilerimizden kalp şeklindeki pidemiz için çok yoğun talep almaktayız. Son 3 gündür yoğun bir rezervasyon var. Gençler, sevgililer, evli çiftler o gün sevgililerine sürpriz yapabilmek için rezervasyonları yoğunlaştırdı. Bu vesile ile tüm sevgililerin evli çiftlerin 14 Şubat Sevgililer Gününü kutluyoruz. İki cihanda onlara saadetler diliyoruz."

"BAYANLAR DAHA ÇOK İLGİ GÖSTERDİ"

İşletme Müdürü Güner Avcı da özellikle kadınların aşk pidesine daha çok ilgi gösterdiğini belirterek, şöyle dedi:

"Bayanlar daha romantik ve duygusal oldukları için eşlerine bir incelik yapmak istiyorlar. Sevgililer Günü'nde bir çok bayan müşterimiz kalp şeklindeki pidemizi eşleri ile birlikte yemek için rezervasyon yaptırdı. Hatta bazı müşterilerimiz eşlerinin isimleri aşk pidesinin üzerine yazdırıp sürpriz de yapıyor."

Görüntü Dökümü:



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-Pidenin yapılma safhaları



-Pidenin son görüntüsü ve servis edilmesi



-Röportajlar



-Detaylar



(SÜRE:5.39 Dk) (BOYUT:180.41 Dk)



Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/ SAMSUN, ()