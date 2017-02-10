DHA YURT BÜLTENİ-4

1)BAKAN MÜEZZİNOĞLU: HEDEF YÜZDE 10.5- 9.5 İŞSİZLİK ORANI

ÇALIŞMA Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Çalışma hayatında milli seferberlik" çalışmaları kapsamında İzmir'e geldi. Kentteki sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileriyle buluşan Bakan Müezzinoğlu, yıl sonunda işsizlik oranını yüzde 10.5 ile yüzde 9.5 arasında hedeflediklerini dile getirdi.Balçova Termal Otel'de İzmir Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen İzmir değerlendirme toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti ve CHP'li bazı milletvekilleri, işadamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bakanlık bürokratları katıldı. Bakan Müezzinoğlu, ocak ayından bu yana büyükşehirlerde sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileriyle başlattıkları ziyaretlere devam ettiklerini belirtip, şunları söyledi:

“Ocak ayı itibariyle başlattığımız 'çalışma hayatında milli seferberlik' çalışması kapsamında değerlendirmelerimizi yapacağız. 2016'nın zorlukları insanımızı bir çok yönde etkilerden ekonomide, istihdamda ve üretimde bazı zorlukları da getirdi. İşsizlik oranındaki yükseliş 11.8'lere kadar geldi. Önümüzdeki iki ay içinde kısmi de olsa işsizlik oranlarında yükselme olabilir diye bekliyoruz. Ama ocak ayından itibaren yeniden bir artış, üretime, ihraca ve istihdama yönelik çalışmaların devreye sokulmasıyla hükümet olarak artı istihdama verdiğimiz güçlü destekle inanıyorum ki işsizlik oranındaki artışı geriye döndürecek. Yıl sonu itibariyle hedefimiz, 10.5 veya 9.5 oranında. Bu nedenle istihdam hayatında milli seferberlik eylemini başlattık. Daha önce de açıklandığı üzere istihdama yönelik hükümetimizin destekleri olacak. Bu anlamda, 1.5 milyon artı istihdama bir yıl boyunca destek vereceğiz. Diğer taraftan 500 bin işbaşı eğitim programı desteği veriyoruz. İşbaşı eğitiminde verdiğimiz ücretin tamamını bakanlık olarak biz üstleniyoruz. BU 500 bin istihdamın 100'inini dezavantajlı gruplara ayırıyoruz. Bu ekonominin dinamiklerini daha iyi noktalara taşıyacak. Ocak ayından itibaren bakanlık olarak 12 üst düzey bürokratımız, her cuma farklı ilde bu değerlendirmeleri yapıyor, bugün 60 ili tamamlamış olacağız. Önümüzdeki 2 haftada da 81 ilin hepsini tamamlamayı planlıyoruz."

“TASARI MECLİSTE, BU HAFTA YASALAŞIR"

Çalışma hayatındaki bazı sorunların giderilmesine yönelik bir yasa tasarısı hazırladıklarını kaydeden Bakan Müezzinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bizim işbaşı eğitimlerde veya bu desteklerde yararlanmalarda işverenlerimizin bize getirdiği sıkıntılar oluyor. Geriye dönük olarak 500 çalışanı olan bir işverenin, 1 çalışanın kayıtlarıyla ilgi sorunu tespit edildiğinde, o sorun nedeniyle işveren 3 yıl süresince teşviklerden yararlanamıyor. Bununla ilgili bir çalışma yaptık ve yüzde 1'in altındaki hataları teknik hata olarak göreceğiz. Bu hafta TBMM'ye verdiğimiz yasa tasarısıyla bunu yasalaştıracağız. Basit hatalar yapanlarla ilgili rahatlatacak yasal düzenleme yakında yapılacak. Asgari ücretin altında olup da sosyal güvencesi olmayanlara gelir testi yapılmasıyla ilgili 7 milyon 200 bin vatandaşımızın 11 milyarlık gelir testi ve karşılığında alamadığımız para vardı. Bu gelir testini 3 farklı gruptan tek gruba indiriyoruz, gelir testi mecburiyetini kaldırıyoruz. Yalnızca aylık 53 lira ödeyerek genel sağlık sigortası kapsamına girebilme yolunu açıyoruz. Geriye dönük borçlar da bu 53 lira üzerinden yapılandırdıktan sonra 12 ay içinde ödenecek. Bu imkanı da yoksa yeşil kart uygulamasına muhatap olacak. İzmir'de Rumeli Balkan göçmenleri var, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da birinci derece yakınlarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar var, bunlar için de aynı kapsamda aylık 53 liralık sağlık sigortası primini ödediğinde sağlık hizmetleri alabilecekler. Esnaf ahilik sandığı kuruyoruz ve bu tasarı kapsamında onu da inşallah yasalaştıracağız. Esnaf sıkıntıya düştüğünde kimseye muhtaç olmayacak şekilde destek vereceğiz. Küçük esnafımızın mesleki dönüşümlerine bu fondan kaynak aktararak çalışmak isteyene destek olacağız. Birlikte paylaşarak daha iyi için çalışacağız."



Daha sonra, Bakan Müezzinoğlu ve bürokratlar , toplantıya katılanlarla görüş alışverişinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıya katılanlar

-Bakan Müezzinoğlu'nun konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Tufan HAMARAT, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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2)DEAŞ OPERASYONUNDA 12 UYGUR HAKİM KARŞISINDA

Kayseri'de DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan biri kadın 12 Uygur kökenli zanlı ,polis sorgularının ardından adliyeye gönderildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne (TEM) bağlı ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan biri kadın 12 Uygur kökenli örgüt üyesi oldukları ileri sürülen Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgularının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine gönderildi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından Adliye'ye gönderildi. Gözaltına alınan zanlılardan Fatma E' nin sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütü propagandası yaptığı ifade edildi.

Görüntü Dökümü

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-DEAŞ örgüt üyelerinin Emniyetten çıkarılışı

-Zanlıların hastaneye getirilişi

-Detay

( Haber : Yasin DALKILIÇ kamera : Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ, )

DOSYA, 4 dakika 2 saniye /32 MB

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3)FACEBOOK ÜZERİNDE YAPTIĞI CANLI YAYINDA İNTİHAR ETTİ

YALOVA’nın merkeze bağlı Safran Köyü’nde oturan 18 yaşındaki Oğuzhan Kaloğlu adlı genç, sevgilisinden ayrıldığı iddiasıyla sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinde yaptığı canlı yayında intihar etti.

Yalova'ya bağlı Safran Köyü'nde oturan Oğuzhan Kaloğlu facebook araclığı ile canlı yayın yaparak intihar etti. Dün akşam saat 20.00 sıralarında evlerinde facebok'tan, “Bizim aşkımız bitmiş bende sözümü tutuyorum ve bitiyorum. Ben sen değilim. Hoşçakal elveda N.K. Allaha emanet olun hepiniz" paylaşımını yaptıktan sonra faceboktan canlı yayında göğüsüne dayadığı pompalı tüfekle intihar etti. Gencin kendisini vurmasıyla odasına giren ailesi şok oldu. Ailenin haber vermesi sonucu gelen 112 Acil Servisine ait ambulans ile Yalov'da özel bir hastaneye kaldırılan Kaloğlu yaşamını yitirdi.



Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü



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Sosyal medyada canlı yayında intilar anı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-

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4)SU ARIZI EKİBİ, MEHMETÇİĞİN PALETLİ KAR ARACIYLA 2 BİN 700 RAKIMLI BÖLGEYE ULAŞTI

HAKKARİ şehir şebeke suyunda azalması üzerine belediyle ekipleri harekete geçti. Ekipler, ulaşımın olmadığı 2 bin 700 rakımlı Karadağ bölgesine, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nın operasyonlarda kullandığı paletli kar aracıyla gitti

Şebeke suyunun azalması üzerine harekete geçen Hakkari Belediye Başkan Vekili Epçim, çalışmalara başladı. Ancak azalma nedeninin araştırılacağı 2 bin 700 rakımlı Karadağ bölgesine ulaşım mümkün olmayınca Epcim, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç'la görüşerek yardım istedi. Bunun üzerine Mehmetçiğin operasyonlarda kullandığı kar paletli aracı devreye sokuldu ve belediye ekipleri kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu Kırmızı Tepe bölgesine gitmek üzere yola çıktı. Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Erhan Okay, Belediye Su ve Kanalizasyon Müdür Vekili Bülent Korkmaz'ın da yeraldığı 7 kişilik su arıza ekibi, sis ve kar yağışına rağmen paletli kar üstü araçla 2 bin 700 rakımlı Karadağ bölgesine ulaşmayı başardı.

Görüş mesafesinin sisten dolayı zaman zaman 1 metreye kadar düştüğü bölgede, su depoları ekipleri tarafından tek tek kontrol edildi. Konroller sırasında Karadağ bölgesindeki iki depoda suyu azaldığı, ancak herhangi arızanın olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, şehir şebeke suyundaki azalışın nedenini tespit etmek için paletli kar aracıyla bu kez Golan Mevkiine doğru hareket etti. Mehmetçiğin paletli kar aracıyla 1 kilometre ilerleyen ekipler, bölgedeki sis ve yağış nedeniyle bölgeye ulaşamadan geri dönmek zorunda kaldı.

Hakkari Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Erhan Okay, Hakkari şehir şebeke suyunun azalması üzerine Belediye Başkanı Cüneyt Epcim'in talimatıyla ekiplerle birlikte bölgeye gittiklerini yaptıkları kontrollerde arızaya rastlamadıklarını belirtirken, Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdür Vekili Bülent Korkmaz ise askeri yetkililere teşekkür edip, şebeke suyunun normal akışının sağlanması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü



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-Paletli kar aracıyla su arızazının tespiti için bölgeye giden Belediye Su arıza ekibi



-Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Erhan Okay ile röportaj



-Karadağ bölgesine ulaşan ekipler



-Detaylar



-Ekipler kar aracından inirken



-Su maslağının içine girip kontrol etmeleri



-Su Kanalizasyon Müdür Vekili Bilal Korkmaz ile röportaj



-Ellerindeki küreklerle karda bata çıka yürüyen ekipler



-Paletli aracın yanına gelmeleri



-Araca binmeleri



-Kar aracını süren görevli bir asker



-Sisli havada zor anlar yaşayan ekipler



BOYUT:245 MB

SÜRE: 7 DK 41 SN

Behçet DALMAZ/ HAKKARİ,()-

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5)GÖZALTINA ALINAN ÖZBEK EŞİNİN SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYOR

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi’nde, Özbekistan asıllı 1 çocuk annesi ve hamile 25 yaşındaki Malika Khayrullaeva sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı. Mehmet Şanlı, 'Kistik Fibrosiz' hastası 2 yaşında Hatice Melek ile zor durumda kaldıklarını söyledi ve eşinin 23 Şubat'a kadar 'aile oturma izni' bulunduğunu belirterek serbest bırakılmasını istedi.

Siverek'te kafe işleten 27 yaşındaki Mehmet Şanlı, 2014 yılında arkadaşı aracılığıyla tanıştığı Özbekistanlı Malika Khayrullaeva ile tanışıp evlendi. 'Kistik Fibrosiz' hastası Hatice Melek isminde kızları bulunan çift, 23 Şubat'ta sona erecek 'Aile Oturum İzni'nin 2 yıl daha uzatılması için İl Göç İdaresi'ne başvuru yaptı. Özbekistanlı Malika Khayrullaeva, oturum izin süresi sona ermeden ve başvuru sonuçlanmadan polis tarafından gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere Kayseri Sınırdışı İşlemleri ve Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Özbek eşi Malika Khayrullaeva'nın 26 haftalık hamile olduğunu ve ölümcül hastalığı bulunan kızı Hatice Melek ile zor durumda kaldıklarını söyleyen Mehmet Şanlı, evraklarında yasal olarak sorun olmadığını belirtti. Şanlı, eşinin yılbaşı gecesi İstanbul'daki Reina eğlence merkezine yönelik saldırı düzenleyen teröristin Özbek asıllı olduğu için gözaltına alınmış olabileceğini iddia etti. Mehmet Şanlı, eşinin serbest bırakılması için yetkililerden yardım isteyerek şöyle dedi:

"Eşim Özbekistan asıllı ve 26 haftalık hamiledir. Şu anda hasta bir kızım var. Kızım 'Kistik Fibrosiz' hastasıdır. İkamet tezkeresi süremiz dolmadan eşim sınır dışı edilmek isteniyor. Eşimin yasal olarak tüm evrakları tamamdır. Sınır dışı edilmesi için hiçbir nedeni yoktur. Kızımın hastalığı ölümcül bir hastalıktır. Bakacak hiç kimsemiz yoktur. Başbakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyorum."

Görüntü Dökümü



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- Evde kalan kız çocuğu



- Baba Mehmet Şanlı



- Resmi nikah cüzdanı



- Annesinin fotoğrafını öpen kız çocuğu



- Mehmet Şanlı’nın konuşması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 383 MB

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6)BURUN AMELİYATINDA ÖLEN KÜBRA İÇİN 1500 LİRA BAĞIŞ ALINMIŞ

GAZİANTEP'te burun ameliyatına alındığı hastanede geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren 17 yaşındaki Kübra Özüberk'in babası Ümmet Özüberk'ten bin 500 lira bağış alındığı ortaya çıktı.

Burnundaki kemik nedeniyle nefes almakta güçlük çeken Kübra Özüberk'e, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan muayenesinin ardından, burnundaki kıkırdakların alınması için 17 Ocak gününe ameliyat tarihi verildi. Genç kız, ameliyat sırasında beyin kanaması geçirince yoğun bakıma girdi ve 10 gün sonra 27 Ocak'ta yaşamını yitirdi. Kızının ölümünde ihmal olduğunu öne süren ve savcılığa doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunan Ümmet Özürberk, ameliyat için bağış adı altında bin 500 lira 'bıçak' parası alındığını öne sürdü.

'BAŞKA KÜBRA'LAR ÖLMESİN'

Paranın verilmesine zorlandığını aksi halde ameliyatın yapılamayacağını öne süren Özüberk, şunları söyledi:

"Ciğerim yanıyor. Çocuğumu 16 Ocak'ta hastaneye yatırdım, 17'sinde ameliyata girdi, 27 Ocak'ta bana cenazesini verdiler. Allah rızası için sorumlulara cezasını verin, başka Kübra'lar ölmesin, başka canlar yanmasın. Bizden bağış adı altında bin 500 lira para aldılar. Bu parayı vermezsek, uzman doktorun ameliyata girmeyeceğini söylediler. Benim çocuğumun suçu neydi? '20- 25 dakikalık bir burun ameliyatı' dediler. Eşten, dosttan 50- 100 lira şeklinde toparladım verdim bu parayı. Bu parayı 'kızım ölsün' diye vermedim. Bize makbuz ile birlikte çocuğumun cenazesini verdiler."



Hastane yetkilileri ise, bıçak parası alınması gibi bir durumun söz konusu olmadığını hastanenin eksikliklerini gideren Sağlık Hizmetlerini Geliştirme ve Sosyal Yardım Derneği'ne isteyenlerin bağışta bulunduğunu kaydetti.



Öte yandan Kübra'nın ölümünün ardından başlatılan adli ve idari soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü



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- Kübra'nın karnesi



- Hastaneye ödenen paranın makbuzu



- Ümmet Özüberk ile röp.



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 156 MB

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7)HUZUREVİ İNŞAATINA "BALIK TUTMALI" TEPKİ

SAMSUN’un Vezirköprü İlçesi’nde 92 yaşındaki Kemal Kayalıoğlu, simit satarak kazandığı parayla alıp Kaymakamlığa huzurevi yapılması için bağışladığı arsanın 5 yıldır kaderine terk edilmesine tepki gösterdi. Mahalle halkı da temeli atılan huzurevi inşaatında, yağmur suları ile dolan bölgelerde olta ile balık tutarak protestoda bulundu.Samsun’un Vezirköprü İlçesi'nde evli ve 2 çocuk babası emekli Kemal Kayalıoğlu'nun huzurevi yapılması şartıyla bağışladığı ve 5 yıl önce dönemin Kaymakamı tarafından temeli atılan inşaatta, çalışmalar bir türlü ilerlemedi. Hıdırlık Mahallesi’ndeki 9 dönüm alandaki inşaatın halini hem Kayalıoğlu'nun, hem de mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.İnşaatın halini gördükten sonra büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Kemal Kalayıoğlu, "Büyük umutlarla Vezirköprü'ye bir şey katmanın heyecanıyla bu işe koyulmuştum. Vezirköprü'nün huzurevine ihtiyacı vardı. Sokaklarda, cami köşelerinde uygun olmayan şartlarda, evlerinde tek başına yaşamaya çalışan bakıma muhtaç birçok yaşlının olduğunu biliyoruz. Bu sorunun çözümü için zamanında simit satarak aldığım bu tarlayı bu hayırlı iş için bağışladım. Şimdi görüyorum ki atılan temel çürümeye terk edilmiş durumda. Bağışladığım arsanın kaderine terk edildiğini görünce sanki dünya başıma yıkıldı. Yetkililere sesleniyorum. Bu inşaatın yapımına devletin mi gücü yetmiyor, yoksa huzurevine mi ihtiyaç yok? Bir açıklama yapsınlar. Bu işi yapamayacaklarsa da arsamı iade etsinler. Ben gerekirse okul, ihtiyaç varsa bir doğum hastanesi yaptırayım" dedi.

Çürümeye terk edilen huzurevi temelinin başına toplanan mahalle sakinleri burada tepkilerini göstermek amacıyla, içi yağmur suyu dolu temelde ellerindeki oltalarla temsili balık tuttu.

İnşaatın tamamlanmasını isteyen mahalle sakinleri, "Yardıma muhtaç bir çok yaşlılarımız var. Vatandaşlardan toplanan yardımlarla huzurevi inşaatına başlandı. Temeli atıldıktan sonra tek bir çivi bile çakılmadı. Neden böyle bir israf yapılıyor anlamış değiliz. Mahallemizin çocukları bu temelin etrafında oynuyor suya düşerlerse diye korkuyoruz. Yetkililerden huzurevi inşaatının biran önce tamamlanarak hizmete açmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaymakamlığın huzurevi inşaatı için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na teklifte bulunularak yatırım programına alınmasını isteyeceği ifade edildi.

Görüntü Dökümü :

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- Huzurevi inşaatından detay

- Vatandaşların balık tutma eylemi

- Röportajlar

- Detaylar

Haber-Kamera : Suat PALA/ VEZİRKÖPRÜ (Samsun), () -