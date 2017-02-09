DHA YURT BÜLTENİ-4

YURT BÜLTENİ-4

1)KAYSERİ, ŞEHİDİNİ UĞURLUYOR



SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü El Bab'taki operasyonda, el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Kayserili Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun cenazesi bugün Kayseri'de toprağa verilecek. Şehidin İstanbul'da birlikte yaşadığı annesi Mesude Koçoğlu ve diğer yakınları, üsteğmenin cenazesini almak için Gaziantep'e gitti. Şehit üsteğmenin yakınları, Kayseri'nin merkez Melikgazi İlçesi Hisarcık Mahallesi'ndeki babasının evine akın etti. Şehit Üsteğmen Koçoğlu'nun babasının yıllar önce vefat ettiği annesinin ise, İstanbul'da oturduğu kaydedildi. Melikgazi Belediyesi ekipleri, şehidin babasının evine Türk bayrağı asıp, taziye çadırı kurdu. Şehit Üsteğmen Tarık Koçoğlu, ikindide Kalemkırdı Camii'nde kılınacak cenaze namazı ardından, Hisarcık'ta toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü



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-Şehit evinden görüntü

-Eve asılan türk bayrağından görüntü

-Şehidin fotosu

-Röp

-Şehit evine taziyeye gelenlerin görüntüsü

KAYSERİ/



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2)HENDEK-BARİKAT MAĞDURU AİLELER: HASARLI DA OLSA EVLERİMİZ YIKILMASIN

MARDİN'in Nusaybin İlçesinde hendek-barikat operasyonları sırasında halen sokağa çıkma yasağının bulunduğu mahalllerde evleri bulunanlar, evleri hasarlı bile olsa yıkılmasını istemediklerini söyledi. Evlerinin geleceği konusunda kaygıları bulunan hendek-barikat mağduru aileler, "Evimiz yıkılmasın, yıkıma karşıyız, mağduruz, yetkililerden biran önce evinizde rahat otarabilirsiniz cevabı duymak istiyoruz"dediler.



Nusaybin İlçesi'nin Abdulkadirpaşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynelabidin ve Kışla mahallelerinde hendek-barikat operasyonları sırasında evleri hasar gören ve sokağa çıkma yasağının halen devam ettiği söz konusu mahallelerde evleri olanlar evlerinin yıkılmamasını istedi. Suriye sınırına 500 metre uzaklıkta bulunan Kışla Mahallesi'nde evleri az zarar gören ailelerin, konutlarının yıkılıp, yıkılmayacağı konusunda endişeli bekleyişleri sürüyor. İlçeyi 3 ay önce ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye yaşadıkları sorunları anlatan Kışla Mahallesi sakinleri, evlerinin geleceği ile ilgili tatmin edeci bir açıklama beklediklerini söyledi.



Mahalle sakinlerinden Halit Özel, Bakan Özhaseki'ye çağrıda bulunarak, evlerinin hasarlı olmasına rağmen oturmak istediklerini söyledi. Evlerinin yıkılmasını istemediğini aktaran Özel, "Evimiz yıkılmasın, yıkıma karşıyız, mağduruz, yetkililerden biran önce evinizde rahat otarabilirsiniz cevabı duymak istiyoruz. Evlerimizin fotoğraflarını çekip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na göndereceğiz. Bize herhangi bir cevap göndersinler, bizimle ilgilensinler, biz gerçektende mağdur olmuşuz" dedi. Bakan Özhaseki'nin, evinin yıkılmayacağını kendilerini illettiğini söyleyen Kışla Mahallesi sakinlerinden Suzan Akgündüz ise, "Evimin yıkılmasını istemiyorum, 4 tane çocuğumla ortada kalmışım. 1 aydır kendi imkanlarımla evimin penceresini, kapısını tamir etmişim, kendi evimde oturuyorum. Kim gelirse gelsin beni evimden çıkaramaz. Rezil, perişan olduk kimse bize kapısını açmıyor. Devletin başka kapısından nereye gidecez. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz, burası Nusaybin, burası Türk Cumhuriyeti devletin yeridir. Nereye gideceğiz. Çoluk çocuğumla ortada kalmışım"diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Mahalleden görüntü



-Tahrip olan evler



-Özel'in konuşması



-Akgündüz'ün konuşması



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardi), () -

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3)GAZİANTEP'TE, BYLOC KULLANAN MEMUR TUTUKLANDI

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 gümrük memuru terör örgütü üyelerinin haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilince tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, silahlı terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında; 2 gümrük memuru ile 1 hemşirenin gözaltına operasyonla alındığı belirtildi. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin tutuklandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: "İlimiz Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan 1 gümrük memuru ve 1 hemşire hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, ayrıca örgütün şifreli haberleşme programı olan 'ByLock' kullandığı tespit edilen 1 gümrük memuru sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince üzerine atılı suçtan dolayı tutuklanmıştır."

GAZİANTEP/

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4)SURİYELİ KADINLAR SPORLA HAYATA TUTUNUYOR

SURİYE’deki iç savaştan en fazla göç alan illerin başında yer alan Şanlıurfa’da, barınan Suriyeli kadınlar, 'Psiko-sosyal duygusal gelişim' projesi kapsamında fitness yaparak savaşın izlerini silmeye çalışıyor.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı'nın ortaklaşa düzenlediği 'Psiko-sosyal duygusal gelişim' projesi kapsamında kentte barınan Suriyeli kadınlar, her gün GAP Arena Stadyumu'nda bulunan fitness salonuna servisle getiriliyor. Burada usta eğitmenler tarafından ağırlık, koşu bandı, vücut geliştirme plates gibi spor aletleriyle spor yapan Suriyeli kadınlar, yaşadıkları savaş travmalarını spor yaparak unutmaya çalışıyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Suriyeli kadınlar yaptıkları sporla yaşadıklarını unutabileceklerini kaydederek, "Spor, sosyal aktivitenin yanı sıra bir tedavi yöntemdir. Bizler de bu nedenle savaş psikolojisini üzerinden atamayan Suriyeli kadınlara spor yaptırarak tedavi olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Savaş mağduru bu kadınların üzerindeki savaş psikolojisini bu sporla kolaylıkla atabilirler" dedi.Suriyeli kadınlar, sporun ardından yeniden servislerle evlerine bırakılıyor.

Görüntü Dökümü



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- Fitness salonunda çalışan Suriyeli kadınlar



- Koşu bandını kullanan kadınlar



- Genel ve detay görüntüler

( Haber -Kamera: Ömer SULUL-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 347 MB

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5)ZORUNLULUK YOK AMA TALEP YAĞIYOR

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından "12 Mart 2017 tarihinde yapılacak olan YGS için çipli kimlik kartı ile girilme zorunluluğu yok" açıklamasına rağmen, İzmir'de, gece saatlerinden itibaren nüfus müdürlüklerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Özellikle üniversite sınavına girecek öğrenciler mağdur olduklarını belirterek duruma tepki gösteriyor. Nüfus Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin mağdur olmamaları için başvurularına acil koduyla not düşüldüğünü böylece işlemlerin daha hızlı yapıldığını kaydetti. ÖSYM, YGS için başvuru yapan adayların 'çipli kimlik kartı' ile girmelerinin zorunlu olmadığını kısa süre önce açıkladı. Sınava girecek olanlar, nüfus cüzdanları ve geçerlilik süresi olan pasaportlarını kullanabilecekler. Bunların dışında yeni kimlik kartları alınana kadar geçen süre için düzenlenen ve 15 gün geçerlilik süresi olan geçici kimlik belgeleri ile sınava giriş yapabilecekler. Ancak, çipli kimlik kartları başvurularının başlamasının ardından Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de nüfus müdürlükleri önünde kuyruklar oluştu. Gece saatlerinden itibaren kuyruğa giren vatandaşlar sabah nüfus memurluklarının açılmasını bekliyor. Özellikle 12 Mart'ta yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na hazırlanan öğrenciler yoğunluk nedeniyle mağdur olduklarını ileri sürdü. Kızının kimliğini değiştirmek için saat 05.30'da kuyruğa girdiğini belirten 50 yaşındaki İshak Bilek, "Neymiş kimlik çıkartacağız. Kimlik çıkarmak için çocuğumla sokaktayım. Çocuğum üniversiteye gidecek. Kimliğin değişmesi gerekiyor. Yoksa sınava almıyorlar. T.C. numarasını veriyorsan kimliğini de ver kardeşim. Mecbur muyum sabahın bu saatinde buraya gelip beklemeye. Polis gelmiş buradaki kuyruğu soruyor. Polis bile bilmiyor ne kuyruğu olduğunu. Böyle bir rezillik olmaz" diye konuştu.



Üniversite sınavına gireceği için kimliğini değiştireceğini söyleyen 18 yaşındaki Cansu Boran ise, "Saat 22.00'de gelip listeye sıralarımızı yazdık. 04.00'ten beri de bekliyoruz. Açılmadı gördüğünüz gibi. YGS sınavına gireceğimiz için zorunlu tutuyorlar. Son lise sınıfında olduğumuz için kabul etmiyorlar. Kimliğimiz yeni olmadığı için değiştirmek zorunda kalıyoruz. Burada beklerken, okuldan stajdan kalıyoruz" dedi.



ÖĞRENCİLERE YARDIMCI OLUNUYOR



Çipli kimlik kartı almak için randevulu başvurunun yaklaşık 3 katına kadar başvuru olduğunu belirten nüfus müdürlüğü yetkilileri, özellikle öğrencilerin mağdur olmamaları için çaba sarf edildiğini belirtti. Yetkililer, öğrencilerin okulları tarafından yönlendirildiğini ancak kendilerine sınavlara girişte çipli kimlik kartının zorunlu olduğu yönünde bir yazı ulaşmadığına dikkat çeken yetkililer, öğrencilerin mağdur olmamaları için başvuru evrakına 'Acil' notu düşüldüğünü böylelikle işlemlerin daha hızlı ilerlediğini söyledi.

Görüntü Dökümü



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- Nüfus müdürlüğü önünden görüntü



- Vatandaşlardan görüntü



- İshak Bilen ile röportaj



- Cansu Boran ile röportaj



- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()

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6)BEYAZ HÜZÜN SARIKAMIŞ, ERZİNCAN’DA FİLM OLUYOR

SARIKAMIŞ Harekatı sırasında Allahuekber Dağlarında şehit düşen askerlerin hikayelerinin konu edildiği 'Beyaz Hüzün Sarıkamış' filminin çekimleri Erzincan’ın Çağlayan Beldesinde dondurucu soğuklara rağmen sürüyor.



Başbakan Binali Yıldırım'ın memleketi olan Erzincan'ın Refahiye ilçesinde çekimlerine üç hafta önce başlanan ve Kenan Korkmaz'ın senaryosunu yazıp yönettiği filme şimdi Erzincan'a 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan Beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi yakınlarında devam ediliyor. Üçüncü Ordu'nun Sarıkamış Harekatına katılma sürecisinin geniş biçimde ele alındığı filmin çekimlerinde rol alan oyuncular 102 yıl önce Sarıkamış’ta donarak şehit olan askerlerin hikayesini adeta yaşayarak oynuyor. Beyaz Hüzün Sarıkamış'ın Yönetmeni Kenan Korkmaz, hafızalarda önemli biçimde yer edinmiş olan Sarıkamış dramını beyaz perdeye yansıtmak amacıyla filme başladıklarını belirtti. Film çekimlerinin yaklaşık bir ay daha devam edeceğini anlatan Korkmaz, kurgu ve montaj çalışmalarının ardından önümüzdeki Aralık ayı sonunda Sarıkamış Şehitlerini Anma gününde filmin vizyona girmesini planladıklarını bildirdi. Kenan Korkmaz, şunları söyledi:



"Filmi çekerken o zaman çekilen sıkıntıları hissetmemek mümkün değil. Coğrafi şartlarda da bunu yaşıyoruz. Bugünün olanaklar ile kış günü 90 bin askerin Allahuekber Dağlarına yürüyüşünü hatırlatmak, zihinlerde canlandırmak, anlamanın ötesinde bir duygu. Filmi çekerken yaşıyoruz, anlatmak ve yaşatmak için de çaba sarf ediyoruz."



İkinci yönetmen Suat Ergin ise oyuncular ile birlikte film ekibin 110 kişiden oluştuğunu bildirdi. Çok zorlu şartlarda çekim yaptıklarına dikkati çeken Ergin, "Erzincan koşul olarak konuya çok uygun. Bu anlamda Erzincan halkına çok teşekkür ederim. Yoğun emeğimiz neticesinde filmimiz inşallah hak ettiği yere gelir. Ekibimiz teknik olarak yaklaşık 80 kişi, oyuncularımızla beraber bu sayı 110 kişiye ulaşıyor. Ama yeri ve zamanı geldiğinde 300 kişilik ekiple de çekim yapacağız. Zor bir film" diye konuştu. Filmde sadece rol alırken kış koşullarında zorlandıklarını ifade eden oyuncularından Aydan Çakır, çok zorlu doğa şartları içinde film çektiklerini söyledi. Bu anları savaş esnasında bizzat yaşayan şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Çakır,"Zor şartlar altında bu topraklar için canlarını veren şehitlerimiz için ve geleceğimiz için bu toprakları korumak düşüyor. Güzel ülkemizin insanlarına Allah bir daha herhangi bir olumsuzluk yaşatmasın" dedi.



Yapım ve yönetmenliğini Kenan Korkmaz ve Suat Ergin'in yaptığı filmde, Murat Ünalmış, Hasan Kücükçetin, Güray Kip, Aydan Çakır, Semra Dinçer, Aysel Hanzade Huseynova, Erdoğan Aydemir, Beyazıt Gülercan, Nevin Efe Polat, Sedat Şavtak, Murat Yatman, Zafer Altun, Ali Alper Türkan, Turgay Atalay, Ahmet Fuat Onan,Yuri Ryadchenko, Mehmet Mayda, Rıdvan Uludasdemir, Gamze Karababa, Eylem Doğan, Ali Poyraz, Yaşar Büker, Eyyüp Fındık rol alıyor.



Öte yandan Enver Paşa komutasındaki birlikler, 22 Aralık 1914- 15 Ocak 1915 tarihleri arasında Sarıkamış’ta ki Allahuekber Dağlarında Rus kuvvetlerini püskürtmek isterken ağır kış koşulları ile karşılaştı. Genelkurmay Başkanlığı kayıtlarına göre 60 bin asker şiddetli soğuk, açlık ve yetersiz kıyafete yenilerek şehit düştü.

Görüntü Dökümü



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- Film setinden genel



- Oyunculardan detay



- Film çekiminden görüntü



- Yönetmen Kenan Korkmaz’ın açıklaması



- Oyuncu Aydan Çakır’ın açıklaması



- İkinci yönetmen Suat Ergin’in açıklaması







( Haber- kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()-

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7)KAHVECİLER FEDERASYON BAŞKANI: EN BÜYÜK SIKINTI SİGARA YASAĞI

TÜRKİYE Kahveciler Kıraathaneciler ve Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, sigara yasağıyla ilgili son çıkan yasağın esnafı büyük sıkıntıya soktuğunu belirterek, "Birde bu sektenin üzerine şimdi sigara ile ilgili radikal kararlar alınırsa, dükkan önü açık alanda da içilmez diye bir yasa çıkarsa, esnafımız bundan çok mağdur olacaktır" dedi.



Türkiye Kahveciler Kıraathaneciler ve Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde Kahveciler Odası Başkanı Yıldız Filiz'i ziyaret etti. Kahveci esnafının son zamanlar büyük sıkıntılar yaşadığını ve bu sıkıntıların başında sigara yasağının geldiğini söyleyen Ağaoğlu, "Türkiye'de bizim odalarımıza bağlı 100 bin tane iş yeri var. Bu 100 bin iş yerinde en büyük problem günümüzdeki sigara yasağı. Daha önce sigara yasağı çıkmıştı ve uygulanıyordu. Sigara yasağı uygulanmaya başlandı ve esnafımız da buna göre dükkanını önüne açılır, kapanır tavan yaptırdı. Açılır, kapanır tavan ile birlikte şu anki meclis gündeminde olan yasa değişikliği ile açılır, kapanır bölümde de sigara içilmez maddesi var. Bu madde ile birlikte ülke önemli bir süreçten geçiyor. 15 Temmuz'dan sonra ekonomik kriz var. Dolar yükselmesi, bazı maliyetleri artmasıyla birlikte esnafımıza bir sekte vurdu. Bir de bu sektenin üzerine şimdi sigara ile ilgili radikal kararlar alınırsa, dükkan önü açık alanda da içilmez diye bir yasa çıkarsa esnafımız bundan çok mağdur olacaktır. Tamam kapalı alanda içilmiyor. Ama açık alanlarda ben hoş görü ile bakılması taraftarıyım. Buna bir çözüm bulunmasından yanayım. Zaten esnafın durumu kötü. Son yaşanan olaylarda en çok etkilenen kesim bizim esnaf ve sanatkarımız ve meslektaşlarımızdır" dedi.



Türkiye Kahveciler Kıraathaneciler ve Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, sigara yasağından etkilenen kahveci esnafı için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEP) faizsiz kredi talebinde bulunduklarını söyledi. Ağaoğlu, "Maalesef ki, KOSGEP'ten kahveci esnafı yararlanamıyor. Halbuki kahveci esnafının KOSGEP'ten yararlanmasını bırakın, Sağlık Bakanlığı bünyesinde ve özellikle sigaradan etkilenen kahveci esnafına faizsiz kredi verilmesi lazım. Bu kredi verilirse esnafa biraz faydalı olur. Bir çok esnaf borca girerek, bu açılır kapanır tavan sistemi yaptırdı. Doğalgaz sistemi kurdurdu. Bunların hepsi borçla yapıldı. Devlet büyüklerimizden bizim esnafımıza yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Murat Ağoğlu ile röp.



-Detaylar



Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ ÇORLU(Tekirdağ),() -