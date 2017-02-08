DHA YURT BÜLTENİ-4

1)DOKTOR, HASTASINA 200 LİRA MR PARASI VERDİ



ANTALYA'nın Kaş Devlet Hastanesi'nde görevli fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı 34 yaşındaki Dr. Serap Erkeç Alkan, Bağ-Kur prim borcu nedeniyle sosyal güvencesi olmayan hastasına MR çektirmesi için 200 TL verdi. Doktorun bu davranışı bir meslektaşı tarafından sosyal medyadan paylaşılınca, büyük beğeni aldı.Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Kaş Devlet Hastanesi'nde görevli fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Dr. Serap Erkeç Alkan, birkaç gün önce kendisine muayene için gelen ve dizinde şişlik olan 61 yaşındaki H.K.'ye akut menisküs yırtığı tanısı koydu. Hastasına MR çektirmesi gerektiğini söyleyen Dr. Alkan, H.K.'nin Bağ-Kur prim borcu nedeniyle sosyal güvencesinin olmadığını öğrendi. Çalıştığı hastanede çekilmediği için MR'ı başka bir hastanede çektirmesi gerektiğini anlatan Dr. Alkan, bunun için hastasına cebinden MR çektirmesi için 200 TL verdi. Doktorun verdiği parayı önce almak istemeyen hasta, bunu daha sonra ödemek kaydıyla kabul etti.



KONU SOSYAL MEDYADA YAYILDI



Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde özel bir hastaneye giden H.K., burada MR için başvurduğu Op. Dr. Osman Kurtuluş'a yaşadıklarını anlattı. Meslektaşının davranışından etkilenen Kurtuluş, bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Meslektaşına davranışından dolayı teşekkür eden Kurtuluş'un paylaşımı kısa sürede yayılırken çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

'ZORLA KABUL ETTİ'

Evli ve 1 çocuk annesi Dr. Serap Erkeç Alkan, yaşanan olayın sosyal medyada yayılmasının ardından muhabirine açıklama yaptı. Dr. Alkan, "İsmini veremeyeceğim hastam bana geldi. Yaptığım muayenede sağ dizinde ağır bir şişlik ve ısı artışı vardı. Dizini hareket ettiremiyordu. Hareket kısıtlılığı olunca akut menisküs yırtığı tanısı koydum. Çünkü dizinin üstüne basamıyordu. SGK'ya prim borcu nedeniyle sosyal güvencesi yoktu. Kendisine acil MR çektirmesi gerektiğini, hastanemizde MR olmadığını söyledim. 'Nasıl yapsak acaba' dedi. Ama morali bozuldu. Ben de bunu çözmemiz gerektiğini söyledim. Nasıl yapacağı kaygısına düştüğünü gördüm. Üzüldü. Ben de 'Canını sıkma amca, bunu çözeriz' dedim. Hemen çıkarıp 200 lira verdim. Almak istemedi. Önce 'Amca sen bunu hallet, bana dua edersin' dedim, yine kabul etmedi. Daha sonra 'Amca borç olsun. Durumun düzelince geri ödersin' diye ısrar ettim. Zorla kabul etti" dedi.

'ABARTILACAK BİR YANI YOK'

Yaşanan bu durumu kimseyle paylaşmadığını, hastasının Fethiye'deki hastanede görevli doktor Osman Kurtuluş'a durumu anlattığını söyleyen Dr. Alkan, "O da telefonumu bulup beni arayarak teşekkür etti. Meslektaşım olayı sosyal medyada yazmış. Bu davranışın abartılacak bir yanı olmadığını düşünüyorum. Her meslektaşım böyle bir durum karşısında bu davranışı gösterebilir. Sonuçta hepimiz insanız. Ayrıca hastamın adını veremem. Onun incinmesini asla istemem" diye konuştu. Kaş'ta seracılıkla uğraşan H.K.'nin ise yaşanan olaydan bir gün sonra bankadan kredi çekerek prim borcunu ödediği belirtildi.

4 YILLIK DOKTOR

Dr. Serap Erkeç Alkan, 2007 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2013 yılında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ihtisasını tamamlayarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı olarak 2 yıl Ağrı Devlet Hastanesi'nde çalıştı. Dr. Alkan, 2015 yılının mart ayından bu yana Kaş Devlet Hastanesi'nde görev yapıyor.

FOTOĞRAFLAR

Ahmet ACAR/ KAŞ (Antalya), ()

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2)İŞADAMI CİNAYETİNDE 7 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde işadamı Osman Ölmez'i gasp etmek amacıyla çağırdıkları evde öldürdükleri iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Osman Ölmez'in üzerinde bulunan paraları alan 7 kişi adliyeye sevk edildi.



Olay, 1 Şubat günü Gebze Mutlukent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitedeki daireden gelen kokular nedeniyle bina sakinlerinin şikayeti üzerine girilen evde Osman Ölmez'in cesedi ile karşılaşıldı. Gebze'de araç lastik firması bulunan Osman Ölmez'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla 42 yaşındaki M.F.A, 52 yaşındaki M.A, 39 yaşındaki İ.Ç, 39 yaşındaki S.İ, 24 yaşındaki B.A, 25 yaşındaki S.A. ve 23 yaşındaki C.A. gözaltına alındı. 7 kişi arasında bulunan bir kişinin Osman Ölmez'i eve çağırdığı, burada işadamının üstünde bulunan paraları aldıktan sonra başına vurarak öldürdükleri belirlenirken, olaydan 2 gün sonra ise işadamının cesedi bulundu. 7 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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-Sanıkların adliyeye sevk edilmesi



-Öldürülen işadamının fotoğrafı

İZMİT(Kocaeli), () -

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3)BİLGİSAYARI KUMAR MAKİNESİNE ÇEVİRMİŞLER

BURSA polisinin kahvehanelere düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen bir bilgisayarın kumar makinesine çevrilmesi polisi bile şaşkına çevirdi. 1 lira atınca çalışan makinenin hilesini ise Ahlak Büro ekipleri çözdü.

Merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde Bursa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kahvehanelere kumar operasyonu düzenledi. Toplamda 2 kahvehaneye yapılan baskında ilginç kumar makineleri ele geçirildi. Casino oyunu oynamak için bir bilgisayara kurulan düzenek polisi bile şaşkına çevirdi. 1 lirayla çalışan bilgisayarın hilesini ise polis çözdü.



80’İNCİ KİŞİ ŞANSLI



Baskınlarda 3 farklı kumar makinesi ele geçirildi. Casino oyunu oynamak için bir bilgisayar kasasına flash belleğe benzer bir cihaz yerleştirildi ve 1 lira karşılığında çalışması için özel düzenek kuruldu. 1 lirayı bilgisayar kasasına atan vatandaş, Casino oyunu için sanal kola basıyor. Kola basınca ekranda 3 kutucuk beliriyor ve bu üç kutucukta aynı meyvelerin gelmesi halinde oyunu oynayan bir paket sigara kazanıyor. Ancak bilgisayardaki başka bir hileyi çözen polis, 80 oyun oynandıktan sonra bilgisayarın 1 paket sigara verdiğini ortaya çıkardı. Operasyon sonucu ifadesi alınan kahvehane sahibi C.S. serbest bırakıldı ve bilgisayara el konuldu.

Merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi’nde başka bir kahvehaneye yapılan baskında ise çarkıfelek ve sigara makinesi ele geçirildi. Bu iki makinenin de 80’inci oyundan sonra 1 adet sigara verdiği ortaya çıktı. Çarkıfelek makinesinde yapılan incelemede 240 lira para ele geçirilirken kahvehane sahibi Y.R.G.’de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

BOYUT:77 mb



SÜRE: 1,01

Görüntü Dökümü



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-Kumar makinelerinden detaylı görüntüler

Edip TEKİN / BURSA, () -

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4)FETİH EL ŞAM CEPHESİ ÖRGÜTÜ ŞÜPHELİLERİ SERBEST





ESKİŞEHİR'de Fetih El Şam Cephesi adlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı.Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ile Özel Harekat Şubesi ekipleri geçen pazar, kent merkezindeki 9 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 'Fetih El Şam Cephesi' adlı terör örgütü üyesi oldukları öne sürülen 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada Fethullah Gülen'e ait kitap bulundu. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan şüpheliler dün öğleden sonra adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli ifadelerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER)



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-Polisler tarafından midibüsten indirilerek adliyeye götürülen şüphelilerin,



-Yakınlarının yüzlerini kapatması söylemeleri, bazı şüphelilerin yakınlarına yanıt vermesi,



-Adliye binasını dışından çekilen görüntüler bulunuyor.)



Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/



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5)CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETLE SUÇLANAN CHP'Lİ BAŞKAN SERBEST

CHP Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Yusuf Konyalı, sosyal medyadaki paylaşımlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Sevk edildiği mahkemece adli kontrol ile serbest kalan Ulaş Yusuf Konyalı, "Referandumda 'Hayır' diyeceğimiz için bizlerden korkuyorlar. Hayır'cıları yıldırmaya çalışıyorlar. Ülke genelindeki duruşumuza devam edeceğiz" dedi.



CHP Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Yusuf Konyalı, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sosyal medyada 41 suç işlediği iddiasıyla Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından dün sabah saatlerinde ifadeye çağrıldı. Ulaş Yusuf Konyalı, emniyette ifade verdikten sonra Sakarya Adliyesi'ne sevk edildi. Konyalı verdiği ifade sonrasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Konyalı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Mahkeme sonrasında açıklama yapan Konyalı, "Güvenlik şube tarafından çağrıldık. 2013 ile 2017 yılları arasında Cumhurbaşkanına hakaret ettiğim gerekçesiyle ifade verdik. Ardından adliyeye sevk edildik. Cumhurbaşkanı olduktan sonra hakaret etmediğimi söyledim ve gösterdim. Mahkeme beni adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri imza atacağım. Referandumda 'Hayır' diyeceğimiz için bizlerden korkuyorlar. Hayır'cıları yıldırmaya çalışıyorlar. Ülke genelindeki duruşumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () -



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6)KÖPEĞİ SEVİP, KAZAĞI ÇALDI

ADANA'da 6 ayrı ev ve işyerinden yaklaşık 40 bin liralık eşya çaldığı ileri sürülen 29 yaşındaki Nasrettin Yıldırım psikiyatri kliniğindeki güvenlik kamerasına yakalandı. İşyerindeki köpeği okşayıp sevdikten sonra burada bulduğu kazak ve ayakkabıyı çalan Yıldırım, polisin takibi sonucu yakalandı.Merkez Seyhan İlçesi'ndeki bir psikiyatristin muayenehanesine gelen hırsızlık zanlısı dairedeki odaları tek tek dolaşıp, çalacak değerli eşya aramaya başladı. Psikiyatristin ofiste beslediği köpeğin bulunduğu odanın kapısını açan Yıldırım, kapıyı açık bırakıp başka bir odaya geçince, hayvan da harekete geçip arkasından yürümeye başladı. Nasrettin Yıldırım'a tepki göstermeyen köpek, hırsızı takip etmeye başladı. Odaları dolaşan Yıldırım, arkasından gelen köpeği fark edip, yanına çağırdı. Sessiz adımlarla yürüyen yüzü maskeli, eldivenli hırsız, ayaklarına doğru yaklaşan köpeğin boynunu ve başını okşadıktan sonra bir odaya kapattı. Ardından da burada bulduğu kazak ve ayakkabıyı çaldı. Güvenlik kamerası sisteminden kliniğine hırsız girdiğini fark eden psikiyatrist durumu polise bildirip, işyerine geldi. Polisler, odaları tek tek araştırdı ancak Nasrettin Yıldırım'ı bulamadı.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis, hırsızın bir çok suçtan kaydı bulunan Nasrettin Yıldırım olduğunu saptadı. Saydam Caddesi'nde yakalanan Nasrettin Yıldırım'ın 6 ayrı ev ve işyerinden 40 bin TL değerinde eşya çaldığı belirlendi. Emniyetteki sorgusunda suçlamayı kabul etmeyen Nasrettin Yıldırım, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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***Güvenlik Kamerası***

- Hırsızın içeride dolaşması

- Odaları kontrol etmesi

- Odaların birinden köpek çıkması

- Hırsızla birlikte köpeğin odaya girmesi

- Polislerin gelmesi

- Odaları kontrol etmesi

- Polislerin ellerindeki silahlar

- Polislerin ve köpeğin dışarı çıkması

SÜRE:04'52" BOYUT:545 MB

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()