DHA YURT BÜLTENİ-4

1)MUŞ- BİNGÖL KARAYOLUNDA OLAĞANÜSTÜ ÇABA

Kar kalınlığının bir metreden fazla olduğu Muş- Bingöl karayolunda Karayolları ekipleri, olağanüstü çaba harcıyor. Son yağan kar ve tipi nedeniyle Muş- Bingöl karayolunda ulaşımın zaman zaman durduğunu anlatan Karayolları 13'üncü Bölge Şefliğinden yetkililer, 16 kişilik ekibin karayolunu kardan temizlemek için 3 günden beri 'gece- gündüz' demeden çalıştığını bildirdiler. Yetkililer, "Kar kalınlığı yer yer birkaç metreyi buluyor. Tisi, sis, kar yağışı çalışmalarımızı olumsuz yönde etkiliyor. Muş- bingöl karayolu ne zaman tamamen kardan temizlenirse o zaman evlerimize gönül rahatlığı ile gideceğiz" diye konuştular.

Görüntü Dökümü

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- Kara yolları ekiplerinin Muş-Bingöl kara yolunda çalışmalarından detaylar

-Çalışanlar ile röportaj

- Karlı yolda genişletme çalışmaları

(Haber- kamera: MUŞ, ()



399 MB

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2)YOLCU OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü 44 yaşındaki Güneş Gürler yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Serik Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde meydana geldi. Belek'ten Serik istikametine giden Güneş Gürler'in kullandığı 07 YN 445 plakalı otomobille otogardan çıkan Serkan Can'ın kullandığı 61 S 1537 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Güneş Gürler'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından Güneş Gürler'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Serbest çalıştığı belirtilen Güneş Gürler'in Serik Belediyesi'nin Ak Partili Meclis Üyesi Ömer Gürler'in amcasının oğlu olduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan araçlardan (cep telefonu görüntüsü)

- Ölen Güneş Gürler opak

21.5 MB /// 00.40"

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

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3)3 YILLIK ISRARININ SONUNDA BÖBREĞİYLE ANNESİNE HAYAT VERDİ

BURSA’da böbrek yetmezliği tedavisi gören annesi Nermin Karıksız'a 3 yıl boyunca böbreğini vermek için ısrar eden 22 yaşındaki Muhammed Karıksız, sonunda annesini inka etmeyi başararak, verdiği böbreğiyle onu yeniden sağlığına kavuşturdu.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi bir haftada 4 böbrek ve 1 karaciğer nakli gerçekleştirerek 2017 yılının en yoğun günlerini yaşadı. Organ Nakil Koordinatörleri Sahriye Keskin, Ersin Elgin, Rafet Oflaz ve Kerem Selimoğlu'nun çabalarıyla gerçekleşen nakillerde 5 hasta sağılığına kavuştu. Gökhan Usta’ya annesi Fikriye Usta, Nermin Karıksız’a oğlu Muhammed Karıksız, Işık Bulman’a eşi İbrahim Ayhan Bulman böbreğini bağışlarken ,Balıkesir’de geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki E.G.’nin böbreği Lütfi Yıldız’a, karaciğeri ise 67 yaşındaki Fatma Aydın’a nakledildi.



FEDAKAR ANNE



)7 ay boyunca diyalize giren oğlu 37 yaşındaki Gökhan Usta’nın bu haline dayanamayan anne 58 yaşındaki Fikriye Usta, oğluna böbreğini bağışladı. Annesinin fedakarlığı karşısında diyalize girmekten kurtulan Gökhan Usta, "Bizde ırsi olarak böbrek yetmezliği hastalığı var. Hastane yetkilileri bizimle çok ilgilendi. 7 ay boyunca diyalize girdim. Annem dedi ki 'Oğlum diyalize gitme. En çok çalışan böbreğim hangisi ise onu alıp sana taksınlar' Anam benim. Anneler çok fedakar" diyerek duygularını dile getirdi.

Bağışladığı böbrekle oğlunu sağlığına kavuşturan 3 çocuk annesi Fikriye Usta ise duygularını şöyle dile getirdi:

"Organ nakil koordinatörleri sayesinde naklimiz hemen gerçekleşti. Benim iki oğlum var. Babaları 22 yıldır diyalize giriyor. Eşime bağışlamak istedim ama dokularımız uymadı. Ben de çocuklarıma dedim ki 'Oğlum hanginiz önce hasta olursa böbreğimi ona vereceğim’ dedim. Küçük oğlum Gökhan hastalandı ve böbreğimi ona verdim. Ben oğullarıma ciğerlerimi de veririm. Yeter ki iyi olsunlar."



BÖBREĞİNİ VERMEK İÇİN ANNESİNİ 3 YIL İKNA EDEMEDİ



Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde başka bir böbrek nakli ise oğuldan anneye gerçekleşti. 22 yaşındaki grafiker Muhammed Karıksız 50 yaşındaki annesi Nermin Karıksız’a böbreğini bağışlamak için 3 yıl dil döktüğünü söyledi. Kendisinin doğumu sırasında annesinde böbrek rahatsızlığı olduğunu belirten Muhammed Karıksız, "Ben doğduğum zaman annemin hastalığı ortaya çıkmış. Uzun süredir tedavi görüyordu. Son zamanlarda doktorlar annemin ya nakil ya da diyalize girmesi gerektiğini söyledi. Annemi 3 yıldır ikna etmeye çalışıyordum. Kabul etmiyordu. Annem evladına kıyamıyordu."



HEDEF YILDA 400 NAKİL



Böbrek nakillerini gerçekleştiren ekipte bulunan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Pof. Dr. Hakan Vuruşkan şunları söyledi:



"2017 yılı bizim için iyi bir başlangıç oldu. Bu hafta 4 tane organ nakli gerçekleştirdik. Bu çok ümit verici. Bursa’da geçen yıl toplamda 200 böbrek nakli yapıldı. Bizim hedefimiz senede 400 nakil. Zaten bu sayıya ulaştığımızda böbrek bekleyen hastalarla ilgili hiç sorunumuz kalmaz. Halkımız da bu konuda gerçekten çok iyi gayret gösteriyor."



Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yakup Canıtez ise Organ Nakil Merkezi’nin başarılı operasyonlar yaptığını ve bu sayede nakillerde Türkiye genelinde üçüncü sırada olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gökhan ustanın görüntüsü



Annesi Fikriye ustanın görüntüsü



Cihazlardan görüntü



Karaciğer hastası Fatma aydının görüntüsü



Nermin karıksızın görüntüsü



Muhammed Karıksız'ın görüntüsü



Gökhan ile röportaj



Fikriye Usta ile röportaj



Muhammed Karıksız ile röportaj



Vuruşkan ile röportaj



Canıtez ile röportaj



Ekrem Kaya ile röportaj

BOYUT:775 MB



SÜRE:10,15



Edip TEKİN/BURSA, () -

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4)KONYA'DA FETÖ/PDY'NİN İMAMLARINA OPERASYON

KONYA merkezli 30 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yapılan operasyonda, örgütün imamları olduğu ileri sürülen 102 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yakalama kararı çıkartılan şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonun devam ettiği belirtildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgütün imamları öldüğü öne sürülen 102 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 102 kişiden 7'sinin daha önceki operasyonlarda tutuklandığı belirtildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için bugün polis tarafından Konya merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 37'sinin Konya'da diğerlerinin de, operasyonun gerçekleştiği illerde gözaltına alınacağı öğrenildi. Örgütün, Konya'yı, Selçuklu, Meram, Karatay ve Mevlana olmak üzere 4 eyalete böldüğü ve şüpheliler arasında eyalet ve bölge imamlarının olduğu belirtildi. Yine şüpheliler arasında örgütün bölge, il ve ilçe talebe mensupları ile şehir dışı talebe mensuplarının olduğu ileri sürüldü. Özellikle şehir dışı talebe mensubu olanların, cemaat evlerinde yetişen öğrencilerin, kamu kurumlarında çalışmaya başladıktan sonra sürekli temasa geçen kişiler olduğu iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında öğretmenlikten ihraç edilmiş kişilerin de olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü



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- Gözaltına alınan şüphelinin hastaneye sağlık kontrolüne getirilmesi



- Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA )

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5)ŞIRNAK'TA, KORUMA ALTINDA OLAN 14 TURAÇ KUŞU BULUNDU

ŞIRNAK Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, bir ihbar üzerine Silopi İlçesi'ndeki bir vatandaşın evinde yaptığı aramada soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan 14 Turaç Kuşu bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdür Orhan Kalay, evinde Turaç kuşu bulunan kişiye, 9 bin lira idari para cezası verildiğini söyledi.



Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında koruma altına alınan turak kuşunun Silopi İlçesi'nde bir vatandaşın evinde bulunduğu ihbarını değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, Silopi'de bir vatandaşın evinde 9'u dişi 5'i erkek 14 Turaç Kuşu ele bulundu. Ele geçirilen Turaç kuşları kanat tüyleri kesildiği için uçamadığı öğrenildi. Şırnak Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan Turaç kuşları, uçacak seviyeye geldiği zaman doğaya salınacak.

Koruma altına alındıktan sonra Şırnak merkeze getirilen ve Gümüş Tepe bölgesinde oluşturulan kulübede bakımları yapılan Turaç kuşlarının koruma altına alındığını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, doğal güzelliklerin, doğal kaynakların, yaşadıkları doğal ortamlarından alınmamasını vatandaşlardan talep ettiklerini söyledi. Duyarlı bir vatandaşın ihbarını değerlendirdiklerini belirten Kalay "Duyarlı bir vatandaşımız tarafından bize ulaştırılan bilgi dahilinde jandarma ekiplerimizle beraber gidip vatandaşın evindeki 14 Turaç kuşunu aldık. Vatandaşın beyanına göre Turaçlar yavru iken doğadan alınmış durumda. Ve bir müddet evinde besledikten sonra olay bize intikal edince turaçları vatandaştan aldık. Bunlardan 9 tanesi dişi, 5 tanesi erkek turaç. Biz burada bir merkez oluşturduk. Kafes oluşturduk. Burada kanatları kesilmiş durumda olan Turaçların uçabilecek düzeye ulaştıktan sonra tekrar Silopi ilçesi sınırlarında yaşama alanlarına bırakmayı düşünüyoruz" dedi.

Turaç kuşlarının Cizre ve Silopi ilçeleri sınırları dahilinde mısır ve pamuk tarlalarında yaşamlarını sürdürdüğünü anlatan Kalay, "Jandarma ile beraber gerekli tahkikatımızı yaptık. Yaklaşık 9 bin liraya yakın idari para cezası ve tazminat uygulayacağız vatandaşa. Vatandaşlarımızdan isteğimiz bu tür doğa zenginliklerimizi, doğal kaynaklarımızı, doğal güzelliklerimizi bulundukları yerden almamaları veya öldürmemeleri, vurmamaları talebimizdir. Herhangi bir durumla karşılaşmaları durumunda yaralı yaban hayvanı olabilir veya bu tür kuşlar olabilir, vatandaşların elinde olabilir, bilinçsiz bir şekilde doğadan alınan hayvanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne ulaştırmalarını talep ediyoruz vatandaşlarımızdan. Gerekli desteği hayvanlara sağladıktan sonra tekrar doğal yaşam ortamlarına ulaştıracağız" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



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-Kulübedeki turaç kuşları



-Orhan Kalay'ın konuşması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()

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6)İNTİHAR EDEN LİSELİ TOPRAĞA VERİLDİ

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, evde yalnız olduğu sırada kendisini salonun tavanındaki kancaya iple asarak yaşamına son veren lise öğrencisi 18 yaşındaki Muhammet Çoban, toprağa verildi. Köyceğiz Naip Hüseyin Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi Muhammet Çoban, geçen pazar günü anne, baba ve kardeşinin Pınarköy Mahallesi'ndeki dedesini ziyarete gitmeleri üzerine Beyobası Mahallesi'ndeki evde yalnız kaldı. Doğuştan kalbi delik olan, uzun süredir tedavi gören ve bu nedenle de bunalımda olduğu ileri sürülen Çoban, evlerinin salonunda tavanda bulunan kancaya iple kendini asarak intihar etti. Daha önce de bir kez intihar teşebbüsünde bulunduğu öğrenilen Çoban'ın cesedi, aynı gün saat 23.00 sıralarında eve dönen ailesi tarafından bulundu. Çoban'ın ölümü üzüntü yarattı.

Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Çoban'ın cesedi, ailesine teslim edildi. Çoban'ın cenazesi helallik alınması için evlerine getirildi. Ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda saat 09.00'da kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Baba Sadettin Çoban, annesi Gülhan Çoban ve kardeşi Musa Çoban güçlükle ayakta durabildi.



AİLENİN SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI



Cenazede oğlunun tabutuna kapanan baba Sadettin Çoban, "Oğlum ne olur uyan hadi, birlikte ava gidelim" diyerek gözyaşı döktü. Anne Gülhan ise "Yakışıklı kuzum, canım oğlum, ben senin sınıf arkadaşlarını gördükçe hep sen aklıma gelirsin. Muhammet'im sen canına nasıl kıydın" diye ağlaması yürekleri dağladı. Cenazeye katılan genç liselinin öğretmenleri ve arkadaşları da anne ve babanın ağıtları karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Muhammet'in arkadaşları "Muhammet çok neşeli bir kişiliğe sahipti. Hepimizi şakalarıyla güldürürdü. Böyle bir şey yapacağı hiç aklımıza gelmezdi. Olayı duyunca yıkıldık" dedi.

Öğretmenleri ise "Muhammet başarılı bir öğrencimizdi takdir almıştı. Üniversite sınavlarına canla başla çalışıyordu. Hayat dolu bir gençti. Böyle bir şey yaptığına inanamıyoruz. Sanki yarın çıkıp okula gelecek gibi düşünüyoruz. Allah başta ailesine ve bizlere sabır versin" dedi.

Okul Müdürü Latif Bütün, "Gayet sosyal bir çocuktu. Sadece bizim okulda değil, diğer okullarda da sevilen bir öğrencimizdi. Arkadaşlarının da bir sorunu olsa yardımda bulunan girişken, yardımsever bir çocuğumuzdu. Hepimizi çok üzdü" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Cenazeden görüntü

- Arkadaşlarıyla röp.

- Öğretmenleri ile röp.

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cihan KAYA / KÖYCEĞİZ (Muğla), ()

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7)SU KANALINA DÜŞEN KARACA AĞLA KURTARILIP DOĞAYA BIRAKILDI

BARTIN'da köpeklerin kovalaması sonucu su kanalına düşen karaca, balık ağı ile yakalanıp kanaldan çıkarılarak doğaya bırakıldı.Bartın merkeze bağlı Gökçekıran Köyü mevkisinde yola inen karaca, iddiaya göre sokak köpeklerinin kovalaması sonucu, Devlet Su İşleri'nin yaptığı su kanalına düştü. Kenarlarında 2.5 metre yüksekliğinde duvar bulunan kanaldan çıkamayan karacayı gören Gökçekıran Köyü Muhtarı Ergin Özşan, Bartın doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne haber verdi. Gelen görevliler, çizmelerle kanala girerek karacayı yakalamaya çalıştı. Ancak başarılı olamadılar. Bunun üzerine görevliler balık ağı gererek karacayı yakalayıp kanaldan çıkardı. Ayaklarında ve başında küçük yaralar bulunan karaca, veteriner Tolga Kandıralı'nın uyguladığı tedavinin ardından doğaya bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Karacanın kurtarılma görüntüleri

-Kurtarma çalışması fotoğrafları



Süre: 3.39 Boyut: 116 MB

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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8)BU BELEDİYEDE HERKES BİSİKLETE BİNİYOR

ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, göreve geldiği 2014'ten bu yana ilçede 8 kilometrelik bisiklet yolu yaptırdı. Belediye personeline 113 bisiklet dağıtan Başkan Kantarcı, halkı bisiklet binmeye özendirmek için personeliyle çoğu zaman işe bisikletle gidip geliyor.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, ilçe merkezinde doğalgaz ve alt yapı çalışmalarının ardından bozulan kaldırımları onarım çalışmaları sırasında bisiklet yolu projesi hazırlattı. 20 kilometrelik bisiklet yolu projesinin 8 kilometrelik bölümü 2 yılda tamamlandı. Başkan Kantarcı, 20 Ekim 2016'da belediye personeline ulaşımda kullanmaları için belediye imkanlarıyla aldığı 60 bisikleti dağıttı. Başkan Kantarcı'nın Sağlık Bakanlığı'ndan, 'Fiziksel Aktiviteyi Teşvik' projesi kapsamında talep ettiği 317 bisiklet de ilçeye ulaştı. Bisikletlerin 53'ü dün geri kalan belediye personeline dağıtılırken, diğerleri de daha sonra halka dağıtılacak.

Başkan Kantarcı, bisiklet dağıtım töreninin ardından personeliyle birlikte ilçe merkezinde bisikletle tur attı ve halkı bisiklet kullanmaya davet etti. Halkı bisiklet kullanmaya özendirmek için personeliyle birlikte güzel havalarda işe bisikletle gidip gelen Başkan Kantarcı, ilçe coğrafyasının bisiklet kullanımına müsait olduğunu, bunu değerlendirmek istediklerini söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın fiziksel aktiviteyi teşvik projesini belediye olarak uyguladıklarını söyleyen Başkan Kantarcı, şöyle konuştu:

"Kazdığımız her yolun üzerine bisiklet yolu yapıyoruz. Bisiklet durakları yapıyoruz. Her türlü hava şartlarında bisiklete binme imkanı sağlıyoruz. Çaycuma'da bize destek olan bir bisiklet topluğu var. Biz kısa sürede bisiklet kültürünü Çaycuma halkına aşılayacağımızı düşünüyoruz. Bugün ciddi sağlık sorunlarına yol açan hareketsiz yaşamı da böylelikle kırmış olacağız. Ben inanıyorum ki Çaycuma bu anlamda Türkiye'de örnek bir proje kenti olacak. Personelimize de bisiklete binmeleri talimatı verdik. Bunu zorlama olarak değil gönüllü olarak yapacaklar. Bizim personelimizi diğer devlet kuruluşları, okullarımız takip ettiği zaman Çaycuma çok daha temiz, gürültüsüz bir şehir olacaktır."

Daha önce ilçe merkezindeki Çay Mahallesi Atatürk Bulvarı'nı araç trafiğine kapatarak, yaklaşık 1 kilometrelik alanda halkın ulaşımının sağlanması ve daha rahat gezebilmesi için elektrikli golf aracını hizmete sokan Başkan Kantarcı, çarşı bölgesindeki zabıta ekiplerine de elektrikli bisiklet (ginger) dağıtmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın bisiklet dağıtım töreninde konuşması

-Başkan Kantarcı ve belediye çalışanlarının bisikletle şehir turu atmaları

-Başkan Kantarcı ile röp.

-Personellerle röp.

-Başkan ve belediye personelinin bisikletle turları

-Bisiklet durağı

-Bisikletle dolaşan kadın zabıta görevlisi

Süre: (6.02) Boyut: (410 MB)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK/ÇAYCUMA(Zonguldak), ()

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