DHA YURT BÜLTENİ-4

1)GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL AKAR SINIR BÖLGESİNDE

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile birlikte Mardin Valisi MustafaYaman'ı ziyaret etti.Mardin Valiliği girişinde Vali Mustafa Yaman tarafından karşılanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal da eşlik etti.Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ziyaret sırasında ilk olarak valilik şeref defterini imzalayan Orgenaral Akar, daha sonra Vali Mustafa Yaman ile makamında basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Vali Yaman ile yaklaşık bir saat görüştükten sonra Orgeneral Akar’ın sınır birliklerini yerinde denetlemek üzere Nusaybin ilçesi'ne geçtiği bildirildi.

2)DEPREM FELAKETİ SONRASI AYVACIK'TA SEFERBERLİK

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi bu sabah 5.3 büyüklüğündeki depremle sarsılırken, peşi sıra yaşanan 58 sarsıntı korku yarattı. Depremin yıkıcı etki yarattığı Ayvacık'ın Yukarıköy Köyü'nde bazı evler ve ağırlar yıkılırken, 4 kişi hafif yaralandı. Evlerin tek katlı olması sayesinde ciddi bir yaralanmanın yaşanmadığı belirtilirken, ekipler başta Yukarıköy olmak üzere çevre yerleşimlerde çalışma başlattı.

Ayvacık'ta bugün saat 06.51'de, yerin 6.1 kilometre derinliğinde ve 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından en büyüğü 07.17'de 4.2 olmak üzere hissedilen 58 sarsıntı korku yarattı. Yıkıcı etki yaratan deprem evlere zarar verdi, 4 kişi ise yaralandı. Ayvacık'ın Yukarıköy Köyü, depremde en büyük hasarı aldı. Günün ilk ışıklarıyla belediye, UMKE, elektrik şirketi TEDAŞ ekipleri depremden hasar gören yerleşim yerlerine giderek çalışma başlattı. TEDAŞ, olumsuzluk yaşanmaması için bölgedeki elektrik akımını kesti. Belediye ekipleri ise iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışması başlattı. Yüksek yerden atlayan ya da üstüne birşey düşmesi sonucu hafif yaralanan 4 kişi ise Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Evleri hasar gören köylüler, konutlarındaki eşyalarını çıkarmak için hasarlı evlere girdiği görüldü. Sokaklara dökülen bazı vatandaşların gözyaşını tutamadığı da görüldü.

170 haneli ve 800 nüfuslu Yukarıköy Köy Muhtarı Mehmet Yahya Yavaş, "50'ye yakın evde hasar var. Ölen kimsenin olmaması sevindirdi. Sadece 4 yaralımız var" dedi.

HASARLI GÖREN YERLER ŞÖYLE

Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez, "Yukarıköy 4 yaralı, 50'ye yakın hasarlı ev var. Diğer köylerden Çamköy'de 4 hasarlı ev, Babakale'de 1, Koyunevi'nde 1, Gülpınar'da 7, Kızılkeçeli'de 5, Tuzla'da 4, Balabanlı'da 2, Bademli'de 8 ve Ahmetçe'de 2 hasarlı ev" dedi.

"YARDIM BEKLİYORUZ"

Duvarı 60 santim kalınlığında taş evde yaşayan köy sakinlerinden 55 yaşındaki Alaaddin Yılmaz, "Deprem anında ben ve eşim odamızda, kızım da kendi odasında yatıyordu. Biranda odamızın duvarı yıkıldı. Can havliyle kendimizi dışarı attık. Canımızı kurtardık. Şimdi de eşyalarımızı kurtardık. Şuan için devlet yetkilileri yok. Yardım bekliyoruz. Destek olan yok" dedi.

SADECE KUZUSUNU KURTARABİLDİ

Köylülerden 65 yaşındaki Mevlidiye Tekin ise kocası Halil İbrahim Tekin ile birlikte depremde yıkılan ağılından kuzusunu kurtarılıp, evinin bahçesinde yaktığı ateşin başında ısınmaya çalışırken görüldü. Çay demleyip ateş başında oturan, kucağındaki kuzuyu gösteren Mevlidiye Tekin, "Annesi depremde öldü. Kuzusunu ancak kurtarabildim" dedi.

KÖYLER KONTROL EDİLİYOR

Ayvacık Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Ünal Şahin de hasan gören köyleri dolaştı. Yukarıköy Köyü'ne de gelerek vatandaşın sorunlarını dinleyen Başkan Şahin, "Deprem birçok köyde hasara yol açtı. Ancak bu köylerdeki evler taş ve tek katlı olduğu için can kaybına neden olmadı. Deprem hissedildiği an insanlar kendilerini dışarı attı. Hemem hemen her evde hasar var. Bunlar, bu akşam kadar kontrol edilecek. Girilebilenlere girilecek. Sevindirici olan can kaybının olmaması. Sadece 4 yaralı var. Çok ağır bir durumları yok. Diğer köyleri de kontrol ediyoruz. Bazı damlar da çökmüş. Yaralı olan ya da telef olan hayvanlar mevcut" dedi.

Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden emekli Prof. Dr. Doğan Perinçek, Ayvacık İlçesi'nde 15 Ocak'ta meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremi hatırlattı. Bu sabah aynı bölgede hissedilen 5.3 büyüklüğündeki depremle, 4.7 büyüklüğündeki önceki depremin 2 farklı fay hattında yaşandığını belirtti. Bugünkü sarsıntının da bir ana deprem olduğunu ifade eden Perinçek, "Bu deprem geçen haftalarda Ayvacık-Gülpınar depreminin tetiklediği ve ondan bağımsız bir deprem olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki saat ve günlerde aynı alanda artçı depremler olması beklenmelidir. Artçı depremlerin en büyüğü 4 civarında olabilir. 5.3 büyüklüğündeki deprem olurken kuzeydoğuda Bandırma-Çan-Yenice-Bayramiç-Ezine-Edremit dolayında sessizlik devam ediyor. Geçen haftalarda olan Gülpınar depremi bölgedeki diğer fayların doğrultularından farklı bir doğrultuda gelişiyor. Bölgedeki faylar kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu ana faylar. Gülpınar depremini yaratan fay, yeni gelişen bir fay ve doğrultusu kuzeybatı-güneydoğu. Ana fay sistemime dar açıyla yaklaşan bu tip tali fayların 6 büyüklük üstüne çıkabileceğini sanmıyorum" diye konuştu.

3)TIBBI SEKRETERİ ERKEK ARKADAŞI HASTANEDE VURDU

BURSA'da, yüksek İhtisas Hastanesi'ne bağlı olarak hizmet veren Mudanya yolundaki ek hastane binasında tıbbı sekreter olarak Arzu Ö. (35) erkek arkadaşı olduğu bildirilen Orhan B. (40) tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Eski adı Rentıp olan ve bir süre önce Yüksek İhtisas Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde sekreter olarak görev yapan Arzu Ö., bu sabah görev yaptığı birimde daha önceden tartıştığı erkek arkadaşı Orhan B. tarafından tabancayla karın boşluğu ve bacağından vuruldu. Arzu Ö. vurulduğu hastanede ameliyata alınırken, saldırgan Orhan B., hastanedeki güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.



Orhan B.’nin ilk ifadesinde, “Daha önceden arkadaşlığımız vardı. Bir konuyla ilgili tartıştık. Ben de bu sabah tabancayla vurdumö dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

4)KAYIP ALZHEİMER HASTASI ÖLÜ BULUNDU



TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde 18 gün önce kayıplara karışan Alzheimer hastası olduğu belirtilen 67 yaşındaki Şaban Altın, ölü olarak bulundu.

Malkara'nın Hacıevhat Mahallesi Üçler Sokak üzerinde oğlunun iş yeri yanındaki çay içtiği kahveden 18 gün önce ayrılan Alzheimer hastası Şaban Altın'dan bir daha haber alınamadı. Altın için polise kayıp başvurusunda bulunan ve el ilanlarıyla her yerde arayan yakınları bir sonuca ulaşamadı. İlçe merkezine 3 kilometre mesafedeki Göztepe mevkiinde bir çiftçi, traktörle tarlasını sürürken, bir ceset görüp durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, cesedin kaybolan Şaban Altın'a ait olduğunu belirledi.



Tarla yolunun kar ve yağmur yağışlarından dolayı aşırı çamur olduğundan araçların gitmemesi üzerine çevreden bir traktör çağırıldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı olay yerine çağırılan traktörün kasasında giderek inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin ardından tekrar Şaban Altın'ın cesedi traktör kasasında konularak alındı. Altın'ın cesede kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

5)HARRAN, ESKİ GÜNLERİNİ ARIYOR

HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'ne 'Kibar Feyzo' filmi başta olmak üzere birçok sinema ve diziye ev sahipliği yapan Harran Mahallesi (köyü) eski güzel günlerini hasretle anıyor.

Türk sinemasının 1973 ve sonrasındaki yıllarda unutulmazlar arasında yer alan filmlerinin çekildiği Harran sakinleri yeni film ve dizilere ev sahipliği yapmak istiyor. Türkan Şoray'dan Kemal Sunal'a, Şener Şen'den Müjde Ar'a, Tarık Akan, Gökhan Güney, İlyas Salman, Adile Naşit, Kadir İnanır ve Fatma Girik, Türkan Şoray, Tuba Büyüküstün'e kadar ünlü sanatçının film ve dizi çekimleri için uzun süre kaldığı Harran'da halk eski günlerini özlemle anıyor.

Kibar Feyzo, Ezo Gelin, Adak, Kaçak, Sultan Gelin filimi, son yıllarda Asi ve Kasaba gibi dizilerin çekildiği Harran'da yaşayan 78 yaşındaki Mustafa Demir, Fatma Girik ve Kadir İnanır'ın oynadığı Ezo Gelin'in bir çok sahnesinde yer aldığını söyledi. Demir, "1973 ve sonrasında, Kibar Feyzo'da Kemal Sunal, Şener Şen, Sultan Gelin'de Türkan Şoray Harran'da bulundu. O günler çok güzel ve heyecanlı geçiyordu. Harran'ımız bir çok vatandaş tarafından merak edilir ve gelenler olurdu. O günleri çok arıyoruz" dedi.

Mahallenin tarihi geçmişe sahip olduğunu anlatan muhtar Ahmet Yıldız ise bir çok ünlüyü ağırlayan Harran'ın unutulmaması için sanatçıları ve yeni projeleri beklediklerini söyledi.

MAHALLENİN ADI DEĞİŞTİRİLDİ

Doğal bir plato olması, güneydoğu yerleşim bölgeleri karekteristiğini de yansıtması bakımından geçmişti film yapımcılarının ilgi gösterdiği köy statüsünde olan Harran'ın adı sonradan değiştirilerek Kavalcık oldu. Ancak Büyükşehir Yasası kapsamında mahalleye dönüşen Kavalcık adı, halkın isteği üzerine tekrar Harran olarak değiştirildi.

6)"ÖĞRENCİLER EĞTİME BAŞLASIN" DİYE YOLLAR KARDAN TEMİZLENDİ

KARS’ın Arpaçay ilçesinde şiddetli tipi nedeniyle kapanan köy yolları "Öğrenciler eğitime başlasın" diye gece- gündüz demeden sürdürülen çalışmalarla kardan temizlendi.

Yağış ve tipi nedeniyle yer yer yaklaşık 3 metreyi bulan köy yollarındaki karın temizlenmesi için Özel İdare ekipleri adeta seferberlik ilan etti. Olağanüstü çaba harcayan Özel İdare görevlileri, gece- gündüz demeden yaptıkları çalışma ile tüm köy yollarını kardan arındırdılar. Eğitimin aksamaması için çalışmaları yerinde denetleyen Arpaçay Kaymakamı Onur Şatıroğlu, başarılı çalışmalarından dolayı görevlileri tebrik etti ve tatlı ikram etti. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdinç Dolu ile sürekli iletişim halinde olduklarını Vali Rahmi Doğan’ın "Eğitim aksamasın" talitamı üzerine özverili bir çabalışma yapıldığına dikkati çeken Kaymakam Onur Şatıroğlu şunları söyledi:



"Son 1 haftada bütün köy yollarını üç kez tipi yüzünden kapandı. Biz de üçüncü kez açtık. 7 Şubat Pazartesi günü okullar açıldığı için bizim için çok önemliydi. Hafta sonu tipinin dinmesiyle birlikte kar temizleme çalışmalarını tamamladık. Özel İdaresi personeli arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Özellikle bu hafta sonu 24 saat uyumadan çalıştılar.Ekiplerimizle bu çalışmalar esnasında sürekli beraber olduk. Bizler çalışmaları yerinde görüyor ve mutlu oluyoruz. Zorlukları bizde yaşıyoruz. "



7)ULUSLARARASI DANS YARIŞMASINDA TÜRK ÇİFT BİRİNCİ OLDU

TÜRKİYE Dans Sporları Federasyonu tarafından Adana'da düzenlenen uluslararası dans yarışmasında Taha Batu Coşar- Oleksandra Shanko çifti 1'nci oldu.

Casa De La Dansa/Dans Evi'nce Adana Büyükşehir ve Seyhan belediyelerinin de desteği ile Adana'da düzenlenen yarışmaya Türkiye'nin çeşitli kentlerinden ve 11 farklı ülkeden 157 dansçı katılarak farklı kategorilerde 2 gün boyunca devam eden yarışmalarda yarıştı. 10 kategoride 30 madalya dağıtıldı. Yetişkin Latin Şampiyonası'nda Taha Batu Coşar- Oleksandra Shanko çifti 1'nciliği kazanarak ilk gün Türkiye şampiyonu olduktan sonra. ikinci gündeki yarışmada Türkiye'yi temsil etti.



'OPEN'DA TÜRK ÇİFT BİRİNCİ

İkinci günde 2017 Open yarışmasında Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Danimarka, Gürcistan, Almanya, İtalya, Kırgızistan, Moldova, Portekiz, Rusya, Sırbistan ve Slovenya'dan çiftler yarışmaya katıldı. Türk ve yabancı çiftler Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble ve Jive dans kategorilerinde hünerlerini sergiledi. İzleyiciler dansçıların figürleriyle keyifli anlar yaşarken Taha Batu Coşar- Oleksandra Shanko bu yarışmada da birincilik kupasını kaldırdı. Çift, aldığı bu ödül ve puanlar ile dünya sıralamasında üst sıralara yükselip diğer etaplar için avantaj sağladı.



TURİZMCİLERİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ



Federasyon Başkanı Tolga Han Çinkitaş, uluslar arası yarışmanın ilkini kendi memleketi olan Adana'da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Yıllar önce minikler kategorilerinde eğitim alan dansçıları bugün karşımızda görmek bize mutluluk yaşatıyor. Federasyon olarak çok güzel bir ekibimizle çalışma yürütüyoruz. Dans sporlarının kurumsallaşarak Türkiye'de gelişmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu spora gönül verenler tüm dünyada gezdikleri için yapılan uluslar arası yarışmalara katılıyorlar. Türkiye'de 4 uluslararası yarışma gerçekleştirdik. Daha fazla da gerçekleştirebiliriz. Yeter ki turizmci arkadaşlar bize yardımcı olsun. Daha fazla katkı için daha fazla desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.



Şampiyonaya ev sahipliği yapan Casa De Lanza Kurucusu Burcu Doruk, şampiyonayı 2'inci kez Adana'da düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını, dereceye giren dansçıların dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edeceklerini söyledi. Ayrıca organizasyona destek sağlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür plaketleri verildi.

