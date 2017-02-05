DHA YURT BÜLTENİ-4

Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 150 gözaltı

ŞANLIURFA'da polis tarafından, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Suriyeli'lerin kaldığı otel ve evlere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 150 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi polisleri, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında bir süredir izlemeye alınan Suriyeli'lerin yakalanması için bu sabah harekete geçti. Savcılık talimatıyla kentin çeşitli semtlerinde Suriye uyrukluların kaldığı otel ve evlere polisler tarafından eş zamanlı baskın düzenledi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı baskınlarda 150 Suriyeli gözaltına alındı.

Halen devam eden operasyonda Suriyeli şüphelilerin kaldığı otel ve evlerde yapılan aramada çok sayıda dokümana da el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin, DEAŞ ile irtibatlarına yönelik sorgulanacağı bildirildi.

Haber: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA, () -

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Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

ELAZIĞ Emniyet Müdürlüğü'nce il merkezi, Karakoçan ve Palu ilçelerinde 16 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantıları olduğu iddia dilen 12 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin ise arandığı belirtildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde 16 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Elazığ Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak düzenlenen operasyonda il merkezi, Karakoçan ve Palu ilçelerinde önceden tespit edilen 16 ayrı adreste arama yapıldı. Operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen ve aralarında kadınların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Arama yapılan evlerde ele geçirilen dijital materyallerin de uzman polisler tarafından incelemeye alındığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelilerin polis otosundan indirilmeleri

- Hastaneye götürülmeleri

- Hastaneden çıkmaları

- Bir kadının zırhlı araç ile getirilmesi

- Hastaneye götürülmesi

- Zırhlı aracın hastaneden çıkışı

- Genel ve detaylar

Haber - Kamera:ELAZIĞ,()

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Sevgilisinden ayrılan kadın intihar etti

ADANA'da 40 yaşındaki Hatice Öztürk, oturduğu evin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Sümer Mahallesi 69122 sokakta meydana geldi. Hatice Öztürk, iddiaya göre bir süre önce sevgilisinden ayrıldı. Bunalıma giren Öztürk, 3'üncü kattaki evinin balkonundan atladı. Ses üzerine dışarı çıkan komşular Öztürk'ü kanlar içinde görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hatice Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve ambulansları görünce olay yerine gelen bir kadın Öztürk'ün kuaförü olduğunu, öğle saatlerinde kendisini arayarak helallik istediğini söyledi.

Hatice Öztürk'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yerdeki cesedin görüntüsü

- Polis ekibinin inceleme yapması

- Sağlık ekibinin görüntüsü

- Cesedin üzerini örtmeleri

- Omlay yerindeki kalabalık

- Kadının intihar ettiği balkondan genel ve detay görüntüler

- Apartmanın önündeki ambulas

- Sağlık ekibinin görüntüsü

Haber-Kamera:ADANA,()

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Gaziantep'te 24 kapkaç olayının şüphelileri adliyede

GAZİANTEP'te 24 kapkaç olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şubesi Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte yankesicilik yöntemiyle 24 hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen Turan K. (19) ve Gökhan G.'yi (22) takibe aldı. Polis, şüphelileri Gaziler Caddesi'nde durdurup üst aramasını yaptı. Şüphelilerin üst aramasında mağdur kişilere ait olduğu belirlenen 12 cep telefonu, 2 altın gerdanlık, 2 altın yüzük, 2 çift altın küpe ve 2 bin 945 lira ele geçirildi.

Malzeme ve paralara el koyan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Emniyet Müdürlüğü

- Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)

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Dansın şampiyonları

TÜRKİYE Dans Sporları Federasyonu'nun düzenlediği şampiyonada 2016-17 sezonu yılın dansçıları belirlendi. Yetişkin Latin Şampiyonası'nda Taha Batu Coşar- Oleksandra Shanko çifti 1'nciliği kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Özgü Doğan- Ece Uzunalioğlu çifti 2'nci, Vladyslav Bykov-Alara Unlu çifti 3'ncü oldu. Yetişkin Standart Türkiye Şampiyonası'nda Atakan Çalık-Darya Kuzmina çifti 1'nci, Mehmet Barış Zeytinci- Öykü Yılmaz çifti 2'nci, Umut Şahin- Elgin Ekin Ili çifti 3'ncülük madalyalarını kazandı.

Casa De La Dansa/Dans Evi'nce Adana Büyükşehir ve Seyhan belediyelerinin de desteği ile Adana'da düzenlenen, Federasyon Başkanı Tolga Han Çinkitaş'ın da izlediği yarışmada Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 157 dansçı farklı kategorilerde yarıştı.

Diğer kategorilerde alınan sonuçlar ise şöyle:

Gençler Standart Türkiye Şampiyonası'nda Mert Dinar-Defne Gürle çifti 1'nci, Ata Erdek Türk- Doğa Yurteri çifti 2'nci, Ege Berk Eke-Duru Solakoğlu çifti 3'ncü oldu.

Gençler Latin Dalı'nda Georgi Petrov Kininchev- Ilgın Aydıner çifti 1'nci, Ata Erdem Türk-Doğa Yurteri çifti 2'nci- Mert Dinar-Defne Gürsel çifti 3'ncü oldu.

Yıldızlar Latin Türkiye Şampiyonası'nda Eren Özyiğit- Serenay Büyükkapucu çifti 1'nci, Berk Can Aydoğan- Duru Karataş çifti 2'nci, Cem Onur- Emine Ekin Kanat çifti 3'ncü oldu.

Yıldızlar Standart Türkiye Şampiyonası'nda Eren Özyiğit - Serenay Büyükkapucu çifti 1'nci, Yiğit Alemdaroğlu- Nehir Polat çifti 2'nci, Berk Can Aydoğan- Duru Karataş çifti 3'ncü oldu.

Şampiyonalarda dereceye giren dansçılara düzenlenen törenle ödülleri verildi. Şampiyonaya ev sahipliği yapan Casa De Lanza Kurucusu Burcu Doruk, şampiyonayı 2. kez Adana'da düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını, dereceye giren dansçıların dünya şampiyonasında Türkiye'ye temsil edeceklerini söyledi.

Federasyon Başkanı Tolga Han Çinkitaş da, yıllar önce minikler kategorilerinde eğitime aldıkları dansçıların bugün karşılarında yetişkinler kategorisinde yarıştıklarını görmenin mutluluğiunu yaşadığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Dans gösterilerinden genel ve detay görüntüler

- Birinciliği kazanan Taha Batu Coşar- Oleksandra Shanko çiftinin görüntüsü

- Çiftin sevinci

- Taha Batu Coşar- Oleksandra Shanko'ya ödüllerinin verilmesi

- Dereceye giren dansçıların sevincinden görüntü

Haber-Kamera:ADANA,()

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