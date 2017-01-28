DHA YURT BÜLTENİ-4

Soba faciası 2 ölü, 1 çocuk komada

ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 80 yaşındaki Feride Özdemir ve torunu 14 yaşındaki Onur Özdemir öldü.

Olay, bu sabah ilçeye bağlı Belören Beldesi’nde meydana geldi. Evdekiler, sabah namazına uyandırmak için girdikleri odada, Feride Özdemir ile torunları Onur ve 10 yaşındaki Ali Özdemir'i hareketsiz bulunca sağlık görevlilerinden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri babaanne Özdemir'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Odada baygın halde bulunan Onur ve Ali Özdemir kardeşler ise ından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Onur Özdemir de kurtarılamadı. Durumu ağır olan kardeşi Ali Özdemir ise, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ölümleriyle yakınlarını yasa boğan babaanne ve torununun cesetleri otopsi için morga konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gölbaşı Devlet Hastanesi

- Acil servis

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-)

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Gaziantep'te iki kız kardeş sodadan sızan gazdan öldü

GAZİANTEP'te aynı odada uyurken sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen 17 yaşındaki Neriman Doğan ve kız kardeşi 15 yaşındaki İnanç Doğan öldü.

Olay, bu sabah Sam Mahallesi'nde meydana geldi. Fabrika işçisi Kemal Doğan, sabah işe gitmek için uyandığında aynı odada uyuyan kızları Neriman ve İnanç'ı hareketsiz bulunca sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri kız kardeşlerin sobadan sızan karbon monoksit gazından öldüğünü belirledi. Kemal ve Emine Doğan çiftinin 1'i erkek 4 çocuklarından olan Neriman ve İnanç'ın cesetleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Evin önündeki kalabalık

- Taziye çadırı kurulması

- Ölen kızların babası Kemal Doğan

- Adli Tıp Kurumu

- Ölen kardeşlerin fotoğrafları

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-)

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Bakanı Arslan: Dedeler, yatırımlarımızı torunlarından önce görüyor

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dünyanın Türkiye’deki ulaşım hizmetlerini gıptayla izlediğini söyledi. Bakan Arslan, "Geçmişte projeler konuşulduğunda dede, 'Ben görür müyüm' demiyordu. 'Acaba torunum görür mü ?' diyordu. AK parti ile gerçekten bunlar değişti. Artık, fikri ortaya koymakla sonucunu görmek arasındaki mesafeler çok çok kısaldı. Dünya bizi gıpta ile izliyor. Dünyanın 8’nci Avrupa nın yüksek hızlı treni hattına sahip 6.’ncı ülkesiyiz. Çok başarılı şekilde uyguluyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Kayseri'ye gelen, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ilk olarak Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Süleyman Kamçı ve Kayseri protokolü tarafından karşılanan bakan Arslan, ağırlıklı olarak Kayseri’ye gelmesi planlanan Yüksek hızlı Tren (YHT) ile ilgili sorularla karşılaştı. Ahmet Arslan, "Kayseri- Ankara, Kayseri- İstanbul Hızlı treniyle ilgili 1/5 binlik haritaya işlendi. Sondaj çalışmaları TCDD Genel Müdürlüğü'nce temmuz ayına kadar sürecek. Daha sonra bu yılın ikinci diliminde yapım aşamasına çıkacak. Birkaç yıl içinde de hat tamamlanacak ve hızlı tren Kayseri- Ankara, Kayseri- İstanbul arasında çalışacak" diye konuştu

"DÜNYA TÜRKİYE’YE GIPTAYLA BAKIYOR"

Bakan Ahmet Arslan, ulaştırma sektöründe Ak Parti iktidarı dönümünde büyük değişim ve dönüşüm görüldüğünü Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın hakkını veren, bölgeleri birbirine bağlayan projeler geliştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti: "AK Parti hükümetleri olarak 14 yıldır, sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanlığı da dahil olmak üzere onları ekiplerinin öncülüğünde ülkemiz büyük bir değişim, dönüşüm yaşıyor. Bu büyük değişim ve dönüşümü de ortaya koyduğu hedeflere erişmek için gerçekleştiriyor. Bunların başında da yüksek hızlı trenlerle tanışması, ülkemizin yüksek standartlı bütümlü sıcak karışımlı asfalt bölünmüş yollarla tanışmış olması. Havacılık ve haberleşme sektöründe değişim ve dönüşüm ve büyün bunları yaparken de bulunduğumuz coğrafyanın hakkını vermek adına Avrupa’yı Asya’ya Türkiye’nin bundan menfaatleneceği şekilde ulaşım koridorlarına kavuşturmak, bunları yaparken de ülkemizin özellikle belli başlı merkezleri başta olmak üzere merkezlerini birbirine bağlama politikası çerçevesinde proje geliştiriyoruz. Bu konuda, Kayseri’de geçmişten günümüze iyi bir örnektir. Güzel projeleri açılımlarıyla yaptıklarıyla iyi bir örnektir. Bizde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak bunun farkından olarak Kayseri’nin projelerini planlıyoruz, yapıyor ve gerçekleştiriyoruz. Elbette ki sadece bakanlık olarak değil, Kayseri’nin yerel dinamikleri ilin milletvekilleri, valisi ve çalışma arkadaşlarımız ile planlıyoruz. Bugünde bazı konuları masaya yatıracağız. Nerede eksiklerimiz, nerede tıkanıklıklarımız var, nereleri daha da hızlandırmamız lazım, beraberimde gelen Genel Müdürlerimizle birlikte çalışma yapacağız."

Bakan Ahmet Arslan, memnuniyet verici çalışmalar yapacaklarını, Kayseri’nin memnun olmasının Türkiye'nin memnun olması anlamı taşıdığını bunun aynı zamanda dünyadaki mazlumların mağdurların beklentilerini yerine getiren hedeflere yürümesi ile eş anlamlı olduğunu anlattı. Arslan, şöyle devam etti: "Dünyanın 8’nci, Avrupa nın yüksek hızlı tren hattına sahip 6’ncı ülkesiyiz. Çok başarılı şekilde uyguluyoruz. Kayseri bir merkez ve bizim çok önemli. Dolayısıyla Ankara’dan Kayseri’ye hatta, İstanbul’dan Kayseri’ye insanların seyahat edebilmesi için 250 kilometre saatlik hıza sahip Yüksek Hızlı Trenin Kayseri’ye gelmesi konusu Hükümetimizin, daha önce verdikleri sözler çerçevesinde takip ettiğimiz bir konudur. 1 bölü 5 binlik haritalara işlenmesi dahil, sondaj çalışmaları devam ediyor. Muhtemel sizde güzergahta zaman zaman görüyorsunuz. Sondaj çalışmaları başladı. İnşallah Temmuz ayına kadar bütün projeleri ve sondaj çalışmalarını bitireceğiz. Bu yılın ikinci yarısında da yapım ihalesine çıkacağız. Böylece yüksek hızlı treni rüya olmaktan çıkarıp fiilen işine başladığımız birkaç sene içerisinde bitirip İstanbul’dan Kayseri’ye yüksek hızlı trenle seyahat ettiğimiz yeni bir ulaşım türüne hep beraber kavuşmuş olacağız. Bu projenin öneminin farkındayız. Kayseri’nin de beklentilerini bildiğimiz için hem demiryolları hem de karayolları Genel Müdürüm benimle birlikte. Biz sadece söz üretmiyoruz. Sözün gereği olan işi üretiyoruz."

Bakan Mehmet Özhaseki de, Kayserili bir bakan olarak kentin ulaşım sorunlarıyla ilgili çalışmaları yerinde görmesi için kabine arkadaşı bakan Arslan ile bürokratlarının kentte yatırımları ve projeleri yerinde görmesi için ev sahipliği yaptığını söyledi. Özhaseki, Türkiye ve Kayseri için çamışmaya devam edeceklerini ifade etti. Özhaseki, "Kayseri'de birçok proje zaten ulaştırma Bakanlığı ile ilgili. Bu projeleri bire bir yerinde görmek üzerinde bir daha görüşmek tartışmak değerli bakanımızın fikirlerini burada bizimle paylaşacağız. Türkiye'nin yüz akı olan projeleri yapan bakanımız burada. Daha önce ise değerli Başbakanımız bu konuda bunları yapmıştı" dedi.

Bakan Özhaseki ile Arslan daha sonra Melikgazi Belediyesince yaptırılan Abdülhamit Han yolunun açılış törenini gerçekleştirdi. Organize Sanayi Bölgesi 29'uncu Cadde ile Sakarya Mahallesi, Doğanyurt Caddesi Koyunbaba Mevkii'ni birbirine bağlayan yol çalışması 2.5 yılda tamamlandı. 3 kilometre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki Abdülhamit Han yolu, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne; Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Osman Kavuncu Bulvarı’ndan ayrı olarak 3'üncü alternatif yol olarak inşa edildi.

Görüntü Dökümü

-Bakanların valilige gelişi

-Bakanların ayrı ayrı konuşması

Haber : Oktay ENSARİ- Kamera : Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ ()

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Bitlis'te 312 köy yolu ulaşıma kapandı



BİTLİS’te etkili olan kar yağışı nedeniyle 312 köy yolu ulaşıma kapanırken, merkezdeki kar kalınlığı 135 santimetreyi buldu.

Bitlis'te 2 günden bu yana aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 135 santimetreyi bulduğu Bitlis'te 312 köy yolu da ulaşıma kapandı. Park halindeki araçların kara gömüldüğü kentte İl Özel İdarsi Karla Mücadele ekipleri köy yollarını, belediye ekipleri ise mahalle yollarını açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının akşam saatlerinden itibaren bölgeyi terk edeceğini bildirirken, çığ ve buzlanmalara karşı vatandaşların duyarlı olmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kar altından kalan araçlardan detaylar

-Araçlarını temizlemeye çalışan vatandaşlar

-Karda ilerleyen araçlardan detyalar

-Kar altındaki sokaklardan detaylar

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()-

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