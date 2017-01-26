DHA YURT BÜLTENİ-4

1)(GENİŞ HABERİ)MEHMETÇİK - 30 DERECE SOĞUKTA, KARLI DAĞLARDA DESTAN YAZIYOR

MEHMETÇİK Türkiye- Irak- İran sınırının kesiştiği karlarla kaplı dağlarda sıfırın altında 30 derece soğuk ve metrelerce karda terör mücadelesini sürdürüyor. Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ndeki 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı Tekeli 2'nci Hudut Taburu'na bağlı Mirgesav Üs Bölgesi'nde görev yapan Hudut Kartalı olarak adlandırılan Mehmetçiğin çetin kış koşullarındaki mücadelesine muhabirleri de tanık oldu. Mehmetçik, terör örgütü PKK'nın bölgede kış üslenmesine ve kaçakçılık ticaretine darbe vurdu. Irak'taki Hakurk, Kalereş ve Ari kamplarından gelen PKK'lı teröristlerin geçişine izin vermeyen 2807 rakımdaki Hudut Kartalları, sık sık hareketlilik yaşanan bölgeleri ağır silahlarla ateş altına alıyor. Tekeli 34'üncü Hudut Tugayı 2'nci Hudut Taburu'na bağlı Mirgesav Üs Bölgesi, hudut güvenliğini sağlamak, terörle ve örgütün finans kaynağı kaçakçılıkla mücadele etmek maksadıyla 2 Mayıs 2016'da 2807 rakımda adeta kartal yuvasını andıran Mirgesav Dağı üzerine kuruldu. Özellikle Kuzey Irak'taki Hakurk, Kalereş ve Ari kamplarındaki PKK'lı teröristlerin Türkiye topraklarına Şemdinli İlçesi üzerinden giriş yaptığı önemli güzergahlardan biri olan Berekeşk, Masure Yaylaları ile Yiğitler hattını Hudut Kartalları kapatınca, teröristlerde alan hakimiyetini kaybetti.

ŞEYTAN ÜÇGENİNDE AMANSIZ MÜCADELE

PKK'lı teröristlerin en küçük hareketinin bile takip edildiği, Türkiye İran ve Irak'ın sıfır noktasında 'Şeytan Üçgeni' olarak bilinen noktadaki Mirgesav Üs Bölgesi'nde, özel eğitimli Mehmetçikler dosta güven düşmana korku veriyor. Geçiş güzergahları Mehmetçikler tarafından kapatılan PKK'lıar, kış üslenmesini yapmaya çalıştığı dağlarda da barınamıyor. Bölgeye ağır silahlar yerleştirip mağaralar yapmaya çalışan PKK'lılara karşı amansız bir mücadele yürütülüyor.

EN KÜÇÜK HAREKETTE BOMBA YAĞIYOR

Stratejik öneme sahip bölgede insansız hava araçları görüntü alırken, üs bölgesinde de son teknolojik cihazlarla gece- gündüz gözetleme yapılıyor. Elde edilen görüntüler üzerine PKK'lı teröristlerin bulunduğu noktalar zaman zaman Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ve üs bölgesindeki ağır silahlarla yoğun bir şekilde atış altına alınıyor.

KAÇAKÇILIK ÖNLENİNCE SIK SIK ÇATIŞMA YAŞANDI

Üs bölgesinin kurulmasından sonra geçişleri kapatılan ve kıskaca alınan PKK'lı teröristler ile Mehmetçikler arasında sık sık sıcak temas sağlandı. Örgütün finans kaynağı olan kaçakçılık önlenince PKK'lılarla yaşanan yoğun çatışmalarda Mirgesav Üs Bölgesi'nde 5 şehit verildi. Çatışmalarda çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi. Üs bölgesine, kurulduğu tarihten itibaren 3 sızma girişimi yapılırken, 48 havan, 74 Doçka ve Kanas saldırısı oldu. Ancak Mehmetçiğin anında karşılık vermesiyle PKK'lı teröristler amacına ulaşamadı.

EKSİ 30 DERECE METRELERCE KAR

İlk defa kış mevsiminde kalınan Mirgesav Üs Bölgesi'nde, Mehmetçik terörle birlikte kaçakçılık ve doğayla da mücadele ediyor. Hava sıcaklığının zaman zaman eksi 30 dereceye kadar düştüğü 2807 rakımlı üs bölgesine metrelerce kar yağdı. Kara gömülen üs bölgesinde Mehmetçik mevziler arası irtibatı metrelerce karı açarak yaptıkları kar tünelleriyle sağlıyor. Bölgeye asker ve mühimmat sevkiyatı ise helikopterlerle yapılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Askeri helikopterin iniş yapması

-Mirgesav Üs Bölgesi'nden görüntü

-Kar tünellerinin görüntüsü

-Askerlerin intikalinden görüntü

-Mirgesav Üs Bölgesi'nde nöbet tutan askerlerin görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Osman BEKLEYEN - Murat ÇAĞLAR / (Şemdinli) HAKKARİ ()

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(HABERE EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ)

2)MEZARLIKTA İNFAZ: 3 ÖLÜ

ADANA'nın merkez Yüreğir İlçesi Alihocalı Mahallesi mezarlığında uzun namlulu silahlar ve tabancayla öldürülen 3 kişinin cesedi bulundu. İnfaz edilen 3 erkeğin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Sabah saatlerinde mezarlık içindeki otomobili görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mezarlıktaki direğe çarparak duran otomobili inceleyen ekipler biri aracın içinde, biri kapıdan yere düşmüş halde biri de 10 metre uzaklıkta 3 cesetle karşılaştı.Uzun namlulu silah ve tabancalarla ateş edilerek öldürülen 3 kişinin kimliklerinin saptanması ve katillerin bulunması için soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Aracın görüntüsü

- Aracın üzerindeki kurşun izleri

- Aracın kırılan camları

- Cesetlerin görüntülü

- Boş kovanların görnütüsü

- Mezarlık görevlisinin konuşması

Görüntü Dökümü

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- Ailenin yakınlarının gelişi

- Yaşanan kargaşa

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK-Fatih KARAÇALI / ADANA, ()

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3)AK PARTİ YÜKSEKOVA İLÇE BAŞKAN 4 KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Ortaay, bir markette alışveriş yaparken 4 kişinin saldırısına uğradı. Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonucu yaralanan Ortaay, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi görerek, raporu aldı. Olay, dün saat 21.00 sıralarında İpekyolu Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. AK Parti İlçe Başkanı Ortaay, yeni açılan markette alışveriş yaparken içeri gelen bir kişi tarafından, ardından dışarda bekleyen 3 kişinin saldırısına uğradı. Market önünde baş ve vücuduna aldığı darbelerle yaralanan Ortaay, market çalışanların yardıma gelmesi üzerine saldırganların elinden kurtuldu.Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunun çeşitli yerlerine pansuman yapılan Ortaay, dayak yediğine dair rapor alıp evine döndü. Olayı polise haber verdiklerini ve saldırganların arandığını anlatan Ortaay saldırganların bir an öce yakalanmasını ve gereken cezayı almalarını istedi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), ()

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4)BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI ULAŞIMI ETKİLEDİ

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı.

Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişindeki Karanlıkdere ve Seymenler mevkiinde lapa lapa yağan kar ve görüşü etkileyen sis sürücüleri zorladı. Zeminde biriken kar ulaşımı yavaşlatırken, Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Bolu Dağı Tüneli çıkışında karla mücadele için hazır bekleyen iş makineleri arka arkaya çıkış yaparak yol güzergahları üzerinde kar temizliği yaptı. TEM Otoyolu geçişinde sürücüler elektronik tabelalarla kar yağışına karşı uyarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Bolu Dağı'nı kullanacak sürücülere kar lastiği takmaları ve yanlarında mutlaka zincir bulundurmaları uyarısında bulundu.

Görüntü Dökümü

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-D-100 Karayolu kar yağışı altında ilerleyen araçlar

-Karayolları ekiplerinin çalışması

-Tabelalardan görüntü

-Bolu Dağı Tüneli'nden görüntü

-Tünel çıkışında bekleyen karayolları ekipleri

SÜRE:(02.00 DK) BOYUT:(63 MB)

HABER-KAMERA:Mutlu YUCA/BOLU()

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5)SİVAS'TA KAR 680 KÖY YOLUNU KAPATTI

SİVAS'ta önceki gün başlayan kar yağışı dün gece de aralıksız devam etti. Kentte ulaşımın aksamaması için ekipler seferber oldu.

Sivas'ta iki günden bu yana süren kar yağışı gece boyunca da devam etti. Sabah saatlerinde işe gitmek için uyananlar, sokaklardan çıkmakta zorluk yaşarken, belediye ekipleri karla kaplanan yol ve kaldırımları temizlemek için yoğun çaba sarfetti. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde bir metreye ulaştığı kentte, şehirlerarası yollarda ulaşımın aksamaması için de karayolları ekipleri gece boyunca mesai yaptı. Kar kent merkezinde ise seyrine doyumsuz manzaralara oluşturdu. Meraklılar, kentin önemli tarihi mekanlarında hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan yağış nedeni ile Valilik kararıyla, il merkezindeki rehabilitasyon merkezleri tatil edildi. Engelli ve hamile personel de izinli sayıldı.

680 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Öte yandan kent genelinde toplam 680 köy yolunun kar nedeni ile ulaşıma kapandığı öğrenildi. İl Özel İdare ekipleri, kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Kar yağışının kentte aralıklarla gün boyu sürmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kent merkezinden görüntüler

-Kar yağışı

-Cadde ve sokaklardan görüntü

Haber:Eraydın AYTEKİN-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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6)GAZİANTEP'TE 25 POLİS FETÖ'DEN TUTUKLANDI

GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 polis memuru tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görevliyken açığa alınan 43'ü polis memuru 2'si polis eşi 45 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamaları tamamlanan 28 polis memuru ile 2 polis eşi, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından şüphelilerden biri serbest bırakılırken, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 polis memuru ile 2 polis eşi adli kontrol şartıyla salıverildi. Terör örgütünün gizli haberleşme programı By Lock kullandığı belirlenen 25 polis memuru ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan aynı operasyonda gözaltına alınan 15 polis memurunun Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamalarına ise devam ediliyor.

GAZİANTEP/

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7)KAPADOKYA, GÖKYÜZÜNDEN 'DRONE' İLE AYRI BİR GÜZEL

TÜRKİYE'nin önde gelen turizm merkezlerinden Kapadokya'nın havadan çekilmiş görüntüleri hayranlık uyandırıyor.Karla kaplanınca etkileyici ve gizemli güzelliklere sahip peribacaları ve vadilerin bu halleri 'Drone' ile Göreme ve Paşabağ mevkii gökyüzünden görüntülendi. Üzerinde taşıdığı kültürel ve tarihsel zenginlik nedeniyle UNESCO tarafından korunması gereken bölgeler arasına alınan Kapadokya'nın Drone'la çekilmiş görüntüleri izleyenlerde farklı bir gezegende yolculuğa çıkmış izlenimi bırakıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Drone ile Göreme ve paşabağ mevkinden genel ve detay görüntü

-Balonlardan genel görüntü

(Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,)

DV 1 Dosya 3 Dakika 26 Saniye 109 -MB