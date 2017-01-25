DHA YURT BÜLTENİ-4

1)(yeniden)TIR, TEM'İN İSTANBUL YÖNÜNÜ 30 DAKİKA ULAŞIMA KAPATTI

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında kayan damacana su yüklü TIR'ın bariyerlere çarpması sonucu İstanbul yönü yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı.Kaza, saat 10.25 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Pevrul Atak yönetimindeki 06 DR 6134 plakalı su damacanası yüklü TIR, hafif kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp savrularak yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesindeki su damacanaları yola savruldu. TIR'ın akaryakıt deposundan yola mazot da doköldü. TIR sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Dorseden yola savrulan damacanalar nedeniyle TEM'in İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Araçlar, tünel girişinde ekipler tarafından durduruldu. Yolda uzun araç konvoyu oluştu. Karayolları, polis ve itfaiye ekipleri yolda geniş bir alana savrulan damacanaları topladı. Yola dökülen mazot da temizlendi. Yaklaşık yarım saat süren temizleme çalışması ardından İstanbul yönü yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü

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-TIR

-Yola savrulan damacanalar

-Görevlilerin damacanaları toplaması

-Yol

-Yolda oluşan araç konvoyu

Haber-Kamera: Mutlu YUCA- Murat KÜÇÜK / BOLU, ()

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2)DATÇA'DA DEPREM KORKUTTU

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde saat 04.19'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Datça ve çevre ilçelerden de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin merkez üssünü Datça İlçesi'ne bağlı Kızlan Köyü olarak açıkladı. Yerin 7.9 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirilen 4.2 büyüklüğündeki deprem, Datça ve çevre ilçelerden de hissedildi.



Depremde, can ve mal kaybı yaşanmazker, korkuya neden oldu.



Depremi gece uyurken hissettiğini söyleyen 55 yaşındaki Ali Demirci, alttan bir ok gibi vurup geçtiğini söyledi. Gürültü sesi ile uyandığını söyleyen Bülent Öktem (52) ise, "Yataktan kalktım. Artçısı gelmedi. Gürültü beni ürpertti. Böyle durumlarda insanın yapacağı bir şey yok. Sadece yataktan doğrulabildik" diye konuştu.



Deprem üzerine uykudan uyandığını belirten 48 yaşındaki Baybora Demirci, "yatak odasındaki dolap kapakları sallandı. Alttan gelen bir sesti. Çok uzun sürmedi. Arkası gelmeyince tekrar yattık. Çok kuvvetli değildi" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Datça'dan genel görüntü



-Ali Demirci ile röp.



-Bülent Öktem ile röp.



-Baybora Demirci ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



(Görüntü boyutu: 30.9 MB - Süre: 00.01.30 Dakika)

(Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

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3)ULUDAĞ'DA TEHLİKELİ GÖRÜNTÜ

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da çatılarda 1 metrelik kar birikti. Karla birlikte sarkan buzları kırmak için çatıya çıkan görevliler, tehlikeli görüntüler oluşturdu. Sömestre tatilinde özellikle yerli turistlerin akınına uğrayan Uludağ'da çatılardan sarkan buzlar tehlike oluştururken, bunları kırmak için önlem almadan çatılara çıkan çalışanlar ise adeta ölüme meydan okuyor. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Uludağ'da birinci bölgede çatılara çıkan çalışanlar hiç bir önlem almadan karları ve sarkan buzları kazmalarla kırarak yola atıyor. Buzların yola atılması da ayrı bir tehlike oluşturduğunu belirten tatilciler önlem alınmasını istedi.



Toplam 30'a yakın otel ve tesisin bulunduğu 6 bin 500 yatak kapasiteli Uludağ'da, kayak sezonunda bin 500 kişi çalışıyor.

Görüntü Dökümü

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- Çatıdaki karların tedbirsiz bir şekilde kazmayla temizlemesi

Edip TEKİN / BURSA, ()

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(ÖZEL)

4) ADİL ÖKSÜZ, SOYADINI 'CANTÜRK' OLARAK DEĞİŞTİRDİ

FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) imamı Adil Öksüz'ün, Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'nde yaşayan hemşerisi aynı isim ve soyadını taşıyan esnaf Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak değiştirdi. 15 Temmuz darbe girişiminin kara kutusu olduğu belirtilen ve 4 milyon TL ödül ile aranan FETÖ'nün imamlarından Andırınlı Adil Öksüz ile aynı ad ve soyadını taşıyan, Hacıveliuşağı Mahallesi'nde bakkallık yapan Adil Öksüz, isim benzerliği nedeniyle zor günler yaşamaya başladı. FETÖ'nün imamıyla hem aynı adı taşıması hem de Andırınlı olmaları nedeniyle aman zaman da gözaltına alınıp, gerçek anlaşıldıktan sonra serbest bırakılan Adil Öksüz ilçe dışına çıkmaz hale geldi.



'Bıktım artık' diyen bakkal Adil Öksüz, soyadını değiştirmeye karar verip geçen yıl Kasım ayında Andırın Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Adil Öksüz, mahkemeye verdiği dilekçede 'Öksüz' olan soyadının 'Cantürk' olarak değiştirilmesini talep etti.



'CANTÜRK' OLDU



Talebi değerlendiren mahkeme, Adil Öksüz'ün talebini kabul etti. Mahkeme kararıyla 'Öksüz' soyadı değişen Adil Cantürk, vakit kaybetmeden İlçe Nüfusu Müdürlüğü'ne başvurarak çipli ve Cantürk soyadlı yeni kimlik kartını aldı.



'ARTIK İLÇE DIŞINA ÇIKABİLİYORUM'



FETÖ imamı ile aynı isim ve soyismi taşıması nedeniyle zor günler geçirdiğini, soyadının değişmesiyle o günlerin artık geride kaldığını belirten Adil Cantürk, şunları söyledi:



"Bu isim ve soy isim benzerliğinden ilçe dışına çıkamaz olmuştum. Polis ve asker kontrollerinde saatlerce kendimi anlatmak için çaba sarf ediyordum. Çok şükür o günler artık geçti, artık huzurlu bir şekilde ilçe dışına çıkabiliyorum. Bu hainin de bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini bekliyorum."

Görüntü Dökümü



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- Adil Cantürk ile röp.



- Cantürk'ün yeni kimliği



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 221 MB

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5)GAZİANTEP'TE KAR YAĞIŞI

GAZİANTEP'te, etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Polis, sürücüleri kar lastiği ve zincirleri olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, öğleye doğru başlayan kar yağışı etkisini arttırarak sürdürdü. Yaşamı olumsuz etkileyen yağışın ardından polisler, yollarda önlem alarak sürücüleri kar lastiği ve zincirleri olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı. Kar yağışına hazırlıksız yakalananlar ise kapalı mekanlara girerek korunmaya çalıştı.

Görüntü Dökümü



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- Trafikteki toplu taşıma araçları



- Vatandaşlar



- Genel ve detay görüntüler



Haber: Eyüp BURUN - Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 174 MB

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6)KOCAELİ'DE 8 DEAŞ'LI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan Çeçen uyruklu 8 kişi adliyeye sevk edildi.Kocaeli Jandarma Komutanlığı, Körfez İlçesi İlimtepe Mahallesi'nde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Jandarmanın operasyonunda 8'i Çeçen uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. 2 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Çeçen uyruklu 8 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İZMİT(Kocaeli), () -

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7)ADIYAMAN'DA FETÖ/PDY OPERASYONU: 6 GÖZALTI

ADIYAMAN’da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce kamudan ihraç edilen öğretmen ve memurların bulunduğu 6 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Savcılık kararıyla harekete geçen polis, kent merkezinde sabah erken saatlerde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü



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- Hastane ve polisler



- Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 90 MB

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8)KOCAELİ'DE FETÖ SORUŞTURMASINDA 8 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8 kişi adliyeye sevk edildi.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Bylock kullandıkları belirlenen görevden alınan 5 askeri gözaltına aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise 1 imam ve 2 öğretmeni gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından 8 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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Adliyeye sevk edilmeleri

İZMİT(Kocaeli), () -



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9)10 AYLIK KÖPEĞİ SIRTINDAN VURDULAR

BİLECİK'in Pazaryeri İlçesi yakınlarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından av tüfeğiyle sırtından vurulan 10 aylık dişi çoban köpeği, karların üzerinde yaralı ve bitkin halde bir hayvansever tarafından bulunarak Eskişehir'deki veteriner kliniğine getirildi. Veteriner Naci Uncu, hayvanın yarı felçli olduğunu söyleyerek,"Bunu yapanları lanetliyorum. Vahşice bir davranış. Yakın mesafeden, bütün saçmaların vücuduna denk getirmek amacıyla ateş edilmiş" dedi.



Eskişehir'de bir şirkette çalışan İbrahim Baba, iş için gittiği Bilecik'in Pazaryeri ilçesinden Eskişehir'e dönerken yol kenarında çöp ve karların üzerinde bir köpek gördüğünü söyledi. Aracında sürekli olarak sokak hayvanları için yiyecek bulundurduğunu belirten İbrahim Baba, "köpeği görünce aracımı durdurdum. Yiyecek vermek için yanına yaklaştığımda köpeğin yaralı olduğunu gördüm. Kucaklayarak aracıma taşıdım. Kötü bir haldeydi. Sanırım uzun süre aç da kalmıştı. Ona yiyecek verdim ve Eskişehir'deki Nuh'un Gemisi adlı veteriner kliniğine getirdim" diye konuştu.



'TEDAVİSİ İÇİN DESTEĞE İHTİYAÇ VAR'



Veteriner hekim Naci Uncu, köpeğin röntgen filmini çektiklerini, belinde ve sırtında çok sayıda saçma gördüklerini belirtti. Köpeğin 15-20 gün önce yakın mesafeden av tüfeği ile ateş edilerek vurulduğunu ifade eden Uncu şunları söyledi:



"Zavallı canlara zevk için ateş ediyorlar. Ya sakat bırakıyorlar ya öldürüyorlar. İbrahim bey duyarlı bir vatandaşımız sağolsun. Bozüyük-Eskişehir arasındaki bir yerde, karlar içerisinde bu zavallıyı görmüş ve aracına almış, bize getirdi. İlk muayenesini yaptığımızda sırtında ve belinde açık yaralar olduğunu gördük. Vurulma olasılığı aklımıza geldi ve röntgeninde maalesef yakın mesafeden çok ince saçmayla vurulmuş. Şu anda vücudunda binlerce saçma var. Çok yakın mesafeden vurulduğunu tahmin ediyoruz, çünkü saçmaların hepsi birbirine çok yakın sıralanıyor, hepsi de derine nüfus etmiş. Bu insafsızca bir davranış. İnsanlığın bittiği nokta bu işte. Hayvanda iltihaplı derin yaralar var. Nerden bakarsanız bir 15-20 gündür yaralı bu hayvan. Derinin iç kısımlarına saçmalar işlemiş ama sinirleri hırpalayan, sakatlayan saçmalar da var. Bunu hayvanın yarı felç olmasından anlıyoruz. Maalesef belinden aşağısı tutmuyor hayvanın. İlk müdahalesini yaptık fakat buna nöroşirürji uzmanı veterinerin müdahale etmesi lazım. Hastayı geniş imkanları olan Ankara'daki bir kliniğe yönlendirme çabası içerisindeyiz. Bu hayvancağızın buradaki tedavisini biz üstlendik ama Ankara'ya gitmesi ve orada tedavisinin devam etmesi için kamuoyunun desteğine ihtiyacımız var."

YARALARLA YAŞAM MÜCADELESİ VERMİŞ

Naci Uncu, hayvanlara zarar veren kişilerin ihbar edilmesini de isteyerek, "Tekrar lanetliyorum, tekrar kınıyorum. Zavallı hayvanları av tüfeğiyle vurup, yaralayıp, sakat bırakmak hiç kimsenin eline hiçbir şey geçmez. Bunu vurmanın kime ne faydası var? Vahşice bir davranış. Yakın mesafeden, bütün saçmaların vücuduna denk getirmek amacıyla ateş edilmiş. Sırtında belinde yaraları var. Bunlar görünen yaralar. Yeni de değil. Nerden baksanız 15-20 gün önce olmuş. Bu hayvancağız 15-20 gündür doğada yaşama mücadelesi vermiş bu yaralarla" dedi.

Görüntü Dökümü:



-Röntgen filminde görünen saçmaların,



-Köpeği veterinere getiren İbrahim Baba'nın konuşması,



-Veteriner Naci Uncu'nun konuşması ve röntgendeki tüfek saçmalarını göstermesi,



-Köpeğin görüntüsü,



-Veteriner Uncu'nun köpeğin sırtındaki yaraları göstermesi,



-Köpeğin görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()

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10)PROFESÖR ÖZHANLI: GLADYATÖR OYUNLARI PSİDİA'DA OYNANMIŞ

ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'ndeki Pisidia Antiocheia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, "Antik kentteki gladyatör kabartmaları, Roma İmparatorluk döneminde bütün gladyatör oyunlarının burada oynanmış olduğunu ve burada belki de bir gladyatör okulu olabileceği ya da diğer kentlerden gelen gösteri yapan gladyatörlerin varlığını belgelemektedir" dedi.



Yalvaç'taki Pisidia Antiocheia Antik Kenti'nde 1980 yılında Dr. Mehmet Taşlıalan ve ekibi tarafından başlatılan kazı çalışması sonucu bir tiyatro ortaya çıkarıldı. Tiyatronun sütunlarında kayalara işlenmiş kabartmalar bulundu. Günümüzde Yalvaç Müzesi'nde sergilenen ve üzerinde gladyatör resimlerinin bulunduğu kabartmalarda yapılan incelemede tiyatronun gladyatör müsabakaları yapılan bir alan olduğu bilgisine ulaşıldı.

'2 LEJYON EMEKLİ ASKER YERLEŞTİRİLMİŞ'

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Pisidia Antiocheia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, kabartma figürleriyle ilgili bilgi verdi. 2 lejyon birliğinin konuşlandığı antik kentte savaşçıların ölümüne maçlar yaptığı, bazen gladyatörlerin birbiriyle bazen de vahşi hayvanlarla dövüştüklerini betimleyen kabartma resimler olduğunu aktaran Prof. Dr. Özhanlı, "Pisidia Antiocheia Antik Kenti, Roma döneminde İmparator Augustus tarafından kolonileştirildikten sonra kente 2 lejyon emekli askerin yerleştirilmiş olduğunu biliyoruz. Askerlerle bağlantılı olarak kentin tiyatrosunda gladyatör oyunlarının düzenlenmiş olduğunu hem tiyatro içindeki düzenlemelerden hem kentte ele geçen gladyatör kabartmalarından anlıyoruz" dedi.

'GLADYATÖR OYUNLARI OYNANMIŞ'

5 bin kişilik küçük bir tiyatro olmasına karşın orkestra duvarlarının yükseltildiğini ve caveada (antik dönem tiyatrolarında oturulan bölümlere verilen ad) oturanların hizasına kadar çıkarıldığını vurgulayan Özhanlı, "Bu da tiyatroda hem insanın insana karşı mücadelesi hem de yabani hayvanlara karşı gladyatör oyunları olduğunu belgeliyor. Yalvaç Müzesi'nde korunmakta olan gladyatör kabartmalarına baktığımızda Roma İmparatorluk döneminde bütün gladyatör oyunlarının burada oynanmış olduğunu ve burada belki de bir gladyatör okulu olabileceği ya da diğer kentlerden gelen gösteri yapan gladyatörlerin varlığını belgelemektedir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Prof. Dr. Mehmet Özhanlı'nın konuşması



- Gladyatör kabartmaları bulunan taşlar



- Tiyatrodan görüntü (ARŞİV)



117 MB /// 03.40ö

Haber-Kamera: Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), ()

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11)BURDUR'DA KUŞLAR İÇİN HAVAİ FİŞEK ATIMI YASAKLANDI

BURDUR'da kuşların doğal ortamının bozulmaması amacıyla il genelinde havai fişek atımı yasaklandı. Vali Şerif Yılmaz, "Bu karar kuş türlerimizin doğal ortamının bozulmaması adına, göç güzergahlarının değişmemesi adına atılan bir adımdır" dedi.



Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Karataş Gölü'nde yapılan kuş sayımı etkinliğine katıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen sayımlarla ilgili Yaban Hayatı Şube Müdürü Hasan Uysal'dan bilgi alan Vali Yılmaz, dürbünle gözlem yaptı. Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Yılmaz, Burdur'da kuşların konakladığı 7 göl bulunduğunu, bunların kuşların göç güzergahında yer aldığını söyledi. Burdur'da kuş sayımı çalışmalarının 21 Ocak'ta başladığını belirten Vali Yılmaz, kentte 2015 yılı sayımında 46 türde 255 bin, 2016 sayımlarında ise 61 türde 208 bin su kuşu sayıldığını aktardı.



'BURDUR'DA 250 KUŞ TÜRÜ TESPİT EDİLDİ'



Avrupa'daki 700 kuş türünün 485'inin Türkiye'de bulunduğunu vurgulayan Vali Yılmaz, Burdur'da da 250 kuş türü tespit edildiğini, bunun önemli olduğunu vurguladı. Burdur'un kuşların göç güzergahında yer aldığına işaret eden Vali Yılmaz, şöyle dedi:



"Bizim göç bölgesi olmamız yanında kışın konaklayan Dikkuyruk ördeği var. Göç güzergahında bulunmamız nedeniyle Mahalli Çevre Kurulu kararı ile 2017'den itibaren Burdur genelinde havai fişek atımı yasaklandı. Bu karar kuş türlerimizin doğal ortamının bozulmaması adına, göç güzergahlarının değişmemesi adına atılan bir adımdır. İnşallah bunu tüm il genelinde uygulayarak hayvanlarımızı korumak adına gerek yumurtlama zamanı, gerek göç zamanı kuş türlerinin zarar görmeden ilimize gelip ayrılmalarını temin etmiş olacağız."

Görüntü Dökümü



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- Hasan Uysal'ın Vali Yılmaz'a bilgi vermesi



- Vali Yılmaz'ın kuş gözlemi



- Karataş Gölü’nden detay



- Vali Yılmaz'ın açıklamaları

178 MB /// 05.44ö

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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12)HAKKARİLİ ÖĞRENCİLER TATİLLERİNİ KAYAK YAPARAK GEÇİRİYOR

HAKKARİ kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde öğrencilerle dolup taşıyor. Milli Eğitim ve Gençlik Hizmetleri Spor İl müdürlüklerinin kiraladıkları araçlarla haftanın 5 gününü kayak merkezinde geçiren öğrencilere, Valiliğin katkılarıyla öğle yemekleri de veriliyor.

Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, kış aylarında Uludağ'ı aratmayan görüntülere sahne oluyor. Kayak merkezi hafta sonları ailelerle, hafta içi de öğrencilerle dolup taşıyor. Milli Eğitim ve Gençlik Hizmetleri Spor İl müdürlükleri, okullarda başarılı olan 110 öğrenciye yarıyıl tatili boyunca kayak imkanı sağlayarak ödüllendirdi. Buraya gelen 110 öğrenciye kayak antrenörleri tarafından haftanın 5 günü kayak eğitimi veriliyor. Kayak antrenörleri, kayak yapan öğrenciler arasında yetenekli gördükleri öğrenciler tespit edilip yarışmalara hazırlıyor. Milli Eğitim ve Gençlik Hizmetleri Spor il Müdürlükleri ayrıca 'Sağlıklı gelecek sporla gelecek' projesi kapsamında kent merkezindeki ilk ve orta okula giden 5 bin 100 öğrenciye haftanın 6 günü kayak eğitimi vermeye de devam ediyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kendilerine tanınan imkan sayesinde yarıyıl tatili boyunca kayak yapmanın heyecanını yaşadıklarını anlatan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ederken, Kayak eğitimi ile ilgili açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğünde görevli kayak Antrenörü Sabri Demir ise yoğun bir ilginin gösterildiğini söyledi. Demir, "Burada temel eğitim ve yarışmaya gidecek sporcuları hazırlıyoruz. Burada başarılı olan öğrencilerimize ilimizi temsilen il dışı yarışmalarına göndereceğiz. Okullarda başarılı olan öğrencilerimizi yarıyıl tatili boyunca burada kayak eğitimi vererek ödüllendiriyoruz.

Temel eğitimden 48 öğrenci , yarışmaya girecek 67 öğrenci olmak üzere 110 öğrencimize yarıyıl tatili boyunca kayak eğitimi veriyoruz. Biliyorsunuz Hakkari coğrafyası mükemmel bir coğrafya. Yani kayak sporu ve doğa sporlarına çok elverişli bir coğrafyadır. Hafta içi olmasına rağmen burası öğrencilerle hınca hınç dolmuş durumda. Bizler burada geleceğin kayakçılarını yetiştiriyoruz. Bunu yaparken de zevk alıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Kayak antrenörü Sabri Demir ile röportaj

-Kayak merkezinin zirvesine çıkan öğrencilerle röportajlar

-Tek sıra halinde kayak yapan öğrenciler

-Koplu halde kayak yapan öğrencilerden genel ve detaylar

-Öğrencilere kayak eğitiminin verilmesi

-Kayak merkezinde kayak yapan vatandaşlar

-Kızakla kayak yapan kadınlar

-Bir kadın ile röporatj

-Kayak merkezinden genel ve detaylar

-Öğrenicler kayak antrenörü ile iniş yaparken

-Kayak merkezine gelen öğrenciler yemek yerken



Behçet DALMAZ/HAKKARİ, ()