DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ADANA'DA SİLAHLI ÇATIŞMA: 4 YARALI

ADANA'da adliye yanındaki parkta kuzenler arasında çıkan silahlı çatışmada 2'si ağır 4 kişi yaralandı, polis havaya ateş açınca çevrede büyük bir panik yaşandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Adana Adliye Binası yanında bulunan İnönü Parkı'nda meydana geldi. Amca çocukları oldukları öğrenilen 2 grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Parkta bulunan vatandaşlar panikle kaçışmaya başlarken bölgede bulunan polis ekipleri olaya müdahale etti. Havaya silahla ateş açan polis çatışan tarafları yakaladı. Çıkan çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 kişi vücutlarına isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken şüpheliler gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Yerdeki yaralılar

- Olay yerindeki kalabalık ve polis ekiplerinin görüntüsü

- Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi

- Tarafların kavga etmesi

- Polislerin tarafları etkisiz hale getirmesi

- Yerdeki kan izi

- Gözaltına alınanların polis aracına bindirilmesi

- Olay yerinin güvenlik şeridi çekilmiş hali

- Yerdeki boş kovanlar

- Yaralının ambulansa taşınması

- Ambulansın gidişi

- Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

- Yerdeki boş kovanlar

- Yerdeki silah

- Olay yerindeki masa ve sandalyeler

Görüntü Dökümü

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- Silahlı saldırganın karakola getirilmesi

- Yaralı şahsın acil servise götürülmesi

- Havaya ateş açılması

- Yerdeki yaralı



SÜRE: 05'34" BOYUT: 622 MB

SÜRE: 02'01" BOYUT: 226 MB

Haber:Salih ÜÇTEPE-Fatih KARAÇALI Kamera:Salih ÜÇTEPE -Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, ()

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2)DEVRİLEN TIR'IN ŞOFÖRÜNE POLİS TESELLİSİ

ANTALYA'da kontrolden çıkan TIR, yola devrilip sürüklendi. Bir polis memuru, kazada yaralanmayan şoför 58 yaşındaki Mehmet Bakırcı'yı, "Allah muhafaza ben kazaya 'ölümlüdür' diye geldim. Ama çok şükür iyisiniz" diyerek teselli etti.

Kaza, Konyaaltı ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde saat 06.30'da meydana geldi. Kumluca'dan boş sebze kasalarını 33 KKE 70 plakalı TIR'a yükleyen Mehmet Bakırcı, Antalya Toptancı Hali'ne doğru yola çıktı. Bakırcı, Batı Çevre Yolu üzerinde Çakırlar Kavşağı'na 100 metre kala TIR'ın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR yolun sağ tarafına doğru yan yatarak sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 80 metre sürüklenen TIR'ı gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kazada yara almayan Bakırcı, TIR'ın içinden kendi imkanlarıyla çıktı.



BEN KAZAYA 'ÖLÜMLÜDÜR' DİYE GELDİM



Bir polis memuru kazanın ciddiyetini anlatmak için "Allah muhafaza ben kazaya 'ölümlüdür' diye geldim. Ama çok şükür iyisiniz" diyerek Bakırcı'yı teselli etti. Sağlık görevlilerinin tedavi teklifini de iyi olduğunu belirterek reddeden Bakırcı, "Bir anda oldu, herhangi bir söyleyemem. Kumluca'dan kalkıp geldim. Bir anda oldu bilemiyorum" dedi.

Sürücü Bakırcı polise verdiği ifadenin ardından kullanılamaz haldeki TIR'ını uzun süre inceledi. TIR, kurtarıcı yardımıyla kaldırılarak otoparka götürüldü.

Görüntü Dökümü



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- Kaza yapan TIR detayı



- Yoldan detay



- Etrafa saçılan kasalar detay



- Polis ekipleri



- Polis ile sürücü Mehmet Bakırcı diyalog: (Allah muhafaza ben kazaya ölümlüdür diye geldim. Ama çok şükür iyisiniz)



- Sürücü Bakırcı röportaj



- Sürücü Bakırcı’nın polise ifade vermesi (Güldüğü anlara dikkat)



- Sürücü Bakırcı’nın aracını incelemesi

82.7 MB /// 02.35



HABER- KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

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3)AĞRI'DA PKK'NIN SÖZDE ADLİYE KOMİSYONUNA OPERASYON



AĞRI'nın Tutak İlçesi'nde terör örgütü PKK adına 'Adalet Komisyonu' kurarak sözde yargılama yaptıkları öne sürülen 10 kişi, İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Jandarma timleri 2014-15 tarihleri arasında sözde 'Adalet Komisyonu' isimli oluşum içerisinde bölücü terör örgütü PKK/KCK adına Tutak ilçe merkezi ve köylerinde halka korku ve tehdit yoluyla ceza kestiği belirlenen 15 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda F.Ö., K.D., S.D., H.D., M.S.A., M.K., R.Y., B.O., F.O. ve A.Y. isimli 10 kişi gözaltına alındı, 5 kişi de aranıyor. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Servet ARSLAN/AĞRI, ()-

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3)'ASKERİ CASUSLUK' DAVASINDAN BERAAT EDEN YÜZBAŞIDAN, MİLYONLUK TAZMİNAT DAVASI



İZMİR'de Kamuoyunda 'Askeri Casusluk' olarak bilinen davada 8 ay tutuklu kalıp, yargılama sonunda beraat eden Deniz Yüzbaşı Özgür İkiz, avukatı Atilla Ertekin aracılığıyla, hazineye karşı 1 milyon 44 bin lirası manevi olmak üzere toplam 1 milyon 75 bin 55 TL'lik tazminat davası açtı. Avukat Atilla Ertekin, müvekkilinin evinde olmadığı sırada yapılan aramada 183 CD'ye el konulduğunu, İzmir Adliyesi'nde şimdilerde FETÖ'den tutuklu savcı Zafer Kılınç'ın bulunduğu ortamdaki sayımda ise CD sayısının 227'ye çıktığı bilgisine de dilekçesinde yer verdi.



İzmir'de yürütülen kamuoyunda 'askeri casusluk' olarak bilinen gizli bilgi ve belge bulundurma davasında toplam 356 sanık yargılandı. Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu tüm sanıklar beraat etti. Bu davada tutuklanıp 8 ay cezaevinde kalan Deniz Yüzbaşı Özgür İkiz de, Avukatı Atilla Ertekin aracılığıyla hazine aleyhine 1 milyon 44 bin lirası manevi olmak üzere toplam 1 milyon 75 bin 55 TL'lik tazminat dava açtı. Avukat Atilla Ertekin, mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde müvekkilinin haksız yere tutuklandığını belirterek şöyle dedi:



"Müvekkilim 10 Mayıs 2012 tarihinde 'TCG KARAYEL' hücumbotunun başçarkçısı olarak Ege Denizi’nde tatbikatta iken evinde bulunmadığı sırada arama yapılmıştır. Tutuklanan müvekkilim, İzmir Şirinyer 1'inci Sınıf Askeri Ceza ve Tutukevi Müdürlüğü'nde tutuklu olarak bulunmuş ve 8 ay 17 gün sonra tutukluluğa itiraz üzerine tahliye edilmiştir. Tam bin 48 gün süren mahkeme süreci sonucunda 26 Şubat 2016 tarihinde İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce tüm sanıklar hakkında beraat kararı verilmiş ve müvekkilim de beraat etmiştir. Beraat kararı, Yargıtay tarafından da onanmıştır. 2014 yılında binbaşı rütbesine yükseltilmesi gerekirken yükseltilmemiştir. Eşi Rus uyruklu olduğundan, müvekkilimin aniden tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle zor durumda kalmış ve Rusya’ya geri dönmüştür. Müvekkilim bakmakla yükümlü olduğu eşine cezaevinde kaldığı sürece maddi yardımda bulunamamıştır. Müvekkilim, Fethullahçı Terör Örgütü olarak yaptıkları hain girişimle artık tüm ülke tarafından kabul edilen bu yapı tarafından, yüzbaşı rütbesinde bir subay olarak vatanına hizmet ederken, 'casusluk' yaptığı iddialarıyla kamuoyu nezdinde küçük düşürülmüş ve vatan hainliğiyle suçlanmıştır. Bu durumdan dolayı manevi çöküntüye uğratılmıştır. Bu süreç içinde yapılan usulsüz dinlemeler, üretilen sahte deliller, basında çıkan karalayıcı haberler ve kurulan kumpasın ayrıntılarına değinmek, müvekkilimin yaşadığı haksızlıkları ortaya koymak açısından önemli olacaktır."

CD'LER YOLDA ARTMIŞ

Müvekkilinin eşinin Rus uyruklu olması nedeniyle hakkında ahlaksız iftiralarda bulunulduğunu, iddianamenin belirli sayfalarında 'ajan' ve 'hayat kadını' olarak lanse edilmeye çalışıldığını da öne süren Avukat Atilla Ertekin, Deniz yüzbaşının evinde ele geçirildiği söylenen CD'lerle ilgili önemli bir bilgiyi de şöyle paylaştı:



"Müvekkilim evinde yokken yapılan aramada, toplam içerisinde ne olduğu bilinmeyen 183 CD’ye el konulmuş, İzmir Adliyesi'nde, soruşturma savcısı Zafer Kılınç ve benim de bulunduğu ortamdaki sayımda, CD sayısı 44 artıp 227’ye çıktı. CD'ler yolda doğurmuş. Kumpası belgeleyen bu tutanak da yine dilekçemiz ekinde mevcuttur. Ortaya çıkan bu durumla beraber tutanakta belirtilen hangi CD'lerin müvekkilimin evinden alındığı, hangilerinin sonradan eklendiği anlaşılamamış ve 8 ay 17 gün sonra müvekkilim bu belirsizlik nedeniyle fazla çıkan CD'lerden dolayı tahliye edilmiştir. Müvekkilim tahliye olduktan sonra dahi üzerine atılan casusluk iftirasının yarattığı kötü imajdan sıyrılamamış, gerek iş yaşamında gerek özel yaşamında büyük zorluklar yaşamış ve kendi isteğiyle başka yere tayin olmuştur."

-Güvenlik - Türkiye-İzmir - Bahri KARATAŞ

Bahri KARATAŞ/İZMİR, () -



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4)KARLIOVA'DA FUTBOLCULAR EKSİ 25 DERECE VE 1.5 METRELİK KARDA İDMAN YAPIYOR

BİNGÖL'de 10 takımın yeraldığı Amatör Futbol Ligi Yeşi Grup'ta 29 puan ile yenilgisiz lider olan Karlıova Yıldırımsporlu futbolcular, gündüz çeşitli işlerde çalıştıkları için geceleri 1.5 metreye ulaşan kar yığınları arasında ve eksi 25 derecede idman yapıyor.Karlıova İlçesi'nin tek futbol takımı olan Yıldırımspor, 10 takımın yeraldığı Bingöl Amatör Ligi Yeşil Grup'ta yenilgisiz lider durumda yeralıyor. Öğrenci, bakkal, manav, market, mağaza, seyyar satıcı gibi işlerde çalışan futbolcular, gündüz idman yapamadığı için takımın teknik direktörü Sadri Bingöl, futbolculara akşam idman yaptırıyor. Buna rağmen futbolcuların üstün çabasıyla yeraldıkları Yeşil Grup'ta lider durumda bulunan Yıldırımspor, eksi 25 derecedeki soğuklarda ve 1.5 metrelik kar kalınlığına rağmen her gün idman yapıyor. 16 futbolcusuyla her akşam idman yapan futbolcular, idman yaptıkları kar yığınları arasında, ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. İlçe halkının büyük taktirini kazanan futbolcular, gündüz çalıştıkları için ancak akşam idman yapmaktan şikayetçi olmadıklarını belirtiyor.

Karlıova Yıldırımspor Teknik Direktörü Sadri Bingöl, bu zor şartlarda maçlara hazırlanan ve büyük başarı elde eden futbolcularıyla gurur duyduğunu belirterek, "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak için kurduğumuz spor kulübünde topladığımız gençler, şuanda Bingöl amatör liginde namağlup şampiyonlar. İdman yapacak sahamız olmadığı için sokaklarda ve ana yolda düz koşularımızı yapmak zorunda kalıyoruz. Bu gençler ne soğuğa, nede saha şartlarına aldırış etmeden yollarına devam ediyor. Bazı geceler soğuğa dayanmadığı zaman oluyor, o zaman da lastik yakarak futbolcularımızın ısınmasını sağlıyor ve idmanlarımıza devam ediyoruz. Tek amacımız var o da, gençliğimizi kötü alışkanlıkların kucağına bırakmamak. Bu gençlerimize sporu sevdirmeye çalışıyoruz. Kim bilir belki bu gençler arasından profesyonel futbolcular çıkacak, hatta milli takıma kadar yükselebileceklerdir. Çünkü onlarda müthiş bir azim görüyorum. Bizleri hiçbir engel bu yolumuzdan alı koyamayacaktır ve sezon sonunda arzuladığımız şampiyonluğu inşallah yakalayacağız. Futbolcularımızın çoğu ya öğrenci yada gündüz bir işte çalışıyor. Bu yüzden idmanlarımızı da akşam ve çok soğuk havada yapmak zorunda kalıyoruz. Tüm bu olumsuzluklara rağmen takımımız, yeraldığı Yeşil Grup'da yenilgisiz ve lider durumda. Futbolcularımla ne kadar gurur duysam azdır" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Gece futbolcuların idman yapması



-Futbolcuların düz koşu yapması



-Futbolcuların topla çalışması



-Futbolcuların ateş etrafında ısınması



-Sadri Bingöl'ün konuşması



-Genel ve detay görüntüler



-Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), ()-



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5)İŞARET DİLİNİ KULLANARAK, 112’Yİ GEREKSİZ ARAYANLARA 'DUR' DEDİLER

AMASYA Sağlık Müdürlüğü personeli, Lokman Hekim İşitme Engelliler Okulu ile yapılan ortak çalışmayla işaret dilini kullanarak 112’yi gereksiz arayanlara 'dur' dedi.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü, Lokman Hekim İşitme Engelliler Okulu ile birlikte 'Yaşama Yol Ver Medya Kampanyası' kapsamında, 112’ye yapılan gereksiz aramaların engellenmesi ve trafikte ambulansa yol verilmesi konularında mesaj vermek için işaret dilini kullanıldı.



Lokman Hekim İşitme Engelliler Okulu öğretmen ve öğrenci kadrosunun destekleri ile Amasya Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil hattının hangi durumlarda aranması gerektiği ve gereksiz aramaların neye mal olduğu konusunda halkı duyarlı olmaya ve empati kurmaya davet etti.

Görüntü Dökümü :



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- Sağlıkçıların işaret diliyle mesaj vermesi



(SÜRE : 2.11 - BOYUT : 69.4 MB)



Haber-Kamera : Sinan HARMANCI/AMASYA, ()-

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