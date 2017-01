DHA YURT BÜLTENİ-4

1)SAMSUN'DA HELKELTIRAŞ VE SENARİSTE SALDIRI

SAMSUN'da bir parkta oturan 2 sanatçı kimliği belirsiz 3 kişi tarafından saldırıya uğradı. Samsun Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü'nde geçici görevle çalışan heykeltıraş Ozan Özcan bacaklarından kurşunlanarak, arkadaşı senarist olan Arif Nas ise dövülerek yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi'nde dün gece meydana geldi. Heykeltıraş olan ve geçici görevle İzmir'den gelerek Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nde çalışan 33 yaşındaki Ozan Özcan ile senarist arkadaşı 35 yaşındaki Arif Nas, Anıt Park'ta bir süre yürüyüş yaptıktan sonra banka oturdu. Bir süre sonra Ozan ile Nas'ın yanlarına gelen 3 kişi ile onlarla tartışmaya çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Saldırganlar Ozan Özcan'ı iki dizinden tabanca ile vurarak yaraladı. Bu sırada Arif Nas'ta koşarak uzaklaşıp yardım çağırmaya çalıştı. 3 şüpheli, Nas'ın uzaklaşmasına izin vermeden onu yakalayıp tekme- tokat dövdü. Saldırıya uğrayan Nas da, yüzünden yaralandı. 3 saldırgan daha sonra kaçtı.

Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine 112 sağlık ekipleri ve polis geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale ardından 2 yaralı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste iki yarılıya ilk müdahale yapıldı. Özcan, bu sabah ameliyata alınırken, Nas'ın tedavisi acil servis de gerçekleştirildi. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

2)HDP'Lİ ÖNDER: BURADAKİ GÖREVLİYİ DARP ETSEM BENİ YARGILAYACAK ZEMİN YOK

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan ve daha sonra çıkarıldığı Sulh Ceza hakimliğinde serbest bırakılan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreya Önder, hakkında açılan davada yargılanmaya başlandı. Ankara'dan SEGBİS yöntemi ile Diyarbakır'daki duruşmaya bağlanan HDP'li Önder, "Dokunulmazlıklar yasama döneminin sonuna kadar kaldırılmış olsaydı bir yerindelik olabilirdi. Ancak bir defaya mahsus olarak kaldırıldı. Kaldırıldığı anda da tüm dosyalar adliyelere sevk edildi. Normal şartlarda buradaki görevliyi darp etsem beni yargılayabilecek bir zemin yok" dedi.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2012 yılında DTK kongresinde yaptığı bir konuşmada ve çözüm sürecinde Kandil'de KCK yöneticileri ile çektirdiği bir fotoğraf nedeniyle hakkında 'terör örgütü üyeliği' ve 'örgüt propagandası yapma' suçundan dava açılan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreya Önder'in yargılanmasına başlandı.

DURUŞMAYA ANKARA'DAN BAĞLANDI

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nden Diyarbakır'daki mahkemeye SEGBİS yöntemi ile bağlanan HDP'li Önder ifadesinde yasama dokunulmazlığının kaldırıldığını, ama baştan beri kendisine açılan davanın reddedilmesi gerektiğini savunarak şöyle konuştu:

"3 yıl buyunca bu meclisin anayasa yazım komisyonunda çalıştım. Anayasayı en iyi bilenlerden biriyim. Dokunulmazlıklar yasama döneminin sonuna kadar kaldırılmış olsaydı bir yerindelik olabilirdi. Ancak, bir defaya mahsus olarak kaldırıldı. Kaldırıldığı anda da tüm dosyalar adliyelere sevk edildi. Normal şartlarda buradaki görevliyi darp etsem beni yargılayabilecek bir zemin yok. Eğer bir zaman makinası icat edilip geçmişe dönük yargılama yapılsa olurdu. Yasalara uygun olmak koşulu ile yargılama hakkımız mutlaktır. Ama yasal olmalı."

'FOTOĞRAF ÇÖZÜM SÜRECİ DÖNEMİNDENDİR'

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreya Önder, iddianamede söz edilen tüm faaliyetlerin kamuya açık olarak yapıldığını, DTK'nın yasa dışı bir kurum olarak iddianameye yansıdığını ancak DTK'nın bir sivil toplum platformu olduğunu belirterek şöyle devam etti:"Dosyada müşteki olarak geçen ve işi bizi ihbar etmek olan Turabi isimli bir şahıs var. Bu fotoğraf ile ilgili suç duyurusunda bulunmuş. Nevroz ve gazetede yayınlanan fotoğraf çözüm süreci dönemindedir. Basın savcılığı var emniyet var, bunlar kamu davası açmıyor ama Turabi diye biri müşteki olarak şikayet etmiş. Bunlar bütün Türkiye ve dünyanın gözü önünde oldu. Bütün olanlar çözüm sürecinin rafa kaldırılması ve güvenlik politikalarına dönüş ile önü açılan yargılanmalardır. Benim mecliste yaptığım konuşmalar var, bunları size göndereceğim. Bizim kaldırılan dokunulmazlığımız ile ilgili anayasada yasama sorumsuzluğu var. Bu yasa ile kaldırılamaz. DTK kongresinde yaptığım konuşmanın aynısını 2011- 2014 arasında 3 kez mecliste yapmışım. Bu da yasama sorumsuzluğu kapsamındadır. Ben duruşmaya gelerek savunma yapmak için süre istiyorum."

Daha sonra söz alan HDP'li Önder'in avukatları, esas hakkında savunma için süre isteyerek müvekilerinin adli kontrolünün kaldırılmasını istedi.

ADLİ KONTROL KENDİLİĞİNDEN KALKMIŞ

Kararına açıklayan mahkeme, esas hakkında savunma için süre vererek duruşmayı erteledi. Mahkeme, Önder hakkında Sulh Ceza Hakimliğince konulan adli kontrol tedbirinin soruşturma aşaması bitinceye kadar geçerli olduğunu belirterek, soruşturmanın bitmesi ile adli kontrolün kendiliğinden kalktığını belirterek, bu konuda karar vermeye gerek olmadığına karar verdi.



3)ŞANLIURFA’DA, OTOMOBİL FİYATINA GÜVERCİN

ŞANLIURFA'da, Kuşçular Kahvesi'nde hafta sonu güvercinler ihale usulü satışa çıkıyor. 'Güvercin borsası' olarak adlandırılan ihalelerde; güvercinler cinsi ve özelliğine göre 5 liradan 30 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Haşimiye Meydanı'nda bulunan 'Kuşçular Kahvesi'nde toplanan kuş meraklıları, yanlarında getirdikleri güvercinleri cinsi ve özelliklerine göre açık arttırmayla satışa sunuyor. Hafta sonları kahvede toplanan meraklıları, otomobil fiyatına kadar yükselen kuşları almak için birbirleriyle kıyasıya pazarlık yapıyor. 'Güvercin borsası' olarak adlandırılan ve kuş tellalının özelliklerini bağırdığı ihalelere; Şanlıurfa'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de katılanlar oluyor. Türkiye’nin birçok yerinden gelen güvercin satıcıları, burada hem güvercin alıyor, hem satıyor, hem de kuş meraklılarıyla bir araya gelme fırsatı yakalıyor.

Kıyasıya pazarlığın yapıldığı ihalelerde, satılan her kuş için yüzde 10 pay ise güvercinin satışına aracılık yapan kişiye veriliyor.

4)KUMLUCA'DA DEVE GÜREŞLERİ YAPILDI

ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde 12'nci Geleneksel Deve Güreşleri yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca Kaymakamlığı ve Kumluca Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Geleneksel Deve Güreşleri, Kumluca Karatepe Stadı'nda yapıldı. Güreşleri Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kaymakam Polat Kara, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aslan, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, daire amirleri ve yaklaşık 10 bin güreşsever izledi. Güreşlerde Ege ve Akdeniz'den 100 ünlü deve güreş tuttu. Geliri Kumluca merkezdeki Gül-Çetin Kaur Lisesi bahçesine spor salonu yapımında kullanılacak güreşler renkli görüntüler oluşturdu. Kendi devesiyle saha içinde tur atan Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, seyirciden alkış aldı. Güreşlerde İl Milli Eğitim Kupası için İzmir Armutlu'dan Efsane Yağız Efe, Bodrum'dan Kara Zindan adlı develer güreşti. Büyükşehir Belediyesi Kupası için Bodrum'dan Burakhan, Demre'den Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu'nun Burak Bey adlı devesi güreşti. Kaymakamlık Kupası için Bodrum'dan Kanka, Kumluca'dan Gayraklı devesi güreşti. Kumluca Belediyesi Kupası için ise Aydın Bozdoğan'dan Han 1, Kumluca'dan Hünkar Bocuk güreşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Türk örf ve adetlerinin en güzel yaşatıldığı, bu alanda Türk milletinin birlik ve beraberliğinin en güzel tescili ifade ediliyor. Dolayısıyla bu kültürümüzü gelecek nesillere taşımaya çalışan başta Kumluca Belediye Başkanımız Hüsamettin Çetinkaya beyefendiye ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bu topraklar bize atalarımızdan mirastan öte gelecek nesillerimizin, çocuklarımızın emanetidir. Bu yüzden geleneklerimizi, kültürümüzü gelecek nesillerimize hep birlikte taşıyacağız. Bu ülkenin birlik beraberliğine göz diken şerefsizlere bu alandan hep birlikte cevabını vereceğiz" diye konuştu.

5)'GAZİANTEP YUVALAMASI' VE 'BEYRAN' TESCİLLENDİ

UNESCO tarafından 'Yaratıcı şehirler' ağına seçilen ve 'Gastronomi' unvanı alan Gaziantep'in yöresel yemekleri; 'Yuvalama' ve 'Beyran' için Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 'Coğrafi İşaret Tescili' alındı.UNESCO tarafından yaratıcı şehirler ağına giren, ardından Avrupa Birliği tarafından 'Gaziantep Baklavası'nın resmi olarak tescillendiği Gaziantep bu kez yuvalama ve beyran için coğrafi işaret tescilini aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in isteği üzerine Ramazan bayramında sofralarda yerini alan içerisinde soğan, et, pirinç ve karabiberle hazırlanan bezelye büyüklüğünde köfteler bulunan yuvalama ile et ve pirinçle hazırlanan beyran için coğrafi işaret tesciline başvurusu yapıldı. Patent Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirme sonunda 2 yöresel yemeğin coğrafi işareti tescillendi.

BAYRAMIN VAZGEÇİLMEZ YEMEĞİ

Ramazan bayramında kentteki her sofrada yerini alan yuvalamanın tescili Gaziantepli aşçıları da sevindirdi. Gaziantepli aşçı Murat Şahbudak, yuvalamanın yüzyıllarıdır sofralarının vazgeçilmez yemeği olduğunu belirterek, "Yuvalama özellikle Ramazan bayramı sabahları yapılır ve gelen misafirlere ikram edilir. İçinde çeşitli baharatlarla harmanladığımız nohut büyüklüğünde köfteler bulunur. Bu köfteler süzme yoğurt ve et suyundan hazırladığımız bir karışımın içine atılarak pişirilir, Piştikten sonra üstüne naneli yağ dökülerek servis edilir. Çok zahmetli ama lezzetli bir yemektir" dedi.

Doktorlar tarafından kas, kemik hastalarına önerilen içerisinde et ve pirinç bulunan çorba olarak nitelendirilen 'Beyran' genellikle sabahları içiliyor. Aşçı Uğur Dertli, beyran çorbasının bir Osmanlı yemeği olduğunu ve insanları sabahları dinç tutuğunu anlatırken, şöyle dedi:

"Beyran her türlü gribe ve hastalıklara iyi geldiği için kış aylarında çok tüketilir. Yapımı oldukça zahmetlidir. Beyran'da en önemli unsur; etin yumuşaklığı ve pişirilmesidir. Beyran yapımında kullanılan et, koyunun sadece kolları ve boynundan elde edilir; bolca ilikli kemik ile birlikte pişer. Beyranın sunumunda geleneksel bakır sahanlar kullanılır ve bakır sahanın tabanına isteğe göre et kaynarken üstte biriken yağ koyulur, bunun üzerine haşlanmış pirinçler konur ve üstüne lif halinde etler ilave edilir. Bakır sahan harlı ateşin üstüne oturtulur, üzerine dövülmüş sarımsak ve kırmızı pul biber eklenir ve üstüne et suyu eklenir. Ardından sıcak sıcak servis edilir."

6)SANATÇI AYDIN AYDIN'DAN 'ÖPÜŞMEK YASAK' KLİBİ

TÜRK Halk Müziği Sanatçısı Aydın Aydın, insanların birbirleriyle öpüşmesiyle hastalık bulaştığına dikkat çekmek için 'Öpme hastayım, gribim' isimli bir şarkı yaptı. Aydın, çektiği 'Öpme hastayım, gribim' isimli şarkısı için de köylülelere ve küçükbaş havvanlara maske taktı.

Çöp ve çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla yaptığı sıra dışı kliplerle ilgi çeken türkücü Aydın Aydın, bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'TL' ile ilgili yaptığı çağrısına da kendi köyünde zap suyuna dolarak atarka destek verdi. Sanatçı Aydın, şimdi de insanların birbirleriyle öpüşmesini yasaklayan bir şarkı yaptı. 'Hastayım beni öpme, gribim beni öpme, fazla ısrar etme ' adlı şarkının çekimlerini de kendi köyü olan Hakkari'nin Bağışlı köyünde yaptı. Köy Muhtarı Selahattin Aydın da sanatçı Aydın'ın ülkede yaşanan gribal enfeksiyonlardan dolayı insanların birbirleriyle öpüşmesini istemediğini bu nedenle kendilerini de 200 haneli, 2 bin nüfüslu köylerinde insanların birbirleriyle öpüşmesini yasakladıklarını, bu uygulamanın Türkiye'ye de örnek olmasını istediklerini söyledi. Gribal enfeksiyon nedeniyle öpüşmenin kaldırılması gerektiğini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Gribal enfetsiyona yakalanmış yüzbinlerce insan var ve bu gribal enfeksiyona da öpme ve öpüşme davetiye çıkarıyor.Aslında yüzbinlerce insanın sıkıntısıdır bu. İş adamları, sanatçıların, siyasetçilerin ve bir çok insanın dert yandığı bir şeydir. Bunu da ilk defa ben dile getirdim. Kalabalık yerlerde , düğünlerde önce kendi aramızda bu öpüşmeyi kaldırmamız lazım. Biz sevdiğimiz çocuklarımızı ve insanları lütfen öpleyelim. Ayrıca selam verelim. selam alınır, verilir, bizim geleneklerimizde de çok önemli bir yeri var. Lütfen bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Ben kendi köyümde Hakkari'nin Bağışlı köyü'nde yaptığımız bu türkü ile öpüşmeyi kaldırdık. Slognımız da hapşu, öpmedir."

Köylülerin de büyük destek verdiği çalışmayla ilgili türküçü Aydın Aydın, dikkat çekmesi için bazı küçükbaş hayvanlara da maske taktı.

