DHA YURT BÜLTENİ-4

1)TUNCELİ VALİLİĞİ: FETÖ/PDY ÖRGÜTÜ DEPOLARINDA PKK YAYINLARI ELE GEÇİRİLDİ

TUNCELİ'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, depo olarak kullanılan 3 ayrı yerde FETÖ/PDY terör örgütü ve bölücü terör örgütü PKK'ya ait 1133 yayın ve dergiye el konuldu. Buralarda kapatılan okullara ait olduğu değerlendirilen ve kaçırılmak için saklandığı tahmin edilen yaklaşık 300 bin lira değerinde beyaz eşya, mobilya, okul malzemesi bulundu.Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, 15 Temmuz 2016 günü düzenlenen darbe girişimi sonrasında, devlet içerisindeki illegal paralel devlet yapılanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi. Tunceli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde yürütülen operasyonda FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan yakalanan örgüt mensubunun alınan ifadesinde ismi geçen 46 kişiden, 9’unun tutuklandığı, 1’inin gözaltına alındığı, 12’si hakkında adli soruşturmanın devam ettiği ve 24’ü hakkında arama ve gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında şöyle denildi:"Ayrıca; Tunceli ve 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında 20 FETÖ/PDY örgüt mensubu yakalanmıştır. Yakalanan (20) şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, bölücü terör örgütüne ait 2 adet yasaklı yayın, 1 ABD doları ve 85 adet FETÖ/PDY terör örgütüne ait yasaklı yayın bulunarak muhafaza altına alınmıştır. Bahse konu şahıslardan 10’u çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 10 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. FETÖ/PDY terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 3 ayrı depoda yapılan aramalarda, FETÖ/PDY terör örgütü ve bölücü terör örgütü PKK’ya ait bin 133 adet yasaklı yayın ve dergiye el konulmuş, depolarda KHK ile kapatılan okullara ait olduğu değerlendirilen ve kaçırılmak için saklanan tahmini değeri 250-300 bin lira olan çok sayıda beyaz eşya, mobilya, okul malzemesi ve muhtelif eşyalara el konulmuştur. FETÖ/PDY terör örgütü ve bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."



TUNCELİ, ()

==================================================

2)JEOLOJİ MÜHENDİSİ, ÖRÜMCEK ADAM KOSTÜMÜ İLE BALON SATIYOR

MERSİN Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü bitiren 28 yaşındaki Eren Özgen Sevinç, uzun zaman kendi alanında iş arayıp bulamayınca geçimini sağlamak için Örümcek Adam kostümü giyerek sokakta balon satmaya başladı.Mersinli Eren Özgen Sevinç, 2 yıl önce mezun olduktan sonra uzun süre iş aradı. Maddi imkanı yetersiz olan ailesine de katkıda bulunmak zorunda kalan Sevinç, geçici olarak çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Aldığı ücretlerle günlük ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan Sevinç, üniversite öncesi bir dönem animatör olarak çalışmasından yola çıkarak, Örümcek Adam kostümü ile balon satmaya karar verdi. Her gün düzenli olarak evde önce balonlarını şişiren Sevinç, daha sonra da kostümünü giyerek sahildeki parkları dolaşıp satış yaparak geçimini temin etmeye çalışıyor.



BU DURUMDAN ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜM



Okuldan mezun olduktan sonra çok uzun süre iş aradığını belirten Sevinç duygularını şöyle dile getirdi: "Okuldan ayrıldıktan sonra jeoloji mühendislerinin yanında da çalıştım, İŞKUR'un iş başı programlarından da yararlandım. Piyasanın durumundan dolayı da oralarda da fazla tutunamadım. Özel sektörde insanlar para kazanamıyorken, yanına bir eleman alması güçleşiyor. Bir jeoloji mühendisi olarak ülkemizde iş için birçok yere başvurdum fakat bir sonuç alamadım. Bu durumdan da çok üzüntülüyüm."



ALAKASIZ BİR İŞ YAPIYORUM



Türkiye'de kendisi gibi çok sayıda insan olduğunu ve mesleği dışında iş yapmak zorunda kaldığını belirten Sevinç şöyle devam etti: "Ben özel biri değilim, herkes gibiyim. Benim gibi binlerce kişi var. Benim bir fikrim vardı, onu hayata geçirdim. Bir jeoloji mühendisi olarak çok alakasız bir iş yapıyorum. Bunun farkındayım. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Çocukları memnun ve mutlu etmek bu kadar kolayken, bunu yapmak ve bunun huzuru almak benim için paha biçilemez."

Görüntü Dökümü



-------------------------



- Eren Özgen Sevinç'in diploması ile görüntüsü



- Sevinç, balon şişirken



- Şişirdiği balonları hazırlarken



- Balonların yanında diplomasını gösterirken



- Sevinç'in konuşması



- Örümcek adam kostümünü giymesi



- Balonlarla evden çıkması



- Sevinç'in yolda yürürken görüntüsü



- Bir çocukla konuşup balon hediye etmesi



- Partaki çocuklara bir arada görüntüsü



- Çocukların görüntüsü



- Sevinç çocuklarla oyun oynarken



- Sevinç'i izleyenler



- Sevinç, çocuklara balon verirken

BOYUT: 658 MB SÜRE: 08'17"



Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

=======================================================



3)ÇORLU’DA ASAYİŞ UYGULAMASI: 5 GÖZALTI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde 200 polisin katıldığı asayiş uygulamasında ruhsatsız silah, çok sayıda bıçak, sopa ele geçirilirken, hakkında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, dün gece kamuya açık alanlarda asayiş uygulaması yaptı. İlçe giriş ve çıkışlarında belirlenen noktalarda şüpheli araçlar durularak arama yapıldı. Araçta bulunanlara yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılarak hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe'nin yönettiği uygulamada aranan araçlarda bir adet ruhsatsız silah, çok sayıda bıçak ve sopa ele geçirildi. Trafik ekiplerince 10 araca 10 bin 850 lira para cezası kesilirken, 3 araç trafikten men edildi. Araçlarına aranmasına narkotik köpeği ‘Çapkın’da katıldı.

Görüntü Dökümü



-------------------



-Polisin arama yapması



-Polis aracı



-Narkotik köpek Çapkın arama yapması



-Ele geçen bıçak ve sopalar

Haber–Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()-

================================================)

4)MİDESİNDEN 6 ÇİVİ, 4 ÇATAL ÇIKARTILDI

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde oturan down sendromlu 23 yaşındaki Ali Güven'in midesinden, ameliyatla 6 çivi ve 4 çatal çıkarıldı.10 gün önce mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle Manavgat Devlet Hastanesi'ne başvuran down sendromlu Ali Güven'in midesinde çok sayıda yabancı cisim görülmesi üzerine Antalya'ya sevk edildi. Ali Güven'in midesindeki 6 çivi ve 4 çatal, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Murat İnan tarafından, 2 saat süren operasyonla, yemek borusu ve mide üst bölümüne müdahale edilerek çıkartıldı.



Opr. Dr. İnan, toplu iğne ve para gibi küçük yabancı cisimlerin kendiliğinden atılabildiğini belirterek, "Ama bu büyüklükteki yabancı cisimler yemek borusu ile mide üst kısmında kaldığı için, yaşanan son olayda olduğu gibi ancak ameliyatla alabiliyoruz. Hastamızın midesinden 4'ü çatal, 6'sı çivi olmak üzere 10 cisim çıkardık" dedi.



AİLELER DAHA HASSAS OLMALI



Özel çocukların ailelerine seslenen Opr. Dr. Murat İnan, "Bu özel çocuklarımıza aileleri tarafından çok iyi bakılsa, dikkatli gözlenseler de bazen bu tür yabancı cisimleri yutma eğiliminde olduklarını görüyoruz. Bu tür olaylardan sonra yemek borusu ve mide üst kısmı gibi organ kayıplarına uğrayabiliyorlar. Bazı durumlarda incebağırsakta da yaralanmalar meydana gelebiliyor. Bu gibi durumlarda geç kalmamak gerekiyor. Hastamız da biz de çok şanslıydık. Hiç bir komplikasyon yaşanmadan operasyonu gerçekleştirdik. Şu an genel durumu iyi" diye konuştu.

ÇİVİLER ÜÇ AY ÖNCE YUTULMUŞ

Hastanın yuttuğu 6 çivinin daha eski tarihli olduğunu söyleyen Opr. Dr. Murat İnan, "Çivilerin yutulma zamanının üç ay olduğunu düşünüyorum. Çatallarla ilgili bir tahmin yapmam uygun değil ama çivilerin daha eski olduğunu ifade edebilirim. Eğer müdahale edip yabancı cisimleri çıkarmasaydık mideyi delip organ tahribine neden olacaktı" dedi.

ÇATAL VE ÇİVİLERİ ÇIKARMAK İÇİN ZEYTİNYAĞI İÇİRDİ

Oğlu Ali Güven'in kusma hissi ve aşırı renk değişikliğini fark ettiğinde telaşa kapıldığını söyleyen anne Ayşe Güven, "Ali'nin karnında şişme görünce Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdüm. Film çekildi ve önce çatalı gördüler, aynı gün Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk ettiler. Çatal yuttuğunu anlayınca zeytinyağı içirdim. Hiçbir şey içemiyordu. Ameliyattan sonra rahatladı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



------------



- RÖP 1: Opr. Dr. Murat İnan



- RÖP 2: Ayşe Güven (anne)



- Ali Güven'in görüntüsü



- Midesinden çıkartılan çatal ve çivilerin görüntüsü



- Çekilen röntgen filminin görüntüsü



128 MB // 04.02ö



HABER-KAMERA: Erol AKKIR/ANTALYA, ()

================================================



5)TOSYALI, GÜVEN TAZELEDİ

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hatay Şube Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı, düzenlenen genel kurulda güven tazeledi.



İskenderun Ramada Otel'de gerçekleştirilen MÜSİAD Hatay Şubesi 8. Olağan Genel Kurulu'na, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ve Genel Merkez yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Mehmet Fatih Tosyalı, "Başarılarla dolu on yılı geride bıraktık. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu çalışmalarda tüm üyelerimizin desteğini ve gayretini gördük. Tüm üyelerimize yönetimimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. Tek listeyle seçime gidilen genel kurulda yeni yönetim Mehmet Fatih Tosyalı, Suhat Korkmaz, Şerif Tosyalı, Ali Özyurt, Cem Yusuf Güler, Abdullah Bozatlı, Mehmet Ali Dokuzoğlu, Nuri Günal, Yusuf Arslan ve Mehmet Şükrü Baysal'dan oluştu. Genel kurulun tamamlanmasının ardından düzenlenen programda yeni üyelere rozetleri takıldı.

Görüntü Dökümü



-------------------------



- Genel kurula katılanlar



- Kuran-ı Kerim okunması



- Fatih Tosyalı'nın konuşması



- MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak'ın konuşması

SÜRE 3.48 SN BOYUT 172 MB

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()



======================================================

6)7 AYDA 41 KİLO VEREN CENGİZ KURTOĞLU'NDAN İKİ ALBÜM SÜRPRİZİ

GEÇİRDİĞİ mide ameliyatı ile 7 ayda 41 kilo veren Cengiz Kurtoğlu, iki yeni albümle sahnelere dönmeye hazırlanıyor. Artık daha sağlıklı beslendiğini belirten Kurtoğlu, kep ve önlük giyip ızgara başında balık pişirdi.



Fantezi ve arabesk müziğin sevilen ismi Cengiz Kurtoğlu, bir arkadaşının düğün töreni için Antalya'ya geldi. Eski Lara Caddesi üzerinde Orhan Akpulat'ın yeni açtığı 'Balıkta' adlı restoranda dostlarıyla bir araya gelen Kurtoğlu, 7 ay önce geçirdiği mide ameliyatının ardından yeni imajı ve kilo vermiş haliyle dikkat çekti.



KENDİ BALIĞINI PİŞİRDİ



Restoranda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Kurtoğlu, bir ara oturduğu masadan kalkıp balık ızgarasının başına geçti. Şef kepini ve önlüğünü giyen Kurtoğlu, eldivenlerini de taktıktan sonra yiyeceği balığı ızgarada kendisi pişirdi. Önlüklü, eldivenli ve kepli haliyle ızgaranın başından ayrılıp restoranda dolaşan Kurtoğlu, hayranlarına “Nasıl beğendiniz mi" diye sordu. Hayranlarının alkışlarla destek verdiği Kurtoğlu eşi Fadime Kurtoğlu'nun yanına giderek, onun da onayını almayı ihmal etmedi.



"ESKİ KIYAFETLERİM KİME OLURSA ONLAR NASİPLENİYOR"



Kilo vermenin hayatına hareketlilik ve değişiklik getirdiğini belirten Kurtoğlu, 7 ayda 41 kilo verdiğini söyledi. Kiloluyken şeker, tansiyon ve kolesterol gibi birçok hastalığın baş gösterdiğini belirten Kurtoğlu, “Ameliyat olmadan önce çok bilgi edindim. Sağlıklıyım ve mutluyum artık. 130 kilodan 89 kiloya düştüm. Eski elbiselerim de kime olursa onlar nasipleniyor. Eskileri daraltmak oldukça maliyetli olunca yeni kıyafetler aldım. 35 yıl o kiloları taşımışım" dedi.

"AMELİYATTAN ÇIKABİLECEK MİYİM DİYE DÜŞÜNDÜM"

Ameliyat olmadan önce durumu ailesiyle görüştüğünü, ailesinin ameliyatı kabul etmediğini belirten Kurtoğlu, doktorun ikna etmesiyle ailesinin kabul ettiğini söyledi. Önceleri bir tabak kuru fasulye ile 2 ekmek yediğini belirten Kurtoğlu, artık daha düzenli beslendiğini kaydetti. Kurtoğlu, “Hastaneye giderken herkesin aklına geldiği gibi benim de geldi. 'Acaba çıkabilecek miyim' diye düşündüm ama risk yoktu başarılı geçti" dedi.

"İKİ YENİ ALBÜMLE DÖNÜYOR"

En son albümü 'Saklı Düşler'i 2014 yazında çıkaran Kurtoğlu, aradan geçen 3 yılın ardından kilo vererek değiştirdiği hayatını iki yeni albümle renklendirmeye hazırlanıyor. Hakan Altun ile karşılıklı şarkı değişimi yaptıklarını ve böylece bir yeni albüm oluşturduğunu belirten Kurtoğlu, “Hakan Altun ile bir projemiz var. Abi- kardeş olarak birbirimizin parçalarını seslendirip birer albüm çıkaracağız. Onun haricinde kendi sıfır şarkılarımdan oluşan bir albüm de hazırlanıyor. Hakan Altun ile yapacağımız albüm Şubat sonu çıkar. Benim albümüm ise Mayıs sonuna yetişir umuyorum" dedi.

Görüntü Dökümü



------------



- Cengiz Kurtoğlu’nun dostlarıyla oturduğu masadan toplu detay



- Cengiz Kurtoğlu tekli detay



- Cengiz Kurtoğlu ızgara başında eldiven giyip hazırlık yaparken



- Kurtoğlu ızgara da balık çevirirken



- Kurtoğlu’nun şef aşçı kıyafetiyle restoran içinde gezip “Beğendiniz mi? diye kalabalığa seslenmesi, kalabalığın alkışları



- Eşi Fadime Kurtoğlu’nun elinden tutması



- RÖP: Cengiz Kurtoğlu



199 MB /// 06.16ö

HABER- KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

======================================================

7)SANDIKLI'DAN IRAK'TAKİ CAMİYE BAKIR ALEM

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde, Irak'ın Erbil kentinde inşası süren cami için biri 3, diğeri 2 metre 10 santim uzunluğunda bakır alem yapıldı. Biri 17, diğeri 3 günde imal edilen alemler kargoyla Erbil'e gönderilecek.

Sandıklı Eski Sanayi Sitesi'ndeki dükkanda dededen kalma 150 yıllık bakırcılık mesleğini sürdüren Ahmet ve Mehmet Üstün kardeşler, Irak'ın Erbil kentinde yaptırılan 'Yeni Cami' için bakırdan alem yaptı. Cami için yapılan 3 metre yükseklikte 5 boğum, 2 bilezik şeklindeki alem 17 günde imal edildi. 200 kilo ağırlığa sahip ve 130 santim kazan çapı bulunan alemin yapımında 4 kişi çalıştı. Minare için yapılan 2 metre 10 santim yükseklik, 47 santim kazan çapında, 5 boğum ve 2 bilezikten oluşan bakır alemin yapımı ise 3 gün sürdü. Tamamlanan bakır alemler birkaç gün içinde kargoyla Erbil'e gönderilecek.

51 yaşındaki Ahmet Üstün, "Bu alemleri Irak Erbil'de yeni yapılan cami ve minaresine yaptık. Büyük olan alem camiye, küçük olan ise minare için yapıldı. İçleri çelik konstrüksiyondan. Bu alemlerin yapımı için 4 kişi çalıştık. Bunların ayları Selçuklu sanatına göre yapıldı. Ayı Kabe'ye doğru bakıyor. Bir de Osmanlı sanatına göre yapılanı var, dua eder şekilde" dedi.





Görüntü Dökümü



------------



- Ahmet ve Mehmet Üstün bakır işlemesi yaparken



- Erbil'e yapılan alemin yapım aşamasından ve tamamlanmış halinin görünümü



- Ahmet Üstün bakır alemlerle birlikte



- RÖP: Ahmet Üstün

74.4 MB /// 02.20



HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), ()

=====================================================



8)KARTEPE'DE SÖMESTR KEYFİ

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'ndeki kayak merkezi sömestr tatilinde tatilcilerle doldu. Tatilciler kayak yapmanın ve doğa ile baş başa olmanın keyfini çıkardı. Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe kayak merkezi sömestr tatiliyle birlikte özellikle İstanbul ve çevre illerden gelen tatilcilerle dolup taştı. Kar kalınlığı 2 metre 80 santime ulaşırken, basketbol sahasında karların potaya kadar ulaşması dikkat çekti. Pistlere çıkmak isteyen tatilciler telesiyejlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Tatilciler karla kaplı tepelerden aşağı kaymanın ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı. Bazı tatilciler ise karla kaplı ormanda yürüyüş yaparak doğa ile baş başa zaman geçirdi.



Kartepe'ye ilk defa geldiğini söyleyen Ece Itır, "Kartepe'ye arkadaşlarımızla günübirlik geldik. Her yer karla kaplı ve çok güzel bir doğa var" dedi.



İstanbul'dan geldiklerini belirten Zuhal Samim ise, "İstanbul'da hiç kar yokken burası tamamen karla kaplı. Kayak yaptık ve keyifli bir gün geçiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



--------------------------



-Kartepe'de yoğun kalabalık



-Kayak yapanlar ve vatandaşlarla rop



-Anons

HABER:Ergün AYAZ-KAMERA: Orhan UZUN-KARTEPE-

=====================================================

9)ALACABEL' DE KARDAN DUVARLAR

ANTALYA'nın Akseki İlçesi'ne bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde, yoğun kar yağışı ve kar küreme çalışmaları sonucu yol kenarında 3 metre yüksekliğinde kardan duvarlar oluştu. Antalya- Konya karayolunun geçiş noktası Alacabel mevkiinde her yıl yoğun kar yağışı, tipi ve sürgün nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekiplerinin ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf ettiği, bunun sonucunda yol kenarında büyük kar yığınlarının oluştuğu Alacabel'de bu yıl da benzer manzara yaşandı. İş makinelerinin ulaşıma açmak için kürediklerine tipi ve sürgün sonrası birikenler de eklenince karayolu kenarında yer yer yüksekliği 3 metreyi bulan kardan duvarlar oluştu.

Görüntü Dökümü



--------------



- Yoldan görüntü



HABER- KAMERA: Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), ()