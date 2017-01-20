DHA YURT BÜLTENİ-4

Şehit eşinin fotoğrafını taşıdı

DİYARBAKIR'da, hafriyat alanında nöbet tutan polislere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırısında ağır yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan 23 yaşındaki polis memuru Faruk Demir için düzenlenen uğurlama töreninde polis olan eşi Kübra Demir, şehit eşinin fotoğrafını taşıdı. 5 Polisin şehit olduğu terör saldırısı ile ilgili yürütülen soruşturmada ise, 3 kişinin daha yakalandığı belirtildi.

Sur İlçesi'nden çıkarılan hafriyatın döküldüğü alanda güvenlik önlemi alan polislere yönelik düzenlenen ve 4 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan polis memuru Faruk Demir için uğurlama töreni düzenlendi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törene, Vali vekili Kürşat Güleryüz, 7'nci Kolordu komutanı Korgeneral Ali Sivri, Cumhuriyet Başsavcısı Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kamu müdürleri, askeri erkanlar, polisler ve vatandaşlar katıldı. Törende güçlükle ayakta duran şehidin yakınlarını polisler teselli ederken, şehidin kız kardeşleri polis üniforması giyerek uğurlama törenine katıldı. 23 yaşındaki şehit polis memuru Faruk Demir'in cenazesinin ambulanstan alınmasıyla başlayan törende şehidin tabutunun başındaki fotoğrafını ise polis eşi Kübra Demir taşıdı. Şehit Faruk Demir'in Çevik kuvvet Şube müdürlüğünde görevli polis eşi Kübra Demir, eşinin katafalka bırakılan cenazesi önünde de durarak tören boyunca fotoğrafını elinde tuttu.

Şehit polis memuru Demir'in özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende şehit polis memurunun okunan özgeçmişinde 3,5 yıllık polis memuru olduğu Kocaeli'den Diyarbakır'a 2016 Ağustos ayında tayin olduğu 6 ay önce evlendiği belirtildi. Duaların okunmasının ardından şehit yakınları tabut başına gelerek gözyaşlarına boğulurken, şehidin fotoğrafını taşıyan eşi Kübra Demir'de tabut başında gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit polis memuru Demir'in cenazesinin katafalktan alınarak ambulansa götürülmesi sırasın da da eşi Kübra Demir arkasından yürüyerek ambulansa kadar uğurladı. Şehit polis memuru Faruk Demir'in cenazesi memleketi Nevşehir'e gönderildi.

SORUŞTURMADA 3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Hafriyat alanında bekleyen polise yönelik düzenlyenen ve 5 polisin şehit olduğu 1 polisin yaralandığı terör saldırısı ile ilgili yürütülen soruşturma ise sürüyor. Soruşturma kapsamında polisin Bismil ilçesinde yol kontrollerinde bir araçta yaptığı aramada ise örgütün dağ kadrosundan geldikleri belirlenen 3 kişi yakalandı. Araçta yapılan aramalarda el bombaları, silah ve mühimmatlar ele geçirildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve detaylı inceleme yapılan N.C. Ö.O ile İran uyruklu olduğu belirlenen 3 kişinin sorgusu devam ediyor. Gözaltına alınan N.C'nin ilk belirlemelere göre, bölgede çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen 7 ayrı bombalı eyleme katıldığı ve örgütün bombacısı olduğu bildirildi. Polisin saldırıyla ilgili geniş kapsamlı çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Törene katılanlar

-Şehit eşinin tabut önünde fotoğrafı taşıması

-Yakınlarının polis üniformasıyla törene katılması

-Şehit Demir'in uğurlanması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()

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Kartalkaya'da sömestr yoğunluğu

Köroğlu dağlarının zirvesindeki Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Kartalkaya, kayak tutkunlarının akınına uğradı. Sömestr tatili ile birlikte kayak merkezinde yer alan otel işletmecilerinin de yüzü de güldü. Sömestr ile birlikte otellerin doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Tatilciler, toplam pist uzunluğu 35 kilometreyi bulan kayak merkezinde kayak yaptı. Telesiyejlerle zirvelere çıkan kayak tutkunları, kar kalınlığının yaklaşık 3 metreyi bulduğu pistlerde kayak ve snwboard heyecanı yaşadı.

450 BİN TATİLCİ BEKLENİYOR

Sömestr tatili nedeniyle otellerin yüzde yüz doluluk oranına ulaştığını belirten Dorukkaya Oteli Genel Müdürü Yusuf Avcı, "Geçtiğimiz yıl kar yağışı nedeniyle kayak sezonu fazla verimli geçmedi. Bu yıl sezonun da erken açılmasıyla birlikte pistler kayak için ideal seviyede. Bu yıl kayak severler kayak yapmanın heyecanını fazlasıyla çıkaracaklar. Sömestr tatili boyunca da konuklarımız için çeşitli eğlenceler ve sürprizlerimiz olacak. Geçtiğimiz yıl kayak merkezine yaklaşık 300 bin kişi geldi. Bu yıl bu rakamın 450 bin civarında olmasını hedefliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kayak yapanların görüntüsü

-Dorukkaya Otel Müdürü Yusuf Avcı ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Mutlu YUCA/BOLU, ()

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Başkan Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı sistemi ile istikrarlı hükümetler dönemi başlayacak

BOLU Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, TBMM'de görüşülen Anayasa Değişilik Teklifi'nin getireceği Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin, belediye başkanlığı sisteminin il bazından ülke bazına aktarılması dışında bir şey olmadığını, bu sistem ile istikrarlı hükümetler döneminin başlayacağını söyledi.

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu'nun tanıtımında yaptıkları katkılar nedeniyle basın mensuplarına plaket verdi. Törende konuşan Başkan Yılmaz, bütün sıkıntılara rağmen Türkiye'nin dimdik ayakta durduğunu söyledi. Önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanlığı süreci de işlevsel hale dönüştüğünde Türkiye'nin çok farklı bir döneme gireceğini ifade eden Başkan Yılmaz, şöyle dedi:

"Tabii bu konuda yeni bir süreç olduğu için farklı düşünceler içinde olanlar olabilir. Cumhurbaşkanlığı süreci, belediye başkanlığı sürecinin il bazından ülke bazına aktarılması dışında bir şey değildir. Belediye Başkanı olarak seçiliyoruz, her konudan sorumlu belediye başkanıdır. Seçimle gelir, meclisin de başkanıdır, encümenin de, belediyenin de başkanıdır. Eğer başarılı olmazsa 5 yıl sonra atarlar, yenisini seçerler. Başarılı olursa devam edersiniz."

Başkan Yılmaz, Türkiye'nin en büyük sıkıntısının takriben 6 ayı geçmeyen hükümetler ile idare edilmesi olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Cumhuriyeti kurduk, 1923'den 1938'e kadar istikrarlı tek bir dönem vardır, kurucumuzun dönemi. Onun da belki son 3-4 yılı sağlık problemleri dolayısıyla belki tam kurucumuzun sürdürdüğü dönem değildir. Ondan sonra 12 yıllık İsmet Paşa'nın tek başına süreci vardır. İstikrarlı süreçtir bunlar. Ondan sonra Menderes 10 yıl, Demirel 5 yıl, Özal 10 yıl, Ak Parti 14 yıl. Alt alta toplayın, bunun dışındaki olan süreci bölün, 6 ayı geçmiyor hükümetler. Türkiye'nin geri kalmasının tek nedeni budur. İstikrarsız hükümetlerdir. Onun için istikrarlı hükümetler dönemine gireceğimiz için Türkiye'nin önündeki en sıkıntılı süreçler artık geride kalmış olacak. Bir de artık kuvvetler ayrılığı prensibi gerçekten yürüyecek."

Şu anki demokrasinin doğru bir demokrasi olduğuna inanmadığını vurgulayan Başkan Yılmaz, "Beni parti başkanım aday yapmasaydı ben belediye başkanı olabilir miydim? Veya milletvekilini parti başkanı aday yapmasaydı olabilir miydi? O zaman şu anki parti başkanları ne derse o oluyor mu? Demokrasi bunun neresinde? Mevcut demokratik yapımız bizim liderlerin el verdiği kadardır. Buna sahip çıkmak isteyen, sarılmak isteyenler olacaktır, hoş görmek lazım. 'Efendim bu Alaaddin Yılmaz'ın lehineymiş.' Alaaddin Yılmaz ölümsüz değil. Olsa olsa bir dönem daha yaparlar. Hadi yapsın 2 dönem. Ondan sonra ülke için lazım bu, Alaaddin için değil" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alaaddin Yılmaz'ın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ersin ERCAN-Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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3 papağanıyla dolaşıp, hayvan sevgisini anlatıyor

MERSİN'de cadde ve sokaklarda omzunda 3 papağanı ile dolaşan Hüseyin Fevzi Marangoz, "İnsanlara hayvan sevgisini aşılamak istiyorum" dedi.

Yaz aylarında birçok turizm merkezindeki otel ve tatil köylerinde animatörlük yapan, aynı zamanda birçok dizide de rol alan Hüseyin Fevzi Marangoz, 'Foto', 'Hibrit' ve 'Çaki' papağanları ile Mersin sokaklarında geziyor. Zaman zaman da Forum Alışveriş Merkezi'nde geçen Marangoz, alışverişe gelen 7'den 70'e her kesimden insandan büyük ilgi görüyor. Marangoz, dileyenlerin omuzlarında ya da ellerinde 'Foto', 'Hibrit' ve 'Çaki' ile fotoğraf çektirmesine de izin veriyor.

Gittiği her yerde büyük ilgi görmenin mutluluğunu yaşayan Marangoz, il il Türkiye'yi gezerek hayvanları sevdirmeye çalıştığını belirterek, bunun hem hobi hem de eğlence amaçlı yaptığını söyledi. Hayvanlarla yaşamanın kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu ifade eden Marangoz, "Kendim yetiştirdiğimi için de ne saldırganlıkları var ne de ısırıyorlar. 'Foto', 'Hibrit' ve 'Çaki' ile doğal ortamlarındaymış gibi insanlara hayvan sevgisini aşılamak istiyorum. Türkiye'yi gezip insanların hayvan sevgisine de katkıda bulunuyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Hüseyin Fevzi Marangoz bir arkadaşı ile birlikte papağanlarla sokakta yürürken

- Marangoz ve papağanların görüntüsü

- Marangoz, papağanları bir çocuk arabasının üzerine koyarken

- Bir kişi papağanları omzuna koyarken

- Fotoğraf çekenler

- Bir kadın papağanları kollarına koyarken

- Genç bir kızın papağanlarla görüntüsü

- Marangoz ve genç kız bir arada

- Marangozun çevresinde toplanarak papağanlarla ilgilenenler

- Marangoz ile röp.

- Vatandaşlarla röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber:Mustafa ERCAN-Kamera: Mustafa İNSAN/MERSİN, ()

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Kaybolan Deniz Demir'in birlikte görüldüğü Özaydın tutuklandı



RİZE'nin Fındıklı İlçesi'nde 20 gün önce kaybolan 36 yaşındaki Deniz Demir'in, en son birlikte görüldüğü belirlenen 48 yaşındaki bioenerji uzmanı Siyasettin Özaydın, 'Kasten adam öldürme' şüphelisi olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde eşi Deniz Demir ile tartışan 29 yaşındaki Hakime Demir, evi terk etti ve Rize'nin Fındıklı İlçesi Tepecik Köyü'ndeki baba evine gitti. Eşinin ardından 30 Aralık tarihinde kayınpederinin Fındıklı ilçesindeki evine gelen Deniz Demir'den, o günden sonra haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgede başlatılan çalışmalar sonuç vermedi ve Deniz Demir bulunamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Fındıklı ilçesinde mobese kameralarının görüntülerini inceleyen polis, Deniz Demir'in en son görüştüğü kişinin Siyasettin Özaydın olduğunu belirledi. Savcılık talimatı ile hakkında yakalama kararı çıkarılan Siyasettin Özaydın, Rize Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekiplerince Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde gözaltına alındı.

SALDIRIYA UĞRADI

Dün Rize'nin Pazar ilçesine getirilen Siyasettin Özaydın, adliye girişi sırasında Deniz Demir'in yakınlarının saldırısına uğradı. Gece boyu savcılık sorgusu süren ve suçlamaları kabul etmeyen Siyasettin Özaydın'ın, aracına aldığı Deniz Demir'in bir süre sonra araçtan indiğini ve kaybolmasıyla bir ilgisi olmadığını söylediği öğrenildi.

KASTEN ADAM ÖLDÜRME ŞÜPHELİSİ

Siyasettin Özaydın'ın RR 169 PP Gürcistan plakalı otomobilinde yapılan incelemede macunla kapatılmış kurşun nedeniyle oluştuğu sanılan bir delik ile kan izine rastlayan polis ekipleri, GSM operatörlerinden aldığı kayıtlara göre ikilinin cep telefonu sinyallerinin 30 Aralık tarihinde Fındıklı İlçesi Tepecik Köyü'nden geldiğini tespit etti. Deniz Demir'in cep telefonu sinyalinin ise aynı bölgeden saat 17.58'de kesildiği belirlendi. Savcılık, eldeki bulgular ışığında Siyasettin Özaydın'ın 'Kasten Adam Öldürme' şüphelisi olduğu gerekçesiyle tutuklamasını talep etti. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Özaydın tutuklanarak Kalkandere L Tipi Cezaevine konuldu.

Soruşturmayı sürdüren savcılık kayıp Deniz Demir'in Tepecik Köyü kırsalında öldürülerek cesedinin bir yere gömülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

EŞİ SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİ

Bu arada, Siyasettin Özaydın ile gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Deniz Demir'in eşi Hakime Demir'in 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Savcılığın çocuğun kimden olduğunu belirlemek üzere DNA testi yapılmasını istediği belirtildi. Eşinin yakınlarının kaybolma olayından kendisini sorumlu tutacağı endişesi taşıyan Hakime Demir, başvuruda bulunması sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kadın sığınma evine yerleştirildi.

Haber: Muhammet KAÇAR/ PAZAR,(Rize),()-

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'Swinger' partisi sanıklarına 48 yıla kadar hapis cezası istendi

ADANA'da 'swinger' denilen eş değiştirme yöntemiyle seks fantezileri yaptıkları iddiasıyla yargılanan tutuksuz 14'ü kadın 29 sanık için savcı mütalaasını verdi. Savcı, 20 sanık hakkında 4 yıl ile 48 yıl arasında değişen hapis cezaları isterken 9 sanığın beraatine karar verilmesini talep etti.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2016'nın Şubat ayında Çukurova Üniversitesi öğrencisi 26 yaşındaki E.Ş. ile okuldan sevgilisi olan 25 yaşındaki E.A.'nın sosyal paylaşım sitesi üzerinden evli çiftlere swinger fantezili fuhuş yatırdığı ihbarını aldı. Teknik takip başlatan polis, Adana'nın merkez Sarıçam İlçesi'nde lüks bir sitedeki villada evli çiftlere swinger partileri organize edildiğini belirledi.

E.Ş ile sevgilisi E.A.'nın başlarda fantezi amacıyla sosyal paylaşım sitesinden seks yapmak isteyenleri bir araya getirdiği, daha sonra bu amaçla villa kiralayarak eşsiz partilere katılmak isteyen erkeklere 1000 lira karşılığında kadın ayarladığı da kaydedildi. Polis, Adana'nın yanı sıra Mersin, Kayseri, Osmaniye ve Şanlıurfa'da, 25 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda E.Ş. ile sevgilisi E.A. ile birlikte 53 kişi gözaltına alındı. İfadelerinin ardından 24 kişi serbest bırakıldı, 29 şüpheli adliyeye sevk edildi. 15 kişi tutuklanırken, 14 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'fuhuş', 'insan ticareti' ve ' müstehcenlik' suçlarından 3 ila 177 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

'FANTEZİ' SAVUNMASI

Kapalı yapılan duruşmalarda yargılama aşamalarında tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi. Sanıkların çoğunluğu suçlamaları kabul etmezken, fantezi amaçlı 'swinger' ortamına katıldıklarını söyledi. Bazı kadın sanıklar, swinger partisinde giymek üzere fantezi kıyafetler ve benzeri malzemeler için para aldıklarını belirtirken, bazıları ise beraber oldukları erkeklerden para aldığını anlattı.

YARGILAMADA SONA GELİNDİ

Yargılamada sona gelinince mahkeme savcısı mütalaasını verdi. Savcı, tüm sanıkların suç örgütü, insan ticareti ve müstehcenlik suçlarından beraatlerine karar verilmesini talep etti. Fuhuşa teşvik suçundan ise 9 sanığın beraatini isteyen savcı, aralarında E.Ş.'nin de bulunduğu 20 sanık hakkında ise aynı suçtan 4 ila 48 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, karar verilmesi için duruşmayı erteledi.

Haber: Salih ÜÇTEPE/ADANA, () -

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