DHA YURT BÜLTENİ-4

1)DEV KONTEYNER GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı, Danimarka bayraklı "Gustav Maersk" dev konteyner gemisinin geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. İtalya'nın Gioia Tauro Limanı'ndan yola çıkan, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları için Yalova'daki bir tersaneye götürülen 351 metre uzunluğunda, 43 metre genişliğinde, 98 bin 268 ton agğırlığındaki konteyner gemisi Gustav Maersk, saat 08.00 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Gustav Maersk'in geçişi nedeniyle boğaz trafiği tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Konteyner gemisi iki saatte Çanakkale önlerine ulaştı.Gustav Maersk'e boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait "Kurtarma-4", "Kurtarma-6" ve "Söndüren-7" isimli römorkörler eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğaz'ında geçen dev konteyner gemisinden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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2)TAVŞANLI'DA LİSE ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE UÇTU: 1 ÖLÜ, 14 YARALI

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesi yakınlarında lise öğrencilerini taşıyan minibüs buzlanma nedeniyle şarampole uçtu. Kazada minibüs şoförü 45 yaşındaki Muzaffer Bağdat olay yerinde öldü, 14 öğrenci yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Tavşanlı-Kütahya karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Kütahya'dan Tavşanlı İlçesi'ndeki Fen, Öğretmen ve Sağlık Meslek liselerine öğrenci getirmekte olan Muzaffer Bağdat yönetimindeki 43 S 0441 plakalı minibüs buzlanan yolda kayarak şarampole uçtu. Takla atarak yan yatan minibüste şoför Muzaffer Bağdat olay yerinde öldü. Yaralı 14 öğrenci ambulanslarla Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Hastanesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara da kaza yerine gelerek jandarma yetkililerinden bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerindeki aracın ve yerde yatan yaralıların,

-Sağlık ekiplerini gelişi ve müdahalesi,

-Yaralıların ambulansa taşınmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI,(Kütahya),()

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3)ERZİNCAN'DAN SURİYE'YE 33 TIR YARDIM

ERZİNCAN'da düzenlenen 'Suriye'ye Yardım eli' kampanyasında toplanan yardımlar 33 TIR’lık konvoyla yola vuruldu.

Valilik bünyesinde, Belediye, Müftülük, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile 26 Aralık 2016 günü başlatılan 'Erzincan’dan Suriye’ye Yardım Eli' kampanyası vatandaşlardan ilgi gördü. Erzincan genelinde toplanan, giyim ve ihtiyaç malzemeleri 33 TIR'a yüklendi. TIR'ların uğurlama törenine Vali Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy (AKP), Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaşın katıldı.

Vali Ali Arslantaş konuşmasında, Erzincan’ın yardımseverlik açısından örnek şehirler arasında yer aldığını bildirdi. Konuşmaların ardından dualar edildi ve yardım TIR’ları uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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- Yardım TIR'ları

- Tören

- Vali Ali Arslantaş konuşması

- Dua edilmesi

- Tır'ların uğurlanması

(Haber- kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()



246 MB - 2 DK 12 SN

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4)KAHRAMANMARAŞ'TA, FETÖ'NÜN ADLİYE İMAMLARI YAKALANDI

KAHRAMANMARAŞ'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda örgütün 'adliye imamı' oldukları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik kentte devam eden soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Ocak'ta birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda FETÖ/PDY'nin adliye imamı oldukları iddia edilen A.S. ve T.S. isimli öğretmenler ile sağlık memuru R.i. gözaltına alındı.

Adreslerde arama da yapan polisler, şüpheliler sorgulamak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. 5 gün boyunca sorgulanan şüphelilerin, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock'u adliye personelinin cep telefonlarına yükledikleri ortaya çıktı. Sorguları tamamlanan 3 kişi, sabah saatlerinde hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin hastaneye getirilişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 3,9 MB

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5)CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLUP 1000'ER LİRA KARŞILIĞINDA TELEFON DOLANDIRICILIĞI YAPMIŞLAR

Cezaevinden tahliye olup 1000'er lira karşılığında telefon dolandırıcılığı yapmışlar KONYA'da 4 kişiden telefon dolandırıcılığı yöntemiyle 200 bin lira dolandıran 23 yaşındaki Mehmet Çetin ve 20 yaşındaki Hasan Aydoğdu polis tarafından yakalandı. 2 şüphelinin hırsızlık suçundan cezaevinde aynı koğuşta kalırken tanıştığı ve tahliye olduktan sonra da, telefon dolandırıcılı şebekesiyle 1000'er lira karşılığından kurye olarak anlaşıp, şebekenin belirttiği adreslere gidip mağdurlardan paraları aldıkları iddia edildi.



Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz 4, 5 ve 6 Ocak günü meydana gelen telefon dolandırıcılığıyla ilgili çalışma başlattı. 4 ayrı kişiyi telefonla arayıp "Kimliğiniz kuyumcu soygununda bulundu. Paralarınızı verin biz sizi kurtaralım" diyerek mağdurların evlerine giderek toplam 200 bin lira alan şüphelilerin Mehmet Çetin ve Hasan Aydoğdu olduğu belirledi. 2 şüphelinin de hırsızlık suçundan kaldıkları cezaevinden 1 Ocak günü tahliye olduğunu saptayan polis, şüphelilerin olay günü bindiği taksiciden adreslerini öğrendi. Geçen 10 Ocak günü yapılan operasyonda 2 kişi evlerinde gözaltına alındı.

1000'ER LİRAYA KURYE OLARAK ANLAŞMIŞLAR

Mehmet Çetin ve Hasan Aydoğdu'nun yapılan sorgulamalarında hırsızlık suçundan Cezaevi'nde aynı koğuşta kaldıkları sırada tanıştıkları ve yine cezaevinde tanıştıkları bir kişi sayesinde de, tahliye olduktan sonrada telefon dolandırıcılığı yapan şebekeyle temasa geçtiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin ifadelerinde, "Telefon dolandırıcısı şebekeyle kişi başı her olay için 1000'er liraya anlaştık. Onlar bize adresi veriyordu. Bizde o adrese gidip paraları teslim alıp, onların verdiği hesaba paraları yatırdık."dediği öğrenildi.



2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, şebekenin diğer üyelerinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.



(Görüntü Dökümü



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-Şüphelilerden detay



- Adliye binasından detay



(Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA ))



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6)TÜPRAŞ'TAN REKOR ÜRETİM

BATMAN'da bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde önceki yılda 500 bin ton asfalt malzemesi üretilirken, geçen yıl 603 bin ton üretildi. Önceki yıl 1 milyon ton ham petrol işlenen rafineride geçtiğimiz yıl 1 milyon 17 bin ton ham petrol işlendi. Rafineri Müdürü Sinan Girgin, 2016 yılını sıfır kazayla atlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ekip çalışmasıyla rekor üretime ulaştıklarını söyledi.

Ülkenin ilk rafinerisi konumundaki TÜPRAŞ Batman Rafinerisi'nde, önceki yıla oranla, geçen yılda rekor üretime ulaşıldı. TÜPRAŞ Batman Rafineri Müdürü Sinan Girgin, rafinerinin kurulduğu günden bu yana asfalt malzemesi olarak bilinen bitüm satışında 603 bin tonluk satış gerçekleştirdiklerini söyledi. Hampetrol işlemede de rekor kıran Batman Rafinerisi, önceki yıl 1 milyon ham petrol işlerken, geçtiğimiz yıl, 1 milyon 17 bin ton ham petrol işleyerek bu alanda da yeni bir rekora ulaştı. Özellikle bitüm satışında tüm zamanların rekorunu kırdıklarını belirten Rafineri Müdürü Girgin, "Bu başarı tamamen ekip çalışmasıdır. Rafinerimize yeni başarılar katmak görevimiz. Bitüm satışı ile hampetrol işlemenin yanı sıra rafinerimizde örnek bir çalışmayı daha gerçekleştirdik. 2016 yılını zaman kayıplı sıfır kazayla geride bıraktık. Hedefimiz yakaladığımız bu başarıyı içinde bulunduğumuz yılda da sürdürmektir. Takım olmanın ruhuyla bu başarıları elde ettik. Çevre dostu rafinerimizde artık rekorları elde etmenin sevincini yaşıyoruz. Emeği geçen ekibi kutluyorum" dedi.

(Görüntü Dökümü



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TÜPRAŞ'tan genel görüntü



TÜPRAŞ Müdürü Sinan Girgin'in konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()-