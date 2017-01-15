DHA YURT BÜLTENİ-4

1)FREN YERİNE GAZA BASINCA FAST FOOD DÜKKANINA GİRDİ

BİLECİK'te sürücüsünün geri geri giderken fren yerine gaza bastığı otomobil bir fast food dükkanını camını kırıp içeriye girdi. Olayda dükkanın kapalı olması nedeniyle kimseye bir şey olmadı. Otomobil sürücüsü Gül Demirler'in fren yerine gaza basması sonucunda kazanın meydana geldiği belirtildi.

Olay saat 07.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre çocuğunu okul gezisi için otobüsün bulunduğu yere getiren Gül Demirler, 34 EK 1132 plakalı otomobilini park etmeye çalışırken fren yerine gaza basınca önce park halinde duran Serkan Yıldırım'a ait 11 AK 274 plakalı otomobile çartı, ardından fast food dükkanın vitrin camını kırıp içeriye girdi. Otomobil sürücüsü Gül Demirler kazayı yara almadan atlatırken fast food dükkanının ise olay sırasında kapalı olduğu ve içeride kimsenin bulunmadığı belirtildi.



Park halindeki 11 AK 274 plakalı otomobilin sürücüsü Serkan Yıldırım,"Bayan geri geri gelince bizim arabaya vurarak dükkanın içine girdi" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Dükkana giren otomobilin,



-Park halinde duran otomobilin sahibi Serkan Yıldırım'ın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Cafer ELMAS-BİLECİK,()

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2)MANYAS GÖLÜ KIYILARI BUZ TUTTU

BALIKESİR’in Bandırma İlçesi’ne 18 kilometre uzaklıkta bulunan Manyas Gölü'nün kıyıları soğuklar nedeniyle buz tuttu.

Her yıl 266 türden yüzbinlerce kuşa ev sahipliği yapan ve Avrupa Konseyi tarafından A Sınıfı Diploma'ya sahip Kuş Cennetinin bulunduğu Manyas Gölü kıyıları, geçen hafta yağan karın birikmesi ve aşırı soğuklar nedeniyle buz tuttu. Göl kıyısının açığa doğru 100 metrelik bölümünün buz tutması yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Buzlanma nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için göl kıyısına Kuş Cenneti Milli Park görevlileri 600 kilogram yem attı.

Görüntü Dökümü



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BUZ TUTAN GÖL VE SIKIŞAN BALIKÇI TEKNELERİ



SAHİLE KUŞLAR İÇİN ATILAN YEMLER



MİLLİ PARK KAR ALTINDA



İSKELE UCUNDA BUZLU ALANI İZLEYEN BİR BALIKÇI



DETAYLAR

SÜRE 01.37 BOYUT 103 MB



Erdem ÖZCAN / BANDIRMA(Balıkesir), () -



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3)CEYLAN, MURADİYE ŞELALESİ'Nİ DE GÖRÜNTÜLEDİ

SUALTI Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan Van'daki çalışmaları kapsamında Muradiye İlçesi'ndeki Muradiye Şelalesi'ni görüntüledi.



Van Gölü'ndeki batık Rus Şilebini görütüleyerek bir ilke imza atan Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan, Van programı kapsamında ekibiyle birlikte Muradiye Şelalesi'ni de görüntüledi. Büyük bir kısmı buzla kaplanan şelaledeki manzara karşısında hayranlığını gizleyemeyen Ceylan, "Şelale'nin yaz halini görmüştüm. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen, görüntüleriyle insanları kendine hayran bırakan ihtişamı ve güzelliğiyle Pamukkale'yi andıran şelale bu görüntüsüyle de kendine hayran bırakıyor. Bu yaşamı da en sadeliğiyle görüntülediğimiz için mutluyuz" dedi.



Daha sonra ekiple birlikte özçekim yapan Ceylan, Muradiye Kaymakamı Mehmet Fatih Çelikel'e çektiği bir fotoğrafı hediye etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

MURADİYE (Van), ()

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4)61 YAŞINDA İLK KEZ KAYAK YAPTI

BİNGÖL'de bulunan Haserek kayak tesisinde ilk defa kayak yapan 61 yaşındaki Sıdık Cantimur, profesyonel kayakçılara adeta taş çıkardı.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Haserek Kayak Merkezi, kayak severlerin akınına uğruyor. Kayak merkezinin ziyaretçilerinden biri de ilk kez kayak keyfini yaşayan 61 yaşındaki Sıdık Cantimur, performansıyla gençlere taş çıkardı. Çocukluğunda tahta kızaklarla kaydığını, ilk defa kayak takımlarıyla kayak yaptığını ifade eden Cantimur, kayak yapmanın aynı zamanda çok riskli olduğunu söyledi. Tahta kızaklar ile kayak takımları arasında çok fark olduğunu belirten Cantimur, “Bu kayaklar çok felakettir. Bunu yapmak için denemiyli olmak gerekiyor aksi taktirde sakatlanırsın. Bu yaşta elimi neye atsam, yaparım" diye konuştu.



Cantimur’un ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği performans, Hesarek kayak tesisinde kayak yapanların ilgisini topladı.

Görüntü Dökümü



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-Hesarek Kayak Tesisinden detaylar



-61 Yaşındaki Sıdık Cantimur’un açıklamaları



-Cantimur’un kayak görüntüleri



-Paraşüt Gösterisi Detayları



-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Musut BUDRAÇ/BİNGÖL, ()