DHA YURT BÜLTENİ-4

Hamile kadına dayak davası ertelendi (1)



MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, geçen 7 Aralık'ta, parkta spor yapan 4 aylık hamile Ebru Tireli'ye saldırıp, dövdüğü ileri sürülen 34 yaşındaki D.K.'nın yargılanmasına başlandı.

Turgutlu 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında hakim önüne çıkan, tuğla fabrikası işçisi D.K., suçlamaları kabul etmedi. D.K.'nın tutukluluk halininin devamına karar veren hakim, duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Habe-Kamera: Taylan YILDIRIM, Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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6 Ocak'ta Kandil'e düzenlenen hava harekatında 11 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri 6 Ocak 2017 tarihinde Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 11 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

06 Ocak 2017 tarihinde 18.58-19.55 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmişti. Bölgede tespit edilen teröristlerinde içinde bulunduğu sığınak ve barınaklardan oluşan 11 hedef ateş altına alınarak imha edilmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hava harekatına iliştin bugün yaptığı açıklamada 11 terörist etkisiz hale getirildiğini belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-ARŞİV

-KANDİL - SİNAT-HAFTANİN VE ZAP BÖLGELERİNE DÜZENLENEN HAVA HAREKATI GÖRÜNTÜLERİ

Haber: DİYARBAKIR - ANKARA ()

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Diyarbakır'da PKK'ya ait 5 ayrı sığınak bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hani ve Lice ilçeleri arasında kalan dağlık ve kırsal alanda 'Bayrak-37 Şehit Jandarma Üstçavuş Hüseyin Gümüş Müşterek Birlik Operasyonu'na başlatıldı. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, PKK'ya ait 5 ayrı sığınak bulundu.

Hani ve Lice ilçeleri arasında kalan dağlık ve kırsal alanda faaliyet yürüten ve bu bölgede bulunan yerleşim yerlerinde barınan aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ile işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla 11 Ocak 2017 tarihinde 'Bayrak-37 Şehit Jandarma Üstçavuş Hüseyin Gümüş Müşterek Birlik Operasyonu' başlatıldı.

Operasyonda 12 Ocak 2017 tarihi itibariyle; aralarında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan PKK işbirlikçisinin de bulunduğu 3 kişi ile kasten adam öldürme suçundan aranan 1 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon bölgesinde temas araması neticesinde PKK'ya ait 5 ayrı sığınak tespit edildi. Sığınaklar içerisinde; toz gübre, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan içi boş dökme demir, amonyum nitrat, 1100 adet torpil olarak tabir edilen patlayıcı madde, muhtelif tipte piller, mutfak tüpleri ve çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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-OPERASYONDAN FOTOĞRAFLAR

Haber: DİYARBAKIR - ANKARA ()

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Bolu'da 3 kişi, terör örgütü propagandasından adliyede

BOLU'da, sosyal medya hesaplarında PKK terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Kentte esnaflık yapan 3 kişi, sosyal medya hesaplarında PKK terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adı açıklanmayan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı belge ve dökümanlar da savcılığa teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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Van adliyesinde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

VAN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 adliye personelinden 8'i gözaltını alınırken, 1 kişi ise aranıyor.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Van adliyesinde görevli 9 personel hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yapılan operasyonda 8 adliye personeli adreslerinde gözaltına alındı. 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, firari olan 1 adliye personeli ise aranıyor.

Haber: Orhan AŞAN/VAN, () -

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Sakarya'da FETÖ soruşturmasında 19 polis adliyeye sevk edildi

SAKARYA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan meslekten ihraç edilen 19 polis adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sakarya merkezli 17 ilde operasyon yapıldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri meslekten ihraç edilen 19 polisi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında 26 polis ise aranıyor. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından komiser yardımcısı Arif Killi, polis memurları Ahmet Doğan, Aşur Çiçek, Aydın Yaşkeçeli, Esra Özalp, Faik Doğan, Hakan Can, Hakan Perper, İsa Cin, Kamil Öğüt, Mehmet Alışmaz, Mehmet Emin Polat, Mustafa Makaraç, Ömer Yüksel, Rıdvan Elter, Servet Dağlı, Sevda Şeker, Yunus Emre Çobanoğlu ve Yusuf Şahin adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeye sevk edilmeleri

Haber-Kamera: Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () -

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FETÖ soruşturmasında esnaflar adliyeye sevk edildi

KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüte destek sağladıkları ve Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 esnaf adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütüne maddi destek sağladıkları ve Bylock kullandıkları iddiasıyla 3 esnaf gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından 3 esnaf sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeye sevk edilmeleri

Haber-Kamera: İZMİT(Kocaeli), () -

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Domates yüklü kamyonete arkadan çarptı

ANTALYA'da otomobilin park halindeki domates yüklü kamyonete arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada hurdaya dönen otomobilin içi domates doldu.

Kaza, dün saat 23.30'da Aksu ilçesi Antalya- Isparta karayolu üzerinde meydana geldi. 22 yaşındaki Ali Güven, toptancı halinden domates yüklediği 07 Y 1480 plakalı kamyonetiyle Isparta yolu üzerinde harekete geçti. İddiaya göre kamyonetin yakıtının azaldığını fark eden Güven, yolun sağ tarafına park edip bir yakınından yakıt alıp bulunduğu yere getirmesini istedi.

OTOMOBİLİN İÇİ DOMATES DOLDU

Bu sırada 32 FL 046 plakalı otomobilin soyadı öğrenilemeyen sürücüsü Gökhan, henüz bilinmeyen nedenle aracın kontrolünü kaybetti. Park halindeki kamyonete arkadan çarpan otomobildeki Şükran Öztekin, Türkan Çetinkaya, Mehmet Gönülal ve sürücü Gökhan yaralandı. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken hurdaya dönen otomobilin içi, kamyonetten saçılan domateslerle doldu.

ÖNCE KAÇTI, SONRA GERİ GELDİ

Polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyoneti tespit etmeye çalışırken otomobilin ön kısmına saplanan ve üzerinde plaka bulunan kamyonetin tamponunu buldu. Kısa süre sonra kaza yerine gelen kamyonet şoförü Ali Güven, yaşadığı şokun etkisiyle uzun süre konuşamadı. Güven polise verdiği ifadede, "Yakıtım azalınca yolun kenarına park etmiştim. Yakınımdan yardım istedim o bana yakıt getirecekti. Bir anda arkamdan çarptılar panikle kaçıp ileride yakıtım tamamen bitince durdum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yeri detay

Otomobilden detay

Ambulanstaki yaralı

Çevreye saçılan ve otomobilin içine dolan domateslerden detay

Otomobilin ön kısmına saplanan kamyonetin tamponu

Kamyonet sürücüsü Ali Güven'in kazayı polise anlatması

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

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Düzce'de kurusıkıdan bozma tabanca üreten 6 kişiye gözaltı

DÜZCE'de, kurusıkı tabancaları bozup gerçek silaha dönüştürerek piyasaya sürdüğü ileri sürülen 6 kişi polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bazı asayiş olaylarında kullanılan silahların kurusıkıdan bozma olduğunu belirleyince soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Azmimilli, Körpeşler, Kültür, Çay, Kiremitocağı ve Fatih Mahallelerinde 7 ev ve 1 atölyeye eş zamanlı baskın yapıldı. Atölyede yapılan aramada 3 adet 7.65 çapında tabanca, 6 adet kuruluma hazır tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda tabanca namlusu, şarjörü, 21 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, av tüfeği fişeği ve silah yapımında kullanılan aletler ele geçirildi. Atölyede kurusıkı tabancaları, namluyu tornoda genişletip ısıya dayanıklı hale getirerek gerçek silaha dönüştürdüğü ileri sürülen H.C.J., C.B, A.E., S.Ş., B.Ö. ve F.Ö gözaltına alındı. 6 kişi, Emniyetteki işlemleri ardından, '6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisin operasyon anı

-Ele geçirilen silahlar, aletler

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Adalet Bakanlığı’ndan '15 Temmuz: Yüzyılın İhaneti Yüzyılın Zaferi' kitabı



ADALET Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi ile ilgili '15 Temmuz: Yüzyılın İhaneti Yüzyılın Zaferi' isimli kitap yayınladı.

FETÖ/PDY'nin darbe teşebbüsünün kanlı yüzünü dünyaya anlatmak için hazırlanan kitap Türkçe ve İngilizce basılırken, Türk yargısının darbeye direnişine de dikkat çekildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliği tarafından hazırlanan kitapta, 312 kare fotoğraf yer alıyor. Tarihi bir albüm niteliği de taşıyan kitap, Anadolu Ajansı, Doğan Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve sosyal medya üzerinden vatandaşların paylaşımlardan oluşan çarpıcı fotoğraf karelerinden derlendi. Kitap, Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde de elektronik ortamda yayınlandı. Kitapta, hiçbir yerde yayınlanmayan 15 Temmuz gecesi darbecilerinin hunharca yaptığı katliamlara ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliği tarafından yapılan yazılı açıklama ile 'Yüzyılın İhanetine Yüzyılın Zaferi' isimli kabın tanıtımı yapıldı. Açıklamada, Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından İngilizce olarak hazırlanan kitabın, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere bütün ülkelerin Adalet Bakanlarına ve yüksek yargı organı başkanlarına, AB ve Avrupa Konseyi ile bütün uluslararası kurum ve kuruluşlar ile yurtdışı temsilciliklere de gönderileceği belirtildi.

'15 Temmuz: Yüzyılın İhaneti Yüzyılın Zaferi’ isimli kitapta, darbe teşebbüsüne karşı Türk milletinin gösterdiği direniş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk olarak CNN Türk Televizyonu'ndan Hande Fırat'ın proğramına cep telefonu bağlanarak darbecilere karşı Türk milletini meydanlara ve sokağa çıkmaya çağırması kitapta yer aldı. Kitabın tanıtımında, "15 Temmuz tarihindeki hain darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 00.26’da ilk olarak CNN Türk televizyonuna face-time ile bağlanarak darbecilere karşı Türk milletini meydanlara ve sokağa çıkmaya çağırdı. Başkomutan ve Türk milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ölümü göze alan samimi ve cesur liderliğindeki bu çağrısının ardından 79 milyon Türk halkı, milli iradeye sahip çıkmak için ülkenin meydanlarına ve sokaklarına akın etti" ifadelerine yer verildi.

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ()-

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Kazı Başkanı: Çatalhöyük'teki iki kadın figürü, 'Ana Tanrıça'yı değil, 'yaşlı kadınları' sembolize ediyor

KONYA'nın Çumra İlçesi'ndeki 9 bin yıllık neolitik yerleşim yeri Çatalhöyük'teki geçen yıl yapılan kazılarda taştan iki kadın figürü, yaşlı kadınları sembolize ediyor. Kazı Başkanı Stanford Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ian Hodder, göbekleri, kalçaları ve göğüsleri oldukça belirgin iki taş kadın figüriyle ilgili, "Bu figürlerin ana tanrıça yerine, yaşamları boyunca toplumsal bir statü ve prestij elde etmiş yaşlı kadınları temsil ettiği düşünülmektedir" dedi.

Çatalhöyük'ün 1958 yılında arkeolog James Mellaart tarafından keşfedilmesinin ardından kazılar, 1961- 1963 ve 1965 yıllarında yapıldı. Verilen aranın ardından 1993 yılında yeniden başlayan kazı çalışmaları, Stanford Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ian Hodder başkanlığında yürütülüyor. Geçtiğimiz sezon haziran ayında başlayıp ağustos ayında sona eren Çatalhöyük kazı çalışmalarıyla ilgili hazırlanan ve 'www.catalhoyuk.com' adlı internet sitesinde yayınlanan 2016 yılı kazı raporunda, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kazı Başkanı Prof.Dr. Ian Hodder, oldukça ilginç bulgulara rastlanıldığını söyledi.

Prof.Dr. Hodder, bu yıl için hazırlanan raporda, doğu duvarı yakınlarında bulunan göbekleri, kalçaları ve göğüsleri oldukça belirgin 2 taş kadın figürinin bu sezonun en ilgi uyandıran buluntuları olduğunu söyledi.

İlk figürin de doğu duvarının yanında bir mezarın hemen sağ köşesinde bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hodder, şunları söyledi: "Platformun yapılma süreciyle ilişkilendirilecek bu buluntu yerine objenin kasti olarak konulduğu ve üzerine yeni platformun yapıldığı düşünülmektedir. Mermerden yapılan bu figürin obsidyen bir bıçak parçasıyla yan yana bulunmuştur. Bu figürinden birkaç gün sonra büyük olan figürün hemen kuzeyinde, bir kireç öbeğinin içinde ikinci figür bulunmuştur. Kireç taşından yapılmış bu figürinin baş kısmının yakınlarında bir ayna gibi parlak ve yansıtıcı bir galen parçası ve iki adet boncuk bulunmuştur. Obje asılı bir şekilde taşınıyormuşçasına baş kısmında iki adet deliğe sahiptir.’’

Bu buluntuların kasti olarak yerleştirmeyi gösterdiğini ve son derece büyük önem arz ettiğini ifade eden Prof. Dr. Hodder, "Bulundukları yerler ve obsidyen galen gibi başka objelerle birlikte gömülmeleri sıra dışı bir durumdur. Sit alanının üst katmanlarında platformların altına mezar gömülmesi uygulaması daha eski katmanlarda olduğu gibi eşine sıklıkla rastlanan bir durum değildir. Bu da bu objelerin insan gömülerinin yerini almış olabileceğini düşündürmektedir. Kesin olan bir şey var ki o da bu gömme işlemleri platformların kapanıp açılmasının önemine işaret etmektedir" dedi.

Figürlerin bulunduğu ve basına yansıdığı dönem medyanın büyük bir çoğunluğu bu figürinleri Çatalhöyük’ün meşhur ‘Ana Tanrıçaları’ (Kibele) olarak lanse ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Hodder, şöyle dedi: "Ancak, araştırmacılar Lynn Meskell, Carolyn Nakamura ve Lindsay Der tarafından gerçekleştirilen araştırmalar, bu objelerdeki göğüs-kalça-göbek üçlüsünün insan figürinlerinde ön plana çıkarılmasına bir örnek olduğunu ve bu bölgelerdeki sarkmaların olgun kadın betimlemesi olduğunun altını çizmektedir. Bu figürlerin ana tanrıça yerine yaşamları boyunca toplumsal bir statü ve prestij elde etmiş yaşlı kadınları temsil ettiği düşünülmektedir.’’

Görüntü Dökümü

FOTOĞRAFLI

Haber-Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, () -

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