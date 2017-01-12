DHA YURT BÜLTENİ-4

EVDE ÇIKAN YANGINDA 3 KİŞİ ÖLDÜ (EK)



1)İNCELEME SÜRÜYOR

Denizli'nin Çal İlçesi'ndeki 2 katlı ahşap müstakil evde bu sabah çıkan yangında kızı 8 yaşındaki Gülben Göktürk ve eşi 42 yaşındaki Halil Göktürk ile birlikte yanarak ölen kadının 43 yaşındaki Habibe Göktürk olduğu belirtildi.



Jandarma ve itfaiye ekiplerinin olay yeride yaptığı incelemeler sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yanmış evden görüntü

-Jandarmanın görüntüsü

-Evin önünde toplananlardan görüntü

-Detaylar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Ramazan ÇETİN-DENİZLİ/

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2)YÜKSEKOVA’DA SİS ETKİLİ OLUYOR

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı 10 metreye kadar düştü. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 25 derece ölçülen Yüksekova İlçesi'nde bugün yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı 10 metreye kadar düştü. Görüş uzaklığının düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı. Yetkililer yoğun sis nedeniyle araç sürücülerine sis farlarını açmaları, hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Görüntü Dökümü



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-Çarşıdan görüntü



-Seyir halindeki araçlar



-Genel görüntü

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), ()-

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3)SURİYELİ KIZ KARDEŞLER SAVAŞIN İZLERİNDEN KURTULMAK İSTİYOR

SURİYE'nin Halep kentinde savaş uçaklarının hava saldırısı sonrasında çıkan yangında vücutları yanan 10 yaşındaki Gazva ile 8 yaşındaki kardeşi Rimez Bestani yanık izlerinden kurtulmak istiyor.



Halep'te 2 yıl önce rejim uçaklarının hava saldırısından sonra yaşadıkları evde yangın çıkması sonucu Bestani ailesinin kızları Gazva ve Rimez Bestani'nin göğüs, sırt, kol ve bacakları yandı. Olaydan sonra bölgede bulunan hastanedeki tedavinin ardından Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen Bestani kardeşler Gaziantep'te çocuk hastanesinde yanık tedavisi gördükten sonra taburcu edildi. Olay günü ekmek almak için fırında olduğunu söyleyen baba Muhammed Bestani, "Eşim İmen ve çocuklarımda evde değildi. Sadece iki kızım evdeydi. Uçak bomba attı. Bombanın düşmesi ile yangın çıktı. Daha sonra çocuklarımı kurtardık. Ancak vücutları yanmıştı. Gaziantep'te tedavi gördüler. Vücutlarındaki yanık izlerinden kurtulmalarını istiyorum. Onlara baktıkça üzülüyorum. Bu çocukların suçu ne?" dedi.



Gazva ve Rimez Bestani de vücutlarındaki yanıklar nedeniyle kaşıntı olduğunu ve bu durumdan kurtulmak istediklerini söyleyerek, doktorların yardımcı olmasını istedi.

Görüntü Dökümü



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- Çocukların vücutlarında yanık izlerinden görüntüler



- Babaları ile birlikte görüntüleri



- Bacak ve sırttaki yanıktan yakın görüntü



- Anne çocuklarını giydirirken



- Babanın konuşması



- Karnındaki yarayı göstermesi



- Çocukların konuşması

BOYUT: 115 MB SÜRE: 03'36"

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

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4)HAYATI FELÇ EDEN KAR, ÇİFTÇİYİ SEVİNDİRDİ

EDİRNE'de son bir haftadır etkili olan yoğu kar yağışı ve dondurucu soğuk, okulların tatil edilmesine, nehirlerin donmasına ve hayatı olumsuz etkilemesine neden olurken 9 aydır yağış yüzü görmeyen çiftçi için adeta 'can suyu' oldu. Ekili araziler için kar yağışının hayati önem taşıdığını ifade eden Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, "Edirne genelinde 1 milyon 800 bin dönüm buğday ekili, kuraklıktan bunun hepsi sıkıntıdaydı, bunların hepsi karla birlikte sıkıntıyı atlattı" dedi.



Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de hafta boyunca hava sıcaklıkları sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü. Geçen cuma günü başlayan kar yağışı ise aralıkla sürdü. Gece yarısından itibaren düşen hava sıcaklığı nedeniyle kentteki Tunca ve Meriç nehirlerinin kıyıları ve yüzeyi buz tuttu. Kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, 253 köyü bulunan kentte bir çok köy yolu ulaşıma kapandı. Önceki gece yarısına kadar süren kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimi geçti.



KAR ÇİFTÇİYE YARADI



Edirne'de 27 santimetreye ulaşan kar yağışı çiftçilere ise adeta 'can suyu' oldu. Yaklaşık 9 aydır kuraklıkla mücadele eden çiftçiler kar yağışını sevinçle karşıladı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, özellikle buğday eken çiftçilerin kuraklık nedeniyle uzun süredir endişeli olduğunu ifade ederek, 1 milyon 800 bin dönümlük ekili alanların kuraklıktan çıkma noktasına geldiğini söyledi. Edirne'de en son geçen yıl Mayıs ayında iyi yağışlar gördüğünü hatırlatan Yorulmaz, "Edirne'de geçen 13 Mayıs'tan bu yeni yıla kadar yağış hiç olmadı. 1 Ocak'tan itibaren başlayan kar yağışı bizleri sevindirdi. Tarlalara ektiğimiz buğdaylar hiç bir çıkmamıştı. Aşırı kuraklık yaşanıyordu, bu karla sevindik. Bazı kişileri bu kar üzmüştür belki ama bizi çok sevindirdi. Bizim Nisan-Mayıs ayına kadar 400 metreküp/saniye yağış daha almamız gerekiyor. Meteorolojinin verdiği tahmin raporlarını bunu karşılıyor. Mayıs ayına kadar metrekareye 400 kilo yağış alırsak, yılı biraz kurtarabiliriz. Kuraklıktan dolayı artezyen kuyularında bile sular çekildi. Mahsul için sadece yağan yağışla değil tavan suyuna da ihtiyacı var. Aşırı derecede yağışa ihtiyacımız var. Yağışlar devam ederse çiftçiler olarak kendimizi kurtarabiliriz. Kar günü kurtardı, arkası gelirse sıkıntı giderilecektir" dedi.

SIKINTIYI ATLATTIK

Edirne Ziraat Odası Başkanı Yorulmaz, kar yağışının buğdayı örttüğünü ve don tehlikesi olmadığını söyledi. Kar ve soğuk havanın insanlar için sıkıntılı bir dönem olduğunu ancak çiftçiler için sevindirici olduğunu savunan Yorulmaz, "Kar yağışı şuanda buğdayı örttü. Buğdaya karın altında hiç bir şey olmaz. O bize sıkıntı yaratmaz. Don ile ilgili bir problemimiz yok şuanda. Kar yağışının gelmesi bir çok insanlarda grip gibi hastalıklar oluyor ama çiftçiler için önemli. Edirne genelinde 1 milyon 800 bin dönüm buğday ekili, kuraklıktan bunun hepsi sıkıntıdaydı, bunların hepsi karla birlikte sıkıntıyı atlattı" şeklinde konuştu.

KÖYLÜLERİN KAR SEVİNCİ

Edirne'nin merkez bağlı Kemalköy'de çiftçilik yapan 49 yaşındaki Selami Gülağcan, geçen yıl yaşanan kuraklığa dikkat çekerek, "Bu sene çok kuraklık yaşandı. Buğdayların çıkma durumları kritik haldeydi. Kar kalktığı zaman anlayacağız ama 9 aydır kuraklık olduğu için kar bizim çok işimize yaradı" diye konuştu.

Kar yağışının ardından ekili arazilerini kontrole giden çiftçilerden İlhami Türümen de kar yağışından önce kara kara düşündüklerini anlatarak, "Kuraklık yaşandığı için 9 aydır ekinlerimiz zor durumdaydı. Şimdi Allah bize yardım etti, kar yağışı olunca ektiklerimizi kurtardı. Soğuktan bir zarar olmaz ama suyun mutlaka olması lazımdı. Kar yağışına çok sevindik. Biz kara kara düşünürken kar yağdı" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:



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Kemalköy tabelası



Buğday tarlalarından genel



Buğday tarlalarından detay



Buğday tarlasında inceleme yapan çiftçi



Çiftçiler ile röp.



Muhabir, Ali Can Zeray anons



Cengiz Yorulmaz ile röp.



Cengiz Yorulmaz detay

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()



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5)İNEGÖL'DE 2 KATLI EV YANDI

BURSA'nın İnegöl İlçesi'ne bağlı Deydinler Mahallesinde, Ali Kızılkaya'ya ait iki katlı ahşap çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Deydinler Mahallesi'nde emekli memur olan Ali Kızılkaya'ya ait iki katlı ahşap evin ikinci katında iddiaya göre sobadan sıçrayan alevler yangına neden oldu. Evin birinci katında eşi Beytiye Kızılkaya ile birlikte uyuyan Ali Kızılkaya, sabah saat 04.00 sıralarında evin yoğun dumanı fark ederek evden dışarıya çıktılar.



İhbar üzerine harekete geçerek tüm araçlarla yangın yerine ulaşmaya çalışan İtfaiye ekiplerinden biri yangın söndürme aracı, tepede bulunan eve yoldaki buzlanma nedeniyle çıkamadı. Diğer araçlarla yangın yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etmeye başladılar. Buzlanma nedeniyle rampaya çıkamayan yangın söndürme aracı için bu seferde mahalle sakinleri seferber oldular. Araç, traktörlerle çekilmeye çalışılsa da başarılı olunamadı. Yolda kalan araçtaki su diğer yangın söndürme araçlarına nakledilerek yangın söndürme çalışmalarına devam edildi.

İtfaiye ekipleri şiddetli lodosa rağmen yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangın sonucu Ali Kızılkaya'nın iki katlı evi kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen Ali Kızılkaya ve eşi Beytiye Kızılkaya'ya 112 Acil Servis ambulansında müdahale edildi. Çift komşuları tarafından misafir edilirken, yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü



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-Yangın söndürme çalışmaları, yolda kalan itfaiye aracını kurtarma çalışmaları, genel görüntü

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () -

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6)GAZİANTEP'TE ÖĞRENCİ SERVİSLERİNE DENETİM

GAZİANTEP'te, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Vatandaş ve okullardan gelen şikayetleri dikkate alan Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Karataş İMKB İlköğretim Okulu önünde öğrenci servislerine denetim gerçekleştirdi. Gelen servislerde sürücü belgesi, yol güzergahı, SRC belgesi, ehliyet, ruhsat, öğrenci kapasitesi, araç temizliği, cam kontrolü gibi alanlarda denetim yapan zabıta ekipleri, bazı araçlara uyarı cezası yaparken, bazılarına da cezai işlem uyguladı.

Zabıta ekipleri, belediyeden alınan izin belgelerinde taşıma yaptığı okulların isimlerinin muhakkak olmasını istedi. İzin belgesinde okul ismi olmayan öğrenci servislerine taşıma yapmasına müsaade etmeyen zabıta ekipleri, izin belgelerinde okul isimlerinin olmasına özen gösterdi. Son bir haftada 49 okulda 347 öğrenci servisi denetleyen zabıta ekipleri, bu araçların 82 tanesine cezai işlem, 93 tanesine de ihtar yaptı.

Öğrenci servislerinin gelişi güzel güzergah kullanmasına izin verilmeyeceğini, okul önlerinde yaya ve araç trafiğini aksatan davranışları ortadan kaldırmak için denetimlerin düzenli olarak devam ettiğini belirten zabıta yetkilileri, haftada ortalama 50 okulda öğrenci servisi denetimi yapıldığını kaydetti.

Görüntü Dökümü



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- Okul önündeki zabıta ekipleri



- Zabıtaların öğrenci servislerini durdurması



- Zabıtaların servisleri kontrol etmesi



- Servislerdeki öğrenciler



- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB



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