DHA YURT BÜLTENİ-4

1)MERSİN'İ SEL BASINCA, SEBZE FİYATLARI TAVAN YAPTI, PİLİÇLE YARIŞIYOR

MERSİN'de bir süre önce yaşanan sel felaketi sonrasında sular altında kalan seralardan hasat yapılamayınca, sebze fiyatları tavan yaptı. Yaklaşık 60 bin dekar serada bulunan biber, patlıcan ve kabak hasat edilemeyince, bu sebzelerin kilosu büyük kentlerinde 8 liraya kadar çıkıp 1 kilo piliç etine denk geldi.Hasat döneminde yaşanan selin tüm Türkiye'yi etkileyeceğini ifade eden Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Münir Şen, metropol kentlerde patlıcan ve kabağın tavuk fiyatına ulaştığını söyledi. Mersin'de örtü altı seralarda yıllık 350 bin ton sebze üretildiğini hatırlatan Münir Şen, yaklaşık 40 bin dönüm seranın hala sular altında olduğunu kaydetti. Şen, su basan seralarda hasat yapılamadığını kaydetti.

Ürünler toplanamayınca İstanbul gibi metropol kentlere sevkiyat yapılamadığını, Antalya'dan giden bir miktar sebzenin de yetmediğini belirten Şen, "Ürün az olunca bazı esnaf fiyatları yükseltti. Şu anda sebze hasadında yüzde 50'nin üzerinde azalma var. Bu araziler temizlenip yeni fideler ekilmezse, ciddi sebze eksikliği yaşanacak. Mersin tarımın başkentidir. Mersin'in olmadığı yerde fahiş fiyatlarla mal almak zorunda kalacaktır. Temsil ettiğimiz sektör 80 milyonu ilgilendiriyor, sorunu herkes iliklerine kadar hissediyor. Fahiş fiyatlarla karşılaşınca bizler de şok oluyoruz. 1 kilo tavuk ile 1 kilo kabak ve patlıcanın fiyatı eş değer olmuş" dedi.

İKİNCİ EKİM YAPILMAZSA FİYATLAR YÜKSEK KALACAK

Yaşanan durumun aslında Mersin'in tarımdaki yerini gösterdiğine işaret eden Şen şunları söyledi: "40 bin dönüm tarım arazisi hala sular altında. Bu alanların temizlenip üreticilere teslim edilmesi gerekiyor. Tekrar ekilmezse yaz aylarında bile 7 liraya kabak, biber, patlıcan yemek zorunda kalacak vatandaş. Bu enflasyona ciddi şekilde yansıyıp ihracatı etkileyecektir. Afeti tek başımıza tolere etmemiz mümkün değil. Mevcut borçların yapılandırılmasını, kamu bankalarının bizleri finanse etmesini istiyoruz. Bunun sürdürülebilmesi mümkün değil" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Sel suları altında kalan seralar

- Kayıkla hasat yapan çiftçiler

- Su basan biber serasını temizleyen çiftçiler

- Haldeki kabak, biber ve patlıcandan görüntüler

- Komisyoncular ellerindeki ürünleri gösterirken

- Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:İbrahim MAŞE-Kamera:Mustafa İNSAN/ MERSİN, ()

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2)DOĞU'DA DONDURUCU SOĞUKLAR

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde kar yok ancak dondurucu soğuklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ardahan'ın Göle ilçesi sıfırın altında 24.9 derece ile yine Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altında olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde her yer buz tuttu. Termometrelerin sıfırın altında 24.9 derece kadar düştüğü Ardahan'ın Göle ilçesi Türkiye'nin en soğuk kenti ünvanını yine korudu. Gecenin en düşük hava sıcaklıkları yine sıfırın altında olmak üzere Kars Harakani Havalimanında 23.8, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 22.8, Erzurum'un Tekman ilçesinde 20.8, Kars'ta 20.4, Ağrı'da 17.6, Ardahan'da 14.3, Iğdır'da 14.1, Erzurum'da 11.9, Muş'ta 8.3 ve Erzincan'da 4.3 dereceyi buldu.Kar yağışısın önümüzdeki haftaya kadar beklenmediği bölgede apartmanların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Çatılardan sarkan buz sarkıtları ve buz kütleleri yoldan geçen yayalar ve araçlar için tehlike oluşturuyor. Bunun üzerine buz sarkıtların kırılması yolunda çalışma yapılıyor.

Görüntü Dökümü

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Çatılardan buzların kırılarak dökülmesinden

Çatılardan detaylar

Sarkıtlardan detaylar

Röportaj

haber- kamera: Eser AYDIN/ MUŞ, ()

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3)İLÇE MERKEZİNE İNEN KURT, KÖPEĞE SALDIRDI

TOKAT'ın Almus ilçesinde aç kalarak ilçe merkezine inen bir kurdun köpeğe saldırması, güvenlik kamerasına kaydedildi. Almus'ta olumsuz hava koşulları nedeni ile aç kalan bir kurt, dün gece ilçe merkezine inerek Ötüken Mahallesi'nde bir köpeğe saldırdı. İlçede yaşayan Ömer Altay'ın evin önüne kurduğu güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde iki hayvanın boğuştuğu görüldü. Kurdun daha sonra ise köpeği ısırıp sürükleyerek götürmesi görüntülere yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,()

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4)ŞANLIURFA’DA, HALK EĞİTİM MERKEZİ'NDE YANGIN

ŞANLIURFA’da, Halk Eğitim Merkezinden çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.Sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Haliliye Halk Eğitim Merkezi'nde bilinmeye bir nedenle Halk Eğitim Müdürü Metin Kıraatlıoğulu'nun odasında yangın çıktı. Kısa sürede içeriyi alev ve dumanların sardığını görenler itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Elektrik kontağından kaynaklı olduğu düşünülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



Görüntü Dökümü

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- Halk Eğitim merkezi

- Dumanların yükselmesi

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

- Polis ekiplerinin inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 144 MB