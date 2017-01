DHA YURT BÜLTENİ-4

1)FIRAT KALKANI ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

SURİYE'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda geçen 29 Kasım tarihinde irtibat kesilen ve terör örgütü DEAŞ unsurlarınca şehit edildiği belirlenen Jandarma Astsubaylar Kıvanç Kaşıkçı ve Duran Keskin'in cenazeleri Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonda 29 Kasım tarihinde astsubaylar Kıvanç Kaşıkçı ve Duran Keskin ile irtibat kesildi. TSK'nın da irtibatın kesildiğini duyurduğu 2 astsubay, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca şehit edildi.

CENAZELERİ BULUNDU

Sürdürülen harekat kapsamında dün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen bölgede yapılan incelemede, şehit astsubayların cenazelerine ulaşıldı. Astsubaylar Kaşıkçı ve Keskin'in cenazeleri askeri helikopter ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Şehit astsubayların burada yapılan otopsilerinin ardından cenazeleri tören için Gaziantep Havalimanı'na götürüldü. Burada şehitler için düzenlenen törene Gaziantep Vali Vekili Aladdin Serdar Polat, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, askerler ve protokol üyeleri katıldı.



Havalimanında düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla şehit astsubay Kaşıkçı'nın cenazesi Çanakkale'ye, Keskin'in cenazesi ise Adana'ya gönderildi.



Geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan ve 140'ıncı gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan asker sayısı 49'a yükseldi.

========================================================

2)MEYVE VE SEBZE GÖNDERİLEMEDİĞİ İÇİN FİYATLAR YÜKSELİYOR'

ADANA'daki Yüreğir Sebze ve Meyve Hali Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Çayır, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Ankara gibi bölgelere ürün gönderemediklerini, sebze ve meyve fiyatlarının da bu nedenle yükseldiğini söyledi.

Dernek Başkanı Çayır, yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle sebze ve meyve komisyoncularının da sorun yaşadığını anlattı. Mehmet Çayır, "Akdeniz Bölgesi'nde yağan aşırı yağmur ürünlere zarar verdi, bazı bölgelerde tarımsal ürünler sele gitti. Ayrıca yurdun dört bir yanındaki kar yağışları nedeniyle mevcut ürünleri de yollar kapalı olduğu için gönderemiyoruz" dedi.



Mevsim koşulları nedeniyle ürün azlığı ve kapanan yolların sebze ve meyve fiyatlarını yükselttiğini bildiren Mehmet Çayır, şunları kaydetti: Ürün yetişen yerlerde aşırı yağış nedeniyle hasat zorlaştı. Ayrıca yolların kapalı olmasından dolayı biz de sıkıntılar yaşıyoruz. Yollar kapalı, don olayı var, araçlar hareket edemiyor. Mesela bölgemizde yetişen narenciye ürünleri geçen hafta halimizde 25-30 kuruşa satılırken, aşırı yağmur ve don olaylarının olması sebebiyle şimdi 50-60 kuruşa çıktı. Patlıcan soğuk havadan dolayı 5 liradan satılıyor. Geçen hafta 50 kuruş olan soğanın kilogramı şimdi 60 kuruşa gidiyor. Adana'daki hal fiyatları uygun ama ulaşım sorunu nedeniyle ürün kısıtlı giden kentlerde toptan ve manav fiyatları artıyor."

===================================================



3)MANİSALILAR BEYAZ ÖRTÜNÜN KEYFİNİ SÜRDÜ

MANİSA'da etkisini gösteren kar yağışı, şehir içi trafiği olumsuz yönde etkilerken, güne karla karşılaşan vatandaşlar ise beyaz örtünün tadını kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak çıkardı.

Manisa'da bu sabahtan itibaren tekrar etkisini gösteren yoğun kar yağışı, şehir içi trafiği olumsuz etkiledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçeler Şehzadeler ile Yunusemre'nin belediye ekipleri, il merkezindeki ana güzergah yollarında, kar küreme araçlarıyla yolları temizledi. Yollarda, tuzlama çalışması yaptı. Şehzadeler'deki Cumhuriyet Meydanı'ndan geçen vatandaşların birçoğu, kar manzarasının güzelliğini ölümsüzleştirmek için sıklıkla özçekim yaptı. Bazı vatandaşlar kartopu oynarken, bazıları kardan adam yaptı.



OKULLARA KAR TATİLİ



Yoğun kar yağışı sebebiyle Valilik kararıyla Gördes ve Demirci ilçelerindeki ilk, orta ve lise düzeyindeki okullar bugün 1 günlük tatil edildi. Akhisar, Kırkağaç, ilçelerindeki kırsal mahallerde taşımalı eğitim alan okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildi. Ayrıca Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki tüm okullar öğleden sonra 1 günlüğüne tatil edildi.



Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre ise il genelindeki tüm fakülte ve yüksekokullarda 1 günlüğüne eğitime ara verildi.



Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde kapanan yollarının olmadığını, belediye ekiplerinin kar küreme araçları ve tuzlama çalışmalarıyla yollardaki trafik akışının devam ettiğini ifade etti.

==========================================================

4)SOKAK HAYVANLARINA SICAK YUVA MESAİSİ

ANTALYA'da, dağcı, turizmci, aşçı, servis şoförü ve öğrencilerden oluşan 7 hayvan sever, sokakta kalan hayvanlara kulübe yapıyor. Havanın soğuduğu bu günlerde sosyal medya üzerinde temasa geçen 7 kişi, sokakta ve ormanlarda yaşayan sahipsiz hayvanlara kulübe yapmaya karar verdi. Fikri ortaya atan aşçı Esen Başak Kangal, bir gün sokakta bulduğu yavru kedinin kendisine ilham kaynağı olduğunu söyledi. Kangal, "Özellikle soğuk kış günlerinde dışarda birçok can varken, biz evimizde rahat ve huzurlu nasıl uyuyabiliyoruz, merak ediyorum. Dışarda tabii ki bir tek hayvanlar değil, aç ve açıkta kalan bir sürü insan da var. Hatta 'neden hayvanlar' diye bizi eleştirenler var. Ama şu an elimizden gelen tek şey minik dostlarımıza yardımcı olabilmek. Bunun için çok büyük masrafa, yatırıma da gerek yok. Benim gibi düşünen bir sürü gönüllü arkadaşım varmış" dedi.



ÖNCELİK KENT ORMANI'NDAKİ KÖPEKLERİN BARINAĞI



Dağcı Heval Kal ise havanın her geçen gün soğumaya başladığını belirterek, "İnternetteki gruplar arasında, hayvanlar için nasıl bir çözüm üretebiliriz diye konuşmaya başladık. Aşçı, şoför, öğrencilerden oluşan gönüllü arkadaşlarla bir araya gelerek, soğuk kış günlerinde, orman ve sokaklarda yaşayan hayvanlar için kendi imkanlarımızla barınma alanları üretmeye karar verdik. Benim depomu küçük bir marangozhaneye çevirdik. İlk etapta Kepez ilçesindeki Kent Ormanı'nda bulunan 60 civarındaki köpek için kulübe yapıyoruz. Büyük kulübeler yaptığımız için, her birinde 3 hayvan barınabilecek. 20-25 civarında kulübe yapmak ilk etapta yeterli olacak. İhtiyaca göre sayı artacak" diye konuştu.

KAPI KAPI DOLAŞIP, ESKİ MALZEME TOPLUYORLAR



Kulübe yapımında kullanılan malzemeleri yardımlarla temin ettiklerini aktaran Heval Kal, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"İhtiyacımız olan malzemeleri bulmak için inşaatları, şantiyeleri, pazarcıları ve işyerlerini kapı kapı dolaşıyoruz. Onlardan rica ediyoruz. Onlar da arta kalan, işlerine yaramayan malzemeleri bize veriyor. Kulübelerin altına yerden yüksek olması için palet koyuyoruz. Üzeri ve etrafını komple izolasyon malzemesiyle kaplıyoruz. Ayrıca altına su geçirmez malzeme, ahşap karkas olan tabana evlerden topladığımız eski halıları yerleştiriyoruz. Bir günde 2- 3 kulübe yapabiliyoruz. En çok nakliye konusunda sıkıntımız var. Çünkü kendi özel araçlarımız küçük. Bunun için kamyonet yardımına ihtiyacımız var."



Turizmci Özge Karaca da sokaktaki canlar için kulübe yapmaktan büyük keyif aldığını belirterek, "Daha önce hiç böyle bir işle uğraşmadım. İnanıyorum ki herkes hayvanlar için barınacak bir yerler yapmak ister. Biz buna öncülük ettik. Bu soğuklarda bir sürü canımız dışarda. Onlar için 7 kişi bir araya geldik. Bu konuda birçok destek aldık. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

====================================================



5)15 TEMMUZ KAHRAMANINDAN KENDİSİNİ DİNLEMEYENLERE TEPKİ



DENİZLİ'de, 15 Temmuz kahramanlarının katıldığı 'Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar' adlı program düzenlendi. Kalkışma gecesi yanındaki eşi şehit olan Rukiye Dağ, konuşması sırasında salonu terk edenleri görünce, "Darbe girişiminde yaşananlarla ilgili değil misiniz? Çok mu ilgisiz geldi. Tabi bir güldürü programı kadar sizleri güldüremiyoruz, kusura bakmayın" diye konuşması dikkati çekti. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde 'Tecrübe Konuşuyor İçimizdeki Kahramanlar 15 Temmuz' programının 45'incisi, Denizli 15 Temmuz şehitleri Anadolu Lisesi'nde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Vali Yardımcısı Cemalettin Cantürk, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müstakil Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Rasim Arı, İl Müftüsü Mehmet Aşık, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Lisenin konferans salonunda yapılan söyleşide, salon doldu. Söyleşi öncesi salonda çalınan şarkılara öğrenciler ellerindeki bayrakları sallayarak eşlik etti. Moderatörlürğünü Tahir Sarıkaya'nın yaptığı programa, 15 Temmuz kahramanlarından Danyal Şimşek, Türkan Güder Rukiye Dağ, konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacılardan önce sahneye çıkan Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir, sahnedeki dev ekrana yansıtılan 15 Temmuz temalı performansı izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Daha sonra konuklara 15 Temmuz darbe girişimini anlatan videoyla konuşmacıların ve 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını anlatan VTR'ler izletildi.

TANKLARI ELBİSELERİYLE DURDURDULAR

İlk olarak konuşmacılara 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını anlatan Danyal Şimşek, darbe girişimi sırasında kıyafetlerini çıkarıp tankların egzozlarına tıkadıklarını ve bu şekilde tankları kullanılamaz hale getirdiklerini söyledi. Türkiye'nin birlik olması durumunda kimsenin gücünün yetemeyeceğini ifade eden Şimşek, "Bizim başka ülkemiz yok. Suriyeliler Türkiye'ye geldi ama bizi kimse kabul etmez. Bizim başka bir ülkemiz yok. Buradan sonrası toprak" dedi.

PROGRAMI TERK EDEN KATILIMCILARA TEPKİ

15 Temmuz kahramanlarından Rukiye Dağ, yaklaşık 1000 kişilik konferans salonunun dolu olduğu programda sözlerine, "Ben buraya 6 yaşındaki oğlumu Ankara'da 15 Temmuz gecesinde bıraktığım gibi bıraktım. Lütfen anlatacaklarımı dikkatle dinleyin" diyerek başladı. Darbe girişimi sırasında kafası bedeninden koparak şehit olan eşini ve o gece yaşadıklarını anlatan Dağ, o sırada salonu terk edenleri görünce tepki gösterdi. Dağ salondan ayrılanlara, "Darbe girişiminde yaşananlarla ilgili değil misiniz? Çok mu ilgisiz geldi. Tabi bir Güldür Güldür Şov kadar sizleri güldüremiyoruz, kusura bakmayın. Ama ben buraya sizin için geldim. Benim eşim zamanının çoğunu arazide bu ülke için kömür aramakla geçirdi. Çocuğuna hasret kaldı, çoğu zaman. Bu ülkeden de çocuğuna hasret bir şekilde gitti. O yüzden beni dinlemenizi istiyorum. Bu benim eşimin şehadet hikayesidir" diye konuştu.

=========================================================

6)"GÖLCÜK ÖRNEK KAZANIM OLACAK"

DOĞA Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Adnan Yılmaztürk, 13 milyon TL'ye mal olacak Gölcük Tabiat Parkı Projesi'nin Isparta ve Burdur'un kültürel ve doğa turizmini harmanlayan örnek bir kazanım olacağını söyledi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü Gölcük Tabiat Parkı Projesi ile doğa turizmini bölgeye yayma çalışması yapıyor. Projeyle Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı'ndan Burdur'un Ağlasun İlçesi'nde bulunan Sagalassos Antik Kenti ve Burdur merkezdeki İnsuyu Mağarası'na yürüyüş ve atlı gezi yolu güzergahı belirlendi.



Projeyle ilgili bilgi veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Adnan Yılmaztürk, "Isparta ve Burdur'da 100 bin üniversite öğrencisinin güvenli hizmet alacağı macera parkı kuruluyor, bununla birlikte spor kompleksleri, at çiftliği, botanik bahçesi, masal dünyası ve restoranlar hizmet verecek. 13 milyon TL'ye mal olan bu çalışma Isparta ve Burdur'un kültürel ve doğa turizmini harmanlayan örnek bir kazanım olacak" dedi.



'İHALE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'



Yılmaztürk, "Uzun zamandır çalıştığımız Gölcük Tabiat Parkı projemizle ilgili Orman ve Su İşleri Bakanı'mız Veysel Eroğlu'nun Isparta ziyaretinde hayata geçirilmesi için talimat verdiği Europark'la ilgili talimatları çerçevesinde son noktaya gelmiş durumdayız. Avan proje genel müdürlüğümüz tarafından onaylandı, detay projeleri de bitmek üzere. Biz bu tür alanların üst düzey işletmecilik gerektirdiği düşüncesiyle yap-işlet-devret anlayışıyla bakanlığımız kanalıyla başbakanlığımızın da ihale olurunu aldık. Şu an ihale çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağız" diye konuştu.



İNSUYU MAĞARASI TABİAT ANITI OLSUN TEKLİFİ



Gölcük Tabiat Parkı'nda Burdur ve Isparta'yı ortak düşünerek çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Yılmaztürk, şunları söyledi:



"Gölcük Tabiat Parkı, Isparta'da yaklaşık 80 bin, Burdur'da 20 bin üniversite öğrencisinin rahat ulaşabileceği ortak bir yerde. Her iki ile de servis çıkararak, öğrencilerin güvenli bir ortamda, daha az masrafla enerjilerini atabileceği doğayla iç içe macera parkı ve doğada hoş vakit geçirebilecekleri bir ortam hazırlıyoruz. Çalışmalarımızın en önemli kısmı çevresel ve bölgesel değerlerimizi de canlandıracak olması. Dünya çapında önemli bir ören yeri olan Sagalassos ve 1955'te keşfedilip 1965'te hizmete açılarak, Türkiye'yi tanıtan İnsuyu Mağarası'na bir ring hattı oluşturarak hem yürüyüş hem de atlı gezi parkuru hazırladık. Güzergahlar belirlendi, levhalama kısmı kaldı. Paket turlarla Gölcük, Sagalassos ve İnsuyu ring hattı oluşturup hem bölgenin tanıtımını sağlayacağız hem de turizme kazandıracağız. İnsuyu Mağarası'nı çok önemsiyoruz. Vali Şerif Yılmaz'ın desteğiyle bölge müdürlüğüne tabiat anıtı olarak kazandırılması için bakanlığımıza teklifte bulunduk. İnsuyu Mağarası'nın tabiat anıtı olmasıyla önümüzdeki günlerde bölge potansiyelini etkin kullanma fırsatı bulacağız."

====================================================

7)YARALI ŞAHİN VE YAVRU BAYKUŞ TEDAVİYE ALINDI

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde vatandaş tarafından yaralı halde bulunan şahin ve yavru baykuş Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde tedaviye alındı.



Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'nde dün spor salonu yanında yaralı şahin olduğunun haber verilmesi üzerine Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi sorumlusu veteriner hekim Fevzi Uzun, bölgeye gitti. Yaralı şahini yakalayan Uzun, sağ kanadında ateşli silah yaralanması tespit edilen hayvanı korumaya aldı. Bu olaydan birkaç saat sonra da ilçe merkezinde sol kanadından yaralı yavru baykuş bulan vatandaşlar bakımevine durumu bildirdi. Yavru baykuş da bakımevinde tedaviye alındı.



'YARA KÖTÜ DURUMDA'



Veteriner hekim Fevzi Uzun yaralı baykuşla ilgili, "Genç bir hayvan, büyük olasılıkla beslenmek için aşağı indiği zaman kanadını bir şeye vurmuş, ondan sonra büyük olasılıkla uzun süre bulunamamış. Yara biraz kötü durumda. Tedavilerini yapacağız. Bu bölgede bulunan standart bir baykuş türü. Spesifik tür analizi yapamayacağım. Ama inşallah ilk müdahalesini yaptıktan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Hayvanat Bahçesi ile görüştük, onlar bakımlarını devam ettirebileceklerini söyledi. Bu şekilde biz ilk müdahalelerini yapıyoruz, inşallah iyileşir ve tekrar doğaya döner" dedi.



'ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI VAR'



Uzun, şahinle ilgili de şunu söyledi:



"Yine spesifik tür analizi yapamıyorum. Büyük olasılıkla beslenmek için daha alçak kısımlara inmiş. Ateşli silah yaralanması var. Kurşun girmiş, çıkmış ama genel durumu biraz daha iyi. İlk tedavilerini yine burada yapacağız. Büyükşehir Hayvanat Bahçesi ile görüştük. Geri kalan bakımlarını onlar üstlenecek. İyileştikten sonra da umarım doğaya salınacak."

====================================================

8)CAMİDEN AYAKKABI HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, bir kişinin camiden ayakkabı çalması güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, sabah namazı sırasında Gülabibey Mahallesi'nde bulunan Gülabibey Cami'sinde meydana geldi. Camiye gelen bir kişi, pencereden kontrol ettiği ve cemaatin namaz kıldığını anladıktan sonra numarasına baktığı ve kontrol ettiği bir ayakkabıyı montunun içine koyarak ayrıldı. Kısa süre sonra camiye tekrar dönen şüpheli; ikinci bir ayakkabıyı daha aynı yöntemle çaldı. Namazın ardından dışarı çıkan iki kişi ayakkabılarının çalındığını fark edince durumu cami görevlilerine iletti. İncelenen güvenlik kamerasından hırsızlığın anlaşılması üzerine durum polise bildirildi. Polis ekipleri de güvenlik kameralarından eşkalini belirlediği şüphelinin kimliğinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.

===================================================