DHA YURT BÜLTENİ-4

1)FIRAT KALKANI'NIN ŞEHİDİ İÇİN GAZİANTEP'TE TÖREN

SURİYE'DE sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş 25 yaşındaki Osman Açıkgöz'ün cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.Şehit Astsubay Çavuş Osman Açıkgöz'ün cenazesi, sabah saatlerinde morgdan alınarak 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na götürüldü. Şehit için burada uğurlama töreni düzenlendi. Törene; Valili Vekili Halil Uyumaz, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, belediye başkanları, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ve askerler katıldı. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 47'nci şehidi olan Osman Açıkgöz'ün Türk bayrağına sarılı tabutu buradaki tören sonrası cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere karayoluyla memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Tugay Komutanlığı

- Törene katılanlar

- Cenaze aracının gelişi

- Tabutun indirilmesi

- Tabutun taşınması

- Cenaze aracının gidişi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 86 MB

===============================================

2)BOLU DAĞI'NIN KAR TİMİ

KIŞ aylarında sürücülerin korkulu rüyası olan Ankara-İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda, Karayolları ekipleri 84 personel, 21 kar küreme ve tuzlama aracı ile çalışarak TEM ve D-100 karayolunu açık tutmaya çalışıyor. Ekiplerin, TEM'de günde ortalama 200 ton tuz kullanarak yaptıkları karla mücadele çalışması 'drone' ile havadan görüntülendi.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan TEM ve D-100'ün Bolu Dağı kesiminde kış aylarında ulaşım zorlaşıyor. Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçleştiği Bolu Dağı'nda, toplam 84 porsonel, 21 kar küreme ve tuzlama aracıyla çalışarak karla mücadele ediyor. 48 personel ve 12 karla mücadele aracı Bolu Dağı Tüneli'nin de bulunduğu TEM yolunda, 36 personel, 9 karla mücadele aracı da D-100 karayolunda çalışıyor. Ekipler, Kaynaşlı ve Abant Kavşakları arasındaki yaklaşık 30 kilometrelik alanı açık tutmak için gece gündüz vardiyalı şekilde çalışıyor. Ekipler, sadece TEM'in Bolu Dağı kesiminde günlük ortalama 200 ton tuz kullanarak kar ve buzlanmaya bağlı olumsuzlukları en aza indiriyor.



KARLA MÜCADELE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bolu Dağı Tüneli Bakım İşletme Şefliği'nin Bolu Dağı'ndaki karla mücadelesi drone ile havadan görüntülendi. İşletme Şefi Murteza Beşiroğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmada Karayolları ekiplerinin karla mücadelesinin hikayesi gösterildi. Özellikle Bolu Dağı Tüneli kesiminde havadan çekilen görüntülerde, Karayolları ekiplerinin kar küreme araçlarıyla gerçekleştirdiği çalışmanın önemine dikkat çekildi.

SÜRÜCÜLER MEMNUN

Sürücüler de Karayolları'nın Bolu Dağı'ndaki çalışmasından memnun olduklarını söyledi. Otomobil sürücüsü Ömer Işık, "En büyük sıkıntı ağır tonajlı araçların orta ve sol şeridi kapatmaları. Bunun dışında yoğun kar yağışına rağmen yollar açık. Yolları temizlemek ile görevli Karayolları araçlarını yolda gördüm. Gerçekten iyi çalışıyorlar. Genel manasıyla trafiği aksatacak bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Karayolları üzerine düşeni yapıyor. Araç sürücülerinin de dikkat edip, kurallara uyarak trafiği olumsuz etkilememeleri lazım" dedi.

Görüntü Dökümü



----------------------------



-Karayolları Bolu Dağı Tüneli İşletme Şefi Murteza Beşiroğlu'nun hazırlattığı video



-Karla mücadelenin drone görüntüler



-Vatandaşlarla röportaj

Süre: 07.24 Boyut: 241.9 MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

===============================================



3)DİYARBAKIR'DA 'ROBOSKİ ANITI' VE İNSAN BAŞLI ASLAN HEYKELLERİ KALDIRILDI

DİYARBAKIR'da, DBP'li Başkanların tutuklanıp yerlerine kayyum atanmasından sonra Kayapınar Belediyesinin Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde Irak sınırında düzenlenen hava operasyonunda ölen 34 kişi için yaptırdığı "Roboski Anıtı" ve Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan İnsan başlı aslan heykelleri söküldü. Anıtın kaldırılması ve insan başlı aslan heykellerinin sökülmesi ile ilgili Belediyelerden bir açıklama yapılmadı.

Kayapınar Belediyesi tarafından 25 Aralık 2013'te yaptırılan ve Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde Irak sınırında düzenlenen hava operasyonunda ölen 34 kişinin adlarının yazılı olduğu 'Roboski Anıtı' dün gece polisler tarafından söküldü. Dicle Kent bulvarı üzerindeki bir parkta bulunan ve ortasında anne çevresinde ise bombaları simgeleyen figürlerin bulunduğu, "Roboski Anıtı" nın çevresinde ise yaşamını yitiren 34 kişinin isimleri yer alıyordu. Kayapınar Belediye Meclisinin 2013 Ağustos ayı toplantısında alınan karar ile kurulan Anıtın Belediye başkanı Mehmet Ali Aydın'ın tutuklanması ve yerine atanan kayyum tarafından dün gece sökülmesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

BÜYÜKŞEHİR'İN ÖNÜNDEKİ İNSAN BAŞLI ASLAN HEYKELLERİ DE SÖKÜLDÜ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan 2 insan başlı aslan heykeli de dün Belediye yönetimi tarafından kaldırıldı. Heykellerin bakım için mi yoksa bir daha konmamak üzere mi kaldırıldığı öğrenilemezken, Belediye yönetimi konu ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. İnsan başlı aslan figürleri, Mezopotamyaya özgü Asurlar döneminde tapınak yada kutsal sayılan mekanların koruyucuları olarak biliniyor.

Görüntü Dökümü:



----------------------



-Kaldırılan Roboski anıtının yerindenr görüntüler



-Kırılan anıt kaidesinin görünütüsü



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Felat BOZARSLAN-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,()-

======================================================

4)ŞERİT DE ENGEL OLMADI

ADANA'da bir banka şubesinin önüne bırakılan sırt çantasının bomba olabileceği şüphesi, polisi alarma geçirdi. Çevre güvenliği alan polisin dikkatine rağmen çevredeki vatandaşlar, çekilen güvenlik şeridine aldırış etmeden çantanın yanından yürümeyi sürdürdü.Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Kızılay Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesi önünde bırakılan siyah sırt çantasını görenler, bomba olabileceğini düşünerek ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, kaldırım kenarında duran çantanın çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi alıp, uzman ekip istedi. Polisler, uzman ekibin gelmesini beklerken çekilen güvenlik şeridine aldırış etmeyen bazı kişiler, çantanın yanından yürümeyi sürdürdü. Şeridin yanından yürüyen vatandaşları sözlü olarak uyaran polis, onları çantanın yanından uzak tutabilmek için yoğun çaba harcadı. Bir süre sonra olay yerine gelen Bomba İmha Uzmanı'nın incelediği çanta boş çıktı. Polis de emniyet şeridini kaldırdı.

Görüntü Dökümü



------------------------



- Yerdeki şüpeli paket



- Polislerin yolu kesmesi



- Sokağın emniyet şeridi ile kapatılması



- Polislerin yoldan geçenler uyarması



- Uzman ekibin çantası incelemesi

SÜRE:01'44" BOYUT:194 MB

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

===================================================

5)BAHÇEŞEHİR OKULLARI EREĞLİ KAMPÜSÜ TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

BAHÇEŞEHİR Okulları'nın Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında açacağı, 'Bahçeşehir Okulları Karadeniz Ereğli Kampüsü' tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Bahçeşehir Okulları Karadeniz Ereğli Kampüsü tanıtım toplantısı Büyük Anadolu Otel'de yapıldı. Kıyıcak mahallesinde inşaatı devam eden, 2017-2018 eğitim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek olan okulun tanıtım toplantısına Ak Parti Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Bahçeşehir Okulları Pazarlama Direktörü Senem Dinçer, Karadeniz Bölge Koordinatörü Savaş Boyar, Ereğli Kurucusu Oğuz Karahan ve davetliler katıldı. Toplantıya öğrenciler ve velilerin ilgisi oldukça fazlaydı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bahçeşehir Okulları'nın tanıtım videosu izlendi. Ardından hava muhalefeti nedeniyle toplantıya katılamayan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel'in mesajı okundu.

Bahçeşehir Okulları Karadeniz Bölge Koordinatörü Savaş Boyar, Bahçeşehir Okulları olarak 42 ilde 81 adet kampüsleri bulunduğunu söyledi. 2017-1018 eğitim yılı itibariyle 20 kampüsü de faaliyete geçirerek toplam 101 kampüse ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Boyar, şöyle konuştu:

"101 kampüsümüzde 50 bin üzerinde öğrencimiz eğitim görecektir. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın üniversitemizde dahil olmak üzere 150 bin öğrencisi mevcuttur. Ereğli'de açılacak kampüsümüz son derece gelişmiş teknolojiye sahip olacaktır. 11 bin metrekare alan üzerinde 52 derslikli bir kampüs olacaktır. Burada ana okulundan liseye kadar her kadememiz mevcuttur. Mayıs ayı gibi okulun bitmesi hedefleniyor. Eğitimimiz içeriğinde kişiye özgü eğitim modelimizi çok önemsiyoruz. Yani öğrencimizin içindeki cevherini keşfediyoruz. Her öğrenciye aynı öğrenme sitilini taktiğini uygulamıyoruz. İnsanların nasıl parmak izleri aynı değilse her öğrencinin öğrenme tarzı aynı değildir. Öğrenemeyen öğrenci yoktur, sadece öğrenciye doğru yaklaşamayan sistem vardır. İşte biz bu sürece talibiz."

Bahçeşehir Okulları Ereğli Kurucusu Oğuz Karahan da ülkenin geleceğine yön verecek olan bireylerin yetiştiği Bahçeşehir ailesine katılmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Türkiye'ye katkı sağlayacak bir yatırımla geleceği emanet edecek pırıl pırıl gençler yetiştireceklerini ifade eden Karahan, "Karadeniz Ereğli kampüsünde geleceğin eğitimini uygulayacağız. Eğitimin öncüsü olma misyonumuzla yabancı dil eğitimi, kişiye özgü öğrenim modelini hayata geçireceğiz. Tüm bu öncü çalışmalarımızı akademik başarımızla taçlandıracağız. Ereğli kampüsü dünyadaki eğitim kampüsleri gibi tüm olanaklara sahip genel müdürlükteki eğitim yöneticileri tarafından oryantasyonlarla sisteme adapte edilmiş öğretmenlerle Türkiye'nin aydınlık geleceğini temsil edecektir." dedi.

Ak Parti Milletvekili Faruk Çaturoğlu da Ereğli'ye yapılacak okulu önemsediklerini ve Bahçeşehir Okulları'nın önemli bir eğitim kurumu olduğunu ifade etti. Toplantı velilerin sorularının Bahçeşehir Okulları Karadeniz Bölge Koordinatörü Savaş Boyar tarafından cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü:



--------------------------



-Toplantıdan detaylar



- Bahçeşehir Okulları Ereğli Kurucusu Oğuz Karahan'ın konuşması



- Bahçeşehir Okulları Karadeniz Bölge Koordinatörü Savaş Boyar'ın konuşması



-Tanıtım videosu



-Salondan görüntü

Süre: (7.10) Boyut: (228 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()