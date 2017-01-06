DHA YURT BÜLTENİ-4

1)MİDYAT'TA POLİS TOMA ARACI ŞARAMPOLE UÇTU

MARDİN'in Midyat İlçesi'nde, bugün sabah saatlerinde polis TOMA aracı, tekerleğinin patlaması sonucu yol kenarındaki 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Sürücü, meydana gelen kazadan yara almadan kurtuldu.

Midyat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) şarampole uçtu. Mardin Yolu 5'inci kilometresinde seyreden TOMA, tekerleğinin patlaması üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu TOMA, yol kenarındaki 10 metrelik şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtulurken, TOMA, Midyat Belediyesi'ne ait kepçe ile olay yerinden kaldırıldı.

Görüntü Dökümü



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-Şarampole yuvarlanan TOMA



-TOMA'nın kaldırılması çalışmaları



-Genel ve detay görüntüler



-Haber-Kamera: Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), ()-

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), ()-

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2)EDİRNE'DE OKULLARA 'KAR TATİLİ'

EDİRNE Valiliği, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde kar yağışı başladı. Öğleden sonra etkisini arttıracağı tahmin edilen kar yağışı nedeniyle Edirne Valisi Günay Özdemir, saat 11.00 itibariyle il merkezindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Sabah okula giden öğrencilerde kar tatilinin ardından evlerine gönderildi.

EDİRNE,()-



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3)YAĞMUR ALTINDA UYGULAMA

ADANA polisi, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla başlatılan 'Huzur' uygulaması kapsamında denetim yaptı.Merkez Seyhan ilçesinin Dikili bölgesindeki Şehitlik Caddesi'nde yapılan denetime Terör, Asayiş ve Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı. Yağışa rağmen uygulamaya ara vermeyen polis ekiplerinin güvenliğini Özel Harekat Polisi sağladı. Cadde üzerindeki iş yerleri, kahvehane ve internet kafeler de arama yapıldı. Çok sayıda otomobilin incelendiği uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü



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- Polislerin ve Özel Harekat timlerinin sokakta nöbet tutmaları



- Sokaktaki Türk bayrağının görüntüsü



- Polislerin şüphelilerin üzerini araması



- İşyerinde yapılan aramadan görüntüler



SÜRE:01'53" BOYUT: 211 MB



Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI / ADANA, ()

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4)KIZ ARKADAŞI İLE BULUŞMAYA GİTTİ, BIÇAKLANDI

ADANA'da 31 yaşındaki Hamdi Çelik, buluşmaya gittiği kız arkadaşının ağabeyi tarafından bıçaklandı.



Merkez Yüreğir ilçesinin Koza mahallesinde oturan Hamdi Çelik, kimliği belirlenemeyen kız arkadaşı ile telefonla konuştuktan sonra buluşmak için evden çıktı. Koza Nur Camii'nin yanındaki inşaatta buluşmaya gelen Çelik, kız arkadaşını beklerken, karşısına genç kızın ağabeyi soy adı öğrenilemeyen Kadir çıktı. İki genç arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir adındaki genç, Hamdi Çelik'in göğsüne ve sırtına 3 bıçak saplayıp olay yerinden kaçtı.



Yaralı halde cep telefonula 112'yi arayan Hamdi Çelik, ambulans istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hamdi Çelik'i Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı olan Hamdi Çelik ameliyata alındı.



Polis, Hamdi Çelik'i yaralayan Kadir'in kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü



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- Olayın yaşandığı yerden genel görüntüler



- Hastanedeki ambulanslardan görüntü



- Hamdi Çelik'in sağlık fotoğrafı



SÜRE: 40" BOYUT:76 MB

Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI / ADANA, ()

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5)TARİHE İZ BIRAKANLARIN RESİM SERGİSİ

ADANA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95'nci yıldönümü olan 5 Ocak'ta, Adanalı iki ünlü ressam Adnan Ateşok ve Şemsettin Başkurt'un yağlıboya eserlerinden oluşan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ünlü ressam Abidin Dino ve usta edebiyatçı Yaşar Kemal'in yakın arkadaşı olan Şemsettin Başkurt ve Adnan Ateşok'un eserleri büyük beğeni topladı.



Adanalı iki usta ressam Adnan Ateşok ve Şemsettin Başkurt'un eserlerinden oluşan ve "Adana'nın İzini Bırakanlar" adı verilen sergi, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi Abidin Dino Sanat Galerisi'nde izlenime açıldı. Küratörlüğünü Haluk Uygur ile Mehmet Emin Arıcı'nın üstlendiği ve 1 ay süreyle 150 eserle birlikte sanatçılara ait kişisel eşyaların yer aldığı sergi, bir ay açık kalacak.



USTALARIN YAKINLARI DA SERGİDE



Serginin açılışına sinema yönetmeni Ali Özgentürk ve çok sayıda sanatseverin yanı sıra Adnan Ateşok'un eşi Sabiha Ateşok ve kızı Tijen Soykan ile Şemsettin Başkurt'un torunu Sinan Başkurt ve yeğeni Yegane Beste Karabulut da katıldı. Seyhan Belediyesi, Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu ile Adana Lions Kulüpleri ortaklığında 20 sanat, eğitim ve meslek kuruluşunun sergiyi desteklediğini anlatan Küraatör M.Emin Arıcı, "Ustaların ölümsüz eserlerini, çok yakınları olan Yaşar Kemal'in adı verilen kültür merkezinde Abidin Dino'nun adı bulunan bir galeride sergilemekten gurur duyuyoruz" dedi. Çiçek ve sergiye ilişkin çeşitli hediyelerin sunulduğu usta ressamların yakınları da gösterilen ilgi dolayısıyla mutluluklarını dile getirip teşekkür etti.



Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da başta Dr. Haluk Uygur olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür edip, kültür ve sanat faaliyetlerine desteklerini sürdüreceklerini belirtti.



KUTUSU//// USTALARIN ÖYKÜSÜ



Şemsettin Başkurt, Adana'da resim öğretmenliği yaptığı yıllarda Abidin Dino ile tanışır. Bu tanışma yıllar sürecek bir dostluğun başlangıcını oluşturur. Hatta bu dostluk yıllar sonra Abidin Dino'nun Paris'te Şemsettin Başkurt sergisini açmak istemesine vesile olur. Ancak bazı nedenlerle Paris'te açılamayan sergi, öğrencisi ve aynı zamanda yakın dostu olan Yaşar Kemal tarafından İstanbul'da gerçekleşmiştir. Tablolarının uzun süre oturduğu apartmanın bodrumunda saklı kaldığı yıllar sonra ortaya çıkar ve torunu tarafından ortaya çıkarılınca sanatseverler bu tablolarla buluşur.



Aynı dönemlerde Adana'da yaşayan diğer bir usta ise Adnan Ateşok'tur. Resim yapmayı bir yaşam tarzı olarak belirleyerek çok sayıda eser üretip sanata ve sanatçılara destek vermek adına sanat galerisi açmış. Adnan Ateşok Sanat Galerisi hem Altın Koza Film Festivali kapsamında hem de özel birçok sergiye ev sahipliği yapar.

Görüntü Dökümü



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- CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in sergide görüntüsü



- Sergiden genel görüntüler



- Ali Özgentürk'ün sergide görüntüsü



- Şemsettin Başkurt'un torunu Sinan Başkurt'un konuşması



- Adnan Ateşok'un eşi Sabiha Ateşok'un konuşması



- CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in konuşması



- Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın konuşması



- Çiçek ve sergiye ilişkin çeşitli hediyelerin sunulması



- Adnan Ateşok ve Şemsettin Başkurt'un biyografisinin yer aldığı panolardan görüntü

SÜRE: 04'15" BOYUT: 476 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Akif ÖZDEMİR/ADANA,()

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