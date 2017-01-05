DHA YURT BÜLTENİ-4

AKŞEHİR'DE PAZAR YERİ ÇATISI ÇÖKTÜ: 4 YARALI (EK)



1)ENKAZ ALTINDA KİMSEYE RASTLANILMADI

Akşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı semt pazarının çöken çatısını enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Yapılan arama- kurtarma çalışması sonucunda enkaz altında her hangi bir kimseye rastlanılmadı. Çatının çökmesinin sonucu yaralanlardan Mustafa Erkekli'nin (33) durumun ağır olduğu, diğer 4'ününde hafif yaralı olduğu belirtti.

Kentte son iki haftadır aralıklarla yağan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki kar kalınlığının 65 santimetreye kadar ulaştığı, çelikkonstrüksiyon olan çöken çatının üzerinde ise yaklaşık 40 ila 50 santemetre yüksekliğinde kar kütlesinin olduğu belirtildi. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Kapalı pazar alanı yaklaşık 3 bin metrekaredir ve bunun yaklaşık 4'te 1'i, yoğun kar birikintisi nedeniyle çöktü. Yoğun kar yağışı nedeniylede geçen hafta pazar açılmamıştı. Bugünde sabah saatlerinde olması nedeniyle pazarcı esnafı dışında çok fazla vatandaşın olmaması, büyük bir faciayı engellemiş oldu."dedi.

Görüntü Dökümü

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- Arama kurtarma çalışmalarından detay

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA )

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2)TEM'DEKİ DEV AVM'NİN YOLUNU KARAYOLLARI AÇTI, BELEDİYE KAPATTI



BOLU'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında denetim kayyumu atanan TEM kenarındaki AVM'nin 10 aydır kapalı olan D-100 bağlantı yolu, Karayolları tarafından açıldıktan 1 gün sonra belediye ekiplerince yeniden kapatıldı. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, söz konusu yol yüzünden yargılandığını hatırlatarak, "Hem ben yargılanacağım, ondan sonra da ben yolu açacağım. Bunun izahı olamaz" dedi.

TEM Otoyolu'nun Elmalık mevkisinde 2011 yılında hizmete giren Higwahy Alışveriş Merkezi'in D-100 Karayolu bağlantı yolu, imar planında yer almadığı ve TEM'e kaçak geçişlerin olduğu gerekçesiyle geçen yıl Şubat ayında ulaşıma kapatıldı. İçişleri Bakanlığı, 3 ay sonra aynı gerekçeyle Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve 9 belediye görevlisi hakkında soruşturma izni verdi. Bakanlık kararında imar planında olmayan yolla tesise bağlantı sağlandığına dikkat çekildi. Ayrıca tesisin bir bölümü ile açık otoparkı da orman arazisinde yer aldığı gerekçesiyle Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün ilgili personeli 'görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla yargılandı.

OTOYOLA KAÇAK GEÇİŞ KAPATILDI

Yaşananların ardından AVM'nin kurucu büyük ortakları Adnan Daylan ve Ömer Baday, yüzde 55'lik hisselerini Haziran ayında işadamı Abdulkadir Şimşek'e sattı. Yurt dışına kaçan Daylan ve Baday hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılıken, tesisin yeni yönetimi otoyola kaçak geçişleri önlemek için açık otoparkın etrafını bariyer ve tel çitlerle çevirdi.

KARAYOLLARI AÇTI, BELEDİYE KAPATTI

15 Temmuz darbe girişminin ardından AVM'ye atanan TMSF Kayumluğu, geçen 21 Aralık'ta Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi'ne yazı yazarak, otoyola kaçak geçişlere karşı tedbirlerin alındığını belirterek bağlantı yolunun açılmasını talep etti. Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü de otoyol bağlantısının kalıcı olarak kapatılması üzerine D-100 bağlantı yolunun açılmasına karar verdi. Karayolları ekipleri bunun üzerine geçen 30 Aralık'ta 10 aydır kapalı olan yolu ulaşıma açtı. Ancak 1 gün sonra belediye ekipleri yolu kazarak tekrar ulaşıma kapattı. Bin 700 kişinin çalıştığı tesisteki esnaf, hukuka aykırı şekilde hareket edip kendilerini zarara uğrattıkları gerekçesiyle belediye hakkında suç duyurusunda bulundu.

BELEDİYE BAŞKANI: KANUNLA ÇÖZÜLMELİ

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, söz konusu bağlantı yolunun belediye ile hiçbir ilgisi olmadığını söyleyerek, "Burası tünel yapılırken Karayolları'nın inşatta kullandığı bir yol. Bizimle hiçbir ilgisi yok. Sadece mücavir alanımız içinde olması nedeniyle Bolu Belediyesi ile ilgili görünen bir alan. Son olaylardan sonra bu yolun açılmasına göz yumduğumuz, oradaki yanlışlardan sorumlu olduğumuz konusunda tamamen Bolu Belediyesi suçlu duruma düşürüldü. Ben ve 9 arkadaşımız şu anda yargılanıyoruz. Buradaki hadise tamamen otoyol tesislerinin başka bir yerden bağlantısının olup olmayacağı ile ilgili çalışma. Bu kanunla çözülmesi gereken bir çalışma. Biz de görevimizi yapmak durumundayız. Çünkü yargılandığımız bir olayı devam ettirerek suç üstüne suç işlemiş oluyoruz. Bu işin çözüm yolu kanun çıkmasıdır. Kanun çıkarsa herkes rahatlar. Hem kanun çıkmayacak, hem ben yargılanacağım, ondan sonra da ben yolu açacağım. Bunun izahı olamaz. Kimse de açamaz. Burada valilik de emniyet de tedbir almak durumundadır. Onlara da resmi yazılarımızı ilettik."



Görüntü Dökümü



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-Belediye Başkanı ile röportaj



-AVM'nin kapatılan bağlantı yolu



-AVM esnafınını tepkisi

Süre: 07.00 Boyut: 234.2 MB



Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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3)TUTUKLANAN SİİRT BELEDİYE BAŞKANI BAKIRHAN'A 114 YIL HAPİS İSTEMİ



SİİRT Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve daha sonra görevden alınan Siirt Belediye Başkanı DBP'li Tuncer Bakırhan hakkında, 18 kez 'Terör örgütü propagandası yapmak', 2 kez 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek veya yönetmek' ile 'Terör örgütü üyesi olmak' suçlarından toplam 114 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede çok sayıda PKK'lının cenaze törenlerine katılmak ile suçlanan Bakırhan ifadesinde, "Belediye Başkanlığı dönemimde Siirt ilinde binlerce cenazeye katıldım. Cenazesine katıldığım şahısların Arap, Türk, Kürt veya başka milletten olup olmamasına, siyasi görüşünün ne olduğuna bakmaksızın cenaze araçları kullanıldı. Ben de ayrım gözetmeksizin bu cenazelere katılmaya çalıştım" dedi.



Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 16 Kasım'da tutuklanan ve daha sonra görevden alınan Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Bakırhan'ın 2014, 2015 ve 2016 yılları arasında 18 kez, 'Terör örgütü propagandası yapmak', 2 kez 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek veya yönetmek' ile 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan 114 yıl hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamede, Bakırhan'ın Siirt merkez ve ilçelerinde çok sayıda PKK terör örgütü mensubu üyelerinin cenaze törenlerine katıldığı, bu cenazeler için Belediyenin araç tahsis ettiği ve buralarda terör örgütü propagandası yapıldığı belirtildi.

'BİNLERCE CENAZEYE AYRIM YAPMADAN KATILDIM'

Hazırlanan iddianamede Bakırhan'ın ifadeleri de yer alırken, Tuncer Bakırhan, iddianameye yansıyan ifadesinde şöyle dedi:

"Ben bu şahısların cenaze törenlerine katıldım. Bu cenazelerin Mezarlıklara götürülmesi konusunda Siirt Belediyesine ait cenaze araçları kullanılmıştır. Bu araçların tahsis edilmesi hususunda benim özel olarak herhangi bir talimatım olmamıştır. Belediye Cenaze Müdürlüğüne başvuran kim olursa olsun ilgili müdürlük kim olursa olsun cenaze arabası vermiştir.Cenaze arabası tahsisinde benim bir haberim olmaz, ilgili müdürlüğün görevindedir. Ben Belediye Başkanı sıfatıyla Belediye Başkanlığı dönemimde Siirt ilinde binlerce cenazeye katıldım Cenazesine katıldığım şahısların Arap, Türk, Kürt veya başka milletten olup olmamasına, siyasi görüşünün ne olduğuna bakmaksızın cenaze araçları kullanıldı. Ben de bu cenazelere ayrım gözetmeksizin bu cenazelere katılmaya çalıştım. Cenazeye katılan diğer şahısların cenaze törenlerinde bu şekilde slogan atmaları beni ilgilendirmez. Ben bu cenazelerde o şekilde slogan atmadım. Cenaze törenlerinde mezarlıklarda ölen bu şahıslar için saygı duruşunda bulunup bulunmadığımı hatırlamıyorum. Cenaze araçlarına PKK/KCK terör örgütü simgeleyen bayrakların ve fotoğrafların asılması olayı ile benim de Belediyenin de herhangi bir alakası yoktur. Ben Belediyenin cenaze araçlarına bunların asıldığını görmedim. Bunlar muhtemelen ölenlerin yakınları tarafından asılmıştır."

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, () -

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4)KISKANÇLIK YÜZÜNDEN BİRLİKTE ALKOL ALDIĞI KIZ ARKADAŞINI VURDU

KONYA'da 5 arkadaşıyla birlikte bir evde alkol alan İbrahim S., iddiaya göre kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada rastgele ateş açması sonucu tartıştığı arkadaşı Özbekistan uyruklu 23 yaşındaki Ronava Kalorx'u, tabancayla başından vurdu. Hastaneye kaldırılan Ronava Kalorx, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor. Olay, saat 00.10 sıralarında merkez Meram İlçesi Alavardı Mahallesi Akhan Sokaktaki Stüdyo tipi bir evde meydana geldi. İbrahim S. ve Ronava Kalorx'unda aralarında bulunduğu 2'si kadın 5 kişi, birlikte alkol almaya başladı. Bir süre alkol aldıktan sonra İbrahim S. ile Ronava Kalorx arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından İbrahim S., iddiaya göre, Ronava Kalorx ile onun yanındaki yine Özbekistan uyruklu kadına, "Ben gidiyorum, hadi buradan gidelim" dedi. Ronava ve arkadaşının da evde kalmak istediğini söylemesi üzerine İbrahim S., iddiaya göre kıskançlık yüzünden evden çıktığı sırada rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ronava Kalorx, merminin başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Kanlar içinde kalan Ronava Kalorx, arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ronava Kalorx'un, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.



Görüntü Dökümü

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-Polisin olay yerinde inceleme yapması

- Evin dışından detay

- Genel ve detay

( Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA ))

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5)PARK HALİNDEKİ 2 OTOBÜS ALEV ALEV YANDI

İZMİT'te, bir firmanın otoparkında bulunan 2 otobüs alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi. Firma yetkilisi Fatih Çimen otobüslerin madde bağımlıları tarafından ateşe verilmiş olabileceğini söyledi.

Yangın, Körfez Mahallesi İzzet Uzuner Sokak'ta bulunan araç bayii ve yetkili servisinin otoparkında meydana geldi. Otoparkta satılmak üzere duran iki otobüsten dumanların yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Otobüsler alev alev yanarken, kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan araçları söndürdü. 2 otobüs kullanılmaz hale geldi. Yangının park halindeki bir araçta başladığını daha sonra yanındaki araca sıçradığı belirlendi. Firma yetkilisi Fatih Çimen otobüslerin madde bağımlıları tarafından yakılmış olabileceğini belirterek, "Park halinde duran otobüslerimizdi. Yanacak bir durumları yoktu. Muhtemelen alkol alan, tiner kullanan kişiler tarafından yakılmış olabilir diye düşünüyoruz" dedi.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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-İtfaiye ekiplerinin müdahalede bulunması



-Yanan araçlardan görüntüler



-Firma yetkilisi ile röp

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), () -



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6)TUTKUNU OLDUĞU ARAÇLARIN YARDIMIYLA SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

DENİZLİ'deki Tofaş Tempra-Tipo grubu üyesi Ömer Yıldırım, aynı marka araç tutkunu arkadaşlarının yardımıyla, kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifinde bulundu. Her bir otomobilin kaputu üzerine 2 harf gelecek şekilde 'Benimle evlenir misin' yazan Yıldırım'ın teklifine, Fatoş Tanrıverdi'nin yanıtı 'evet' oldu. Denizli Tofaş Tempra-Tipo grubu üyesi Ömer Yıldırım, kız arkadaşı Fatoş Tanrıverdi'ye sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Tutkunu olduğu otomobil markasına sahip olan arkadaşlarını Sümer Mahallesi'nde araçlarıyla birlikte bir araya getiren Yıldırım, her bir otomobilin kaputuna 2 harf gelecek şekilde 'Benimle evlenir misin aşkım' yazdırdı. Genç aşıkların araçların bulunduğu alana gelmeleriyle birlikte konfetiler patlatıldı. Çok sayıda otomobilin katıldığı sürpriz organizasyonda Yıldırım, diz çökerek Tanrıverdi'ye, alkışlar eşliğinde evlenme teklif etti. Yıldırım'ın evlenme teklifine alkışlar arasında 'evet' diyen Tanrıverdi, erkek arkadaşı Yıldırım'ın boynuna sarıldı. Genç aşıklar duygusal aşk müziği eşliğinde dans ederken, çifti yalnız bırakmayan araç tutkunları kornalarla eşlik etti.

Görüntü Dökümü



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- Ömer Yıldırım ve Fatoş Tanrıverdi dans ederken görüntü



- Otomobillerden detay



- Benimle evlenir misin yazan görüntü

(Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()



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7)ANTALYA 2016'DA 4.7 MİLYON TURİST KAYBETTİ

TURİZMDE tarihinin en kötü yılını yaşayan Antalya'ya bir önceki yıla göre gelen turist sayısı yüzde 43 düştü. 2015'te 10 milyon 875 bin olan turist sayısı geçen yıl 4 milyon 693 bin kayıpla 6 milyon 182 bin kişide kaldı.

Antalya, turizm tarihinin en kötü yılı 2016'yı yüzde 43 kayıpla kapattı. Antalya Valiliği Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 2015 yılında 10 milyon 875 bin olan yabancı yolcu sayısı 2016'da 6 milyon 182 binde kaldı. Antalya turizmi 2016 yılında, 2015'e göre 4 milyon 693 bin turist kaybı yaşadı. 2004 yılında 6.5 milyona yakın turistin geldiği kent, sayı bakımından 12 yıl geriledi.



28 ÜLKEDEN 24'ÜNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ



2016'da Antalya turizminde 5 binin üzerinde turist sayısına sahip 28 ülke pazarından sadece 4 ülkeden gelen ziyaretçi sayısında artış görüldü. Kent turizminin ana lokomotifini oluşturan başta Rusya olmak üzere Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, İsveç, Danimarka, Kazakistan, Polonya, Romanya, İran, Norveç, Avusturya, İsviçre, Beyaz Rusya, Finlandiya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Moldova, Slovakya, Macaristan, Irak, İtalya ve Slovenya'da ciddi oranlarda düşüş yaşandı. Artış gösteren pazarlar ise Ukrayna, İsrail, Litvanya ve KKTC oldu.



EN ÇOK ALMANLAR GELDİ



2016'da Antalya'ya gelen yabancı turistlerin milliyetlerine göre dağılımında ilk sırayı Almanlar aldı. 2015'te 3 milyon olan Alman turist sayısı yüzde 34 geriledi ve 1 milyon 975 binde kaldı. Almanlar 2016'daki toplam turist sayısının yüzde 32'sini oluşturdu. İkinci sırada ise Ukrayna 2016'nın tek sevinç yaratan pazarı oldu. 2015'te 314 bin olan Ukraynalı turist sayısı yüzde 82 artarak 572 bine yükseldi. Ukraynalı turistler toplam turist sayısında yüzde 9.2'lik payı oluşturdu.



RUSYA'DA KAYIP 2 MİLYON 350 BİN KİŞİ



2016'da turizm sektörünün en büyük sorunu olan Rusya pazarında eylül ayına kadar süren charter uçuş yasağı sektöre büyük darbe vurdu. Ancak eylülde yasakların kalkmasıyla birlikte Rusya'nın pazar payı üçüncülüğe yükseldi. 2015'te 2.8 milyon Rus turistin indiği Antalya Havalimanı'na 2016'da 486 bin Rus geldi. Bir önceki yıla göre yüzde 83 oranında, sayı olarak da 2 milyon 350 bin kayıp yaşandı.



İLK 10'DAKİ ÜLKELER



En çok turistin geldiği ülkeler sıralamasında dördüncü olan İngiltere'den 2015'e göre yüzde 24'lük düşüş yaşanarak, 334 bin turist geldi. Sırasıyla ilk 10'daki diğer ülkeler Hollanda'dan yüzde 30 düşüşle 306 bin, İsrail'den yüzde 59 artışla 169 bin, Belçika'dan yüzde 39 düşüşle 143 bin, İsveç'ten yüzde 55 düşüşle 140 bin, Danimarka'dan yüzde 25 düşüşle 133 bin, Kazakistan'dan yüzde 53 düşüşle 125 bin turist geldi.



DİĞER ÜLKELER VE TURİST SAYILARI



Diğer ülkelere bakıldığında ise Polonya'dan yüzde 58 düşüşle 100 bin, Romanya'dan yüzde 8 düşüşle 90 bin, İran'dan yüzde 20 düşüşle 86 bin, Norveç'ten yüzde 50 düşüşle 85 bin, Avusturya'dan yüzde 59 düşüşle 80 bin, İsviçre'den yüzde 53 düşüşle 77 bin, Beyaz Rusya'dan yüzde 49 düşüşle 70 bin kişi geldi. Litvanya'dan yüzde 7 artışla 65 bin, Finlandiya'dan yüzde düşüşle 55 bin, Fransa'dan yüzde 54 düşüşle 53 bin, Çek Cumhuriyeti'nden yüzde 65 düşüşle 47 bin, Moldova'dan yüzde 22 düşüşle 46 bin, Slovakya'dan yüzde 62 düşüşle 42 bin, Macaristan'dan yüzde 58 düşüşle 26 bin 500 kişi geldi. KKTC'den yüzde 6 artışla 18 bin, Irak'tan yüzde 45 düşüşle 15 bin 500, İtalya'dan yüzde 61 düşüşle 10 bin 800, Slovenya'dan yüzde 62 düşüşle 5 bin 200 ve diğer ülkelerden de yüzde 17 düşüşle 369 bin turist geldi. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurtdışında ikamet eden de toplam 447 bin 506 kişi Antalya'ya geldi.

Görüntü Dökümü



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- Antalya Havalimanı



- Havalimanı tatilciler



- Havuzlardan görüntü



Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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8)TORUNTAY: ASGARİ ÜCRETE YAPILAN ZAM HAYAL KIRIKLIĞI

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, asgari ücrete yapılan zammın hayal kırıklığı olduğunu söyledi.



Gaziantep'te sendika üyeleriyle bir araya gelen Mustafa Toruntay, bin 404 lira olarak belirlenen asgari ücrete yapılan zammın beklenilenin çok altında kaldığını ifade etti. Artışın düşüklüğünün asgari ücret tespit komisyonun yapısından kaynaklandığını dile getiren Toruntay, şöyle dedi:



"2 ay de asgari ücrette yapılacak zammın beklenildiği gibi olmayacağını ifade etmiştim ve bugün yapılan zam bizi haklı çıkardı. Asgari ücrette zamların bu kadar az olmasının sebebi asgari ücret tespit komisyonunun yapısı ile alakalı bir durum. Asgari ücret tespit komisyonun yapısının biran önce değişmesi ve işlevsel hale gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu asgari ücreti çalışanları hak etmiyor ve biran önce iyileştirilmesini temenni ediyorum."

Görüntü Dökümü



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- Toplantıya katılanlar



- Mustafa Toruntay'ın konuşması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 244 MB