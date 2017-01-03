DHA YURT BÜLTENİ-4

1)REİNA KATLİAMCISININ EŞİ VE BAZI KİŞİLER KONYA'DA GÖZALTINDA (1)



İSTANBUL Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'da yılbaşı gecesi katliam yapan DEAŞ'lı teröristle ilgili Konya'da bazı kişiler gözaltına alındı. Suriye'den geçen kasım ayında aile görünümü verip dikkat çekmemek için eşi ve çocuğuyla Konya'ya geldiği belirtilen teröristin bu kentte ilişki kurduğu kişiler belirlendi. Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün saat 23.30'da gerçekleştirdiği operasyonla DEAŞ'lı teröristle ilişkisi saptanan bazı kişileri gözaltına aldı.Gözaltına alınanlar arasında teröristin İstanbul'a giderken Konya'da bıraktığı eşinin de bulunduğu ileri sürüldü.

KONYA /

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2)KÖMÜRDEN ZEHİRLENEN ÇİFTİN CESEDİ 3 GÜN SONRA FARKEDİLDİ

ELAZIĞ'ın Karakoçan İlçesi'nde güvenlik koruculuğu yapan Ramazan Aktaş, 4 ay önce evlendiği eşi Yasemin Aktaş'ın cesetleri 3 gün sonra cesetleri bulundu. Aktaş çiftinin yatak odasına götürdükleri mangal içerisindeki kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtildi.

Karakoçan İlçesi'nde güvenlik koruculuğu yapan 33 yaşındaki Ramazan ve eşi Yasemin Aktaş, ısınmak için yatak odasına götürdükleri mangalda bulunan kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Alt kattaki komşusunun şüphesi üzerine Aktaş çiftinin cesedi, 3 gün sonra bulundu.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evin üst katındaki dairede oturan Ramazan Aktaş'ın alt katındaki dairede oturan ve adını vermek istemeyen komşusu, 3 gün önce Aktaş'ı evine odun taşırken gördüğünü belirterek, "Ramazan, en son 3 gün önce yukarıya kömür taşırken gördüm. Aradan 3 gün geçti ne o, ne de eşi hiç dışarı çıkmadı ve lambaları sürekli açıktı. Köydeki anne ve babasını arayarak durumu bildirdim. Onlar da aynı mahallede oturan Ramazan'ın ablasını aramışlar. Ablası polisle birlikte gelip kapıyı çaldı. İçerden ses gelmeyince polis kapıyı kırdı ve içeri girdi. Ramazan ve işi yatakta uyumuş, zehirlenerek ölmüş cesetleri duruyordu. Odanın ortasında da bir mangal içerisinde de sönmüş kömür vardı" dedi.

Ramazan Aktaş'ın ablası Aynur Aktaş ise kardeşinin 4 ay önce evlendiğini belirterek, "5 kız ve tek erkek kardeşimizdi. Daha yeni evlenmişti. 4 ay önce düğün yapmıştık" diye ağıtlar yaktı.

Karakoçan Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibi, evde yapılan incelemenin ardından Aktaş çiftinin cesetleri otopsi yapılmak üzere Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Çiftin tabut içerisindeki cesetleri evden çıkarılırken

Evin dıştan görüntüsü

Abla Aynur Aktaş'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler



Haber Kamera: Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), ()-

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3)BUZLANAN YOLDA 9 ARAÇ KAZA YAPTI

EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde buzlanma ve sis nedeniyle 9 aracın karıştığı 4 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kazalar sabah saatlerinde, Keşan-Gelibolu karayolu Bahçeköy Sapağı yakınlarında meydana geldi. Keşan’dan Çanakkale’nin Gelibolu İlçesi istikametinde Bahçeköy Sapağı yakınlarındaki 150 metrelik güzergahta yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 1’i TIR 9 aracın karıştığı 4 ayrı trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 45 yaşındaki Metin Baştürk, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazalar nedeniyle trafik, yaklaşık 1 saat Keşan’dan Gelibolu yönüne kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü



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-Kazaya karışan araçlar



-Yaralaya ambulansta müdahale edilmesi



-Buzlanan yol



-Yolda ilerleyen araçlar



-Polisin önlem alması



-Kaza yapan araçlar genel gör.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

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4)GAZİANTEP'TE, KAR YAĞIŞI

GAZİANTEP'te, başlayan kar yağışı kenti etkisi altına aldı. Polis sürücüleri kar lastiği ve zincirleri olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, öğleye doğru başlayan kar yağışı etkisini arttırarak sürdürdü. Vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkileyen yağışın ardından polisler, yollarda önlem alarak sürücüleri kar lastiği ve zincirleri olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise kapalı mekanlara girerek yağıştan korunmaya çalıştı.

Görüntü Dökümü

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- Kentte başlayan kar yağışı

- Kar altında yürüyen vatandaşlar

- Kar altında hareket eden araçlar

- Kar yağışı altında ilerleyen tramvay

- Caddedeki yoğunluk

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 229 MB

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5)SİNCİK'TE YOĞUN KAR YAĞIŞI

ADIYAMAN'ın Sincik İlçesi'nde kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.



İlçede hava sıcaklıklarında ciddi düşüşler yaşanırken ilçe merkezi beyaza büründü. İlçe merkezinde kar kalınlığının 5 ile santim arasında değişirken, ilçenin yüksek yerlerinde bu rakam 15 santime ulaştı.



Kar yağışı ile beraber trafikte de bazı aksaklıkların görüldüğü ilçede, okula öğrenci taşımada da kısmi gecikmeler yaşandı. Özellikle kar lastiği takmayan araçların yollarda kaldığı görüldü.

Görüntü Dökümü



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- Sincik ilçesi



- Yağan kar yağışı



- Karla kaplanan yollar



- Araçların yolda kalması



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: ADIYAMAN-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB

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6)YAVRU KEDİYE İŞKENCE GÖRÜNTÜLER HAYVANSEVERLERİ AYAĞA KALDIRDI

SOSYAL medya'da yayılan yavru bir kediyi koli bandıyla sararak işkence yapan bir kişinin görüntüleri, hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Çanakkale'de yaşadığı öne sürülen U.G.'nin yavru bir kediyi koli bandına sararak işkence yaptığı video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. 'Pes' dedirten görüntüleri izleyen hayvanseverlerin tepkisi ise gecikmedi. U.G.'nin koli bantıyla sarararak hareketsiz bıraktığı yavru bir kediyi gülerek ve sanki çok eğlenceli bir şey yapıyormuş gibi yatağın üzerinde yuvarlamasının yer aldığı görüntülerde, "Bu akşam kargoya vereceğiz, yarın elinize ulaşır. Şöyle yüzünü de göster. Yani canlı, ölü değil. Birazdan bunu da bantlayacağız" demesi de yer alıyor. Görüntülerde U.G.'nin eline alıp, dambıl gibi kullandığı kedi için "Yazık günah lan hayvana. 5 liradan satıyoruz abi. Böyle kas çalışıyorsun" demisi de görüntülerde dikkati çekti. Yavru kediye işkence videosu Facebook ve Instagram hesabından kaldırılmadan indiren hayvanseverler, tepkilerini sosyal medyadan dile getirip, "www.change.org"da sorumluların cezalandırılması için imza kampanyası başlattı.



"Kediyi bantlayıp eziyet edenler cezasız kalmasın!" başlığıyla başlatılan imza kampanyasında, "Sosyal medyada karşılaştığımız bir video görüntüsünde, Çanakkale'de yaşadığını söylenen bir kişi bir kediyi bantlayarak işkence yapmaktadır. Olayı gerçekleştiren kişi hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını sizlerden tüm hayvanseverler adına arz ediyoruz" denildi. Şuana kadar ise 3 bin 213 kişi kampanyaya destek verdi.



Eceabat Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Necla Varol da yavru kediye işkence yapanlar hakkında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne dilekçeyle şikayetçi olup, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Görüntü Dökümü



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-Sosyal medyada paylaşılan yavru kediye işkence görüntüsü



Burak GEZEN / ÇANAKKALE, ()

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7)BURSA'DA CAMİDEN AYAKKABILARI KOKLAYARAK ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

BURSA'da bir camide namaz kılınırken ayakkabıları koklayarak çalan hırsız, yakalandı. Suriye uyruklu 23 yaşındaki Mahmoud Abdou olduğu öğrenilen hırsızın, "Hastalık kapmamak için koklayarak çaldım" diye ifade verdiği öğrenildi.



Merkez Yıldırım İlçesi'nde bulunan Erenler Camii'nde cemaat namaz kılarken içeri girerek dolaba bırakılan ayakkabıları tek tek kontrol eden hırsız daha sonra beğendiği ayakkabıyı kokladı. Hırsız bu ayakkabıyı giyerek kaçarken, polis ekipleri titiz hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

"HASTALIK KAPMAMAK İÇİN KOKLAYARAK ÇALDIM"

Yaşanan olayın ardından, Yıldırım Suç Önleme ev Araştırma Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri, hırsızın tanıyanlarında ifadesi ile Suriye uyruklu 23 yaşındaki Mahmoud Abdou olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıs, merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde ki evinde göz altına alındı. Mahmoud Abdou'nun, "Hastalık kapmamak için koklayarak çaldım. Önce kokladım daha sonra ayağıma uyana kadar denedim. Kokmayanı giyerek kaçtım." diye ifade verdiği öğrenildi. Şüphelinin daha önceden de suç kaydı bulunduğu bildirilirken, adliyeye sevk edilen Abdou tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü



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Güvenlik kamerası görüntüsü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-

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8)TÜRK VE RUS DİZİLERİNİN YEMENİLERİ GAZİANTEP'TEN

GAZİANTEP'te, yok olmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan yemenicilik, dizi ve sinema sektörü ile yeniden canlandı. Kentte son dönemde üretilen yemeniler ise Türkiye'nin yanı sıra Rusya'da yayınlanan dizilere gönderiliyor.

Gaziantep’in tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda yemenicilik yapan Ahmet Pektaş, Diriliş Ertuğrul ve Rus dizilerinden talep olması üzerine geleneksel yemeninin yanı sıra çizme ve bot tipi yemeni modelleri geliştirerek, kış aylarında da giyilmesine uygun hale getirdi. Türkiye'de kışlık yemeni yapan tek kişi olduğunu söyleyen Ahmet Pektaş, son dönemlerdeki ürünlerine ise yoğun olarak dizi ve sinema sektöründen talep geldiğini söyledi.Yemeni kültürünün son yıllarda yok olduğunu ve mesleğin sinema ve dizi sektörü ile ayakta durduğunu ifade eden Pektaş şöyle dedi:

"Kundura yokken herkes yemeni kullanırdı. Kunduranın piyasa girmesiyle yemeni eski popülerliğini yitirdi, yok olma düzeyine geldi. Diriliş Ertuğrul ve tarihi Rusya dizilerine yemeniler yapıyoruz. Kış ayları gelince dizilerden yemenilerin kışlık modellerinin yapılmasına yönelik talep oldu. Uzun bir çalışma sürecinden sonra numune yemeniler yaptık ve çok olumlu tepkiler aldık. Şu an 3 bin çift kışlık yemeni üretir duruma geldik. Kışlık yemeniler sayesinde piyasa biraz canlandı, insanlar yemeniye yeniden ilgi göstermeye başladı. Bu sayede Türkiye geneline ve Avrupa'ya açıldık. Kışlık yemenilerde kullandığımız deriler daha farklı, özellikle dananın sırt tarafındaki deriden kullanıyoruz. Diğer yemenilerden farklı olarak iki kat daha kalın deri kullanıyoruz. Her deriden yemeni yapılmaz, kışlık yemeni hiç yapılmaz. Deri ham iken alınmalı, yoksa kokar, kokan deriden yemeni olmaz."

Yemeninin sadece 5 çeşit deriden yapıldığını ve el ile dikildiğini belirten Ahmet Pektaş, "Yemeni dana, keçi, koyun, manda ve camız derisinden yapılır ve elde dikilir. Makine dikişi olursa yemeni özelliğini kaybeder" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yemeni alan turistler

- Yemeninin yapılışı

- Ahmet Pektaş ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN -GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 147 MB

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9)KOMŞU KIZINA TACİZ İDDİASI TUTUKLATTI

ANTALYA'da 15 yaşındaki kız çocuğu H.K.Ö.'ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan A.A., kendisine iftira atıldığını söyledi. A.A.'nın eşi H.A. ise sigara içtiği için tartıştıoğı H.K.Ö.'nün eşine iftira attığını söyledi.Komşu çocuğuna taciz iddiası, geçen ay Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Sitenin 13'üncü katındaki evlerinde olay günü tek başına olan 15 yaşındaki H.K.Ö., saat 22.00 sıralarında çığlık atarak yardım istedi. Yardıma koşan apartman sakinleri, evlerinin kapısı eşiğinde ağlayan H.K.Ö. ile karşılaştı. Ne olduğunu sorduklarında H.K.Ö., komşu dairedeki kız arkadaşı H.'nin babası A.A.'nın içeriye girip kendisini istismar etmeye çalıştığını iddia etti. Şikayet üzerine belediye işçisi A.A. tutuklandı.Hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan A.A., suçlamaları kabul etmedi. İftiraya uğradığını ileri süren A.A., tahliyesini istedi. A.A.'nın eşi H.A. ise mağdureyle kızının yakın arkadaş olduklarını belirterek, "Olay günü kızım H. komşumuzun kızı H.K.Ö'nün yanına gitmişti. Kızım eve geldiğinde sigara kokuyordu. Bu yüzden kızımla tartıştık. Geçen yıl da ikisini sigara içerken yakalamıştım. Kızım olay günü de sigara kokunca komşumuzun kapısını çaldım. Kapıyı H.K.Ö. açtı. İçerden sigara kokusu geliyordu. H.K.Ö'ye 'Seni babana söyleyeceğim. Bir daha kızımla görüşmeyeceksin' dedim. Bu tartışmadan sonra işe gittim. Ben işe gittiğimde eşime böyle bir iftira atıldı" dedi.Sanığın tahliye talebini reddeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Mustafa KOZAK/ANTALYA, ()

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10)KAPADOKYA KIŞIN ’DA GÜZEL

KAPADOKYA Bölgesinde Hava sıcaklığının eksi 8 dereceye düştüğü bölgede Balonlar kış mevsimi nedeniyle öğleden sonra havalanıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği sıcak hava balonu Karlı havada bile bölgeye gelen turistlere engel olamıyor. Karlar altındaki peribacalarını gökyüzünden izleyen turistler kamera ve fotoğraf çekerek bu güzel anı ölümsüzleştiriyorlar.Kapadokya’da Yılbaşından sonrada yerli turistlerin ilgi odağı haline geldi. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Mersin gibi illerden gelen ziyaretçiler, Balona binerek anı ölümsüzleştiriyorlar.

Göremeden Havalanan Balonlar, Paşa bağı, Aşk Vadisi, Güllü dere Çavuş in, Ürgüp gibi güzel manzaralar karşısında etkilenen turistler kışında ayrı bir güzelliği olduğunu belirtiyorlar.

Görüntü Dökümü:

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- Kar altında kalan peribacalarından genel görüntü

-Yerli Turistlerden genel ve detay görüntü

-Ürgüp Üçgüzeller mevkinde balon ve fotoğraf çeken turistlerden genel görüntü

-Balonlardan genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,)

DV 1 Dosya 1 Dakika 47 Saniye 111 - MB