DHA YURT BÜLTENİ-4

ANTALYA HAVALİMANI'NDA PANİK

1)DÜN AKŞAM DA GELMİŞ, ÜZERİNDEN ESRAR MADDESİ ÇIKINCA AİLESİNE TESLİM EDİLDİMİŞ

ANTALYA Havalimanı'nda kucağındaki çantayı x-ray cihazından geçirmek istemeyen şahıs "Bismillah, Allahuekber" diye bağıran R.Ç., gözaltına alındı. R.Ç.'nin, dün akşam da havalimanına gelip üzerinde esrar maddesi bulununca gözaltına alındığı, sonrasında ailesine teslim edildiği ortaya çıktı. Antalya Havalimanı'nda iç ve dış hatlar terminallerinin ortak kulandığı 'Giden Yolcu' kısmında saat 09.55'te x-ray cihazından geçen Türk vatandaşı R.Ç., "Bismillah, Allahuekber" diye bağırınca panik yaşandı. Polis ve özel güvenlikçiler R.Ç.'yi kısa sürede etkisiz hale getirip gözaltına aldı.



ÜZERİNDEN ESRAR ÇIKTI



R.Ç.'nin dün akşam da uçağa binmek için havalimanına geldiği, yapılan aramada üzerinde bir miktar esrar maddesi bulununca gözaltına alındığı, ifade işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Diyarbakır Bismil nüfusuna kayıtlı R.Ç.'nin, uyuşturucu bağımlısı olduğu kaydedildi.



'BİRDEN BAĞIRMAYA BAŞLADI'



Görgü tanıklarından avukat Dilek Bağrıyanık, bir arkadaşını sabah saatlerinde havalimanına bıraktığını belirterek, olay anını şöyle anlattı:



"X-ray'dan geçtik. Güvenlik görevlileri elle arama yaptığı sırada yan taraftaki x-ray cihazından kucağında sırt çantası bulunan 30'lu yaşlarda bir erkek geçti. Güvenlik görevlileri çantasını bırakıp geçmesini istedi. Şahıs bir anda çantasına sıkı sıkı sarılarak 'Bismillah, Allahuekber' diye bağırmaya, dua etmeye başladı. Güvenlik görevlileri hemen müdahale ederek yere yatırdı. Bu sırada o bölgede bulunan herkes kaçmaya başladı" dedi.



Dilek Bağrıyanık, şüphelinin başında siperliği bulunan kahverengi kasket bulunduğunu, yanağının sağ tarafından da kan aktığını söyledi. Bağrıyanık, "Polis merkezine götürüldü. Bize şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığını söylediler" dedi.



Bir başka görgü tanığı ise "Şüpheli çantasını aratmadan x-ray'dan geçmek istedi. Güvenlik görevlileri müdahale edince, 'Gidin teröristlerle uğraşın, beni bırakın' diye bağırdı. Çevredeki herkes kaçtı. Polis ve özel güvenlik görevlileri hemen müdahale etti. Çantasını alarak dışarı çıkardılar. Şüpheli yere yatırılarak kelepçelendi. Üzeri de arandıktan sonra polis aracına bindirilerek havalimanındaki polis merkezine götürüldü" dedi.



SOSYAL MEDYA MESAJLARI



Antalya Havalimanı'nda yaşanan olayla ilgili o sırada havalimanında bekleyen görgü tanıkları Twitter üzerinden yaşananları anlattı. Darıcaspor futbolcusu Okan Kutlu, Twitter paylaşımında, Antalya Havalimanı'nda panik yaşadıklarını yazdı. Söylenene göre birinin güvenlikten içeri girmeye çalıştığı, kargaşa ve kaçışmalar olduğunu belirten Kutlu, kaçışmaları görünce kendilerinin de kaçtığını, özel harekatın anında müdahale edip bu kişiyi sorgu odasına aldığını paylaştı.



Halil Adarlı adlı vatandaş ise havalimanında silahlı şahıs şüphesi nedeniyle polislerin terminal içinde koşturduğunu yazdı.

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Tolga YILDIRIM- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA

2)ALMANYA'DAN TATİLE GELEN SİVASLI MESUT, REİNA KATLİAMINDA ÖLDÜ



İSTANBUL'da yılbaşı gecesi eğlence kulübü Reina'ya yönelik düzenlenen terör saldırısında ölenler arasında bulunan 28 yaşındaki Mesut Gürbüz'ün, Almanya'dan tatil için Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı.

Ortaköy'de Reina'ya yönelik saldırıda ölenler arasında, Sivas'ın Gemerek İlçesi nüfusuna kayıtlı Mesut Gürbüz'ün de olduğu belirlendi. Almanya'da yaşayan Mesut Gürbüz'ün tatil için Türkiye'ye geldiği belirtildi. Turizimcilik yapan Gürbüz'ün yılbaşı gecesinde eğlenmek amacıyla arkadaşları ile birlikte Reina'ya gittiği anlaşıldı.

Eniştesi İsmail Aksoy tarafından cenazesi morgdan alınan Mesut Gürbüz'ün, yarın sabah Gemerek'e bağlı Eğerci Köyü'nde toprağa verileceği kaydedildi. Eğerci Köyü'nde Mesut Gürbüz'ün kardeşi Murat Gürbüz ile yakınlarının yaşadığı belirtildi.

SİVAS

3)BARTIN'DA 19 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 5 YARALI

BARTIN'da, buzlanan yolda kayan 19 araç birbirine girerken 5 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Bartın-Zonguldak yolunun Gecen Köyü mevkisinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giderken yolcu indirmek için yol kenarında duran minibüse, arkadan gelen otomobil çarptı. Arkadan gelen diğer araçlar da buzlanma nedeniyle kayarak birbirine girdi. Toplam 19 aracın karıştığı zinCcirleme kazada 5 kişi yaralandı. 112 Acil ekipleri, yaralıları ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Araçların kaldırılması ve tuzlama çalışması yapıldıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

4)GAZİANTEP'TE, MİNİBÜS KANALA UÇTU: 8 YARALI

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kanala uçan minibüste 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Onat Kutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kentteki yakınlarını ziyarete gelen 23 yaşındaki Mehmet Karaman yönetimindeki 63 UF 081 plakalı minibüs, bilinmeyen nedenle yoldan çıkıp kanala uçtu. Minibüste bulunan ve yaralanan 1'i çocuk 8 kişi çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi ve Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil servislerine götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.Polis kaza yerinde inceleme yaparken, mahalleli bölgede sık sık kaza yaşandığını ifade edip, yetkililerin önlem almasını istedi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

5)OTOMOBİL REFÜJE ÇIKTI: 1 YARALI

ÇANAKKALE'de kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkan anestezi uzmanı Özlem Arı, yaralandı. Arı, ambulansla çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.



Bugün saat 08.30 sıralarında, Demircioğlu Caddesi'nden Eski Belediye Kavşağı yönüne giden Özlem Arı, kullandığı 17 DR 843 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden sıkan otomobil savrulup, refüje çıktı. Trafik ışıkları ve yön levhalarına çarparak durabilen otomobilin ön kısmından kopan parçalar etrafa saçıldı. Yaralanan otomobil sürücüsü Arı, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından anestezi uzmanı olarak çalıştığı Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

6)YÜKSEKOVA'DA SİS ETKİLİ OLDU

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor.



Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde dün gece başlayan sis sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Sabah sisle uyanan vatandaşlar büyük sıkıntı yaşarken, görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye kadar düştüğü ilçede trafikte aksamalar oldu. Sis nedeniyle Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Yüksekova, Ankara-Yüksekova seferlerinin gecikmeli yapalacağı belirtildi.



YÜKSEKOVA(Hakkari)



7)ŞIRNAK'TA YABAN HAYVANLAR İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI

ŞIRNAK'ta Orman ve Su İşleri Şube'sine bağlı ekipler, doğanın karla kaplanması nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çekeçek yaban hayvanlar için doğaya yem bıraktı.



Orman ve Su İşleri Şırnak Şubesi'ne bağlı ekipler, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlara yönelik, Şırnak yakınlarında bulunan Namaz ve Çırav Dağları'na yemleme çalışması yaptı. Bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından geceleri hava sıcaklığı sıfırın altına düştüğü Şırnak'ta yaban hayvanlar için kar üstüne et, ekmek ve sebze atıkları bırakıldı.



Her sene doğaya yaban hayvanlar için yem bıraktıklarını belirten Orman ve Su İşleri Şırnak Şube Şefi Şükrü Altürk, yoğun kar yağışı sonucunda hayvanların beslenmesinin zorlaştığını, bunu engellemek için hayvanlar için doğaya yem bıraktıklarını belirterek, "Yaban hayvanların beslenmesine yardımcı oluyoruz. Bu şekilde duyarlı vatandaşlara da bunu bir görev olarak iletiyoruz. Vatandaşlar kendi imkanlarınca topladıkları, yemleri, atıkları yaban hayvanlara versinler. Yoğun kar koşulları devam ettiği sürece Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yemleme çalışmalarımız devam edecek. Her hafta sonu veya ihtiyaç duyulduğu zaman bu yemleme yapılacak" dedi.

8)BURSA ATATÜRK STADYUMU 15 BİN KAPASİTELİ AMFİ TİYATRO OLUYOR

YAPIMI için 1926 yılında Atatürk’ün bin lira bağışta bulunduğu ve 1948 yılında tamamlanan Atatürk Stadı'nın bulunduğu alanın, stadın tarihi dokusu korunarak ayrıcalıklı bir meydana dönüştürüleceği proje kapsamında yıkımlar sürüyor. Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Recep Altepe, uygulanacak proje ile stadın zemin ve tarihi dokusunun korunacağını, 15 binin üzerinde oturma kapasiteli 100 bini aşkın kişinin rahatlıkla toplanabileceği ve açık spor alanlarının bulunacağı ayrıcalıklı bir meydanı kente kazandıracaklarını söyledi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, 400 bin metrekare proje alanı ve 190 bin metrekarelik inşaat alanıyla Bursa’nın en büyük anıtsal yapılarından biri olan yeni stadyumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılmasının ardından, eski stadyumun bulunduğu alana yapılacak meydan projesinde yıkımlar hızla sürüyor. Yapımı için 1926 yılında Atatürk’ün bizzat kendisinin bin lira bağışta bulunması, 1948 yılında bu yana hem resmi törenlere ev sahipliği yapması hem de Bursaspor’un şampiyonluk başta olmak üzere elde ettiği birçok başarıya ev sahipliği yapması nedeniyle Bursa tarihinde aynı bir önemi bulunan stadyum, doğal dokusu korunarak meydan projesinde yaşatılacak.



Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, beraberindeki Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altın ile birlikte Atatürk Stadyumu’nun tribünlerinde devam eden yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Projede stadyum dokusunun bozulmayacağını dile getiren Başkan Altepe, "Şehirler meydanlarıyla anılır ve Bursa’mız da meydanı olmayan şehirlerden. Bu nedenle kavşaklarda mitingler ve etkinlikler yapıyoruz. Artık Kültürpark’ın doğu kenarındaki Atatürk Stadyumu’nun bulunduğu alan meydan oluyor. Sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusun stadın izlerini, yeşil alanını ortadan kaldırmadan buranın planda olduğu gibi spor alanı ve meydan olması için çalışıyoruz. Tribünlerde yıkım son aşamaya geldi. Hemzemin olacak şekilde fazlalıklar kaldırıyor. Sadece zeminin altındaki tribünler kalacak. Kapalı tribün yenilecek ve içi de yeniden dizayn edilecek. İlk Bursa festivallerinin yapıldığı stadyum yine festivallere her türlü organizasyona ev sahipliği yapabilecek. 15 bin kişinin üzerinde oturma kapasitesi olan stadyumda 100 binlerin katıldığı mitingler yapılabilecek. Yıkımlarda artık son günleri yaşıyoruz. Yıkımın tamamlanmasıyla etrafı tel örgü ile çevirip, hemen tadilata başlayacağız. Kısa zamanda da Bursa’mız yeni meydanına kavuşmuş olacak" dedi.

