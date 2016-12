DHA YURT BÜLTENİ-4

Şırnak'ta geceyi askerlerle birlikte geçiren Bakan Işık, gündüz esnafı ziyaret etti

ŞIRNAK'a dün gelen Milli Savunma Bakanı Fikri Işak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, geceyi üs bölgelerini ziyaret ederek geçirirken, bugün sabah saatlerinden itibaren de esnaf gezilerine başladı.

Milli Savunma Bakanı Fikri ışık ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, sabah saatlerinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlı'ğında askerlerle kahvaltı yaptıktan sonra Şırnak Valiliği'ne geçti. Valilik girişinde Vali Ali İhsan Su ve Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu ile kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Işık ve Orgeneral Çolak, daha sonra valilik şeref defterini imzaladı. Vali Su'dan aldığı brifing sonrası konuşan Bakan Işık, dün yaptığı ve bugün yapacağı ziyaretler hakkında detaylı bilgi verdi.

BAKAN IŞIK'TAN ÇAĞRI: GELİN ŞIRNAK'A YATIRIM YAPIN

Geceyi askeri üs bölgelerini ziyaret ederek gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Işık, "Kara Kuvvetleri Komutanımızla bugün Şırnak'tayız. Dün gece geldik. Tümenimizi ve özellikle askeri üs bölgelerini ziyaret ettik. Yeni yıllarını tebrik ettik. Onlarla bir hasbihal etme imkanımız oldu. Sabah da askerleriizle kahvaltı yaptıktan sonra valimizi vilayette ziyaret ediyoruz. Şırnak'a bakan olarak ilk gelişim ama bakanlıktan önce 2 defa geldim. Şırnak tabi Hz. Nuh'un şehri. Çok tarihi olan bir şehir. Son dönemde maalesef terör örgütünün çukurlar açarak, barikatlar kurarak ele geçirmek istediği Şırnak'ı başta halkımızın karşı durması, güvenlik güçlerimizin tam bir mücadele ile terör örgütünü buradan söküp atması sonrası yeniden yapılanma sürecine girmiş. Şu anda şehir hızlı bir şekilde yapılanıyor. Halkımıza çok teşkkür ediyorum. Şırnak halkının bu ülkenin bu milletin değerlerine ne kadar sahip olduğunu geçtiğimiz şu süreçte gördük. Şırnak Halkı teröre karşı güçlü bir duruş sergiledi. Ve terör örgütünün buralarda barınmasını engelledi. Şimdi bizde devlet olarak, hükümet olarak Şırnak'ı yeniden imar edip çok daha güzel, çok daha güçlü ve geleceğe çok daha güvenle bakan bir Şırnak oluşturmak için çalışıyoruz. Çevre Şehircilik bakanlığımız, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız, TOKİ, Şırnak Valiliğimiz, ilgili tüm kurumlar Şırnak'ın yeni imarı için büyük bir gayret gösteriyorlar. Belediyemize, valiliğimize bu konuda teşekkürler ediyoruz. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Şırnak'ta böyle kısa bir sürede bir cazibe merkezi haline gelmesini arzuluyoruz. Hükümetimiz Şırnak'ı, Cizre'yi, Silopi'yi ve İdil'i sadece imar etmekle kalmıyor, aynı zamanda buranın bir yatırım merkezi haline gelmesi için de Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırım programını açıkladı. Bu vesile ile Şırnak'tan bütün yatırımcılarımıza çağrıda bulunuyorum; Gelin Şırnak'a yatırım yapın. Gelin Şırnak'ta üretim yapın. Devletimiz ve buradaki yerel yöneticilerimiz burada size her türlü kolaylığı sağlayacaklar. Türkiye'nin en genç illerinden biri Şırnak. Burada genç nüfusumuz var. Çalışkan insanımız var. Potansiyelimiz yüksek. Türkiye de üretim yapmak için en güzel yer Şırnak. Bu çağrımızı Şırnak'tan da yineliyoruz. İstiyoruzki Şırnak yatırımla istihdamla üretimle Türkiye'ye katma değer üreten yapısıyla, turizimi ile, tarihi ile, kültürü ile anılsın. Terörle ve şiddetle değil. Bunun aksine her zaman olduğu gibi misafir perverliliği ile gündeme gelsin. Bizi biz yapan değerlere sahip oluşu ile gündeme gelsin. Şırnak doğrusu bunu hak ediyor. Şırnak terör ve şiddetle anılmayı hak etmiyor. Bun noktada sadece Şırnak'ta değil Türkiye'de yatırım yapmak isteyen herkesi Şırnak'ı da değerlendirmeye almaya davet ediyoruz" dedi.

İÇ GÜVENLİK HAREKATI DEĞERLENDİRMESİ

Bakan Işık; “24 Ağustos 2015 Terör örgütünün Ceylanınar'da 2 polisimizi yatakta hunharca şehit etmesi ile başlayan süreçte terör örgütüne çok ağır bir darbe vuruldu. Şuanda 9500'ün üzerinde terör örgütü elemanı etkisiz hale getirildi. Ve terör örgütünün adeta beli kırılma noktasına geldi. Bence terör örgütünün beli kırılmıştır. Bundan sonra bu mücadelede tavizsiz bir şekilde devam edecektir. Temel yaklaşımımız özellikle terör örgütünün çekmek istediği tuzağa düşmeden halkımıza şefkat ellimizi uzatmak ama terör örgütüne de devletin kahar gücünü de göstermek. Bizim özellikle bölge halkımız milletimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Duygusal bağlarımız çok güçlüdür. Bunları bütün kritik süreçlerde gördük. Devlet olarak halkımızın ihtiyaçlarını sonuna kadar gidermeye gayret ederken terörün adeta bu bölgeyi esir almaması için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bir taraftan terörle mücadeleyi amansızca sürdürürken, diğer taraftan bölgemizi yaşanabilir, ekonomik açısından da çok güçlü bir noktaya gelmesi için büyük gayret gösteriyoruz. Eğitimden,sağlığa,ulaşamından, Altyapıya bölgenin kalkınması için çok büyük mücadele veriyoruz.Allah'a şükürler olsun halkımız bu gayreti görüyor ve takdir ediyor. Önümüzdeki dönemde terörle mücadelenin bölge halkının desteği ile daha da başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Buradi askerimiz, polisimiz, jandarmamız, güvenlik güçlerimiz, köy korucularımız özellikle çok büyük bir mücadele veriyorlar, Büyük gayret sarf ediyorlar. Bu sayede de bölge geçen her gün daha güvenli hale geliyor. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. İçerde ve dışarda Türkiye'ye tehdit teşkil edilecek her türlü yapıyı kesinlikle etkisiz hala getirmekte kararlıyızö dedi.

FIRAT KALKANI HAREKATI

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3 temel hedefi olduğunu anlatan Bakan Işık, "Fırat kalkanı harekatında üç temel hedefimiz var. Bunlardan bir tanesi bugüne kadarki en vahşi terör örgütlerinden bir tanesi olan, kayda geçen DAEŞ'in sınır hattımızda ve bölgemizde tamamen temizlenmesi, El-Bab operasyonu da bu hedefin bir parçası. Dolayısıyla DAEŞ bu bölgeden temizlene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Diğer bir hedefimiz ise ülkemizde misafir ettiğimiz Suriye'li kardeşlerimizin kendi topraklarında gösteriyoruz. Bir üçüncü hedefimiz ise burada PYD'nin kantonu, koridoru nu engellemek. Hiç kimse bu bölgede hayale kapılmasın. Bu bölgede Kürtler bizim kardeşimizdir.Kürt kardeşimizin rahat geçirilmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Ama Hiçbir terör örgütünün bölgede hakimiyet kurmasına da Türkiye olarak müsaade etmeyiz. Bu üç hedef gerçekleşene kadar bu operasyonlar sürecek. El-Bab ile ilgili bugün bitecek, yarın bitecek gibi bir takvim vermemiz çok doğru değil.ancak son dönemde bu noktada koalisyonunda destek vereceğin ifade etmesi Rusya federasyonunda DAEŞ'e karşı operasyon yapması olumlu gelişmeler. Tabiki bölgedeki her türlü gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve gerektiğinde de müdahele ediyoruz. Bizim burada herkese söyleyeceğimiz şey, herkes aklını başına alsın. Bölegde, bölgenin huzurunu,istikrarını tehlikeye atan, zora sokan hiçbir gelişmeye Türkiye'ye uluslar arası meşrutiyet çerçevesinde müsaade etmiyecek. Bu nokatadaki PYD'nin her türlü hareketlerini yakinen takip ediyoruz. Bi dost ve müttefiklerimize özellikle şunu söylüyoruz. Yılanla çuvalla girilmez. Terör örgütü ile işbirliği yaparsanız bu terör örgütleri mutlaka elinde sonunda size döner. Bunun için hiçbir terör örgütüne bölgede hiçbir ülkenin prim vermemesi esastır. Bu noktada muhataplarımızı sürekli uyarıyoruz, ikaz ediyoruz. Muhataplarımıza PYD-YPG terör örgütüne verdiğiniz her desteğin Türkiye'ye karşı bir hamle olduğunu ve bunun eninde sonu da terör örgütlerin çıkar çatışmasına girdiğiniz an bunun sizede dönebileceğini bilmenizi istiyorum" diye konuştu.

SURİYE'DEKİ ATEŞKES

Milli Savunma Bakan Fikri Işık, Suriye'deki ateşkesle ilgili zaman zaman ihlal haberlerinin gelmesine rağmen devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "tabi çok yoğun çalışmalarımız sonucu bir ateşkes sağlandı. Zaman zaman ihlal haberleri geliyor. Ama Suriye'de terör örgütleri ateşkesin dışında tutuldu. Fakat ateşkesin bozulması için yoğun çaba gösteren mihrakların olduğunuda biliyoruz. Burada çok dikkatli temkinli olmak durumundayız. Rusya federasyonu ile birlikte bölgede ateşkesin kalıcı olması ve suriye'de siyasi çözümün zeminin teşkil etmesi açısınından son derece dikkatli davranıyoruz. Rusya federasyonu ile yakın bir işbirliği gayreti içerisindeyiz. Şuana kadar ateşkesi bozacak nitelikte bir ihlal olmadı. Ama özellikle bazı ülkelerin ateşkesin sabote edilmesine yönelik bir takım perde arkası girişimlerde bulunduklarını biliyoruz. Bunlarıda yakinen takip ediyoruz. Arzumuz bu ateşkese bütün dünyanın destek vermesi. Ve bunun kalıcı hale gelmesi. Bütün Suriye satında terör örgütleri dışında ateşkesin kalıcı hale gelmesi. Ve bundan sonrada siyasi bir çözümün, politik bir çözümn hemen devreye girmesi. Bununla ilgili Türkiye hep iyi niyetle samimiyetle çalıştı. Bütün gayreti bölgenin huzuru ve istikrarını sağlamaya yönelik bundan sonrada bu gayreti sürdüreceğiz. Bazıları maalesef hem içerde hem dışarıda Türkiye'nin bu gayretlerini görmemezlikten, bilmemezlikten, anlamamazlıktan geldi ama baştan beri bizim duruşumuz bölgenin istikrarıdır. Türkiye olarak bizim ne Suriye'nin nede Irak'ın topraklarında gözü olan bir ülke değiliz. Bizim kesinlike Türkiye olarak Irak ve Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Bizşm en büyük çıkarımız Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğü ve istikrarıdır. Buna yönelik çalışmalarımızı da Türkiye olarak sürdüreceğiz."

Valilik ziyareti sonrası Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve beraberindekiler, Sanat Sokağı'ndaki esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi. Bakan Işık, burada gördüğü çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye ederek onlarla sohbet etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Işık ve beraberindekiler, parti binasını gezdi. Bakan Işık, burada partililerle kısa bir görüşme yaptıktan sonra Silopi İlçesi'ne geçti.

Balıkesir'de 240 mahalle yolu kapalı

BALIKESİR'de perşembe günü başlayan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. 240 kırsal mahallenin yolunu ulaşıma kapandı; 36 mahalleye ise elektrik verilemiyor.

Balıkesir'in Altıeylül ve İvrindi ilçelerinde 4'er, Dursunbey'de 35, Karesi'de 43, Balya'da 33, Manyas'ta 13, Savaştepe'de 39, Gönen'de 17, Sındırgı'da 21, Susurluk'ta 31 olmak üzere toplam 240 kırsal mahallenin yolu trafiğe kapandı. Balıkesir Acil Afet Durum Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, kar yağışı Balıkesir il merkezinde bugün saat 09.00 itibariyle etkisini yitirdi. Yüksek kesimlerde ise aralıklarla sürüyor. Balıkesir'i Çanakkale, İzmir ve Bursa'ya bağlayan karayollarıyla, ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan ana arterlerde sorun olmadığı, trafik seyrinin normal olduğu belirtildi. Kar yağışı ve fırtına nedeniyle, Balıkesir İl merkezine bağlı 18, Balya'da 3, Susurluk'ta 14, Savaştepe'de 1 olmak üzere 36 kırsal mahalleye elektrik verilemediği kaydedildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı 34 ekipte 400 personelin, kar yağışından etkilenen tüm ilçelerdeki kırsal mahallelerde 24 saat aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi. Yolların açılması için tüm iş makinelerinin seferber edildiği, ekiplerin, 112 ile Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş'den gelen yardım taleplerine de destek verdiği vurgulandı. Ana arterlerde tuz sıkıntısı çekilmediği 1000 ton tuzun kullanıma hazır bekletildiği açıklandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle su sayaçlarında yaşanabilecek olan don olayına karşı abonelerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. BASKİ tüm abonelerine telefonla mesaj gönderip, ev ve işyerlerinde açıkta kalan su borularının yalıtımının sağlanması gerektiğini hatırlattı.

Kayseri'de etkili kar yağışı başladı



YURT genelinde görülen kar yağışı, sabah saatlerinden Kayseri merkez ve ilçelerinde de etkisini göstermeye başladı. Gece hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü il merkezinde Meteoroloji yetkilileri, aralıklarla kar yağışı beklediklerini bildirdi.

Kayseri’de beklenen kar yağışı sabah saatlerinde önce şehrin yüksek kesimlerine ardından da il merkezinde başladı. Aralıklarla yağan kar yağışı, güne uyananları beyaz sürprizle karşıladı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının Çarşamba gününe kadar aralıklarla etkili olacağını belirtirken, hava sıcaklığının gündüz sıfırın altında 1, gece ise yine sıfırın altında 10 dereceye kadar düşeceğini ifade etti. Gece saatlerinde buzlanmanın beklendiği il merkezinde yetkililer sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri, Yahyalı ile Develi İlçesi başta olmak üzere diğer ilçelerde çok sayıda mahallenin yollarının ulaşıma kapandığını, ekiplerin yol açma ve karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

ERCİYES'TE KAR KALINLIĞI 110 SANTİMETREYE ULAŞTI

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde pistlerdeki kar kalınlığının ise 110 santimetre olduğu belirtildi. Pistlerin açık ve kayak yapmaya elverişli olduğunu kaydeden yetkililer, yeni yıl için kayakseverleri Erciyes Dağı'ndaki Erciyeskapı, Tekirkapı ve Hacılarkapı pistlerine beklediklerini de ifade etti.

Bodrum'da yeni yıl önlemleri

MUĞLA'nın turistlik ilçesi Bodrum'da, yeni yıl nedeniyle karadan jandarma ve polis, havadan ve denizden ise sahil güvenlik ekiplerinin önlemlerini arttırdığı belirtildi.

Hafta sonu tatiline denk gelen yılbaşı için turizmin gözde kentlerinden Bodrum'a İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerden gelenler, cuma günü akşamından itibaren yoğun güvenlik önlemiyle karşılaştı. Güvercinlik Mahallesi'nde jandarma, Torba Mahallesi'nde ise hem jandarma hem de polis önlemlerini arttırdı. Jandarma narkotik köpeği 'Engel', yapılan denetimlerde otomobillerde uyuşturucu ararken; güvenlik güçleri ise kente gelen şehirlerarası minibüs ve otobüslerde kimlik kontrollerini sıklaştırdı. Bazı noktalarda çevik kuvvet ekiplerinin de görev yaptığı görüldü. Kontrollerde, aranan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Son bir haftadır süren fırtınalı havanın sone ermesiyle birlikte göçmen geçişlerinin olabileceğini düşünen sahil güvenlik ekipleri de denizden 5 bot ve havadan 1 helikopterle devriye görevi yürütmeye başladı. Bu sabah Turgutreis'ten Yunan adalarına doğru denize açılan tekneler, sahil güvenlik ekiplerince didik didik arandı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, "Önceliğimiz ilçemizde yaşayan ve yılbaşı tatilini geçirmeye gelen yerli ve yabancı konuklarımıza rahat ve huzurlu bir ortamda mutlu olmalarını sağlamak. Bu nedenle güvenlik güçlerimiz 24 saat alarmda görev yaparken vatandaşlarımızdan da en ufak şüpheli gördükleri bir durumu en yakın güvenlik birimlerine anında bildirmelerini istiyoruz. Asayiş için her türlü tedbirimizi Sayın valimizin talimatı doğrultusunda aldık ve uyguluyoruz" dedi.

Kapkaç zanlıları aynı evde yakalandı

ADANA ayrı kapkaç olaylarına karışan 30 yaşındaki Umut Karademir ile 23 yaşındaki Nazım Kaplan, aynı evde yakalandı.

Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Hürriyet Mahallesi'nde oturan 15 yaşındaki Ayaz P., 7 Aralık günü okuldan dönerken, arkasından gelen kapkaçcı elindeki cep telefonunu alıp kayıplara karıştı. Şikayetçi olan Ayaz P. ile görgü tanıklarının verdiği ifadelerden olayı uyuşturucu madde bağımlısı ve hırsızlıktan sabıkası bulunan Umut Karademir'in yaptığı belirlendi.

21 Aralık'ta aynı yerde kapkaç yöntemiyle 19 yaşındaki Emine O.'nun telefonu da çalındı. Polis, bu olayı da Nazım Kaplan'ın gerçekleştirdiğini saptadı. Zanlıları yakalamak için çalışma başlatan polis, Umut Karademir ile ikinci olayı gerçekleştiren Nazım Kaplan'ın aynı evde saklandıklarını öğrendi. Eve operasyon düzenleyen Asayiş Şube ekipleri, iki zanlıyı da yakaladı.

'FUHUŞ YAPTIRMAK İÇİN YAPTIK'

Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen Karademir ile Kaplan, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Zanlılardan Umut Karademir, gazetecilerin "Neden kapkaç yaptınız?" sorusu üzerine, "Ayakkabı çaldık, kadın pazarladık. Kadınlara fuhuş yaptırmak için kapkaç yaptık" dedi.

Adliyeye sevk edilen her iki zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

