DHA YURT BÜLTENİ-4

Fırat Kalkanı'nın 43'üncü şehidi memleketine gönderildi

SURİYE'de sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı' kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı 26 yaşındaki Ayhan Güzel'in cenazesi, Gaziantep düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'ne gönderildi.

'Fırat Kalkanı Harekatı' kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde bulunan El Azrak güneyinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu şehit olan evli ve 1 çocuk babası Piyade Uzman Onbaşı Ayhan Güzel'in cenazesi, Gaziantep'te morgdaki işlemlerinin ardından 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na götürüldü. Şehit Güzel için burada uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, protokol üyeleri, şehidin annesi Meryem, eşi Sümeyye, yakınları ve askerler katıldı. Burada şehidin özgeçmişi okunarak dua edildi. Babasının daha önce yaşamını yitirdiği belirtilen ve harekat kapsamındaki 43'üncü şehit olan Ayhan Güzel'in cenazesi, toprağa verilmek üzere karayoluyla Elbistan'a gönderildi.

Suriyeli mültecilere yardım eli

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, afetten etkilenen vatandaşların yanı sıra Çadırkent'te kalan ve su baskını nedeniyle düğün salonuna taşınan 700 Suriyeli mülteciye de yardım elini uzattı.

===============================

İzmit'te ev ve işyerlerini su bastı

İZMİT'te yoğun yağmur yağışının ardından bir çok ev ve işyerini su bastı. Binaların zemin ve bodrum katlarını sular basarken, araçlar sularla kaplı yollarda güçlükle ilerledi.

Dün gece zaman zaman karla karışık yağan yağmur nedeniyle Yahya Kaptan ve Sanayi Mahallelerinde bir çok ev ve iş yerini su bastı. Zemin ve bodrum katta bulunan ev ve iş yerleri sular altında kalırken, vatandaşlar eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece boyunca motorlarla suları çekti. Yahya Kaptan Mahallesi'nde vatandaşlar apartman önünde biriken sular nedeniyle ayaklarına poşetler bağlayarak binalara girebildi. Araçlar su birikintilerinde güçlükle ilerledi. Yahya Kaptan Mahallesi sakinlerinden Ali Özkan, "Gece boyunca yağmur yağdı. Binaların zemin katları sularla doldu. Binaların altındaki elektrik panolarına kadar sular geldi. Belediye ekiplerinin çalışması yetersiz kaldı. Yağmur suları kanalizasyon sularına karıştı" diye konuştu.

Sanayi Mahallesi Gürtay Sokak'ta bulunan evindeki eşyaların kullanılmaz hale geldiğini söyleyen Çetin Kadayıf, "Gece devam eden yağışta evimin içerisine su girdi. Eşyalarım kullanılmaz hale geldi. Sanayi Mahallesi'nin hemen hemen her sokağı sularla kaplı. Birilerinin bizlere sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.

Akseki'de okullara kar tatili

ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Akseki'de geçen hafta perşembe günü başlayan kar yağışı, ilçede hayatı olumsuz etkiliyor. Kırsal alandaki birçok mahallenin yolları kapanırken, merkezde kar kalınlığı 80 santimetreyi aştı. Devam eden kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Diğer yandan kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle Antalya-Konya karayolu trafiğe kapandı.

Uludağ’da kar kalınlığı 2 metre 20 santime ulaştı



YILBAŞI tatili dolayısıyla konuklarını ağırlamaya hazırlanan Uludağ’da kar kalınlığı 2 metre 20 santime ulaştı. Park halindeki eden araçlar kar altında kaldı.

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da bu yıl kar bereketi yaşanıyor. Üç günden beri aralıkla devam eden kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Dün sabah 127 santimetre olarak ölçülen Uludağ Oteller Bölgesi’ndeki kar kalınlığı 2 metre 20 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının dün gece sıfırın altında 10 derece olduğu zirvede, meteoroloji yeni yılın ilk saatlerine kadar aralıklarla kar yağışı bekliyor. 24 saat içinde 70 santimetre kar yağan Uludağ’da park eden otomobiller de karlar altında kaldı.

Paket programlarla yılbaşı tatilini Uludağ’a geçirmek için gelenler ise yoğun kar yağışı yüzünden yolda zor anlar yaşıyor. Bursa kente merkezi ile Uludağ oteller bölgesi arasındaki 35 kilometrelik yolun sürekli açık kalması için karayolları ekipleri çalışma yaparken, Jandarma, Yİğitali bölgesinden itibaren zincirsiz araç geçişine izin vermiyor. Yolda kalan araçların yardımına da jandarma ekipleri koşuyor.

Yılbaşına kar yağışı altında girecek Uludağ’da Uludağ'da 6 bin 500 yatak kapasiteli 30'a yakın otel ve misafirhane ile kafeterya bulunuyor.

Sıfırın altında 20 derece soğukta hindi satışı

Dondurucu soğukların hüküm sürdüğü Ağrı'da pazarcılar, sıfırın altında 20 derece soğukta yılbaşı akşamı için hindi satıyor. Pazarcılar, hindileri soğuktan korumak için gövdelerini torbaların içerisinde saklıyor.

Ağır koş koşullarının yaşandığı Ağrı'da seyyar satıcılar da büyük sıkıntı çekiyor. Gündüz sıcaklığın sıfırın altında 20 dereceye düştüğü kentte, pazarcılar ekmek parası için soğukla mücadele ediyor. Yılbaşını fırsat bilen satıcılar, Eski Van Caddesi üzerinde hindi satışı yapıyor. Satıcılar, hindilerini soğuktan korumak ve rahat taşımak için torbalarda saklıyor. Satıcılar, hindileri pazarlık ve kilo işi sattıklarını, fiyatlarının 40- 100 lira arasında değiştiğini söyledi.

İskenderun'da geri dönüşüm tesisi yandı

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde geri dönüşüm tesisi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Alevlere müdahale eden üç itfaiye eri dumandan etkilendi.

Sabaha karşı Akçay Mahallesi'nde bulunan Nar-Taş Geri Dönüşüm Tesisi'nde elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale eden Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yetersiz kalınca çevre ilçelerden yardım çağrıldı. Yaklaşık 2 saat sonra söndürülebilen ve tesisteki tüm makinelerin kullanılamaz hale geldiği yangında, 1.5 milyon lira zarar olduğu açıklandı. Müdahale sırasında 3 itfaiye eri de dumandan etkilendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan itfaiyeciler, İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis ve itfaiyenin yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Konya'da fuhuş operasyonu; "Bizi yakalamaktan bıkmadınız mı?'

KONYA'da cadde kenarlarında durup, otostop yaparak para karşılığında erkeklerle cinsel ilişkiye girdiği ileri sürülen 9 kadın polis tarafından gözaltına alındı. Kadınlardan bazılarının gözaltına alındıkları sırada polise, "Bizi yakalamaktan bıkmadınız mı?" dediği belirtildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde cadde kenarlarında durup, otostop yaparak para karşılığı erkeklerde cinsel ilişkiye giren kadınların olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine polis tarafından, kent merkezindeki

Piriesat Caddesi, Mengüç Caddesi, İstanbul Caddesi ve Furkandede Caddesi'nde yapılan operasyonda A.T., B.Ö., F.A., S.Ç., S.A., R.G., K.Y., B.B. ve M.K., gözaltına alındı.

"BİZİ YAKALAMAKTAN BIKMADINIZ MI?"

Kadınlardan bazılarının gözaltına alındıkları sırada polise, "Bizi yakalamaktan bıkmadınız mı?" dediği öğrenildi. Şüphelilerin, poliste 'fuhuş yapmaktan' kaydı bulunduğu belirtildi. Konya Eğitim ve Uygulama Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 9 kadın, yapılan sorgulamanın ardından Kabahatler Kanunu'nun 37'nci maddesi gereğince idari işlem yapılıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

Maskeli soyguncular 15 bin TL çaldı

ANTALYA'da bir mağazaya giren maskeli ve bıçaklı iki soyguncu, 15 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı.

Olay, Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi Karayusuf Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinde saat 22.00'de meydana geldi. Bir müdür ve 5 çalışanın olduğu mağazaya gelen yüzleri maskeli ve sırt çantalı iki kişi, bıçakla tehdit ettikleri kasiyerden paraları istedi. 2 soyguncu, yanlarında getirdiği poşete kasadaki günlük hasılatı doldurup kasiyerin cep telefonunu da gasp etti. Zanlılar mağaza önündeki motosikletle ara sokaklarda izini kaybettirirken çalışanlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri mağazanın güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, eşkali belirlenen soyguncuları yakalamak için çalışma başlattğı. Çalınan paranın 15 bin TL olduğu belirlendi.

Motosikleti çaldı, yerine sıfır bisiklet bıraktı

Güvenlik kamerası görüntüleri

ANTALYA'da bir apartmandaki motosikleti çalan hırsız, yerine sıfır bisiklet bıraktı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 21'inci Cadde üzerindeki 5 katlı apartman dairesinde meydana geldi. İbrahim Bilgili, 2 yıl önce işe gidip- gelmek için aldığı motosikletinin apartman içinde bıraktığı yerde olmadığını, motosikletinin yerine pembe renkli yeni bir bisiklet bulunduğunu görünce güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Saat 03.00'te bir kişinin sürerek geldiği bisikleti apartman içerisine bırakıp motosikleti aldığını gören Bilgili, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri bisiklet üzerinde parmak izi incelemesi yaptı. Bisikletin yeni olduğunu üzerindeki barkodundan belirleyen polis, şüphelinin bisikleti de bir başka yerden çalmış olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Güvenlik kamerasından eşkali tespit edilen şüpheli için yakalama çalışması başlatıldı.

'ANLAYIŞLI HIRSIZMIŞ'

İlk kez böyle bir şeyin başına geldiğini belirten Bilgili, "Motosikletimin değeri zaten 300 TL'ydi. Bisiklet de nerden baksan 300- 400 TL eder. Anlayışlı hırsızmış, motosikletimi çalmış yerine bisiklet bırakmış" dedi.

Adil Öksüz konferansında FETÖ'den alıntı yapmış

FETÖ'nün darbe girişiminin bir numaralı firarisi Adil Öksüz, 2012 yılında örgüte yakınlığıyla bilinen Arnavutluk'taki Bedir Üniversitesi'nde konferansta 'Kuran ve Tevrat'ta anne-baba haklarının korunması' konulu sunumunda terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in 'Sonsuz Nur' kitabından da örnekler verdiği ortaya çıktı.

Arnavutluk'ta bulunan Bedir Üniversitesi'nde 11-13 Mayıs 2012 tarihinde düzenlenen 1'inci Uluslararası Bilim Konferansı'na Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Adil Öksüz katılırken, aynı üniversiteden Prof.Dr. Ali Seyyar, Prof.Dr. Recep Kaymakcan ve Doç.Dr. Yusuf Genç ise konferansın danışma kurulu arasında yer alarak, sunum yaptılar. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Prof.Dr. Recep Kaymakcan, Adil Öksüz'ün serbest kaldıktan sonra ilk aradığı kişi olduğu belirlenmişti. Konferansta Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Almanya, İtalya, Bosna Hersek, Kosova, Romanya, Makedonya ve Türkiye'den akademisyenler katılırken, Fethullah Gülen için özel oturum da açıldı.

Adil Öksüz ise 'Kuran ve Tevrat'ta anne-baba haklarının korunması' konulu sunumda bulundu. Adil Öksüz konferansta yaptığı konuşma, konferansın sonunda hazırlanan kitapta yer alırken, Öksüz'ün sunumunda kimlerden alıntılar yaptığı da gösterildi. Öksüz sunumunda anne ve babaya itaatin İslami gelenekte olduğu gibi Yahudi geleneğinde de önemli olduğunu belirterek, Kuran ve Tevrat da anne ve babaya itaatsizliğin cezalarını, anne-babaya itaatin önemi ile ilgili örnekler verdi. Akademisyen olan Adil Öksüz'ün sunumunda anne-babaya isyan etme konusunda Fethullah Gülen'in 'İnsanlığın iftihar tablosu, Sonsuz Nur' kitabından alıntı yapması dikkat çekti. Adil Öksüz, Fethullah Gülen'in şu açıklamasına yer verdi: "Annesine başkaldıran evlat, onunla arasındaki bütün hukuki münasebetleri kesip ve onu yalnızlığa atıyor gibi bir manayı hatırlatmaktadır. Babaya isyan da aynı ölçüde haram olduğu halde, burada sadece annenin zikredilmesi, kadınların himayeye ihtiyaçları, bir kısım zaafları, şefkatte erkeklerin önünde bulunmaları ve bu arada fıtratlarındaki incelik ve mukavemetsizlikten ötürü serkeşlikten daha çok ve daha çabuk müteessir olmaları söylenebilir. Aynı zamanda bu ifade ile annenin sahip olduğu aynı haklara sahip bulunması itibariyle, babaya karşı gösterilen isyanın da bir isyan olduğu, fakat anneye karşı yapılanlarla katiyen mukayese edilemeyeceği de hatırlatılmaktadır."

Yahudilikte ana babaya itaat anlayışının nesilden nesile geçen bir Yahudi geleneği olduğunu ifade eden Öksüz, "Bu onur Yahudi mistik anlayışının temellerindendir ve Yahudi milletinin daimi olmasının en önde gelen şartıdır. Çocuk sadece anne ve babanın fiziki hareketleri sonucu değil, Tanrı'nın onu onlara vermesi ile olur. Burada anne ve babaya bağlılık çocuğun Yahudi toplumuna bağlılığını ve onun ileride Yahudi bir erkek veya Yahudi bir kadın olmasını sağlar. Çocuk anne ve babasından Yahudi tarih ve hukukunu alır ve bunu kendinden sonrakilere aktarır. Çocuk anne ve babasına nasıl davranırsa çocukları da kendisine öyle davranır. Yahudi toplumu ancak bu zincirin sağlam kalması sayesinde geçmişini muhafaza edip geleceğini elde edebilir. Tevrat cümlesinde ise 'Allah'ın Rabbin sana emrettiği gibi babana ve anana hürmet et, ta ki ömrün uzun olsun ve Allah'ın Rabbin sana vermekte olduğu toprakta sana iyilik olsun' ifade edilmektedir. Bu pasajlarla alakalı Yahudi alimleri, hem Yahudi ırkının daimi oluşu, hem de tarihi geleneğin nesilden nesile intikaline ilişkin şöyle bir yorumla meseleyi açıklamışlardır: İsrail'de yaşaman nesiller boyunca ancak böyle kolay olabilir. Yoksa tarihi geleneği ve onun mirası olan hukuku nesilden nesile aktaramazsın" sözlerine yer verdi.

25 yılla yargılanan cinsel istismar sanığına 'rıza' gerekçesiyle 4.5 yıl hapis ve tahliye



DİYARBAKIR'da, 17 yaşındaki Ş.Y.'yi kaçırıp, cinsel istismarda bulunarak hamile bıraktığı iddiasıyla, 25 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan sanık A.K., mağdurun rızası ile cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi.

Bağlar İlçesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki Ş.Y., uzun süre adet görmediği için 2013 yılında annesi tarafından hastaneye götürüldü. Muayenede 3 aylık hamile olduğu ortaya çıkan Ş.Y., kuzeni aracılığı ile tanıştığı 30 yaşındaki A.K.'nin cinsel istismarına uğradığını söyledi. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, mağdur Ş.Y., devlet koruması altına alındığı yurtta bir kız bebek doğurdu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli A.K. ise, mağdurla cinsel ilişkiye girmediğini ve cinsel istismarda bulunmadığını söyledi. Bunun üzerine şüpheli, mağdur ve bebekten kan örnekleri alınarak laboratuvara gönderildi. İncelemede, şüpheli ve çocuk arasında baba-çocuk, mağdur ile çocuk arasında ise anne-çocuk ilişkisi tespit edilince, A.K. tutuklandı. SAVCI 25 YIL HAPİS İSTEDİ

Soruşturmayı 20 Temmuz 2015 günü tamamlayan savcılık, şüpheli A.K.'nin olay günü zorla araca bindirdiği genç kıza ilaçlı su içirerek bayılttığını ve götürdüğü boş bir evde tecavüz ettiğini kaydederek, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

'BENİ İLK ARAYAN OYDU'

İddianamenin kabulünün ardından tutuklu sanık A.K.'nin yargılaması 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. 14 Ocak 2016 günü yapılan ilk duruşmada ifadesi alınan A.K., mağdurun kuzeni ile arkadaş olduğunu belirterek kendini şöyle savundu:

"Telefonumu kuzeninden almış. Beni ilk arayan oydu. Olay günü mağdurun kuzeni beni arayarak Sümerpark civarına çağırdı. Gittiğimde mağdurun ailesi ile birlikte orada olduğunu gördüm. Yanlarına kadar gittim, konuşmadan ayrıldım. O günden sonra hem mağdur, hem kuzeni ile 2-3 ay telefonla konuştuk. Ben mağdur ile cinsel anlamda birlikte olmuş, ilişkiye girmiş değilim."

Mağdur Ş.Y. ise sanığın kendisini zorla arabasına bindirerek ilaçlı su içirdiğini, uyandığında tecavüze uğradığını anladığını öne sürerek cezalandırılmasını istedi.

SAVCI 'RIZA İLE' DEDİ

Son duruşmada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, sanığın tecavüz ettiğine dair mağdurun soyut iddiası dışında delil bulunmadığını, mağdur ve sanığın arkadaş olmaları nedeniyle rıza doğrultusunda cinsel birliktelik yaşadıklarını kaydetti. Savcı, eylemin '15 yaşından büyük çocuğa karşı rızası ile cinsel ilişkiye girmek' suçunu oluşturduğunu belirterek, A.K.'ye 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

4.5 YIL HAPİS VE TAHLİYE

Kararını açıklayan Mahkeme, sanık A.K.'nin 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan bereatine hükmetti. Sanığı 'Reşit olmayan kişiyle cinsel ilişki' suçundan, üst sınırdan

ve bir kez artırım uygulayarak 4.5 yıl hapis cezasına çarptıran Mahkeme, A.K.'nin tahliyesine de karar verdi.

Van'da gösteri ve yürüyüşlere 1 ay yasak getirildi

VAN Valiliği, kentte yapılacak her türlü gösteri ve yürüyüşlerin 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren bir ay boyunca yasaklandığını açıkladı.

Konuyla ilgili Van Valiliğinden yapılan açıklamada, il sınırlarında huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Bu amaçla 2935 sayılı OHAL Kanununun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu' kapsamında yapılacak olan her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren 30 gün süre ile yasaklanmıştır."

