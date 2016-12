DHA YURT BÜLTENİ-4

1)KAYSERİ'DE 2 YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

KAYSERİ'nin Sarız İlçesi'nde kötü hava koşulları nedeniyle 2 yolcu otobüsü 2 kilometre arayla devrildi. Kazalarda çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Kayseri'nin Sarız ilçesi Yeşilkent Mahallesi yakınında 2 yolcu otobüsü, 2 kilometre arayla buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevkedildi. Jandarma ekipleri ve ambulansların olay yerine ulaştığı, yaralıların Sarız ve Pınarbaşı Devlet Hastanesi ile Kayseri merkezdeki hastanelere nakledilmesine çalışıldığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR



2)ÇANKIRI'DA KAR ESARETİ VE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

SON yılların en yoğun kar yağışına sahne olan Çankırı'da tablo gibi kartpostallık görüntüler oluşurken, hayatı da olumsuz etkiliyor. Atatürk heykeli, yoğun kar örtüsü altında ilginç görüntü oluşturdu.

Çankırı'da rün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca devam edince sabah uyanan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştılar. Sabahın erken saatlerinde belediye hoparlöründen yapılan anonsla, Çankırı'da okulların bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu. Çankırı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce oluşturulan karla mücadele ekiplerine takviye olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri de dahil edildi. Ekipler, yolları tuzlama ve küreme çalışmaları yaparken, yayaların rahat yürüyebilmesi için kaldırımlarda temizlik çalışmasını sürdürüyor. Karın ağırlığına dayanamayıp kırılan ağaç dalları da ekiplerce temizleniyor.



Kar kalınlığı yaklaşık 50 santimi bulan Çankırı'da Atatürk anıtı ise tablo gibi bir görüntü oluşturdu. Sabah saatlerinde Çankırılıların büyük bölümü araçlarını çıkartamazken, yola çıkanlar da ara yollarda ilerlemekte zorlandı.

(ÖZEL)

3)ŞANLIURFA'DA 112’YE YAPILAN İHBARLARIN YÜZDE 99,2'Sİ ASILSIZ ÇIKTI

ŞANLIURFA’da, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne bu yıl içerisinde yapılan 10 milyon 895 bin 342 çağrının yüzde 99.2'sini asılsız ihbarların oluşturduğu belirtildi.

Günlük ortalama 30 bin arasında çağrının yapıldığı 112 Acil Komuta Merkezi'ne gelen gereksiz çağrıların sayısında geçmiş yıllara göre ciddi artış olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Erdoğan Duran, gereksiz çağrıların gerçekten 112'ye ihtiyacı olanları zor durumda bıraktığının söyledi. Kentte 90 ambulansla acil vakalara gidildiğini ancak 112'nin gereksiz ve asılsız meşgul edilmesi nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Duran, şöyle konuştu:

"Hayat kurtaran 112’yi evde veya işyerinde canı sıkılan vatandaş sohbet etmek için arıyor. Bu tür gereksiz aramalara şahit oluyoruz ve bu gerçekten 112'ye ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ulaşamaması anlamına geliyor. 112'yi bu tip aramalarla meşgul edenlerin bir gün eşi, çocukları ve yakınlarının da ihtiyaç duyabileceği unutulmamalı. Biz vatandaşlarımızdan mümkün mertebe 112'ye ihtiyaç duydukları zaman aramalarını istiyoruz. Ancak bu uyarılara rağmen halen asılsız ihbar geliyor. Bu yıl içersinde 10 milyon 895 bin 342 çağrıdan sadece 630 binini gerçek çağrılar oluşturuyor."

İLGİNÇ DİYALOGLAR OPERATÖRLERE ZOR ANLAR YAŞATIYOR

112 Acil Komuta Merkezi'ne gelen ihbarlar zaman zaman operatörleri güldürüyor. 112'yi arayanlar zaman zaman; doğum yapan ineği için ambulans istiyor, acılı kebap siparişi veriyor, oğlunu evlendirmek için güzel hemşire soruyor ya da çağrıyı yanıtlayan operatörle dans etmek istiyor.

4)20'NCİ İNTİHAR GİRİŞİMİNİ KAHRAMANMARAŞ'TA GERÇEKLEŞTİRDİ

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi'nde yapımı devam eden kütüphane ve kongre merkezinin inşaatında kullanılan vincin üzerine çıkıp intihara kalkışan 29 yaşındaki Mehmet Heyder, Rektör Prof. Dr. Durmuş Deveci ve polisler tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'ne akşam saatlarinde gelen Mehmet Heyder, iddiaya göre kanser hastası eşi 27 yaşındaki Fatma ile kalp kapakçığı rahatsızlığı bulunan kızı 2.5 yaşındaki Suda Naz'ın tedavisi için para gerektiğini belirtip yetkililerden üniversitede para toplamak istediğini söyledi. 'Rektörlükten izin alman gerekiyor' cevabını alan Heyder, kampüste yapımı devam eden kütüphane ve kongre merkezinin inşaatının çatısına, oradan da hemen yanındaki vincin tepesine çıkıp atlayacağını söyledi.



REKTÖR VE POLİSLER İKNA ETTİ



İhbar üzerine üniversiteye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, Rektör Prof. Dr. Durmuş Deveci de olay yerine geldi. Prof. Dr. Deveci ve polisler, Mehmet Heyder'i ikna etmeye çalıştı. Yanına gelenlere 4 bin 800 lira borcu olduğunu söyleyen Mehmet Heyder, bir süre sonra intihardan vazgeçti. Aşağı inen Heyder, Rektör Prof. Dr. Deveci'ye eşi ve kızının resimleri ile gazete kupürlerinin olduğu bir dosya gösterdi.



20'NCİ İNTİHAR GİRİŞİMİ



Yapılan araştırmada, Mehmet Heyder'in sonuncusu 23 Aralık'ta Adana Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasının yangın merdiveni olmak üzere bugüne kadar birçok ilde intihar girişiminde bulunduğu, KSÜ'deki intihar teşebbüsün de 20'nci olduğu ortaya çıktı.

Karakola götürülmek üzere polis otosuna bindirilen Heyder gazetecilere telefon numarasını söyleyerek, "Eşim ilik kanseri, 2.5 yaşındaki kızım Sude Naz'ın da kalp kapakçığı değişecek. Hayırseverlerden yardım bekliyorum" dedi.

5)HAYIRSEVERDEN ÖĞRENCİLERE YARDIM

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde hayırsever işadamı Murat Koçyiğit, kırsalda eğitim gören 249 öğrenciye giyim yardımında bulundu. Alanya merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Gümüşkavak Mahallesi Dimçayı İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret eden işadamı Murat Koçyiğit, öğrencilere giysi yardımında bulundu. Okul yönetimi tarafından tespit edilen 249 öğrenciye içerisinde ayakkabı, mont, kazak, pantolon, çorap ve gömlek gibi kışlık giyeceklerin bulunduğu paketler dağıtıldı.

Çocuklara yardım etmekten mutlu olduğunu belirten Murat Koçyiğit, "Çocuklarımızı giyimini sağladık ve sevinmelerine vesile olduk. Alanya'yı sadece sahilden ibaret biliyordum. Böyle değilmiş en azından bunu da öğrenmiş olduk. Benim gibi yardımda bulunmak isteyen ve Alanya'nın gerçek yüzünü görmek isteyenler ilçenin kırsal mahallelerine de gelsin. Burada gerçekten ihtiyacı olan çok okul ve öğrenciler var" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alanya Hüseyin Er de yardım yapılan okula çevredeki 7 mahalleden öğrencilerin eğitime geldiğini ve bu yüzden yardım için bu okulun seçildiğini kaydederek hayırsever Murat Koçyiğit'e teşekkür etti.

6)İŞ DÖNÜŞÜ EŞİNİ EVDE ÖLÜ BULDU

KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi'nde tekstil işçisi Havva Çınar, işten döndüğünde eşi 30 yaşındaki İsmail Çınar'e evde ölü buldu. İsmail Çınar'ın ölüm nedeni otopside belirlenecek.Tekstil fabrikasında çalışan Havva Çınar, akşam vardiyasını bitirip gece Esentepe Mahallesi'ndeki evine döndüğünde ikinci evliliğini yaptığı İsmail Çınar'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Havva Çınar'ın haber vermesiyle gelen 112 Acil ekibi, İsmail Çınar'ın öldüğünü belirledi. Polis evde inceleme yaptı. Vücudunda yara izine rastlanmayan İsmail Çınar'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İlk evliliğinden 2 çocuğu bulunan Havva Çınar, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

7)MEDİCALPARK ORGAN NAKLİNDE YİNE DÜNYA BİRİNCİSİ

MEDİCALPARK Antalya Hastane Kompleksi'nde Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibinden oluşan Organ Nakil Merkezi, 2016 yılında toplam 463 organ nakliyle bu yıl da dünya birincisi oldu. Böbrek, karaciğer ve pankreas toplamında en çok nakil yapan merkez olarak Medicalpark, 8 yıldır üst üste dünya birinciliğiyle bu alandaki en gelişmiş ülke ABD'deki merkezleri bile geride bıraktı.Medicalpark Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakil Merkezi'nin 2016 yılında da dünyanın en çok organ nakli yapan merkezi olması nedeniyle, Organ Nakil Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, genel cerrahi uzmanları Yard. Doç. Dr. Sabri Tekin, Opr. Dr. Yücel Yüksel, Koordinatör Levent Yücetin, Hastane Genel Müdürü Sebahattin Tanas toplantı düzenledi. Merkez, 2009'dan yılından bu yana bu yıl üst üste sekizinci kez dünyanın en çok organ nakli yapan merkezi olmayı başardı. Merkezde canlıdan organ nakilleri sadece Türkiye'den değil Singapur'dan ABD'ye toplam 39 ülkeden gelen hastalara da yapıldı.

BAŞARI ORANI YÜZDE 98.5

Türkiye'de ve dünyada bu yıl da Medicalpark olarak en çok organ nakli sayısına ulaşan merkez olduklarını açıklayan Prof. Dr. Alper Demirbaş, Türkiye'deki sıralamada ise Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Organ Nakli Merkezi'nin ikinci, daha önce AÜ'de birlikte çalıştıkları isimlerin oluşturduğu ekibin olduğu Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nin de üçüncü olduğunu söyledi. Bu üç merkezin Türkiye'deki nakillerin çoğunluğunu yapan merkezler olduğunu kaydeden Prof. Dr. Alper Demirbaş, "Organ naklinde sadece sayı önemli değildir, elde edilen başarı oranları da önemli. Böbrek naklinde yüzde 98.5, karaciğer naklinde yüzde 85 oranında başarı yakaladık ve bu oranlar tatmin edici. Çünkü yüzde 100 başarı Allah'a mahsustur ve organ naklinde mümkün değildir. Ama bu 463 insanın 450'sinin normal yaşamına dönmesi, normal faaliyetlerine devam etmesi ve bizim onları her gün karşımızda görmemiz çok önemli" dedi.

4 BİN 244 YENİ HAYAT

Medicalpark olarak 8 yıl önce Antalya'da dünyanın en büyük organ nakil merkezini kurma amacıyla yola çıktıklarından bahseden Prof. Dr. Alper Demirbaş, Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyelerinin de bu anlamda her türlü desteği verdiğini dile getirdi. 8 yılda toplam 4 bin 244 organ nakli gerçekleştirildiğini anlatan Prof. Dr. Demirbaş, "4 bin 244 organ nakli demek 4 bin 244 hayat demektir. Bunların birçoğunun canlı nakillerden yapıldığı düşünülürse 8 yılda 8 bin ameliyat ve yılda 1000 ameliyat anlamına gelir. Bu bizim için zor, tüm zamanımızı alan ama keyifli de bir durum. Bugün Türkiye'de yaklaşık 11 merkezde sorumlu olarak görev alan ve bizde yetişmiş cerrah ve nefrolog arkadaşlarımız var ve onların yaptığı nakiller de bize ümit veriyor" diye konuştu.

100 BİN İNSANIN HAYATINA DOKUNDUK

Böbrek, karaciğer yetmezliği gibi sağlık sorunlarının Türkiye'nin sorunu olduğuna işaret eden Prof. Dr. Demirbaş, Türkiye'de 70 binin üzerinde insanın kronik böbrek hastası ve diyaliz tedavisi gördüğünü vurguladı. Normalde 40 yaşında diyalize başlayan bir hastanın yaşam süresinin 8 yıl olduğunu belirten Prof. Dr. Demirbaş, "Böbrek nakli olduğunda bu 4 katına çıkıyor. İnsanlara sadece diyaliz tedavisinden ve onun getirdiği yaşamsal konfor eksikliğinden kurtarmanın yanı sıra hayatlarını uzatmak, daha konforlu bir hayat sunmak anlamına geliyor ve bu bizim yıllardır önemle vurguladığımız durumdur. Karaciğer naklinde bir süre sonra normal hayat ve mesleklerine devam edebiliyorlar. 4 bin 244 insan, vericilerle 8 bin insan aslında 8 bin aile anlamına geliyor ve her bir ameliyatı sadece bir kişi değil, aile çevre ve bunlar hesaplandığında bu merkezde 8 yılda belki de 100 bine yakın insanın hayatına bir şekilde dokunmuş oluyoruz. Bu çok zor bir iş ama bizi çok mutlu eden bir iş" dedi.

8 YILDIR ABD'Yİ GERİDE BIRAKIYOR

Organ naklinde en gelişmiş ülke olarak görülen ABD'yi 8 yıldır geride bıraktıklarına işaret eden Prof. Dr. Demirbaş, "Gururla söylemek isterim ki biz her yıl ABD'deki böbrek naklinden daha fazla organ nakli yatık. Her şeyiyle kendimizi kıyasladığımız ABD, Batı'dır. ABD'de toplam 17 bin 332, Türkiye'de ise toplam 3 bin 300 civarında organ nakli yapıldı. ABD nüfusu bizden 4 kat fazla, Türkiye'de 80 merkez, ABD'de 278 merkez var. Nüfusa oranla bir miktar daha fazla böbrek nakli merkezi Türkiye'de var ama bizim merkezimiz her yıl 8 yıldır istisnasız ABD'deki merkezlerin önünde yer almaktadır. Bu bizim, ülkemiz ve Antalya için gurur kaynağıdır. Çünkü ABD tıpta dünyada en önde giden ülke olarak görülüyor ve ABD'deki merkezlerin tümünden daha öndeyiz" dedi.

MERKEZLERDE KALİTE UYARISI

Türkiye'de organ nakli bekleyen 30 bin insan olduğunu ve Sağlık Bakanlığı'nın bu konuyu çok ciddiye aldığına da değinen Prof. Dr. Demirbaş, gerekli kurulların oluşturulduğu ve veri akışının sağlandığını açıkladı. Örneğin Van'da ölmüş bir kişinin pankreası özel uçakla getirilebilir şekilde önem verilmeye başlandığını anlatan Prof. Dr. Demirbaş, "Devletin bu konudaki teşviği, bir devlet politikası olarak organ naklini artırmaya yönelik politikaları olmasaydı, bunu ne biz, ne de hiç kimse başarabilirdi. Ama gideceğimiz daha çok yol var ve şu an 3 bin 200 olan organ nakli sayısının 5 binin üzerine çıkması lazım. Her yıl ülkemizde yaklaşık 10 bin kişi böbrek yetmezliği hastası oluyor. Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki bu olumlu ve ciddi eforuna yapılabilecek tek eleştiri yeni açılan merkezlerdeki kalite kontrollerinin organ nakli cerrahisi, cerrah ve nefrologların eğitimi konusunda eksiklik olduğunu görüyoruz. Merkez sayısı 80'i buldu ama hepsinde standart kalitede cerrah yok" dedi.

EN BÜYÜK SORUN DONÖR

Verici ameliyatlarının yüzde 95'ini yapan Yard. Doç. Dr. Sabri Tekin, Türkiye'de organ bağışı konusunda çok büyük ilerleme olduğunu ama en büyük sorunun donör kaynağı olduğuna işaret etti. Türkiye'de beyin ölümü gerçekleşenlerin sadece yüzde 20'sinin bağışının kabul edildiği ama yüzde 80'inin reddedildiğini anlatan Organ Nakli Koordinatörü Dr. Levent Yücetin, "Ailelerle en çok karşılaşan, üzüntü, sıkıntı yaşayanlar koordinatörler. Biz hayat vermek istiyoruz. Bizim dokunduğumuz 4 bin 244 kişinin her biri bu kişiler. Bu insanlara dokunabilme şansımız var, canlı bağış ya da öldükten sonra toprak olacak organlarımızın bağışıdır. Beyin ölümü gerçekleşenler için organ bağışı konusunda gençlerimiz çok bilinçli ama anneanne, babaanne gibi insanlar bu işin içine girdiğinde çok zorlaşıyor. Diyanet de organ bağışına destek veriyor ama bilgi eksikliği var. Hiç bilmediği bir konuda, canının en çok yandığı, evladını kaybettiği anda 'organlarınızı bağışlar mısınız' diye soruyorsunuz. Bu jenerasyonlar değiştikçe artacaktır" dedi.

ORGAN MAFYASI YOK

Türkiye'de özellikle dizi veya bazı filmlerde işlenen organ mafyası senaryolarının da toplum üzerinde olumsuz etki yarattığından bahseden Dr. Yücetin, "En ufak bir şeyde 'organ mafyası çocuk kaçırdı, adam kaçırdı' gibi aslı olmayan endişeler yaşanıyor. Türkiye'de organ nedeniyle kaçırılmış ve organı alınmış bir ceset dahi yok ama dizilerde böyle işlendiğinde insanların aklında bu kalıyor ve korkuyorlar" dedi.

8)KARDA NEFES KESEN CİRİT GÖSTERİSİ

KARS'ın Selim İlçesine bağlı köylerde karda nefes kesen atlı cirit gösterileri düzenleniyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu Hasbey Köyü'nde oynanan geleneksel ata sporu ciriti, toplanan kalabalık ilgiyle izledi.



Bölgede cirit sevgisinin giderek yaygınlaştığını belirten Hasbey Köyü Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı Vedat Karga, ciritin özellikle karlı zeminde oynanmasının büyük bir keyfi verdiğini belirtti. Köylerde kış mevsiminde işler azaldığı için en büyük zevklerinin cirit olduğuna dikkati çeken Vedat Karga, şunları söyledi:



"Selim ilçesinin hemen hemen her köyünde atlı cirit takımı var. Kışın köyler arası turnuvalar düzenliyoruz. Ciritçileri ne kar ne fırtına ne de yağmur durduramaz. Cirit sahası karlı olunca atlarla karı eziyor, sonra maça çıkıyoruz. Hangi köyde cirit müsabakası varsa ciritseverler o köyde toplanır ve büyük bir zevkle karşılaşmayı izler. İzleyicileri de kar ve soğuk etkilemez."



Öte yandan lapa lapa yağan kar altındaki müsabaka anında bazı atların ayaklarının kayıp düşmesi ciritçileri korkuttu. Rakiplerinin attığı ciritin isabet etmesi ve atın düşmesine rağmen bunu bir eğlenceye çeviren sporcular, taraftarlarının alkışları arasında sahadaki yerine aldı. Uzun yıllardan beri süregelen cirit oyununu nesilden nesile aktardıklarını belirten ciritçiler, maddi destek beklediklerini bildirdiler. Ciritçiler, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığının, Atlı Spor Kulübü Federasyonu, valilik ve kaymakamlıkların cirit kulüplerine destek vermesini istediler.

