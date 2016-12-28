DHA YURT BÜLTENİ-4

Süre: 1 dakika 25 saniye Boyut: 66 MB

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2)2.32'LİK CUMA, AMELİYATLA YAŞAMA TUTUNDU

BAŞINDAKİ tümör nedeniyle boyu 2 metre 32 santimetreye ulaşan Suriyeli sığınmacı 23 yaşındaki Cuma Türkmen, beyin ameliyatıyla yaşama tutundu.

Suriye'de iç savaş başlayınca 7 kardeşi, anne ve babası ile birlikte 2012'de Türkiye'ye gelerek Osmaniye'deki çadır kente yerleşen Bayırbucak Türkmeni Cuma Türkmen, çok uzun boyu nedeniyle kamptaki sağlık ekibinin dikkatini çekti. Doktorların kontrol ettiği Cuma Türkmen, boy uzaması nedeniyle Suriye'de tedavi gördüğünü ancak savaş başlayınca bunun yarım kaldığını söyledi. Halk arasında 'Hipofizer devlik' olarak tanımlanan 'gigantizm' rahatsızlığı saptanan Cuma Türkmen, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Endokrinoloji Servisi'ne başvurdu. Ayakkabı numarası 54 olan Cuma Türkmen, tedavi altına alındı.

'YAKINDA YÜRÜYEBİLECEK'

Osmaniye'den aralıklarla hastaneye gelen Cuma Türkmen, eklem rahatsızlıkları, şeker hastalığı, kalp fonksiyonlarındaki olumsuzluklara karşı tedavi gördü. İlaçlarla büyüme hormonu salgılayan hipofiz bezindeki tümörüne müdahale edilen Cuma Türkmen'in tedavisini sürdüren Beyin Cerrahisi Servisi'nde görevli Yrd. Doç. Dr. Eralp Çetinalp, "Büyüme kıkırdakları kapanınca boy uzaması durdu ancak hipofiz bezinde büyümesine neden olan hormon salgısı sürüyordu. Yeni bir ameliyatla hipofiz bezindeki kitleyi çıkardık" dedi. Hayati tehlikeyi atlatan Cuma Türkmen'in radyoterapi ve ışınlama yöntemiyle tedavisinin süreceğini anlatan Çetinalp, yakın bir zamanda yürüyüp normal hayatına devam edebileceğini vurguladı. Kendisini iyi hissettiğini anlatan Cuma Türkmen de, doktorlara teşekkür ederek ailesinin yanına gitmeyi beklediğini kaydetti.

Görüntü Dökümü



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- Suriyeli Cuma Türkmen'in hasta yatağında genel ve detay görüntüsü



- Yard. Doç. Dr. Eralp Çetinalp'ın açıklaması



- Cuma Türkmen'in konuşması



- Detay görüntüler



SÜRE: 02'34" BOYUT: 288 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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3)KADIN İŞÇİLERDEN KAR TEMİZLİĞİ

KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde kent merkezinde biriken karları, kadın işçiler temizliyor.

Ermenek İlçesi'nde son bir haftadır aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kent merkezinde karın yüksekliği yer yer 120 santimetreye, yüksek kesimlerde de 2 metreye kadar ulaştı. Geçen çarşamba gününden itibaren de eğiteme ara verildi. Cadde ve sokaklardaki karları temizle işi ise kadınlara düştü. Ermenek Belediyesi tarafından yapılan cadde ve sokaklarda biriken karların temizleyen işçilerin çoğunluğunun kadın olması dikkat çekti. Erkek işçilerinde kar temizleme çalışmasını yaptığını belirten Ermenek Belediye Başkan Yardımcısı Salih Erkmen, "Belediyemiz bünyesinde çalışan 15 kadın işçimiz var. Malum kış şartları dolayısıyla kar temizleme işlerinde kendilerinden faydalanıyoruz. Çalışmalarından çok memnunuz. Erkekleri aratmıyorlar." dedi. Meteoroloji verilerine göre yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceği ve bugün hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düşeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü



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-Kadın işçilerin kar temizlemesi



- Kentteki kar temizleme çalışması



- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Ali RIZA ETCİ ERMENEK



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4)TAŞ DEĞİRMEN YILLARDIR ARALIKSIZ TAHİN ÜRETİYOR

ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde oturan Armutçu Ailesi dededen kalma tahincilik mesleğini sürdürüyor. Asırlık taş değirmende doğal yöntemle tahin üreten aile fertleri, kendi markalarıyla da bunu satıyor. Kaş'ta deniz seviyesinden 800 metre yükseklikte Torosların eteğine kurulu Gürsu Mahallesi'nde oturan Armutçu Ailesi, kuşaklardır devam eden bir geleneği yaşatmaya çalışıyor. Aile, kendilerine ait taş değirmende, bölgede üretilen susamı tahine dönüştürüyor. Gürsu Mahallesi'nin muhtarı da olan Mehmet Armutçu, atalarından kalan bu mesleği oğlu Eyüp Armutçu ile birlikte yaşatıyor.



SUSAM TAHİNE DÖNÜŞÜYOR



Doğal tahin için çuvallara doldurulan susam, su havuzlarında 1 gün ıslatılıyor. Islanan susam bir makinede döndürülüyor ardından da odun ateşinde taş fırında yaklaşık 1 saat kavruluyor. Kavrulan susam bir süre bez üstünde soğutulduktan sonra yine bir makinede elenip, temizleniyor. Susamın yolculuğu taş değirmende tahine dönüşmesiyle son buluyor.



KENDİ MARKALARIYLA SATIYORLAR



Aile ürettiği tahinleri Türk Patent Enstitüsü'nden aldığı marka altında satışa sunuyor. Günde ortalama 500 kilo tahin üretilirken, bu rakam talebe göre 1 tonu da buluyor. 1 kilosundan 750- 800 gram tahin çıkan susam Kaş, Aksu, Serik, Muğla'nın Seydikemer ve Fethiye ilçelerinden kilosu 8 liradan satın alınıyor. Bunlardan elde edilen tahin ise internet yoluyla ya da bölgedeki marketler ve pazarlarda satılıyor. Aile kendi susamını getirenlere de kilosu 2 liradan tahin yapma imkanı sunuyor.



'ÜRETİM ŞEKLİ DOĞAL'



Manisa'dan tahin öğütmek için gelen Halil İbrahim Yılmaz, "Tarlamda ürettiğim susamları tahin yaptırmak için buraya getiriyorum. Buradaki üretim şekli doğal. Üretilen tahinin kokusu, tadı, lezzeti çok güzel" dedi.



'100 YILDIR ÜRETİYORUZ'



Tahin üreticisi Mehmet Armutçu "Biz bu tahini 100 yıldır üretiyoruz. Bize atalarımızdan, dedelerimizden miras kaldığı için oğlumla beraber devam etmekteyim. Bunun tadı odun fırınında kavrulduğu için, kara fırında, kara taşta öğütüldüğü için bir başkadır. Tadına doyum olmaz. Pazar aramıyoruz. Türkiye'nin her tarafına dağıtım yapıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Mahalleden genel görünüm



- Susamların ıslatılması



- Susamların fırında kavrulması



- Fırındaki susamlardan görüntü



- Soğumaya bırakılan susamın elenmesi



- Susamın taş değirmene atılması



- Tahinin çıkışından görüntü



- RÖP 1: Halil İbrahim Yılmaz



- RÖP 2: Mehmet Armutçu



195 MB /// 06.07"

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), ()

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5)ŞIRNAK'TA TERÖR MAĞDURU ÇOCUKLARA TIR DOLUSU GİYSİ YARDIMI

DENİZ Feneri Derneği, MÜSİAD ile LC-Waikiki firmasının yardımı ile Şırnak'taki terör mağduru öğrencilere dağıtılmak üzere bir TIR dolusu mont, ayakkabı, bot, kazak, hırka, pantolon, gömlek, bere, eldiven, atkı, çanta ve tunik gönderdi.



Deniz Feneri Derneği ile MÜSİAD'ın ortaklaşa yürüttüğü ve LC- Waikiki tarafından desteklenen "Çocuklar Üşümesin" projesiyle terör mağduru öğrencilere dağıtılmak üzere bir TIR dolusu kışlık giysi yardımı, dün Şırnak'a geldi. 2 bin terör mağduru çocuğa içinde mont, ayakkabı bot, kazak, hırka, pantolon, gömlek, bere, eldiven, atkı, çanta ve tunik olmak üzere, 690 bin lira değerindeki 50 bin parça giysi ve ayakkabı, Şırnak merkeze bağlı 26 okuldaki öğrencilere dağıtılacak.



Dağıtımları İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılacak. Giysileri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etmek için Şırnak'a gelen Deniz Feneri Saha Sorumlusu Emre Coşkun, yardımlarının Şırnak'la sınır kalmayacağını önümüzdeki günlerde Cizre ve diğer terör mağduru bölgelerde de devam edileceğini söyledi. Yaklaşık 50 bin parça giysi getirdiklerini belirten Coşkun, "Deniz Feneri Derneği ile MÜSİAD'ın ortaklaşa yürütmüş olduğu ve LC WAİKİ firmasının desteklediği 'Çocuklar Üşümesin 2016' programının meyvelerini vermeye başlıyoruz. Dün sabah TIR'ımız Şırnak'a giriş yaptı. Ve şuan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün deposundayız. İnşallah bugün Şırnak merkezinde bulunan 26 okula 50 bin parçaya yakın kışlık giysi yardımımız olacaktır. Bin yıllık kardeşliğimizin meyvelerini burada alıyoruz. Kardeşliğimizi kimse bozamayacak. Deniz Feneri Derneği her daim terör mağduru ve doğu bölgesinde yaşayan halkımızın yanında olacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bağışçılarımızın desteği ile haftaya inşallah Cizre'de 4 bine yakın öğrenciye yardım yapacağız. İnşallah destekçilerimizin desteği ile bölgedeki tüm terör mağduru ailelere yardım yapılmaya devam edilecektir. Burada İl Milli eğitim Müdürlüğü'ne ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bize çok destek oldular. 690 bin lira değerindeki giyim malzemesini buradaki terör mağduru öğrencilere dağıtacağız. Bağışçılarımızın desteği arttıkça inşallah bu sayılarda artacaktır. Dün sabah bir TIR'ımız geldi. İnşallah bu 5-10 TIR'a çıkacak" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından çeşitli okullarda eğitim gören terör mağduru öğrencilere giysileri dağıtıldı. Yapılan giyim yardımından sonra öğrenciler, kendilerine verilen giysilerden dolayı Deniz Feneri Derneği yetkililerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü



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Milli Eğitim Müdürlüğü ambarındaki yardım kolileri



Emre Coşkun'un konuşması



Yardım yapılacak okula geliş



Öğrencilere yapılan yardım



Öğrencilerin giydirilmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()-



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6)KAHRAMANKAZANLI KADINLAR, HALEPLİ ÇOCUKLAR İÇİN SEFERBER OLDU

KAHRAMANKAZANLI kadınlar, Halep'te yaşanan insanlık dramından en çok etkilenenlerin başında gelen çocukların soğuk kış günlerinde üşümemeleri için seferber oldu. İlçedeki kadınlar, 'Bir Yumaktan Gelen Sıcaklık' kampanyası kapsamında Halepli çocuklara gönderilmek üzere atkı, bere, eldiven ve kazak örmeye başladı.

AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanlığı Kadın Kolları, Halep'te yaşanan insanlık dramından en çok etkilenenlerin başında gelen çocuklara yardım etmek için 'Bir Yumaktan Gelen Sıcaklık' kampanyası başlattı. Kampanyanın tanıtımı için düzenlenen toplantıya Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve eşi Meral Ertürk ile İlçe Kadın Kolları Başkanı Melihe Uran ve Kahramankazanlı kadınlar katıldı. Kadınlar, kampanya kapsamında Halepli çocukların soğuk kış günlerinde üşümemeleri için atkı, bere, kazak ve eldiven gibi kışlık giysiler örüyor. Örülen giysiler en kısa sürede Türk Kızılayı vasıtasıyla Halepli çocuklara gönderilecek.

ASLA YALNIZ DEĞİLLER

Kadın Kolları Başkanı Melihe Uran, "Üzerlerine ölüm yağan Halepli çocukların üzerlerine kar yağdığında üşümemeleri için bu kampanyayı başlattık. Bir yumak ile onları gülümsetebilirsek bizler de çok mutlu olacağız. Anne sıcaklığı ile ördüğümüz bu atkı, bere, eldiven ve kazakları onlara ulaştıracağız. Birçoğunun anneleri yok, ama asla yalnız değiller. Bizler yanlarındayız. Kampanyamıza, ilçemizdeki kadınlardan yoğun bir katılım oldu, bu da bizi ayrıca mutlu ediyor" dedi.

ANNE SICAKLIĞI VE ŞEFKATİ

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de yaptığı konuşmada, Halep'te insanlığın öldüğünü belirterek, bu duruma yüreklerinin yandığını söyledi. Halep'te başta çocuklar olmak üzere insanların bombalar ve mermiler altında inim inim inlediğini ifade eden Ertürk, şöyle konuştu:



"Kadınlarımız, annelerimiz bu örgülere kendi özlerini, annelik duygularını kattı. Kendi imkanlarıyla yaptıkları bu işlerle Halepli çocuklara anne sıcaklığı ve şefkati hissettirecekler. Kendi çocukları için yaptıklarını Halepli çocuklar için yaptılar.Vatansever, hayırsever Kahramankazanlı kadınlarımız el emekleri, göz nurlarıyla ördükleri bu giysilerle Halep'e gönül köprüsü kurmuştur. Kampanyaya yoğun bir katılım oldu,destek veren tüm kadınlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Halepte yaşanan bu insanlık dramında çocukları mutlu edecek böylesi bir kapmanyaya katkı sunmaktan onur duyuyoruz".

15 TEMMUZ VURGUSU

Başkan Ertürk, ayrıca FETÖ tarafından 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişiminin başarılı olması durumunda, Türkiye'de planlanan bir iç savaşın önünün açılacağını ve Türkiye'nin işgal edilmeye çalışılacağını söyledi. Ertürk, "15 Temmuz, milletimizin feraseti ve basireti sayesinde atlatıldı. Kahramankazanlıların bu badirenin atlatılmasında katkısı oldukça önemlidir. Eğer 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olmuş olsaydı, bugün Halepli çocukların başlarına gelenler, Allah korusun bizim çocuklarımızın başımıza gelecekti" diye konuştu.

Görüntü Dökümü,



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-Ak Parti İlçe Teşkilatında Halep'e yardım detay görüntüler,



-Kahramankazanlı kadınların örgü örmesi,



-Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün açıklaması,



-Ak Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Melihe Uran'ın açıklaması,



-Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün eşi Meral Ertürk'ün açıklaması,



-Diğer röportajlar,



-Altı aylık hamile Sündüs Keser'in Halepli çocuklar için el işi örerken gözyaşlarına hakim olamaması,



-Sündüs Keser'in röportajı

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7)ARDAHAN VALİSİ DOĞAYA YEM BIRAKTI

ARDAHAN Valisi İbrahim Özefe, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakarak, belirli bölgelere foto kapan yerleştirdi.

Vali Özefe, Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Temel Şimşek ve çalışanlarla birlikte Yalnızçam Uğurludağ eteklerinde bölgede yaşayan karaca, tilki, kurt , yaban ördeği, kaz ve kuş türleri için doğaya yiyecek bıraktı. Yüksekliği yaklaşık 1 metreyi bulan karda belirli yerlere ot, yem ve et bırakan Ardahan Valisi İbrahim Özefe, "Ardahan 2 aydır karla kaplandı. Karın yağışı ile birlikte yaban hayatın yaşamı da zorlaştırıyor. Uzun süre karla kaplı kalmasından dolayı özellikle tilki, kurt, karaca ve göç etmeyen ördek kaz ve kuşlar doğamızda çok fazla bulunuyor. Bu hayvanların yiyecek sıkıntısı çekmemesi için Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğümüz bir uygulama başlatmış ve bu yılda Ardahan genelinde Karacalar için 700 kg ot, ördek, kaz ve kuşlar için 2 ton buğday, kurt tilki ve diğer yabani hayvanlar içinde 1.5 ton parça tavuk eti alımı yaptı. Özellikle bu yemle çalışmasını yaparken, yerleşim yerinden uzakta, hayvanların hayati tehlikesi olmaması için Karayollarının biraz daha uzağındaki yerlere bırakıyoruz. Ardahan’ın flora ve fauna bakımından zenginliğinin sürmesi için güzel bir uygulama. Sanırım bu şekilde yaban hayattan, vahşi hayvanlardan, onların yerleşim yerlerini, onların yaşam alanlarını kısmen olarak kullanıyoruz. Herhalde bu şekilde de bir ölçüde onlardan aldığımız bu alanların karşılığı olarak tanzim etmiş oluyoruz" diye konuştu.



Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Temel Şimşek de kış mevsiminde ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayatı için gerek il merkezi ve gerekse ilçelerde doğadaki yaban hayvanlarının bulunduğu uygun yerlere kış boyunca yemleme yapılacağını ve av koruma ekiplerince kaçak avcılıkla mücadelemiz devam edecekti" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Vali Özefe ve beraberindekilerin karda yürümeleri



-Vali Özefe’nin yemleme yapması



-Vali Özefe ile röp



-Vali Özefe ve beraberindekilerin doğaya ot bırakması



-Fotokapan’ın yerleştirilmesi



-Detay görüntüler

Haber-Kamera -Deniz BAŞLI / ARDAHAN ()



(Süre: 60.20 MB/ 4.15 DK)