DHA YURT BÜLTENİ-4

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ADANA POZANTI ' DA KAR YAĞIŞI ULAŞIMI DURDURDU, VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

1)YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ZİNCİRLEME KAZADA 10 KİŞİ YARALANDI

ADANA'nın Pozantı İlçesi TEM Otoyolu'nda aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20'nin üzerinde aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyulu, trafiğe kapandı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında TEM Otoyolu Gülek Boğazı Tüneli Tarsus istikametinde meydana geldi. Aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20'nin üzerinde araç, zincirleme trafik kazasına karıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüler, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslar ile Adana ve Mersin'ndeki hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zincirleme kaza nedeniyle TEM Otoyolu trafiğe kapanırken, kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin, yolu trafiğe yeniden açmak için başlattığı çalışma devam ediyor.

1500 ARAÇ YOLDA KALDI, ADANA İSTİKAMETİ 14 SAATTİR KAPALI

Adana - Ankara TEM Otoyolu'nun Pozantı-Tekir Yaylası bölümü aşırı kar yağışı nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapandı. Yaklaşık 1500 aracın yolda kaldığı belirtildi. Yolda kalan araçlar arasında Halep'e yardım için yiyecek götüren TIR'ların olduğu öğrenildi. Araçlarında yolun açılmasını bekleyen vatandaşlar dün akşam saat 20.00'den itibaren beklediklerini söylediler.

Görüntü Dökümü

--------------------(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

-Yoldan görüntü

-Kar yağışından görüntü

-Yolda kalan araçların görüntüsü

-Vatandaşlar ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: ADANA ()

Görüntü Dökümü

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- Karla kaplı yoldan görüntü

- Yolda kalan araçlar ve vatandaşlardan görüntü

SÜRE: 12" BOYUT:24 MB

Haber-Kamera:Malik GÖDELİNER/POZANTI,(Adana), ()

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2)REŞADİYE'DE YOLCU OTOBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

TOKAT'ın Reşadiye İlçesi'nde, yolcu otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 00.30 sıralarında ilçe girişi D-100 Karayolunda yaşandı. Muhammet Demirak yönetimindeki 34 ER 1500 plakalı yolcu otobüsü, kavşakta Yasin Duran Esin yönetimindeki ÇEDAŞ'a ait 58 BJ 105 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Yasin Duran Esin hastaneye kaldırılırken, yanındaki Gökhan Yılmaz ise kaldırıldoığı Niksar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Otobüs şoförü Muhammet Demirak ile otobüste yer alan Aziz Baybaş ile İran uyruklu bir kişi yaralandı. Kaza ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların ve yaralıların görüntüsü



-Ekiplerin çalışması

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT, ()

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3)YOZGAT’TA EĞİTİME KAR ENGELİ

YOZGAT şehir merkezinde devam eden kar yağışı gece etkisini artırdı. Yozgat merkez ve köylerinde ilköğretim ve liselerde eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat şehir merkezinde son 3 gündür aralıklarla hafif şekilde devam eden kar yağışı bu gün etkisini artırdı. Şehir merkezinin yüksek kesimlerinde kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Eğitime 1 gün ara verildi. Belediye ekipleri kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışması yaptı. Yozgat Valiliği, kamuda çalışan hamile ve engelli personele bir gün süreyle izin verildiğini açıkladı.

Görüntü dökümü

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Şehir merkezinden detay görüntüler,

Karda yürüyenler,

Karda gezinen köpek

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ()-

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4)DEMİR ÇUBUKLA DÖVÜLEN PAZARCI 1 AY SONRA ÖLDÜ

ADANA'da pazarcılık yapan 74 yaşındaki Cevat Altuğ, tezgah yeri yüzünden çıkan kavgada demir çubuk darbesiyle yaralandı. Hastanede tedavi edilen yaşlı adam 1 ay sonra öldü, kavgaya karışan 4 kişi de gözaltına alındı.



Merkez Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde kurulan semt pazarında 27 Kasım'da Cevat Altuğ, kendisi gibi pazarcılık yapan Ferhan İ (17), Ziyat Kurt (19) ve Veysi İ. (21) ile yer yüzünden tartıştı. Bir süre sonra çevredeki esnafın da araya girmesine rağmen büyüyen kavgaya sonradan pazara gelen Şeyhmuz Kurt (28) da karıştı. Akraba olan 4 kişi, Cevat Altuğ'u darp etti. Olay sırasında Şeyhmuz Kurt da Cevat Altuğ'un sırtına demir çubukla birkaç kez vurdu. Darp edilen yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı. Acil serviste müdahale yapılan Altuğ, tedavisinin tamamlanmasının ardından da taburcu edildi. Olaydan yaklaşık 10 gün sonra rahatsızlanan Cevat Altuğ yeniden hastaneye gitti. Sırtına aldığı darbelerle kaburgası kırılan Altuğ'un kırılan kemiğinin akciğerine saplandığı anlaşıldı. Tedaviye alınan Altuğ, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün hayatını kaybetti. Cevat Altuğ'un yakınları, ölümüne Şeyhmuz Kurt ile akrabaları Ziyat Kurt, Ferhan İ. ve Veysi İ.'nin neden olduğunu belirterek şikayetçi oldu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü



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- Pazardan genel görüntüler



- Öldürülen pazarcının sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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5)MERSİN' DE KOYUN HIRSIZLARI JANDARMAYA YAKALANDI

Kent genelinde terör ve asayiş olaylarının önüne geçmek için uygulama yapan ekipler, beyaz renkli bir panelvan minibüsün aşırı yüklü ve arkasından lastik parçalarının sarkıyor olmasından şüphelendi. jandarma ekipleri, yavaş ilerleyen minibüsün sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü hızla kaçmaya başlayınca ekipler de takibe başladı. Arkasından uyarı ateşi açıp barikat kuran ekipler, kısa süren kovalamaca sonucu minibüsü durdurdu, içindeki 3 kişiyi gözaltına aldı. Minibüste ise çalındığı olduğu belirlenen 57 koyun bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken

Görüntü Dökümü



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-Jandarma ekipleri konvoyla koyunları götürürken



-Koyunlar indirilirken



-Koyunlardan görüntüler



-Koyunların sahibi aile koyunlarla ilgilenirken



-Terennüm Korosu şarkılarla büyüledi



-koyunların sahibi Garip Kılıç'ın konuşması



-Zanlılar adliyeye sevkedilirken



-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 04:46 BOYUT: 315.08 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

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6)HARÇLIKLAR HALEP'E



ERZURUM'un Oltu İlçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu'nda okuyan 11 yaşındaki 6'ıncı sınıf öğrencisi Ebrar Ceylan ve Hayrunnisa Kartal'ın girişimiyle, okuldaki öğrenciler Suriye'nin Halep kentindeki iç savaşta ölen çocuklar için harçlıklarıdan 1360 lira yardım topladı.

Ebrar Ceylan ve Hayrunnisa Kartal, televizyondan izledikleri Halep'te çocukların ölümlerinden etkilenerek yardım kampanyası başlattı. Ebrar ve Hayrunnisa'nın bu kampanyasına okuldaki arkadaşları da destek verdi. Öğrenciler 5 günde okuldaki arkadaşlarından 1360 lira topladı. Okul Müdürü Ali Rıza Yücel eşliğinde öğrenciler bu paraları alep için açılan banka hesabına yatırdılar.



Haberlerde izlediklerinden çok etkilendiğini söyleyen Ebrar Ceylan, "Suriye'de yaşananları sıradanlaştırmamak adına böyle bir kampanya başlattık. Arkadaşlarımız da destek verdiler. Suriye'deki kardeşlerimiz orada sadece açlık ve susuzlukla mücadele etmiyorlar, hainler tarafından her gün, her dakika başlarına atılan bombalara karşı yaşamaya çalışıyorlar. Bizler de böyle bir katkıda bulunmak istedik, inşallah faydalı oluruz" dedi.



Kampanyanın diğer bir öncüsü Hayrunnisa Kartal ise "Dünyada böyle olan milyonlarca kardeşimiz var. Çocuklar olarak bizler artık savaşın olmadığı bir dünya istiyoruz. Umarım kısa bir süre sonra huzurlu ve mutlu bir dünyada yaşamaya başlarız" diye konuştu.



Okulda 550 öğrencinin eğitim gördüğünü söyleyen Okul Müdürü Ali Rıza Yücel, öğrencileri ile gurur duyduğunu vurguladı. Ali Rıza Yücel şunları söyledi:



"İslam dini huzur ve mutluluk dinidir. Dolayısıyla sadece namaz kılmak ve oruç tutmak değil yardımlaşmada da bizim üzerimize düşen vazifeler var. Bu anlamda duyarlılık gösteren öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Çok güzel yardımlarda bulundular."

Görüntü Dökümü



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-Öğrenciler sınıfta



-Okul müdürü ile röp



-Okul müdürünün öğrencilerle bankaya gitmesi



-Banka gişesinde parayı yatırmaları



-Öğrencilerle röp

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU, (MUŞ), ()

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7)İTFAİYENİN BUZ SAVAŞCILARI

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığının 'Buz Kırma Timi', apartman ve iş yerlerinin saçaklarında oluşan buz ve toplanan kar kütlelerini mızrak ve küreklerle kırıyor. Günde yaklaşık 20-35 kamyon buz kırdıklarını açıklayan yetkililer, çatılarında oluşan buzların kırılması için vatandaşların 110 numaralı itfaiye telefonuna başvurulmasını istediler.

Görüntü Dökümü



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-Ekibin vincin sepetine binmesi



-Görevlinin çatıya doğru çıkarılması



-Görevlinin kar ve buz sarkıtlarını kırması



-Görevlilerle röp

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

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8)SANATÇI GÜRSÖZ'ÜN 'SINIRSIZ SEVGİ' SERGİSİ

SANATSAL çalışmalarını Ankara'da sürdüren ressam Hatice Kumbaracı Gürsöz, 'Sınırsız Sevgi' isimli soyut tarzda eserinden oluşan 38'inci kişisel sergisini Çankaya Belediyesi ana binasında bulunan Galeri Çankaya'da başkentli sanatseverlere buluşturdu.

Sanatçıya, 50 eserinin yer aldığı serginin açılışında Mimar Sinan Üniversitesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mezunları Derneği tarafından uzun yıllar sanata verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi. Sergi, Aralık ayı sonuna kadar izlenebilecek. Sergi açılışına eski Moskova Büyükelçisi Kurtuluş Taşkent başta olmak üzere çok sayıda elçilik mensubunun yanı sıra sanatçı arkadaşları ve sanatseverler katıldı. Sanatçı Gürsöz, eşi Bahattin Gürsöz'ün emekli büyükelçi olarak 5 ülkede görev yaptığını belirterek, "Sergim, 20 Aralık 2016 tarihinde açılacaktı. Geçtiğimiz hafta Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde haince vurularak öldürülmesi, sergimin açılışını bir hafta sonrasına ertelendi. Bu saldırının bir sanat merkezinde yaşanması sanat camiasını derinden üzdü" dedi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in sergi katalogunun önsözünde yazdığı yazının bir bölümünde, "Sanatçı, sağlığında anılmalı ve onure edilmelidir" yazısı dikkat çekti.

Sanat Eleştirmeni Ümit Gezgin ise Hatice Gürsöz'ün sanatını yorumlarken, "Sanatçının resimleri incelendiğinde, yaşanmışlıkları, gözlemleri, insanın ve hayatın ritmini; tarihin güzel anlarını, doğanın eşsiz betimlemelerini ve daha nice insana dair hikayeleri, kendi üslubu içinde resmettiğini gözlemleriz. O resmi, adeta nakış nakış işler, bu nakış estetiği, sanatçının üslubu olarak var olur. Giderek bir Türk resmi kimliği olarak da ortaya çıkar. Sanatçı, akademik disiplin ve minyatürün Türk kültürüne has değer ve anlamını öylesine orijinal bir tarzda bütünleştirmiştir ki, her izleyen orada kendisinden bir pay bulur" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Ressam Hatice Kumbaracı Gürsöz'ün eserlerinden detay görüntüler,

- Gürsöz'ün sergi açılışına katılan elçilik mensupları, bürokratlar, sanatçılardan ve davetlilerden görüntüler,



- Ressam Gürsöz'ün sergi hakkında açıklamaları

Hüseyin ÖZBALI/ANKARA, ()-