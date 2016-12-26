DHA YURT BÜLTENİ-4

1)EL BAB'TAN KAÇMAYA ÇALIŞAN 30 KİŞİYİ ÖLDÜREN DEAŞ'IN 114 HEDEFİ İMHA EDİLDİ

SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'dan kaçmaya çalışan 30 sivilin ölümüne neden olan terör örgütü DEAŞ'ın 114 hedefi karadan ateş altına alınarak imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de 125 günden bu yana sürdürülen harekatta desteklenen Özgür Suriye Ordusu mensubu 2 asker çatışmalarda yaralandı. Karadan ateş altına alınan terör örgütü DEAŞ'ın 113 hedefi ve 1 uçaksavar mevzi bombalanarak imha edildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:



"Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 muhalif yaralanmış, destek sağlayan unsurlarımızda herhangi bir zayiat meydana gelmemiş, DEAŞ unsurlarınca kullanılan 1 uçaksavar silah mevzii imha edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 113 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtalarıyla atış yapılarak DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları kullanılamaz hale getirilmiş, DEAŞ hedefleri baskı altına alınmıştır. İstihbarat, keşif ve gözetleme vasıtaları ile elde edilen bilgiler, telsiz görüşmeleri ve alınan duyumlarda; DEAŞ’ın sivilleri tehdit ederek Bab meskun mahallinde kalmaya zorladığı, ana yol ve sokaklarda çok sayıda barikat ve engeller kurarak çıkışlarını engellediği, mayın ve el yapımı patlayıcı kullanarak harekete duyarlı sensörler ile çok sayıda tuzak hazırladığı el yapımı patlayıcıları arazi, yol, bina yapısına uygun malzemeler ile kamufle ederek doğal görünüm sağladığı, bu hazırlanan tuzaklar sonucunda da her gün onlarca masum sivilin, özellikle çocukların hayatını kaybettiği, evlerin duvarlarında delikler açarak silah mevzii haline getirdiği, evlerin kapı önlerine belirli istikametlerde, taşların içini oyarak yalnızca düzenli ordu birliklerinin kullandığı RDX türü patlayıcılar yerleştirdiği, tuzaklı patlayıcıların her birinde en az 400-500 demir bilye kullanarak etkisini artırmayı amaçladığı, bu kapsamda, meskun mahal çatışmalarına yönelik yoğun bir hazırlık yaptığı tespit edilmiş; nitekim 25 Aralık günü Bab ilçe merkezinden kaçmaya çalışan sivillerin engellenmesine yönelik düzenlediği mayın/el yapımı patlayıcılı saldırıda en az 30 sivilin öldüğü, çok sayıda sivilin de yaralandığı öğrenilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 74 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bu güne kadar, çoğu tuzaklanmış 2335 el yapımı patlayıcı ve 42 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."



GAZİANTEP, ()-

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2)EL BAB ŞEHİDİNDEN GERİYE SİLAH ARKADAŞLARIYLA SÖYLEDİĞİ TÜRKÜ KALDI

SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı harekatında, El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerce şehit edilen 16 askerden 24 yaşındaki piyade uzman çavuş Ali Sezai Yalçın'ın, görev yaptığı Suriye'de üç silah arkadaşı ile birlikte söylediği türkü yürekleri dağladı.



Geçtiğimiz cuma günü Erbaa ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan, piyade uzman çavuş Ali Sezai Yalçın'ın Suriye'de üç silah arkadaşı ile birlikte söylediği türkünün videosu ortaya çıktı. Sosyal medyada yüzlerce kişi tarafından paylaşılan videoda şehit Yalçın'ın, ilk olarak "Yer bilinmedik yerler, Suriye" dediği duyuluyor. Daha sonra şehit Ali Sezai Yalçın ile üç arkadaşı, 'Mihriban' parçasını söylüyor. Videoda ayrıca askerlerin Türkiye'ye selam göndermeleri yer alıyor. El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerce şehit edilen 16 askerden 24 yaşındaki piyade uzman çavuş Ali Sezai Yalçın, şehit olmadan 25 gün önce nişanlanmıştı.

Görüntü Dökümü:



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-Şehidin arkadaşlarıyla söylediği türkü videosu

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/TOKAT,()

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3)DOMUZ SÜRÜSÜ ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNE İNDİ

SİVAS'ta kış nedeniyle yiyecek bulamayan yaban domuzu sürüsü, gece saatlerinde Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) kampüsüne indi. Güzel Sanatlar Fakültesi yanında yiyecek bulmak için toprağı eşeleyen domuzlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Sivas`ta yaklaşık 2 haftadır etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kırsalda yiyecek bulamayan domuz sürüsü, beslenmek için CÜ kampüsüne indi. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin etrafındaki karla kaplı alanları kazarak yiyecek arayan domuzlar, okulun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yaklaşık 20 domuzdan oluşan sürü, bir süre toprağı kazdıktan sonra okulun çevresinden uzaklaştı. Cumhuriyet Üniversitesi yönetimi, özellikle kışın kampüse inerek ikinci öğretim gören öğrencilere korkulu anlar yaşatan domuz sürülerine karşı 4 kilometrelik set çekme çalışması başlatmıştı. Çalışmanın 2017 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.

Görüntü Dökümü:



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-Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler



-Yiyecek arayan domuzlar



Haber:Gökhan CEYLAN/SİVAS, ()

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(GENİŞ HABERİ)

4)SOBANIN SON USTALARI

BURDUR'da sayıları bir elin parmakları kadar olan soba üreticileri, çırak yetişmemesi, doğalgaz ve klima kullanımının yaygınlaşmasına rağmen mesleklerini yaşatmak için mücadele ediyor. Burdur Ateşli Sanatlar Çarşısı'nda 10 yıl önce 15'in üzerinde olan soba imalatçısı sayısı 5'e kadar düştü. Çırak yetişmemesi ve doğalgazın yayılmasıyla birlikte kentte soba üretimi yapan esnaf sayısı da azaldı. Bir dönem kışın vazgeçilmezi olan soba yerini son dönemde kullanımı artan doğalgaz ve klimaya bırakmaya başladı. Kışın okuldan ya da işten geldikten sonra yanına oturup gürüldeyen sesi eşliğinde yaydığı sıcaklıkla ısınanların, üzerinde güğüm içinde ısıtılan suda banyo yapanların ya da kestane pişirip, ekmek gevretenlerin hayatında iz bırakan soba bazı evlerde hala kullanılmaya devam etse de üretici sayısı azaldıkça yayılımı da aynı oranda düştü.



'BİZDEN SONRA YOK OLUP GİDECEK'



Sobacılığın baba mesleği olduğunu ve ilkokuldan bu yana bu işi yaptığını söyleyen 50 yaşındaki İbrahim Arık, "Meslekteki tek sıkıntımız çırak yetişmemesi. Babam bu işi uzun yıllar yaptı. Şimdi de ben ve oğlum devam ettiriyoruz. Oğlum üniversite bitirdi ama 'ben bu işi yapacağım' dedi. Bizlerden sonra bu meslek yok olup gidecek. Şu anda gerçek imalatçı iki kişi kaldık" dedi. Dolardaki artışlardan biraz etkilendiklerini ancak her şeye rağmen işlerinin iyi olduğunu anlatan Arık, yaptıkları sobaları Burdur merkez ve ilçelerinin dışında Isparta, Denizli, Antalya merkez ve ilçelerine sattıklarını kaydetti.



'GENÇLER KOLAY İŞ ARIYOR'



35 senedir baba mesleği sobacılık yaptığını aktaran 47 yaşındaki Mehmet Özkan da çırak bulamadıkları için eşinin kendisine yardım ettiğini vurguladı. Özkan, "İşlerimiz iyi. Büyük firmalar soba işini bıraktı. Bizim gibi küçük imalathaneler yapıyor. Bu sanatın son temsilcileriyiz. Yetişen çırak yok. Eleman sıkıntımız had safhada. Kimse çalışmak istemiyor. Gençler kolay iş arıyor. Kolay para arıyor. Doğalgaz kullanımının artmasıyla daha çok kırsal kesime hitap ediyoruz" diye konuştu.Şerife Özkan da çırak olmadığı için 3 yıldır eşine işlerinde yardım ettiğini söyledi.

Görüntü Dökümü



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- İbrahim Arık dükkanda çalışırken



- RÖP 1: İbrahim Arık



- Mehmet Özkan ve eşi çalışırken



- RÖP 2: Mehmet Özkan



- RÖP 3: Şerife Özkan



184 MB /// 05.46"

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,()

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5)VOSVOSCULARDAN TERÖRE TEPKİ

BURDUR'da 'vosvos' olarak bilinen klasik otomobil tutkunları, konvoy düzenleyerek teröre tepki gösterdi.



Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu önünde toplanan, eski model Volkswagen tutkunları önünde Türk bayrağı bulunan 15 araçla cadde ve sokaklarda tur attı. Turun ardından grup Demokrasi ve Özgürlük Meydanı'na geldi. Burada 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' yazılı pankart açan grup şehitler için 1 dakika saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.



Grup adına gazetecilere açıklama yapan Hilal Kaya Arı, "Gördük ki ülkedeki herkes sadece konuşuyor. Televizyonda siyasetçiler konuşuyor, öğrenciler konuşuyor, sosyal medyada insanlar konuşuyor. Yine gördük ki bu konuşmalar ülkede sadece kutuplaşmalara yol açıyor. Bu yüzden sessiz kalmayı tercih ettik. Burada toplanan insanların hiç birinin siyasi bir düşüncesi yok. Bizim ortak simgemiz sadece vosvoslar. Ve şunu biliyoruz ki ülkedeki terör olaylarına verilecek en güzel cevap birlik, beraberlik ruhuyla hareket etmek. Bu yüzden bizim sessizliğimizin ülkede çok fazla ses getireceğine inanıyoruz" diye konuştu. Grup daha sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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- Şehir turundan,



- Saygı duruşu istiklal marşı,



- Hilal Kaya'nın konuşması

98 MB /// 03.5"

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()