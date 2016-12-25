DHA YURT BÜLTENİ-4

1)SURİYE SINIRINA 'FIRTINA OBÜSÜ' SEVKİYATI

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nden, Suriye sınırındaki Oğuzeli İlçesine, 10 Fırtına obüsü, 2 zırhlı personel taşıyıcısı ile askeri personel sevkiyatı yapıldı. İstanbul Maltepe'de bulunan 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan ilçeye gönderilen obüs ve zırhlı personel taşıyıcılar ile personellerden bir bölümü, Suriye sınırındaki Oğuzeli'nde bulunan sınır birliklerine kaydırıldı. Öğle saatlerinde çekicilere yüklenen ve üzerleri branda ile kapatılan 10 Fırtına obüsü ile 2 zırhlı personel taşıyıcının yer aldığı askeri konvoy, 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'ndan polis eskortu eşliğinde konuşlandırılacağı sınır hattına doğru yola çıktı.

Görüntü Dökümü

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- Sınıra sevk edilen obüs ve ZPT'ler

- Askeri konvoyun polis eskortu eşliğinde ilerlemesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 30 MB

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2)GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 95'İNCİ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi meydanında tören düzenlendi. Törene; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri Canan Candemir Çelik, Abdulkadir Yüksel, Mehmet Erdoğan, Ümit Özdağ, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, belediye başkanları, STK temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Tören alanında bulunan Türk bayrağına Vali Ali Yerlikaya tarafından Gazilik Madalyası toka edildi ve ardından Şehitler Abidesi'ne kortej yürüyüşü düzenlendi. Abide de şehitler için 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı askerleri tarafından saygı atışı yapıldı. İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından şehitler için dua edilmesinin ardından Gaziantep Sanat Merkezi'nde kentin Fransız işgalinden kurtuluşunu anlatan resim sergisi dolaşıldı.

Görüntü Dökümü

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- Törene katılanlar

- Anıta çelenk bırakılması

- Gazilik madalyasının bayrağa takılması

- Kortej yürüyüşü

- Şehitler için dua edilmesi

- Sergi açılışı ve gezilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet ÖZER-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN -GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 229 MB

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3)DONAN ŞELALE GÖRENLERİ BÜYÜLÜYOR

VAN'ın Muradiye İlçesi'ndeki Muradiye Şelalesi'nin büyük bir kısmı buzlarla kaplandı. Bendimahi Çayı üzerinde bulunan ve her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, son günlerde hava sıcaklığının geceleri eksi 15 dereceye kadar düşmesiyle buza döndü. 15 metre yüksekliğinde buzlarla kaplanan ve Pamukkale'deki travertenleri andıran görüntüsüyle görenleri büyüleyen şelale, vatandaşlar ve özellikle de fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor.



Görüntü Dökümü

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-Şelaleden detaylar

-Bir vatandaşla röportaj

MURADİYE (Van),()-

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4)TECAVÜZ MAĞDURU GELİN, BOŞANMA TAZMİNATI ALAMADI

ANTALYA'da kayınpederinin tecavüzüne uğrayan gelinin boşanma davasında kocasından talep ettiği tazminat, kayınvalidesini hırsızlıkla suçladığı gerekçesiyle 'eşit kusurlu' görülüp reddedildi.

Antalya'nın bir köyünde oturan Esma A., Döşemealtı İlçesine gelin giden kızı 36 yaşındaki S.Y.'den uzun süre haber alamayınca yanına gitti. Eve gittiğinde kızını perişan halde bulan Esma A., ne olduğunu sorunca, "Kayınpederim Ali Y. bana tecavüz etti. Durumu kocama anlattım. Bana inanmadı. Bu olayı kimseye anlatmamam için beni iki ay eve kapattılar. Kimseyle de görüştürmediler" dedi. S.Y.'nin eşi 30 yaşındaki Doğan Y. ise babasına iftira atıldığını iddia etti, karısını yalancılıkla suçladı. Esma A., kızını yanına alıp Dağbeli Mahallesi'ndeki evine götürdü. Ardından taraflar boşanmak için aile mahkemesine başvurdu. Ayrıca Ali Y. hakkında, gelinine karşı nitelikli cinsel saldırı suçundan Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Tutuksuz yargılanan Ali Y., 7 yıl hapse mahkum edildi. Sanık eylemi gelinine karşı işlediği için cezayı yarı oranında artırıp 10 yıl 6 aya çıkaran mahkeme, S.Y.'nin ruh sağlığı bozulduğu için cezayı 12 yıla yükseltti. Sanık hakkında takdir indirimi yapan mahkeme, cezayı 10 yıla düşürdü. Sanığın tutuklanması talebini reddeden mahkeme, Ali Y.'nin yurtdışına çıkışının yasaklanmasına karar verdi. Karar, iki taraf tarafından da temyiz edildi.

KARŞILIKLI TAZMİNAT TALEBİ

Davayla ilgili Yargıtay süreci devam ederken tarafların birbiri hakkında açtığı çekişmeli boşanma davası ise Antalya 8'inci Aile Mahkemesi'nde görüldü. Eşini yalancılıkla suçlayan Doğan Y., S.Y.'nin yemek yapmadığını, babası hakkında kendisine tecavüz ettiğini söyleyerek iftira attığını, bu yüzden insanların yüzüne bile bakamadığını ileri sürdü, 10 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu. S.Y.'nin avukatı ise müvekkiline evde kimse olmadığı sırada kayınpederinin tecavüz ettiğini, eşinin ise babasını koruduğunu, bu olayın duyulmaması için 2 ay eve hapsedildiğini ve kendisine şiddet uygulandığını belirterek, aylık 1000 lira nafaka bağlanmasını, ayrıca 150 bin lira maddi, 150 bin lira da manevi olmak üzere 300 bin lira tazminat talebinde bulundu.

'S.Y. DE KUSURLU' GEREKÇESİ

Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, tarafların ekonomik durumlarını da dikkate alarak Doğan Y.'den 12 bin lira alınıp S.Y.'ye maddi tazminat olarak ödenmesine karar verdi. Ayrıca S.Y.'ye aylık 300 lira nafaka verilmesine karar veren mahkeme, manevi tazminat talebini ise reddetti. Yerel mahkemenin verdiği karar, Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi'nce bozuldu. Bozma kararında, S.Y.'nin de kayınvalidesini hırsızlıkla itham ettiği anlaşıldığından, evlilik birliğini temelden sarsacak şekilde kusurlu bulunduğu belirtildi.

12 BİN LİRALIK MADDİ TAZMİNAT DA REDDEDİLDİ

Antalya 8'inci Aile Mahkemesi, Yargıtay'ın bozma gerekçesini dikkate alarak davayı yeniden görüştü. S.Y.'ye aylık 300 lira nafaka verilmesi kararını değiştirmeyen mahkeme, her iki taraf eşit kusurlu bulunduğu gerekçesiyle tarafların tazminat taleplerini reddetti. Karar karşısında şoke olan S.Y., kendisinin hiçbir zaman kayınvalidesini hırsızlıkla suçlamadığını söyledi. Bunun tecavüz eylemini örtbas etmeye çalışan kocasının soyut beyanları olduğunu söyleyen S.Y., tazminat talebini reddeden kararı tekrar temyiz edeceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü



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- Tecavüze uğrayan S. Y.'nin konuşması



- S.Y.'nin annesi Esma A.'nın konuşması



- Anne ve kızın görüntüsü



112 MB /// 03.31"

HABER- KAMERA: Mustafa KOZAK/ANTALYA, ()

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5)İŞ MAKİNESİ MAHALLE ORTASINDA DOĞALGAZ BORUSUNU PATLATTI

ADANA Su ve Kanalizasyon İşleri'ne (ASKİ) bağlı ekipler, şebeke çalışması sırasında doğalgaz borusunu deldi. Gaz vanalarının kapatılması ve onarım boyunca polis ekipleri konutlar bulunan bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı, şans eseri yangın çıkmadı.

Merkez Çukurova ilçesinin Kurttepe Mahallesi'nde bulunan Seyhan Uygulama ve Araştırma Merkezi ve çevredeki binalara içme suyu sağlayan şebekeyi yenilemek isteyen ASKİ ekipleri çalışma başlattı. Bu çalışma sırasında toprağı kazan iş makinesi, viullaların bulunduğu mahalle ortasındaki doğalgaz borusunu patlattı. Yoğun gaz çıkışını fark eden ekipler, polise ve doğalgaz firmasının görevlilerine haber verdi. Polis ekipleri bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapatırken olası bir yangına karşı da itfaiye ekipleri hazır bekletildi.



VATANDAŞLAR UYARILDI



Doğalgaz firmasına bağlı teknik ekip, patlayan borunun bağlı olduğu hattı belirledikten sonra vanaları kapatarak gaz akışını kesti. Gaz sızıntısı nedeniyle bölgede gergin dakikalar yaşanırken hastaneye giriş ve çıkışları kapatan polis, çevredeki vatandaşları da sigara içmemeleri konusunda uyardı. ASKİ ekipleri bölgede doğalgaz borusu olduğuna yönelik bir uyarı levhası olmadığını belirterek suçlarının olmadığını savundu. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrasında doğalgaz borusu yenilendi. Gaz sızıntısının önlenmesinin ardından bölge yeniden yaya ve araç trafiğine açılıp konutlara gaz verilmeye başlandı.

Görüntü Dökümü



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- Doğalgaz borusunun patladığı alandan genel görüntü



- Doğalgaz firmasının aracının gidişi



- ASKİ görevlilerinin borunun patladığı alanda görüntüsü



- Kazı yapılan alandan görüntü



- Kazı sonucu patlayan doğalgaz borusunun görüntüsü



- ASKİ görevlisinin konuşması



- Hastane tabelası ve olay yerinden görüntü



- Hastaneye giden bir vatandaşın kapanan yol ile ilgili polisten yardım istemesi



- Polisin vatandaşı başka bir güzergaha yönlendirmesi



- Şerit çekilerek kapatılan yol

SÜRE: 02'04" BOYUT: 232 MB

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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6)PROF. DR. TARHAN: KİMYA MÜHENDİSLERİ YENİ ZEHİRLER ÜRETİYOR

ÜSKÜDAR Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sentetik uyuşturucuları Kimya mühendislerinin yaptığını belirterek, "Bazı kimya mühendisleri maalesef, zekasını haince ve gençlere zarar verecek şekilde kullanıyor" dedi.

Madde ve Alkol Bağımlılığı Kongresi için Antalya'da bulunan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, son zamanlarda çok fazla göze çarpan ve halk arasında 'bonzai' olarak bilinen sentetik uyuşturucu bağımlılığı hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Tarhan, kolay ulaşılması ve ucuz olmasından dolayı son yıllarda uyuşturucu tacirlerinin gözbebeği haline gelen bonzainin, ölümleri de beraberinde getirdiğini aktardı. Sentetik uyuşturucu bağımlılığının salgın bir şekilde dağıldığını anlatan Prof. Dr. Tarhan, 10 yıl önceye göre bağımlılıkta büyük artış görüldüğünü söyledi.



'GENÇLER ARASINDA BAĞIMLILIK HIZLI YAYILIYOR'



Özellikle bonzai tarzı sentetik uyuşturucuların yasa dışı olarak kimya mühendisleri tarafından üretildiğini dile getiren Prof. Dr. Tarhan şöyle konuştu:



"Bu maddeyi idrarda tespit etmek çok zor. Gençler arasında bağımlılık hızlı ve şiddetli bir şekilde yayılıyor. Yeni kuşaklar zevkin peşinde koşuyor. Benmerkezci nesil dünyada artıyor. Bu kişiler zevk odaklı oldukları için bağımlılığa daha yatkın oluyor. Bunlara koruyucu ruh sağlığı açısından çözüm üretmek gerekiyor. Hasta olanların tedavisi ayrı, risk grubunda yer alanların tedavisi farklıyken, bir de sağlıklı kişilerin bağımlı olmaması için çalışmalar yapılmalı."



'BEYİNDEKİ KONTROL KAYBI BOZULUYOR'



Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bağımlılığın eskiden ahlaki, sosyal bir sorun olarak görüldüğünü, şimdi ise beyin hastalığı olduğunun anlaşıldığını dile getirdi. Prof. Dr. Tarhan, şöyle devam etti:



Mesela kulağı duymayan bir insana 'duydu' demek ne kadar mantıksızsa, madde bağımlısı insana 'bırak' demek, 'kendini kontrol edebilirsin' demek o kadar anlamsız. Son yıllarda beyinde kontrol kaybıyla ilgili bağımlılıktaki alanların bozulduğu tespit edildi. Beyindeki kontrol kaybıyla ilgili alanların tedavi edilmesiyle, kişinin madde kullanımına 'hayır' diyebileceği çalışmalar var."



ZEKALARINI HAİNCE KULLANIYORLAR



Sentetik uyuşturuculardaki moleküllerin zorlukla tespit edildiğini, ancak kimya mühendislerinin yeni moleküller üreterek bu uyuşturucunun tespitini zorlaştırdığını vurgulayan Prof. Dr. Tarhan, şöyle devam etti:



"Sürekli maddenin moleküllerini değiştirdikleri için, sentetik uyuşturucularda 'içmiyorum' diyen bir kişiyi doğrulamak zorlaşıyor. Doğrulama laboratuvarları kuruluyor. Klasik yöntemlerle ölçülemeyen maddeyi bu laboratuvarlarda ölçerek yasa dışı sağlanan yöntemleri önlemeye çalışıyoruz. Bazı Kimya mühendisleri maalesef zekasını toplum zararına, haince ve gençlere zarar verecek şekilde kullanıyor."

Görüntü DÖkümü



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- RÖP: Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan

(Haber: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()