DHA YURT BÜLTENİ-4

Annelerinin kapıyı kilitleyip gittiği evde çıkan yangında 2 kardeş öldü

KÜTAHYA'da annelerinin kapıyı üzerlerinden kilitleyip temizlik işine gittiği bir 6 diğeri 3 yaşında olan 2 kardeşin kaldığı evde yangın çıktı. Yangında 2 kardeş öldü.

Olay saat 11.00 sıralarında Börekçiler Mahallesi Üçler Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı birinci katında oturan ve eşinden ayrı yaşadığı belirtilen 28 yaşındaki Döndü Yenilmez oğulları 6 yaşındaki Berat ve 3 yaşındaki Berkay'ın üzerlerinden kapıyı kilitleyip gündelik temizlik işi için evden ayrıldı. 2 kardeşin kaldığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın bitişikteki 3 eve daha sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken olay yerine gelen anne Döndü Yenilmez sinir krizleri geçirdi. Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri evde 2 kardeşin cesedini buldu. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ /KÜTAHYA,()-

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Akdeniz Belediye Eş Başkanı ve HDP İl Başkanı adliyeye sevk edildi

MERSİN'de, HDP'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye çıkarıldı.

Aralarında Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Yüksel Mutlu, HDP İl Başkanı Sadun Doğan ile HDP İl eski Başkanı Selman Günbat'ın da bulunduğu 22 kişi sabahın erken saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye gelen araçtan inen Eş Başkan Yüksel Mutlu'nun bir elinin diğer kadın şüpheli ile kelepçeli olduğu görüldü. Rahat tavırları ile dikkat çeken Mutlu, kendilerini bekleyen yakınlarına el sallayıp sürekli gülümsedi. Polis koridorundan geçerken yakınlarına el sallayan HDP İl Başkanı Sadun Doğan hızla adliyeye girdi. Gözaltında olan şüphelilerden biri ise "Yaşasın barış ve demokrasi mücadelemiz. Bu ülkede barışı ve birliği savunduk" diye bağırdı.

Operasyon kapsamında Akdeniz Belediye Başkanı DBP'li M.Fazıl Türk'ün ise arandığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()-

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Didim'de PKK operasyonunda 8 tutuklama

AYDIN'ın Didim İlçesi'nde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan HDP İl Başkanı Tamis Akpınar'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında, 16 Aralık'ta, ilçe merkezinde operasyon düzenlendi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğerleri ise adliyeye sevk edildi. 'PKK/KCK talimatları doğrultusunda açlık grevi, oturma eylemi ve terör örgütü propagandası yapmak' ayrıca 'sosyal medya üzerinden terör örgütünü ve kanlı eylemleri övücü paylaşımlarda bulunmak' suçlamalarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan HDP İl Başkanı Tamis Akpınar'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Zanlıların adliyeden çıkarılması

- Araca bindirilmesi

- Cezaevine sevki

Haber- Kamera: Ediz VERDİOĞLU / DİDİM (Aydın), ()

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Suriyeli 40 günlük Ali'nin şüpheli ölümü

ADANA'da pencereleri naylon ile kapatılmış tek odalı evde yaşayan Suriyeli ailenin 40 günlük bebeği Ali Aluş, hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, anne Amel Aluş fenalık geçirdi.

Halep'ten 1 yıl önce kaçan Güzel Aluş ile 2 yıllık eşi Amel Aluş, Adana'nın merkez Yüreğir İlçesi'ne yerleşti. Tek odalı, sıvası dökülmeye yüz tutmuş evde yaşam mücadelesi veren çiftin, 40 gün önce Ali adını verdikleri bir erkek bebekleri oldu. Tarım işçiliği yapan çift, sabah uyandıklarında beşikte yatan bebeklerinin hareket etmediğini fark etti. 112'yi arayan çift, sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ambulans görevlilerinin yaptığı incelemede, Ali Aluş'un öldüğü belirlendi.

Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Acılı baba Güzel Aluş, bebeğinin battaniyeye sarılı cesedini kucağında Adli Tıp Morgu'na getirdi. Eşi ile birlikte Adli Tıpa gelen genç anne, gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun ardından "Alim" diye feryat eden Suriyeli anne, baygınlık geçirdi. Ali Aluş'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek.

Geriye, göçmen kimliği çıkartmak için doğduğu gün çekilen fotoğrafı kalan Ali'nin ölümü ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Babanın kuçağındaki bebeğini morga taşıması

- Babaya eşlik eden polisler

- Annenin mord içerisinden ağlayarak çıkması

- Anneyi sakinleştirmeye çalışanlar

- Suriyeli ailenin kaldığı evden görüntü

- Evin penceresine serilen muşamba

- Bebeğin beşiğinden görüntüler

- Komşuların konuşması

- Evin genel görüntüsü

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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Bakan Arslan Sabuncubeli Tüneli'ni inceledi

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sabuncubeli Tüneli inşaatında inceleme yaptı. Toplam 8 bin 200 metrelik tünelin 6 bin 200 metresine gelindiğini belirten Bakan Arslan, tünelde 8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağlayan gece 'ışık gördü' töreninin yapılacağını duyurdu.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, açılışlar yapıp, ziyaretlerde bulunacağı Manisa'daki için havayoluyla İzmir'e geldi. Karayoluyla Manisa'ya geçerken de iki kenti birbirine bağlayacak olan Sabuncubeli Tüneli'nde inceleme yaptı. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, AK Parti Manisa milletvekilleri Selçuk Özdağ, Recai Berber, İsmail Bilen, Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal ve yüklenici firma yetkilileri de Bakan Arslan'a eşlik etti. Tünel girişinde baret ve güvenlik için iş elbisesi giyen Bakan Arslan, bir süre tünelde yaya olarak ilerledi. Bakan Arslan işçilerle sohbet edip, fotoğraf da çektirdi. Ardından araçlarla tünelin kazı yapılan en son kısmına gidildi. Bakan Arslan burada inceleme yaptı.

"YAKLAŞIK 8 AYDA BU TÜNELLERİ BİTİRECEĞİZ"

İncelemelerin ardından açıklama yapan Bakan Arslan, Manisa ve İzmir için Sabuncubeli Tüneli'nin önemli olduğunu vurguladı. Tünel inşaatında çok sık incelemelerde bulunduğunu hatırlatan, son olarak 2 ay önce yine kontroller yaptığını kaydeden Bakan Arslan, "İki tüp, olarak yaklaşık 8 bin 200 metrelik tünelimizde, 6 bin 200 metreye gelmiş durumdayız. Bu memnuniyet verici bir durum. 2 ay önce geldiğimizde 5 bin 500 metrelerdeydik. Bu hızla gidersek çift tüpte ayda ortalama 250 metre tünel açmış oluyoruz. Yaklaşık 8 ayda bu tünelleri bitireceğiz. 8 Eylül Manisa'nın kurtuluş yıldönümü, 9 Eylül ise İzmir'in Kurtuluş yıldönümü; 2 ilin kurtuluş yıldönümüyle anlamlandırarak 'ışık gördü' törenini yapacağız. Daha sonra da aynı hızla devam ederek, bu projeyi bitireceğiz" dedi.

14 VİRAJ ORTADAN KALKACAK

Projenin önemine dikkat çeken Bakan Arslan, tünelin bölgenin ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Mevcut güzergahı takip ettiğimizde 14 tane viraj var. Biz bu tünelle 14 virajın tamamını kaldırmış olacağız.Yolu da yaklaşık 17-18 dakikaya düşürmüş olacağız. Bu bölge insanının hayatını kolaylaştıracak. Daha da önemlisi gerek İzmir gerek Manisa Ege Bölgesi ülkemiz açısından önemli bir bölge. Karayolunu denizaşırı ülkelerle de buluşturan bir bölge. Bölgenin ticaretini, ekonomisinin kalkınmasını sağlamış olacağız. Bu yüzden bu projeyi çok önemsiyoruz. Geçmişte alışılagelmiş 'bir proje başlar ama yıllar sürer' alışkanlığını biz AK Parti hükümetleri olarak kırdık. AK Parti hükümetlerinin bu hızına çalışanlar da ayak uyduruyor ve insanımızın hizmetine sunmuş oluyoruz. Projeyi öngördüğümüz sürede bitireceğiz. Biz çok sık geleceğiz. Gerek İzmir gerek Manisa'daki milletvekillerimiz, valilerimizle birlikte buraları sıklıkla denetleyeceğiz, inceleyeceğiz. Hızlanması adına ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Bakan Arslan, tüneldeki incelemelerinin ardından Manisa'ya geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tünelden görüntü

- Bakan Ahmet Arslan'ın karşılanması

- Tünel içinde inceleme ve işçilerden görüntü

- Bakan Arslan'ın açıklaması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- İlker KILIÇASLAN, Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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Antalya'da 3 bin 350 servisçi ve taksici terörü kınadı

ANTALYA'da servisçiler ve taksiciler, 'Terörü Kınama Konvoyu' düzenledi. Bayraklarla donatılan minibüs ve taksiler şehir turu attı.

Antalya Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası ile Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası, son günlerde artan terör olaylarını kınadı. Binlerce üyesi bulunan esnaf odaları, 'Terörü Kınama Konvoyu'nda birlik ve beraberlik mesajı verdi. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere, ülkede son günlerde yaşanan terör olaylarını kınamak için konvoy düzenlediklerini belirterek, “Biliyorsunuz, ülkemiz üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. Esnaf ve sanatkarımız her zaman devlet ve milletinin yanında olmuştur. Ezanın susmaması, bayrağın inmemesi için gerekli mücadeleyi yapmıştır. Bunun örneğini 15 Temmuz'da da göstermiştir" dedi.

Antalya Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Süleyman Şahin de Antalya Şoförler Odası ile birlikte terörü kınama konvoyu düzenlediklerini hatırlatarak, "Ülkemizde terörle mücadele var. Çeşitli oyunlar oynanıyor. Bizim başka ülkemiz yok. Sadece Türkiye'miz var. Vatan için buradayız, vatan için ölürüz. Her zaman devletimizin, milletimizin yanındayız" diye konuştu. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ise ülkemizde artan terör olaylarını kınama adına bugün Servisçiler Odası ile birlikte konvoy düzenlediklerini belirterek şöyle konuştu: "3 bin 750 taksici, 1600'e yakın servisçi üyemiz var. Hep birlikte terörü kınama konvoyu yapıyoruz. İnşallah bundan sonra şehitler olmaz diyoruz. Analar ağlamasın diyoruz. Bu bayrak inmez, vatan bölünmez diyoruz. Bizim gidebilecek ikinci bir vatanımız yok. Biz Türkiye'den başka hiçbir yerde yapamayız diyoruz. Bu ülke bizim ise hepimize bu sorumluluğun düştüğü inancındayız. Bu inanç, bu bilinç ve bu düşünce ile bu konvoyu düzenledik. Antalyalıların sağduyusuna inanıyoruz. Bugün belki trafikte biraz sıkıntı yaşanabilir. Mümkün olduğu kadar trafiğin yoğun olmadığı bir güzergahı seçtik. 3 bin 350 katılımcı oldu. Amaç taşıma camiasında da teröre bir tepki olduğunu göstermek. Servisçi ve taksici esnafına ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz."

Minibüsçü esnafı Alim Duran, teröre lanetlediklerini, bu noktada kendilerinin de var oldukları mesajını vermek için toplandıklarını ifade etti. Yusuf Karacan da duygularını ifade etmekte zorlandıklarını söyleyerek, “Tüylerim diken diken. Bugün şehitlerimizin anısına konvoy yapıyoruz. Yeter artık, gerçekten yeter artık. Sabrımız taşıyor" dedi.

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası önünde başlayan konvoy, şehir turu attıktan sonra aynı noktada sonlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Minibüsçüler konvoy için beklerken

- Röp1: Minibüsçü esnafı Alim Duran

- Röp2: Minibüsçü esnafı Yusuf Karacan

- Röp3: Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin

-Röp4: Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan

-Röp5: AESOB Başkanı Adlıhan Dere

- Minibüslerin konvoyundan detay görüntü

- Taksicilerin konvoyundan detay görüntü

Haber-Kamera: Süleyman EKİN-Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ()

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Sigara almak için yolun karşısına geçerken öldü

SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde sigara almak için yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Oğuzhan Tosun kamyonun çarpması sonucu öldü.

Muş'tan 3 gün önce Pamukova'ya gelerek bir fabrikada işe başlayan Oğuzhan Tosun, gece aynı fabrikada çalıştığı amcasının oğlu Kenan Tosun ile gece vardiyasından çıktı. Eve gitmeden önce sigara almak D-650 Karayolu'nun karşısında bulunan tesise gitmek isteyen Oğuzhan Tosun yolun karşısına geçerken kamyon çarptı. Oğuzhan Tosun olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri kamera kayıtlarından kamyonun markasını ve rengini, ayrıca olay yerinde dağılan parçalardan aracın modelini belirleyerek emniyet ekiplerine bildirdi. Ön tarafı hasar gören kamyon yaklaşık 1 saat sonra Bilecik'te yakalanırken, kamyon sürücüsü 46 yaşındaki Süleyman Tolaycanlı gözaltına alındı. Süleyman Tolaycanlı ifadesinde, "Sadece bir ses geldi, ne olduğunu anlayamadım bilmiyorum" dedi.

Oğuzhan Tosun'un cenazesi Pamukova Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Oğuzhan Tosun'un olaydan kısa süre önce sosyal medyada amcasının oğlu Kenan Tosun ile birlikte çektiği fotoğrafın altına, "Ve yine sil baştan oldu hayat. Geriye bana kalan üç şey, dostlarım, çayım, sigaram (Bir de aşk) İyi ki varsın amca oğlu" yazdığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

Jandarma ekiplerinin inceleme yapması

Cenazenin araca konulması

HABER-KAMERA: İsmail ÇETİNTAŞ / SAKARYA ()

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Muhtarlık binasına kundaklama girişimi

MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'nde, Nişancıpaşa Mahalle Muhtarlığı binasına molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Saldırgan kaçarken, binanın kapısı zarar gördü. Polis, saldırıyı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Dört gündür yanmayan sokak aydınlatma lambaları sebebiyle dün (cuma) akşam eylem yapan Nişancıpaşa Mahallesi sakinleri, gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce muhtarlık binasına düzenlenen molotofkokteylli saldırı yüzünden korkulu anlar yaşadı. Saat 03.00'te bir kişinin muhtarlık binasına molotofkokteyli attığını gören bir taksici, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Taksicinin kendisini fark ettiğini gören saldırgan ise kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü. Molotofkokteylinin isabet ettiği kapı, yangında zarar gördü. Bina önünde asılı bulunan çok sayıda Türk bayrağı ise yandı. Saldırganın kimliğinin belirlenmesi için polis çalışma başlattı. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı.

CHP'Lİ VEKİLDEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Olayı öğrenen CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Nişancıpaşa Mahallesi Muhtarı Nevin Becerikli'yi arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Muhtar Becerikli, olayı kendisine taksicinin haber verdiğini belirterek, "Gece 03.00'te taksici arkadaşlar arayarak, muhtarlık binasına molotofkokteyli atıldığını söylediler. Geldiğimizde yanıyordu. Faillerinin bulunmasını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Muhtarlık binasından görüntü

- Polisler inceleme yaparken görüntü

- CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer telefonla aradı detayı

- Nişancıpaşa Mahalle Muhtarı Nevin Becerikli açıklama

Haber- Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()

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POYD turizmin 'en'lerini seçti

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği'nin (POYD) bu yıl 7'ncisini düzenlediği Gala Gecesi'nde derneğin resmi yayın organı GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından verilen 'QM AWARDS 2016' ödülleri sahiplerini buldu.

Lara Barut Otel'deki gala gecesine CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mehmet Günal'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. POYD Başkanı Ethem Hakan Duran ile yönetim kurulu üyeleri, davetlileri kapıda karşıladı.

Toplantının açılışında konuşan POYD Başkanı Ethem Hakan Duran, derneğin 1992 yılında otelcilik sektöründe profesyonelliği geliştirmek, sektör yöneticileri arasında yardımlaşma ve iletişimi kuvvetlendirip, sektörün sorunlarına çözüm bulmak amacıyla kurulduğunu söyledi.

2016 YILI ZOR GEÇTİ

Konuşmasında turizm sektörünü de değerlendiren Duran, “Bilindiği gibi 2016 yılı oldukça zor geçen bir yıl oldu. Öncelikle bu dönem içinde yaşanan hain saldırılarda hayatını kaybeden şehitlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır ve baş sağlığı diliyoruz" dedi.

TÜRK- RUS İLİŞKİLERİ

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinden dolayı derin üzüntü duyduklarını dile getiren POYD Başkanı Duran, şöyle konuştu:"Ülkemizin birlik ve bütünlüğünün bozulmasına yönelik bu hain saldırıları, en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu tür olaylar asla Rusya-Türkiye arasındaki ilişkileri zedeleyemeyecektir. Böyle zorlukların olduğu yılda bile turizmciler, profesyoneller olarak, yurt içi ve yurt dışı tanıtımlarında ülke imajımızı hak ettiği yere getirmek için elimizden geleni yaptık. Ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yaptık. Bunlara devam edeceğiz. Turizm kardeşlik, dostluk, barış demektir. Bizler barıştan vazgeçmeyeceğiz."

39 ÖDÜL VERİLDİ

Ödül kazananları da tebrik eden Ethem Hakan Duran, daha önce Antalya ölçeğinde gerçekleştirilen yarışmanın bu yıl tüm bölgeleri kapsadığını söyledi. Klasik müzik konserinin ardından bu yıl 53 bin katılımcının oylarıyla belirlenen 'QM AWARDS 2016' ödülleri sahiplerini buldu. Gecede taşeron hizmetlerinden tur operatörlerine kadar turizm sektörüyle ilgili 39 ödül verildi. Gala gecesi, toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

ÖDÜL ALAN KİŞİ VE FİRMALAR ŞÖYLE:

En iyi yönetilen etkinlik, gösteri ve aktivite yönetimi ödülü: Balerini Enterment

En iyi yönetilen otel çamaşırhane hizmetleri ödülü: Özgörkey Laundry

En iyi yönetilen otel yazılım programları: Amonra

En iyi yönetilen otel işletmeleri danışmanlık hizmetleri: İda Danışmanlık

En iyi yönetilen otel show yönetimi: Seans

En iyi yönetilen acente yazılım programları: Se Jour Acenta Otomasyonu

En iyi yönetilen turizm insan kaynakları danışmanlık hizmetleri: Asa Danışmanlık

En iyi yönetilen otel canlı müzik ve profesyonel sanatçı yönetimi: Academy Mice ve Music

En iyi yönetilen otel gıda tedarik hizmetleri: Yörükoğlu

En iyi yönetilen otel, Spa ve Welnesb işletmeciliği: Sanitas Spa

En iyi yönetilen BDT pazarı tur operatörü: Anex tur

En iyi yönetilen Alman pazarı tur operatörü: FTI Meeting Point

En iyi yönetilen iç pazar tur operatörü: ETS Tur

En iyi yönetilen spor turizmi acentesi: Bilyana Golf Travel

En iyi yönetilen İngiliz pazarı tur operatörü: Thomas Cook

En iyi yönetilen Balkan ve Baltık pazarı tur operatörü: Akay Tur

En iyi yönetilen Ortadoğu pazarı acentesi: Akay Tur

En iyi nöletilen Benelüx pazarı tur operatörü: Corendon

En iyi yönetilen otel animasyon yönetimi: Tontu Organizasyon

En iyi yönetilen küçük ve butik oteli: Kaleiçi Alp Paşa Oteli

En iyi yönetilen dizayn ve konsept oteli: Su otel

En iyi yönetilen kongre, toplantı ve iş oteli: Regnum Carya Golf ve SPA Resort

En iyi yönetilen SPA ve termal oteli: NG Sapanca

En iyi yönetilen Marmara Bölgesi şehir oteli: Crowne Plaza Bursa

En iyi yönetilen Akdeniz Bölgesi şehir oteli: Akra Barut otel

En iyi yönetilen çevreci oteli: Calista Luxury Resort Otel

En iyi yönetilen aile oteli: Liberty Hotels Lykia World Ölüdeniz

En iyi yönetilen spor oteli: Gloria Sport Arena

En iyi yönetilen eğlence oteli: Rixos Sungate

En iyi yönetilen İç Anadolu şehir oteli: Novhotel Kaşseri Accor Group

En iyi yönetilen Akdeniz Bölgesi resort oteli: Titanic Delüxe Belek Antalya

En iyi yönetilen Ege Bölgesi resort oteli: Hilton Dalaman Resort ve SPA

En iyi yönetilen Ege Bölgesi şehir oteli: Swiss Hotel İzmir

En iyi yönetilen zincir otel markası: Crystal Hotels

En iyi yönetilen luxury oteli: Maxx Royal Belek

En iyi yönetilen Karadeniz Bölgesi şehir oteli: Nort Point Hotel Samsun

En iyi yönetilen Güneydoğu Anadolu Bölgesi şehir oteli: Divan Gaziantep

En iyi yönetilen Doğu Anadolu Bölgesi şehir oteli: Holtel Garden İnn Erzincan

QM Awards 2016 Kalite yönetimi özel ödülü: Fettah Tamince

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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POYD'un gala gecesinden genel görüntüler

Baykal'ın da aralarında bulunduğu davetlilerin istiklal marşı söylerken

POYD Baskanı Hakan Duran'ın açıklamaları

Salondan görüntüler

Ödül töreninden genel görüntüler

Haber- Kamera: Mustafa KOZAK/ANTALYA, ()

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